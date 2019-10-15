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 Нардеп від "Слуги народу" Олександр Копиленко склав присягу в парламенті. ВIДЕО

У Раді склав присягу ще один народний депутат від "Слуги народу" - Олександр Копиленко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час засідання парламенту голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що ЦВК зареєструвала Коваленка народним депутатом 5 жовтня.

"5 жовтня 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Копиленка Олександра Любимовича, внесеного до виборчого списку партії "Слуга народу", - сказав Разумков. Він запросив Олександра Коваленка скласти присягу перед вступом на посаду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153912
 
 
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У него есть диплом об окончании Трускаветского Высшего Училища Слуг нарида? Нардеп от "Слуги народа" Александр Коваленко принес присягу в парламенте - Цензор.НЕТ 851
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В приличной западном политикуме редко встретишь кого то без галстука в рабочее время, разве что сантехника. Тушите свет поперла зелень кверху, как будто дрожжи бросили в дерьмо!
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Трускаветского Высшего Училища--аякжеж..ТВУ"Вода Животворящая"
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новость дня - еще один фотограф к успеху пришел...
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[штирлиц mode on] Нардеп от "Слуги народа" Александр Коваленко принес присягу в парламенте. ВИДЕО
По материалам данного видео Александр Коваленко и Присяг теперь могут стать подозреваемьіми в деле о коррупции
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принёс в картонной коробке из-под небольшого принтера
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Любимович... Это как же папаню звали? ЛюбИм? Или ЛЮбим? Или просто Люба? Ну и имена пошли.
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