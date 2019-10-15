 "Казали, що зробимо їх, а зробили нас!" - активісти пікетують ОП через закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активісти пікетують Офіс президента з вимогою до Володимира Зеленського ветувати законопроєкти №1073 і №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг). Вони тримають у руках плакати із закликами не ускладнювати функціонування малого бізнесу. Також вони озвучили свої вимоги, зокрема вони просять про зустріч із президентом України.
"Вимагаємо вето на каральні закони, що ведуть до знищення спрощеної системи оподаткування! Володимире Зеленський, підтримай малий і середній бізнес, заблокуй наступ фіскалів! Ви обіцяли - менше держави, більше підприємництва, але кишенькова Рада проголосувала за наше знищення! Зупини каральний наступ! Ні, знищенню підприємництва в Україні!" - заявили організатори мітингу.
До мітингувальників прийшли поспілкуватися нардепи від "Слуги народу", зокрема Роксолана Підласа.
Тим часом, також під ОП перебуває інший мітинг на підтримку законопроєктів про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Варто зазначити, що його учасники відмовилися від спілкування з пресою, а також ховали свої обличчя від журналістів.
Нагадаємо, ухвалений законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, тобто впровадження електронних чеків. Ухвалений законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ