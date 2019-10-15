 "Казали, що зробимо їх, а зробили нас!" - активісти пікетують ОП через закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти пікетують Офіс президента з вимогою до Володимира Зеленського ветувати законопроєкти №1073 і №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг). Вони тримають у руках плакати із закликами не ускладнювати функціонування малого бізнесу. Також вони озвучили свої вимоги, зокрема вони просять про зустріч із президентом України.

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"Вимагаємо вето на каральні закони, що ведуть до знищення спрощеної системи оподаткування! Володимире Зеленський, підтримай малий і середній бізнес, заблокуй наступ фіскалів! Ви обіцяли - менше держави, більше підприємництва, але кишенькова Рада проголосувала за наше знищення! Зупини каральний наступ! Ні, знищенню підприємництва в Україні!" - заявили організатори мітингу.

До мітингувальників прийшли поспілкуватися нардепи від "Слуги народу", зокрема Роксолана Підласа.

Тим часом, також під ОП перебуває інший мітинг на підтримку законопроєктів про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Варто зазначити, що його учасники відмовилися від спілкування з пресою, а також ховали свої обличчя від журналістів.

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Нагадаємо, ухвалений законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, тобто впровадження електронних чеків. Ухвалений законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ