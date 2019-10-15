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Все про:будівництво (423) Максим Микитась (15) ЗСУ (360) Бігус (44)

 Пов'язаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - "Наші гроші". ВIДЕО

Замовлення на будівництво нових сховищ на військових арсеналах у Хмельницькій і Кіровоградській областях отримала ТОВ "Північно-Український будівельний альянс", пов'язана з екснардепом Максимом Микитасем. Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського моста в Києві.

Про це йдеться в черговому випуску програми "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

У 2018 році після серії вибухів на військових арсеналах державою були виділені кошти на реконструкцію і будівництво 15 нових сховищ спеціального призначення на потенційно небезпечних об’єктах зберігання ракет і боєприпасів. Відбір будівельних компаній для виконання цих робіт було проведено таємно.

На запит журналістів у Генштабі пояснили, що без оголошень залучили до відбору чотири компанії: ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ТОВ "БК "Ольвія" і ТОВ "Рубікон-Моноліт".

Дві з них - ТОВ "БК "Ольвія" і ТОВ "Рубікон-Моноліт" - були відсіяні. А переможця обирали з двох компаній, тісно пов’язаних з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" була дружина екснардепа Наталія Микитась, а ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" належить Андрію Якусевичу, який працював помічником Максима Микитася у Верховній Раді.

Переможцем була визначена ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", як єдина, що мала доступ до робіт, пов’язаних з державною таємницею.

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Примітно, що фактична адреса ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" - Богданівська, 10 - збігається з адресою офісів ТОВ "Укрбуд девеломпент" і Державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд". Усі три компанії мають зв'язок з Максимом Микитасем.

Повязаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - Наші гроші 01
Повязаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - Наші гроші 02
Повязаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - Наші гроші 03

За умовами контракту ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" були виділені 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області та ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Усі роботи мають бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі у Хмельницькій області роботи мали закінчитися ще у 2018 році.

Також читайте: НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Микитасю в заволодінні майном Нацгвардії вартістю понад 81 млн грн

Повязаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - Наші гроші 04

Примітно, що веде будівництво не тільки допущена до держтаємниці ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс". Знімальній групі журналістів вдалося зафіксувати, що на територію військової частини заїжджає транспорт з символікою UTB corporation, тобто Корпорації "Укртрансбуд". Ця компанія пов'язана з Державною корпорацією "Укрбуд", президентом якої протягом шести років був Максим Микитась. При цьому "Укртрансбуд" взагалі не розглядалася Генштабом і Міноборони як Імовірний виконавець робіт на будівництві сховищ.

Читайте: У Кличка дозволили пов'язаній з екснардепом Микитасем фірмі будівництво нового 50-метрового ТЦ посеред Печерська в Києві, - "Наші гроші"

Крім складів на військових арсеналах, ТОВ "Північно-Український будівельний Альянс" є підрядником на будівництві Шулявського моста в Києві. Цей підряд компанія отримала в результаті змови на тендері з іншою компанією, також пов'язаною з Максимом Микитасем.

ТОВ "Північно-Український будівельний Альянс" отримала за Шулявський міст майже 100% передоплати, розібрала його і заморозила будівництво. Передоплата становила близько 600 млн грн, але станом на перше вересня роботи тут виконані тільки на 60 млн грн.

Щоб продовжити вже оплачену Києвом і заморожену підрядником реконструкцію Шулявського моста, міська влада планує доплатити ще пів мільярда гривень. На початку жовтня 2019 року мер Києва Віталій Кличко підняв вартість Шулявського моста ще майже на 500 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153898
 
 
 Топ коментарі
 
ну, цієї фірми вже настав кінець епохи бідності
не набрехав зюзя - бачте?
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Стандартна маніпуляція.
Чому пан Микитась "Скандальний"? Він комусь у ресторані пику натовк? Чи може тому, що десь євреям дорогу перейшов?
У нас як? Якщо не єврей то карупцианєр.
Якщо бізнесмен не ліг під євреїв то він "скандальний". На такого відраху випускають свору журнашлюх на підсосі у єврейської мафії.
Піпл хаває.
Щось зміниться лиш тоді, коли розслідування єврейських "схем" стане рекламою. Якщо Г+Г на когось сере, то це достойна людина!
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ну, цієї фірми вже настав кінець епохи бідності
не набрехав зюзя - бачте?
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шо, і для цієї не настав???
ну... тоді, навіть, і не знаю...
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В 2018 году после серии взрывов на военных арсеналах государством были выделены средства на реконструкцию и строительство 15 новых хранилищ специального назначения на потенциально опасных объектах хранения ракет и боеприпасов. Отбор строительных компаний для выполнения этих работ был проведен тайно.
На запрос журналистов в Генштабе объяснили, что без объявления конкурса привлекли к отбору четыре компании: ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", ООО "СК "Укрбудмонтаж", ООО "СК "Ольвия" и ООО "Рубикон-Монолит".
Две из них - ООО "СК "Ольвия" и ООО "Рубикон-Монолит" - были отсеяны. А победителя выбирали из двух компаний, тесно связанных с Максимом Микитасем: совладелицей ООО "СК" Укрбудмонтаж" была жена экс-нардепа Наталья Микитась, а ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который работал помощником Микитася в Верховной Раде.
Победителем в итоге была определена ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", как единственная, которая имела доступ к работам, связанным с государственной тайной. Источник: https://censor.net.ua/v3153898

Соя, ты опять обосралось. Читай новости. Связанной со скандальным застройщиком Микитасем фирме выделили 700 миллионов на строительство хранилищ ВСУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7502
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Обісрались зєлєйобіки. Де посадки? Де розірвання контрактів і перепровірки НАБУ, ШИБУ, ІБУ та інших?)))) Терендите про мир і розведення військ, а з корупцією не боретесь? Тарифи не зменшуєте? Зарплати-пенсії не піднімаєте? Нахріна брехали посполитим, зєлєйобіки?))))
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как в старом анекдоте про Одессу..
"А люди всё те же.."
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Ай-яй-яй... Да шо вы такое говорите? Срочно нужено громкое дело, что бы отвлечь внимание задумавшихся зебобиков от обосранных штанишек Вовика. Еще срочно нужна какая-нибудь посадка из окружения Порошенко!
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Микитась опять сам себе будет стройматериалы в 5 раз дороже перепродавать, а потом бюджетные деньги закончатся на половине строительства у него?

Удивительно вообще - подписывается контракт на определенную сумму строительства. Если подрядчик половину суммы украл и в итоге средств на строительство не хватило - почему не подрядчика за свой счет обязуют закончить строительство, а наоборот - из бюджета ему еще денег дают???
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Деньги дают на выкуп цехов завода Большевик, через которые проходит развязка и вопрос с ней еще до конца не решен.Почему и остановилось строительство моста.Кличка надо сковырнуть, для этого все средства хороши
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Как можно начинать строить мост, если не до конца разрешен вопрос с развязкой???
Это как вообще? Начинать строительство без проекта?
И какого было подписывать контракт на 600 миллионов, если якобы нужно было выкупить пустующие старинные корпуса (которые точно не стоят еще пол-миллиарда).
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не даром Кличко и Порошенко в Вену ездили
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ЗЕлеБобики начинайте дыметь пуканами!!!))))
Ко..ко.ко...Свинарчуки!!! Коррупция!!! ПАРАШЕНКА!)))))
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Зебобик, асиль прочесть статью, а не только заглавие.
Будь уверен в своих силах - у тебя это получится!Связанной со скандальным застройщиком Микитасем фирме выделили 700 миллионов на строительство хранилищ ВСУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9616
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"Чтобы продолжить уже оплаченную Киевом и замороженную подрядчиком реконструкции Шулявского моста, городская власть планирует доплатить еще полмиллиарда гривен. В начале октября 2019 года мэр Киева Виталий Кличко поднял стоимость Шулявского моста еще почти на 500 млн грн."
Шо не так я сказав?
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С каких это пор Отбитый стал новым? Пов'язаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1674 Ты хоть сам читаешь то что выкладываешь? Пов'язаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1674
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Ага, ну все ясно...... Пов'язаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5224 Тебе когда мозгов больше чем на 5 копеек выдадут, приходи поговорим. А пока продолжай смешить, клоуняшка соевый. Пов'язаній зі скандальним забудовником Микитасем фірмі виділили 700 мільйонів на будівництво сховищ ЗСУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5224
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"Це вже" ти черговий, хто прочитав лише заголовок.
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Станые лица...в Навой команде!)))
Слуги СЛУГ!))))
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Стандартна маніпуляція.
Чому пан Микитась "Скандальний"? Він комусь у ресторані пику натовк? Чи може тому, що десь євреям дорогу перейшов?
У нас як? Якщо не єврей то карупцианєр.
Якщо бізнесмен не ліг під євреїв то він "скандальний". На такого відраху випускають свору журнашлюх на підсосі у єврейської мафії.
Піпл хаває.
Щось зміниться лиш тоді, коли розслідування єврейських "схем" стане рекламою. Якщо Г+Г на когось сере, то це достойна людина!
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По словам тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, на арсенале в Хмельницкой области работы должны были закончиться еще в 2018 году.
Очередное вранье от Поросенко.
Источник: https://censor.net.ua/v3153898
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Ага, в 2018 году....... Связанной со скандальным застройщиком Микитасем фирме выделили 700 миллионов на строительство хранилищ ВСУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4855. Ах да, ПоПА не виноват, он в это время на Мальдивах оттягивался .....
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а для казны по..уй приком ее грабят, при Я, при ПО или при ЗЕ. корочче " свадьба в малиновке" куда нормальному человеку деваться?
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Интересно, у Цензора бывают нескандальные застройщики?
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