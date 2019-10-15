 Оркестр Ер-Ріяда намагається виконати гімн Росії під час офіційного візиту Путіна до Саудівської Аравії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін ніяк не відреагував на спробу музикантів і дослухав до кінця гімн РФ в інтерпретації оркестру саудитів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росію це зачепить менше", - Путін про нову гонку озброєнь