 Оркестр Ер-Ріяда намагається виконати гімн Росії під час офіційного візиту Путіна до Саудівської Аравії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін ніяк не відреагував на спробу музикантів і дослухав до кінця гімн РФ в інтерпретації оркестру саудитів.
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+33
Одна недоимперия с этим гимном уже развалилась. Развалится и другая. Так что будем ожидать не плохого, а хорошего.
+24
Какая страна, такие и почести!
+22
Очень некрасивый гимн. Если вдуматься,то музыка настороженная как в фильмах ужасов. Настороженность в ожидании чего то очень плохого...
Спасибо, посмеялась.