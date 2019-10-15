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Все про:гімн (44) Єгипет (120) курйоз (355) Путін (11003) Росія (20171)

 Оркестр Ер-Ріяда намагається виконати гімн Росії під час офіційного візиту Путіна до Саудівської Аравії. ВIДЕО

Під час офіційного візиту президента РФ Володимира Путіна до Саудівської Аравії оркестр Ер-Ріяда невдало виконав гімн Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін ніяк не відреагував на спробу музикантів і дослухав до кінця гімн РФ в інтерпретації оркестру саудитів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росію це зачепить менше", - Путін про нову гонку озброєнь

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153888
 
   
 Топ коментарі
 
Одна недоимперия с этим гимном уже развалилась. Развалится и другая. Так что будем ожидать не плохого, а хорошего.
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Какая страна, такие и почести!
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Очень некрасивый гимн. Если вдуматься,то музыка настороженная как в фильмах ужасов. Настороженность в ожидании чего то очень плохого...
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Я так понимаю ноты гимна передал египетский оркестр.
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і ніхто ото з вояк не зміг вистрілити з ружа?? ((гімно гімн!!!!
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Плешивый был в шоке по пояс.
Спасибо, посмеялась.
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