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 "Історична перемога! Ми на Євро-2020", - голи та емоції уболівальників на матчі Україна-Португалія. ВIДЕО

Збірна України перемогла португальців у вирішальному матчі відбору на Євро-2020 і подарувала українцям феєричну гру та емоції.

Цензор.НЕТ зібрав найяскравіші моменти матчу на полі і на трибунах НСК "Олімпійський".

Відео телеканалу Футбол і соцмереж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні я побачив 11 левів, які билися до кінця, - Шевченко про вихід збірної України на Євро-2020

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153859
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенко такого не было "Историческая победа! Мы на Евро-2020", - голы и эмоции болельщиков на матче Украина-Португалия - Цензор.НЕТ 1057
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Хорошая игра. Мне просто понравилась.
Збірна України, шляхетно провели матч!!
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Именно при Порошенко создавалась команда!
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Хорошая игра. Мне просто понравилась.
Збірна України, шляхетно провели матч!!
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ЭтА заслуга зебилов, если бы не Ани то Фсё, прАиграли бы...
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Так а Шо? Разе не так? "Історична перемога! Ми на Євро-2020", - голи та емоції уболівальників на матчі Україна-Португалія - Цензор.НЕТ 8820 Ну извини, как получилось... "Історична перемога! Ми на Євро-2020", - голи та емоції уболівальників на матчі Україна-Португалія - Цензор.НЕТ 4010
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Да, Шеве надо отдать должное.За тур до окончания выйти на Европу!!! Может порадует нас,как и его тренер.
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при Порохе точняк продули бы
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Сборная, Шева, болельщики - все красавцы! С победооооой!!!!!
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Хлопці бились як спавжні Козаки! Пятов взагалі супермен! якби Коноплянка несхибив то Рональдо знову заплакав!
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Хлопці молодці! Шева красава! У Шеви є тільки один випадок коли він зіграв не вірно головою, це коли підтримав Королевську.
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Там усе навпаки: це "королевська" підтримала Шевченка. Матеріально.
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де Хома? от він би виконав гімн України...аж дух захоплює...так душевно ,ще напевно ніхто не виконував
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вот бы сепара посадить на стадионе из Донецка .....думаю он бы не выдержал
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