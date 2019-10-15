Редактор Цензор.НЕТ 15.10.19 10:3915.10.19 10:39 "Історична перемога! Ми на Євро-2020", - голи та емоції уболівальників на матчі Україна-Португалія. ВIДЕО Збірна України перемогла португальців у вирішальному матчі відбору на Євро-2020 і подарувала українцям феєричну гру та емоції.Цензор.НЕТ зібрав найяскравіші моменти матчу на полі і на трибунах НСК "Олімпійський". Відео телеканалу Футбол і соцмереж Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні я побачив 11 левів, які билися до кінця, - Шевченко про вихід збірної України на Євро-2020Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153859 x Мені подобається 36
Збірна України, шляхетно провели матч!!