 Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє El Pais.

Більшість поранених перебували в першому терміналі аеропорту. Десятьом постраждалим знадобилася госпіталізація.

Відомо, що близько 8 тис. мітингувальників сиділи перед виходами до першого терміналу. Вони перекрили доступ до аеропорту і порушили його роботу.

Мітингувальники вимагали звільнити 12 каталонських лідерів, яких напередодні засудили до різних покарань через проведення референдуму про незалежність.

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Деякі екіпажі не змогли прибути на робочу зміну. Авіакомпанія Vueling врешті скасувала сто рейсів, запланованих на 14 жовтня, і ще частину, які мали вилетіти 15 жовтня. Iberia та Air Europa також були змушені скасувати частину рейсів.

У зв’язку із загостренням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей та враховувати можливі затримки і скасування рейсів.

Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії визнав дев'ятьох каталонських лідерів винними в заколоті й розтраті у зв'язку з організацією референдуму про незалежність регіону у 2017 році.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року у Каталонії відбувся невизнаний центральною владою референдум про незалежність від Іспанії. Більшість голосів мешканці Каталонії віддали на референдумі за відокремлення від Іспанії. Іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.

11 жовтня 2017-го глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії в односторонньому порядку.

27 жовтня 2017-го Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю Конституції — у регіоні ввели пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

Верховний суд Іспанії видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських утікачів, серед яких колишній глава регіону Карлес Пучдемон, який зараз живе в Бельгії.