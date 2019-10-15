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 Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано. ВIДЕО

В аеропорту Барселони "Ель-Прат" відбулися сутички між поліцією і протестувальниками, які підтримують незалежність Каталонії. Щонайменше 56 людей звернулися по допомогу до медиків через травми, яких зазнали під час сутичок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє El Pais.

Більшість поранених перебували в першому терміналі аеропорту. Десятьом постраждалим знадобилася госпіталізація.

Відомо, що близько 8 тис. мітингувальників сиділи перед виходами до першого терміналу. Вони перекрили доступ до аеропорту і порушили його роботу.

Мітингувальники вимагали звільнити 12 каталонських лідерів, яких напередодні засудили до різних покарань через проведення референдуму про незалежність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони і попередили про можливі затримки рейсів

Деякі екіпажі не змогли прибути на робочу зміну. Авіакомпанія Vueling врешті скасувала сто рейсів, запланованих на 14 жовтня, і ще частину, які мали вилетіти 15 жовтня. Iberia та Air Europa також були змушені скасувати частину рейсів.

У зв’язку із загостренням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей та враховувати можливі затримки і скасування рейсів.

Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії визнав дев'ятьох каталонських лідерів винними в заколоті й розтраті у зв'язку з організацією референдуму про незалежність регіону у 2017 році.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року у Каталонії відбувся невизнаний центральною владою референдум про незалежність від Іспанії. Більшість голосів мешканці Каталонії віддали на референдумі за відокремлення від Іспанії. Іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.

11 жовтня 2017-го глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії в односторонньому порядку.

27 жовтня 2017-го Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю Конституції — у регіоні ввели пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

Верховний суд Іспанії видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських утікачів, серед яких колишній глава регіону Карлес Пучдемон, який зараз живе в Бельгії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153858
 
 
 Топ коментарі
 
Сепаров на кол. Барселона - это Испания !
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Не так.
когда в мире происходят какие-то ситуации наподобие ытой, то первым делом надо Рашку спрашивать - че это вы опять мутите то?
Хотя.... кто спросит? Микрон? Мрекель? Срамп? Или Боря Джопсон? Кто?
И не прикидывайся шо уверен шо без Парашки обошлось там. Столкновения в аэропорту Барселоны: пострадали как минимум 56 человек, более 100 рейсов отменены - Цензор.НЕТ 388
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Так по везите этих УШЛЕПКОВ в донецкий аэропорт там их давно ждет РУЦКИЙ МИР!!!
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Учитывая, что старую собаку новым фокусам не научишь, а СССР только этим и занимался на внешней арене, вероятность поддержки этих волнений (как и желтых жилетов в Франции) из Роиси более, чем высокая.
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О как кремлевские боты синхронно завыли "в Каталонии руки масквы нет"! Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 6969 Верный знак! Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 3466
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Ну ладно. Есть, есть эта рука. Полегчало?
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он тягныбок и кошулинский бегут--инфа сотка Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 9757
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Поговорим об этом после развала Раски Федираски...
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Рано или поздно бумеранг сепаратизма, который запустил путин ударит по РФии. И когда лоскутная империя начнет гореть в междуусобцах нам потребуется высокий забор на границе. Проект вполне реализуемый ,так как наши предки тысячи лет назад уже строили подобные ограждения - змиевые валы, которые останавливали кочевников с востока.
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Есть вопросы, которые разделяют общество.
Если их не решить, или решать в угоду одной из сторон - получаем "Барселону".
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Не так. Есть страны, которые разделяют общества других стран. И имя этому гавну "расистская *********" Сутички в аеропорту Барселони: постраждали щонайменше 56 осіб, понад 100 рейсів скасовано - Цензор.НЕТ 9445
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Про совєцкий союз і вихід України з нього. Росія оголосила про суверенітет 12 червня 1990 року, Україна-16 липня, а вийшла Україна з СРСР 24 серпня. Росія не виходила з СРСР, вона стала правонаступником. Про Каталонію і про те, що вона кормить всю Іспанію: так ВВП Каталонії найвищий , але подивіться на карту Іспанії. Кордон з Європою найдовший та ще морські порти, це про багато що скаже.Арагон має кордон з Європою, але не має портів.Ті ж Андалусія і Валенсія на третьому і четвертому місці по ВВП-мають порти. При недавніх протестах багато банків і підприємств Європи заявлли про перенесення своїх філій з Каталонії. Так, історично це складне питання, але якщо почнуть в Європі перестановки , то буде катастрофа, а не мир.Так є в Уставі ООН стаття про право нації на самовизначення, але визначаться, а далі що буде з економікою. Та і питання складне для юристів-
міжнародників.
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Якщо завтра Іспанія захоче вийти з ЄС, то думку каталонців навряд чи питатимуть, от в чому загогулина. Кидалово з шотландським референдумом ще свіже.
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