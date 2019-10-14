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Все про:журналістика (881) Одеса (2136) День захисника України (64) Куций Максим (3)

 Спілкування журналістки і голови Одеської ОДА Куцого грубо перервав його заступник Свічинський, - "Думська". ВІДЕО+ФОТО

Заступник нового губернатора Одещини Віталій Свічинський зірвав невеликий брифінг Максима Куцого біля обласної державної адміністрації після закінчення урочистих заходів на честь Дня захисника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

Так, журналістка "Думської" Влада Кузьміна поставила голові ОДА кілька запитань, на які Максим Куций почав відповідати, але Свічинський, грубо перервавши і шефа, і репортера, сказав, що "в нього багато справ, а пресконференція буде спланована окремо". Після цих слів під несхвальні вигуки журналістів він вивів Максима Куцого з брифінгу.

Спілкування журналістки і голови Одеської ОДА Куцого грубо перервав його заступник Свічинський, - Думська 01

"Схоже, поганий приклад Юлії Мендель (речниця президента Зеленського. - Ред.) є заразливим", - зазначає видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного", - Зеленський знову пожартував про Мендель. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153772
 
 
 Топ коментарі
 
Беня до каждой тварынки приставил надзирателя что ли?
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уроды пришли воровать, а тут им какие-то журналисты задают какие-то вопросы
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та ничего в том . что зам говорит шефу что ему делать. на зеле и богдане привыкли
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та ничего в том . что зам говорит шефу что ему делать. на зеле и богдане привыкли
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О ХАМСТВО ЗеДЕБИЛОВ ИХ ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ И ПСИХИКИ.... жлобье обрезаное люмпер ушлебки... на гиляку собак...
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А то шо лафа у журнашлюх скінчилась 21 квітня 2019 року.
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Где грубость на фото ? Это же не удар ботинком по физиономии )) Вижу ласковые руки )
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уроды пришли воровать, а тут им какие-то журналисты задают какие-то вопросы
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Очередная "тупая овца" решила прославится
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Беня до каждой тварынки приставил надзирателя что ли?
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а мо беня не маланец, а цыган - на Будулая похож
цыганстая схема - " при каждом инвалиде на денежном перекрестке, цыганченок - собиратель кеша барону"
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Куцого привели, Куцого увели. Дитя природы.
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писать больше неочем ?? ни драк, ни криков , ни обычного властного хамства. извинились и ушли - вот это хайп !
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х..ня новина.

в цей час у Сирії :

Партнёрские войны
Спілкування журналістки і голови Одеської ОДА Куцого грубо перервав його заступник Свічинський, - "Думська" - Цензор.НЕТ 4395

Как несложно было предположить, в события на севере Сирии начинают подтягиваться новые участники. Россия заявила о введении бесполётной зоны над Манбиджем и Кобани, фактически провоцируя Асада занять эти территории. Авиация коалиции ежедневно бомбит шиитские проиранские бандформирования, пытающиеся проникнуть на левый берег Евфрата. Турки наносят артиллерийские удары в районе Манбиджа, пытаясь воспрепятствовать возможному выдвижению сирийских войск. Военное командование Асада заявило о том, что сирийская армия возьмёт под контроль Манбидж, Кобани, а также города, где уже находятся турецкие войска и протурецкие формирования ССА - Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Вероятность прямого столкновения с Турцией у Асада резко возросла. Вопрос лишь в том, насколько в него втянется российский контингент. У турок может появиться шанс испытать поставленные С-400 непосредственно на производителях.

У этой намечающейся войны может быть весьма любопытное название «Партнерская». Наши партнеры турки с согласия наших партнеров американцев захватывают территорию страны нашего партнера Сирии. Наверное, снова придётся переходить на узбекские и азербайджанские помидоры.
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эрдоган с путиным усё давно перетёрли. эрдоган заявил что и не собирался захватывать манбидж, а нужен ему 30 километровый горидор безопасности, а в манбиж пойдут арабы. они просто выперли проамеровских курдов и прочих, отожмут себе территории и всем хорошо и турками,и сирийцам, и в кремле наварились.
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Картина ясная, Одесса красная
И с той Одессою мне не по пути.(С)
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Обычная шиддовская "интеллигентность".
Ещё есть куда расти (Аллё, гараж ...)
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какая "интеллигентность"? Вопрос - глава ОГА начальник, или кто? Кто начальник - зам или глава?
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Хамство пресс-секретарей становится визитной карточкой сегодняшней власти . Ну ну .
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Общение журналистки и главы Одесской ОГА Куцого грубо прервал его заместитель Свичинский, - "Думская". ВИДЕО+ФОТО
Заместитель нового губернатора Одесчины Виталий Свичинский сорвал небольшой брифинг Максима Куцого у областной государственной администрации после окончания торжественных мероприятий в честь Дня защитника Украины.

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Непрофессионализм и хамство журналистов вас не волнует?
Брифинг

Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.

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не хамство зама, а .... Кто главнее, вообще? Глава или его зам?
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Глава может и не знать регламента брифинга.
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А пресс-секретарь - начальник? Точно также и с Зеленским - не Мендель виновата, а Зеленский, назначивший ее.
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Самое же "иезуитское" в этом то, что когда придёт время" отвечать", то "отвечать" будут "первые лица" - Зеленский, Куцый, а не те, кто ими "вертит" - Богдан, Разумков, Свичинский... Вопрос: "Первые лица" к подобному, готовы?...".
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А шо.... В Киеве можно а в Одессе нельзя?
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И премьер и министр экономики ЗЕ- манифестные геи. Это рекорд для Европы. Были мэры но премьер!- это наш имидж!!!
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дурника губера випасають..
так само як Богдан Зеленського
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пиджачки та не дешевые клифты вилвиркотавые
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судя по морде вафела губера он его ментально отсмоктал им пох миллиарды воруют..
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