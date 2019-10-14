 Спілкування журналістки і голови Одеської ОДА Куцого грубо перервав його заступник Свічинський, - "Думська". ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".
Так, журналістка "Думської" Влада Кузьміна поставила голові ОДА кілька запитань, на які Максим Куций почав відповідати, але Свічинський, грубо перервавши і шефа, і репортера, сказав, що "в нього багато справ, а пресконференція буде спланована окремо". Після цих слів під несхвальні вигуки журналістів він вивів Максима Куцого з брифінгу.
"Схоже, поганий приклад Юлії Мендель (речниця президента Зеленського. - Ред.) є заразливим", - зазначає видання.
цыганстая схема - " при каждом инвалиде на денежном перекрестке, цыганченок - собиратель кеша барону"
в цей час у Сирії :
Партнёрские войны
Как несложно было предположить, в события на севере Сирии начинают подтягиваться новые участники. Россия заявила о введении бесполётной зоны над Манбиджем и Кобани, фактически провоцируя Асада занять эти территории. Авиация коалиции ежедневно бомбит шиитские проиранские бандформирования, пытающиеся проникнуть на левый берег Евфрата. Турки наносят артиллерийские удары в районе Манбиджа, пытаясь воспрепятствовать возможному выдвижению сирийских войск. Военное командование Асада заявило о том, что сирийская армия возьмёт под контроль Манбидж, Кобани, а также города, где уже находятся турецкие войска и протурецкие формирования ССА - Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.
Вероятность прямого столкновения с Турцией у Асада резко возросла. Вопрос лишь в том, насколько в него втянется российский контингент. У турок может появиться шанс испытать поставленные С-400 непосредственно на производителях.
У этой намечающейся войны может быть весьма любопытное название «Партнерская». Наши партнеры турки с согласия наших партнеров американцев захватывают территорию страны нашего партнера Сирии. Наверное, снова придётся переходить на узбекские и азербайджанские помидоры.
И с той Одессою мне не по пути.(С)
Ещё есть куда расти (Аллё, гараж ...)
Заместитель нового губернатора Одесчины Виталий Свичинский сорвал небольшой брифинг Максима Куцого у областной государственной администрации после окончания торжественных мероприятий в честь Дня защитника Украины.
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Непрофессионализм и хамство журналистов вас не волнует?
Брифинг
Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.
так само як Богдан Зеленського