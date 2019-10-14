 Спілкування журналістки і голови Одеської ОДА Куцого грубо перервав його заступник Свічинський, - "Думська". ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

Так, журналістка "Думської" Влада Кузьміна поставила голові ОДА кілька запитань, на які Максим Куций почав відповідати, але Свічинський, грубо перервавши і шефа, і репортера, сказав, що "в нього багато справ, а пресконференція буде спланована окремо". Після цих слів під несхвальні вигуки журналістів він вивів Максима Куцого з брифінгу.

"Схоже, поганий приклад Юлії Мендель (речниця президента Зеленського. - Ред.) є заразливим", - зазначає видання.

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