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Все про:Генштаб ЗС (410) День захисника України (64) ЗСУ (359)

 "До бою готові": Генштаб опублікував яскраве відео до Дня захисника України. ВIДЕО

Військове телебачення України опублікувало привітання для військовослужбовців.

Ролик виклали на сторінці Військового телебачення України у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда Військового телебачення України вітає з Днем захисника України! Дякуємо всім, хто боронить нашу землю в тилу і на передовій. Слава Україні!!!" - йдеться в описі відео.

Сьогодні, 14 жовтня, наша країна відзначає День захисника України. Це свято заснували в 2014 році на тлі декомунізації та розв'язаної Росією війни на Донбасі. По всій Україні цього дня заплановано майже 450 масових заходів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153770
 
   
 Топ коментарі
 
Здоровья вам и удачи, хлопцы! Всем тем, кто служит в армии Украины!
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Рустам Шонійозович Хамраєв (29 листопада 1975, Луцьк, УРСР - 17 червня 2014, Металіст, Луганська область, Україна) - українській військовик, доброволець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України, почесний громадянин міста Луцька.За національністю узбек, громадянин України. Його батько - узбек, мати - українка. В 1993-1994 роках служив в Прикордонних військах, в 1995-ому році - в Сухопутних військах Збройних сил України, військову присягу Україні і українському народові склав 26 грудня 1993 року.Військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних Сил України.

Рустам Хамраєв героїчно загинув 17 червня 2014 року під час бою в селищі Металіст під Луганськом. Ім'я Рустама Хамраєва, Героя Майдану, Героя АТО, назавжди увійшло в історію України. Він - гордість Української Армії.
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Спасибо что держите огневой фронт,но украинцам надо помнить что есть еще и фронты экономический,дипломатический да и 5 колонна тоже есть .Нам сдать ни один нельзя-орда лезет везде
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Здоровья вам и удачи, хлопцы! Всем тем, кто служит в армии Украины!
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Спасибо что держите огневой фронт,но украинцам надо помнить что есть еще и фронты экономический,дипломатический да и 5 колонна тоже есть .Нам сдать ни один нельзя-орда лезет везде
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Только на Владимира Александровича и надежда. День и ночь взываю к богу моля что б только здоровья дал нашему лидеру, отцу украинской нации и неутомимому борцу з корупцией!
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А я надеюсь только на себя, своих родных и братьев по оружию. А твои картинки для меня выглядят вроде рекламы или заставок в безличных компьютерных играх.
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Не хочешь плакать, можешь поскулить, завыть, Ху#ла погрысть.
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Модератор, плз, верните патриотический фотошоп со словами Бутусова.
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Игокович Хто такий Ху#ла? Що кацапик,заборонено писати справжнє ім'я вашого лідера? "До бою готові": Генштаб опублікував яскраве відео до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 763
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Уважаю цензор, не хочу сильно марать здесь этим хутиным. Так устроит, соевый?
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Игокович За це тут не банять.Так що сиди на пляшці кацапик. "До бою готові": Генштаб опублікував яскраве відео до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 2548
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Я что, написал из-за страха перед баном, петинец?
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Рустам Шонійозович Хамраєв (29 листопада 1975, Луцьк, УРСР - 17 червня 2014, Металіст, Луганська область, Україна) - українській військовик, доброволець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України, почесний громадянин міста Луцька.За національністю узбек, громадянин України. Його батько - узбек, мати - українка. В 1993-1994 роках служив в Прикордонних військах, в 1995-ому році - в Сухопутних військах Збройних сил України, військову присягу Україні і українському народові склав 26 грудня 1993 року.Військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних Сил України.

Рустам Хамраєв героїчно загинув 17 червня 2014 року під час бою в селищі Металіст під Луганськом. Ім'я Рустама Хамраєва, Героя Майдану, Героя АТО, назавжди увійшло в історію України. Він - гордість Української Армії.
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Постойте! Кто готов? Какая армия? Откуда? Нам говорят что соевый потрошенко и свинарчуки все разворовали. Кто нам врёт?
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Так это когда было?- Уже три месяца у нас Президентом без всякого сомнения Святой Человек, Патриот и простой парень из народа! Украина возродилась из пепла и даже уехавшие из страны сейчас возвращаются, что бы под руководством нашего Великого Лидера вести Украину к новым свершениям и победам!
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Не дивлячись ні на що,ні на яке мародерство, стає міцною армія на пожертвування народу України.
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определись уже - всё разворовали или стаёт крепче? а то каша зелёная в башке вместо мозгов.
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Ха ха ха! Во рассмешил. Это какой народ? Тот что в Крыму, на Донбасе, а может те кто бегает с рос. флагами или свалил за границу в 14-ом. А может это те кто ездит на россию на работу или голосует за О.П.З.Ж.!
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А те кого я упомянул? Они тоже народ Украины? Паспорта у них чьи? А это миллионы.
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ну то старое барахло что на видео никому не надо🤣
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Чтоб новое было надо хорошо работать и переживать за страну. Это касается всех.
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С этим не поспоришь. Ублюдки эти пять презиков.
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Спасибо Вам, наши родные! Благодаря Вам, наш украинский флаг развевается по всей Украине! Вернётся Донбасс, вернётся и Крым! Все будет Украина!
Слава Украине! Героям слава!
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Спасибо! Благодаря нашим ребятам мы можем жить без московского улуса! Прошла почти 1000 лет, а мы продолжаем противостоять холуям золотой орды!
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А что скажут военные? Мне лично кое-что в клипе понравилось- но в общем я не могу оценить.
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