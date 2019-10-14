 "До бою готові": Генштаб опублікував яскраве відео до Дня захисника України. ВIДЕО

Ролик виклали на сторінці Військового телебачення України у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда Військового телебачення України вітає з Днем захисника України! Дякуємо всім, хто боронить нашу землю в тилу і на передовій. Слава Україні!!!" - йдеться в описі відео.

Сьогодні, 14 жовтня, наша країна відзначає День захисника України. Це свято заснували в 2014 році на тлі декомунізації та розв'язаної Росією війни на Донбасі. По всій Україні цього дня заплановано майже 450 масових заходів.

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