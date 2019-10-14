 "До бою готові": Генштаб опублікував яскраве відео до Дня захисника України. ВIДЕО

Ролик виклали на сторінці Військового телебачення України у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Команда Військового телебачення України вітає з Днем захисника України! Дякуємо всім, хто боронить нашу землю в тилу і на передовій. Слава Україні!!!" - йдеться в описі відео.
Сьогодні, 14 жовтня, наша країна відзначає День захисника України. Це свято заснували в 2014 році на тлі декомунізації та розв'язаної Росією війни на Донбасі. По всій Україні цього дня заплановано майже 450 масових заходів.
Рустам Хамраєв героїчно загинув 17 червня 2014 року під час бою в селищі Металіст під Луганськом. Ім'я Рустама Хамраєва, Героя Майдану, Героя АТО, назавжди увійшло в історію України. Він - гордість Української Армії.
Героям слава!
https://www.youtube.com/watch?v=HZenKRE9m_4
Слава Украине! Героям слава!