 З нагоди Дня захисника в Україні відбудеться майже 450 заходів за участю понад 200 тисяч осіб, - Фацевич. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України, про це повідомив заступник Голови Національної поліції сьогодні, 14 жовтня, під час оперативної наради.

У заходах з нагоди святкування Дня захисника України очікується участь понад 200 тисяч громадян. Найбільше таких заходів відбудеться в Києві.

Також повідомляється, що по всій території держави заплановано проведення 448 масових заходів.

Національна поліція переведена на посилений режим несення служби. Наряди патрульної поліції посилено патрулюють вулиці, також до забезпечення правопорядку залучено вибухотехнічні та кінологічні служби.

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Громадяни приїжджають до столиці на проведення маршів, мітингів святкування Дня захисника України та Дня козацтва.

Крім того, Фацевич наголосив про обмеження руху транспорту у центральній частині столиці.

"Прошу громадян з розумінням поставитися до таких заходів, адже ваша безпека на першому місці. Національна поліція виконає завдання для того, щоб усі заходи в Україні відбулися мирно та безпечно"

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