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 З нагоди Дня захисника в Україні відбудеться майже 450 заходів за участю понад 200 тисяч осіб, - Фацевич. ВIДЕО

З нагоди святкування Дня захисника України відбудеться майже 450 заходів по всій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України, про це повідомив заступник Голови Національної поліції сьогодні, 14 жовтня, під час оперативної наради.

У заходах з нагоди святкування Дня захисника України очікується участь понад 200 тисяч громадян. Найбільше таких заходів відбудеться в Києві.

Також повідомляється, що по всій території держави заплановано проведення 448 масових заходів.

Національна поліція переведена на посилений режим несення служби. Наряди патрульної поліції посилено патрулюють вулиці, також до забезпечення правопорядку залучено вибухотехнічні та кінологічні служби.

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Громадяни приїжджають до столиці на проведення маршів, мітингів святкування Дня захисника України та Дня козацтва.

Крім того, Фацевич наголосив про обмеження руху транспорту у центральній частині столиці.

"Прошу громадян з розумінням поставитися до таких заходів, адже ваша безпека на першому місці. Національна поліція виконає завдання для того, щоб усі заходи в Україні відбулися мирно та безпечно"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153769
 
   
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"Безсмертний полк" пенсів Тягнибакса на старті
По случаю Дня защитника в Украине пройдут около 450 мероприятий с участием более 200 тысяч человек, - Фацевич - Цензор.НЕТ 1670
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поросенко примазывается, у поросенко последний шанс, клептоман и мародер еще бредет о реванше..
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Збір тітушок на стадіоні Олімпійський. За 50 метрів від них транспорт нацгвардіі. Ще до колекціі безліч авто «служба охорони» Таке враження що я помолодшав на 5-6 років і зараз часи ЯнуковичаПо случаю Дня защитника в Украине пройдут около 450 мероприятий с участием более 200 тысяч человек, - Фацевич - Цензор.НЕТ 4007
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В День Захисника України, наші Захисники України отримали смачний плювок в обличчя від презедента-зрадника По случаю Дня защитника в Украине пройдут около 450 мероприятий с участием более 200 тысяч человек, - Фацевич - Цензор.НЕТ 1404
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Не тот ли это Пацевич, шо на пьянке по случаю Нового Года матерился как питух приблатненый?
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