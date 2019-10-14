 Пентагон вчасно отримував кошти, призначені для військової допомоги Україні, - Еспер. ВIДЕО

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Я нічим не можу поділитися з вами з цього приводу. Я приступив до виконання обов'язків у другій половині липня. Відтоді увагу Міноборони було зосереджено на трьох речах: на важливості військової допомоги Україні для стримування Росії, на прогресі в справі боротьби з корупцією та на те, як переконати європейських партнерів по НАТО також допомагати українським партнерам", - повідомив глава Пентагону у відповідь на запитання, чи знає він, чому президент США Дональд Трамп розпорядився затримати направлення військової допомоги Україні.

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"Головне полягає в тому, що гроші надходили вчасно, а національним інтересам США не було заподіяно шкоди", - зазначив він.

Еспер також зазначив, що Пентагон дасть відповідь Конгресу США з приводу запитуваних документів про військову допомогу Україні, як тільки зможе.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.