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 Політика України, За кордоном
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 Пентагон вчасно отримував кошти, призначені для військової допомоги Україні, - Еспер. ВIДЕО

Міністерство оборони США отримувало кошти, призначені для надання військової допомоги Україні, вчасно.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Я нічим не можу поділитися з вами з цього приводу. Я приступив до виконання обов'язків у другій половині липня. Відтоді увагу Міноборони було зосереджено на трьох речах: на важливості військової допомоги Україні для стримування Росії, на прогресі в справі боротьби з корупцією та на те, як переконати європейських партнерів по НАТО також допомагати українським партнерам", - повідомив глава Пентагону у відповідь на запитання, чи знає він, чому президент США Дональд Трамп розпорядився затримати направлення військової допомоги Україні.

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"Головне полягає в тому, що гроші надходили вчасно, а національним інтересам США не було заподіяно шкоди", - зазначив він.

Еспер також зазначив, що Пентагон дасть відповідь Конгресу США з приводу запитуваних документів про військову допомогу Україні, як тільки зможе.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153730
 
 
 Топ коментарі
 
Если окажется что Трамп в личных интересах задерживал помощь Украине , пренебрегая интересами США , то это реальный импичмент .
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Зрада національних інтересів відбулася саме в Україні, бо 73% дебілів проголосували проти України. То кому давати військову допомогу -- зрадникам і капітулянтам, клоунам со товарищи? Давали і багато, поки був Президент Порошенко, бо бачили, що державник і дбає про армію та тримає курс на НАТО. А цей "лідер" спрямований на росію.
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... почему президент США Дональд Трамп распорядился задержать направление военной помощи Украине.

Очевидно. В знак благодарности россии за помощь на выборах.
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"Главное заключается в том, что деньги поступали вовремя, а национальным интересам США не было причинено вреда", - отметил он.

Нет зрады для США, а на Украину всем плевать. 99% американцев нас на карте нет найдут.
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Зрада національних інтересів відбулася саме в Україні, бо 73% дебілів проголосували проти України. То кому давати військову допомогу -- зрадникам і капітулянтам, клоунам со товарищи? Давали і багато, поки був Президент Порошенко, бо бачили, що державник і дбає про армію та тримає курс на НАТО. А цей "лідер" спрямований на росію.
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Зрада це ви. Тому що, ви після виборів є ображеними оскільки Пеця ваш пройграв заслуговуючи на це. А щє гірше ви розхитуюте сітуацію в середині країни.
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Если окажется что Трамп в личных интересах задерживал помощь Украине , пренебрегая интересами США , то это реальный импичмент .
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... почему президент США Дональд Трамп распорядился задержать направление военной помощи Украине.

Очевидно. В знак благодарности россии за помощь на выборах.
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Раз Пентагон тянет с предоставлением Конгрессу документов по помощи Украине , то факт заморозки и шантажа имел место бьіть , к сожалению.
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Та ні. Просто Трамп не дурень, і слова "Я обещаю, верьте мне", з ним не прокатять.
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Не знаю, но мне кажется в штатах так же работает "телефонное право", выводы я делал конечно не из личного опыта, но например по американским фильмам видно что эти правила работают и в США несмотря на всю их хваленую систему балансов и противовесов. Часто можно увидеть сцены в фильмах, когда звонок от сенатора или конгрессмена шерифу какого нибудь провинциального городка решает проблему, ну или нечто в этом роде. Собственно и эта стенограмма разговора Трампа с Зеленским подтверждает что так там все работает, просьбы, рекомендации, мелкие и крупные услуги, все то что мы называем кулуарными договоренностями зачастую вне закона. Собственно им плевать что в Украине все так устроено (мой человек в прокуратуре), они используют это в своих целях, то есть давление на третьи страны в государственных интересах, это одно, а те же методы работы в личных - совсем другое. Например контракты с General Electric, пенсинвальский уголь, тоже ведь завуалированные взятки американским промышленникам поддерживающим Трампа, но пока это работает в интересах американской экономики, то приемлемо. А разве не очевидно что европейские юрисдикции создали условия для отмывания коррупционных денег и любой бежавший туда сколько нибудь значимый воришка с Украины или РФ, с Африки и Азии, находит там убежище и защиту, а вместе с ним находят убежище и украденные им деньги, и т.д. и т.п. Разве это не коррупция?
Одним словом, нет документов - нет доказательств, не аргумент, есть бюрократические рычаги влияния и они используются, а доказать это практически невозможно, особенно если все делалось на уровне устных указаний. Они ведь тоже американские чиновники простые люди, а их доход зависит от должности и расположения начальства, все как у нас. Пентагон вовремя получал средства, предназначенные для военной помощи Украине, - Эспер - Цензор.НЕТ 8257
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