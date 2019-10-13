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 "Служу народу України!" - Усик у відповідь на привітання Зеленського. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зателефонував боксерові Олександру Усику, щоб привітати його з перемогою над американцем Чаззом Візерспуном.

Відео телефонної бесіди Зеленського й Усика опубліковано в інстаграмі lomus_official, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що ми боксували в маленькій Україні. Дуже багато людей підтримували. Служу народу України!" - сказав Усик президенту.

"На наступних вихідних Олександр Гвоздик буде відстоювати честь країни. Ми його поїдемо підтримувати", - додав боксер.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, боксер Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після сьомого раунду суперник Усика відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153683
 
   
 Топ коментарі
 
для меня Порошенко это пятый Президент Украины, воссоздавший нашу Армию и Автокефальную Церковь Украины.. а ты, что можешь сказать за Зеленскавага?!.. про номер с роялем, или про шаурму?!
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ааа.. так ты за благополучие секты УПЦ МП ФСБ РФ радеешь.. Поздравляю, ты в пролете!
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какая-то альтернативная версия Украины и Усика и Зеленскавага.. мне не понятная...
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Нормальный разговор двух лучших - лучшего боксера и лучшего президента. Поздравляю с победой. А порохосрань хай удавится своей желчью и ненавистью ко всему Украинскому
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Шо такое.... Усик перестал быть ватником?
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Ватан поздравил ватана .! Событие мля .. "Служу народу України!" - Усик у відповідь на привітання Зеленського - Цензор.НЕТ 6906 ....
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-Слава Украине , батюшка .!
-Не богохульствуй , сын мой . Покайся .!

-Тогда - Служу московскому патриархату . !

-Вот это правильно .. ! "Служу народу України!" - Усик у відповідь на привітання Зеленського - Цензор.НЕТ 3905 .
"Служу народу України!" - Усик у відповідь на привітання Зеленського - Цензор.НЕТ 7043 .
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Мутный парень этот Усик, типа Зеленского, поэтому легко находят общий язык.
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вот это Усик отвесил рюцькому миру оплеушину... молодец...
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Хотелось бы знать, сколько европейских президентов перезванивают боксерам когда они в очередной раз кого то вздуют на ринге и как это соотносится с честью страны.
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Его "служу Украине" звучит как оскорбление.
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