 Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Українець дебютував у суперважкому дивізіоні в Чикаго на Wintrust Arena в поєдинку проти 38-річного американця Чазза Візерспуна. Перші два раунди Усик придивлявся до суперника, який на 12 кг важчий за нього. Починаючи з третього раунду, українець почав методично пробивати захист Візерспуна.

Все скінчилося після сьомого раунду, коли суперник Усика відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.

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