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Все про:бокс (95) Усик (28)

 Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі. ВIДЕО

У своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Українець дебютував у суперважкому дивізіоні в Чикаго на Wintrust Arena в поєдинку проти 38-річного американця Чазза Візерспуна. Перші два раунди Усик придивлявся до суперника, який на 12 кг важчий за нього. Починаючи з третього раунду, українець почав методично пробивати захист Візерспуна.

Все скінчилося після сьомого раунду, коли суперник Усика відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.

Дивіться також: Ломаченко в Лондоні переміг британця Кемпбелла, здобувши третій чемпіонський пояс. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153674
 
   
 Топ коментарі
 
це брехня. сорт такий самий інструмент впливу як і мова чи пісня.
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український чемпіон, який братається з рашками ?
та він нас ганьбить
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Не вболіваю за Усіка після його "Крим це Крим".
Ватнік він, який користується українським прапором.
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Все верно, ППКС, кроме " соево- кремлевское стадо бессильных спасмеров" - тут картина мира у Вас немного искажена.
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А кто проУкраинское большинство? Уточните.
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Бурдюк с салом какой то выбрал для боя, да еще и затянул почти до конца.
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соперник у усика был конечно очень слаб, так что усику рано радоваться а нужно работать над собой
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Это точно , нужно работать над собой. И прежде всего нужно досконально изучить георгафию . Шоб на вопрос - чей Крым , он точно знал что Крым это никакой не Крым , а Украина . .
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человек не хочет ввязываться в политику. он выступает под украинским флагом (хотя мог выступать и под рашистским и под американским, и денег бы больше заработал) и нам этого должно быть достаточно
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Ну как же - не хочет , когда он уже ввязался . ? Человек который не хочет ввязываться в политику , на вопросы связанные с политикой , всегда отвечает - no comments.. А он начинает объяснять что Крым это , как бы - Крым ( сам по себе ) ,, тоесть начинает сомневаться что Крым это Украина Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 3137 .. Начинает рассказывать как он будет кулаками защищать мацковский патриархат , как любит смотреть на ютубе пропагандистские , антиукраинские высеры Шарика ( красавчика) и тд. .. Это разве - вне политики . ?? По этой его риторике явно видно что он тяготеет к антиукраинской идеологии .. Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 255 .
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У него есть свое мнение, а на твое он просто ложил "огромный железобетонный болт"
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...Да мне как то пох.. , шо он и куда положил . От слова - СОВСЕМ Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 1253 ... !
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Кстати , лучше пусть выступает под каким то другим флагом . По крайней мере не будет выглядеть лицемером .. Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 2315 .
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лучше ты поменяй свой на аватарке))) твое мнение это пыль
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Мдя , супер коммент ,, даже не ожидал этого от тебя . Когда нет аргументов , всегда под рукой найдётся " какашка " , да ,, " антиватник" Усик технічним нокаутом здолав Візерспуна, здобувши першу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 1984 ..??? Эх ты . !
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Оце лиш тільки прохмелів...
Не бачив ще картинку...
Невже Сашко люто побив ,
Ту гарненьку блондинку??!
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Усик настоящий украинец.
Честь и слава таким людям.
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В общем, у кацапов с зерыганутыми подгорает знатно от необратимости своего жалкого будущего -раз даже в теме про бокс трясутся в падучей) а нам свое делать... Все будет Украина!
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Говорят сегодня видели Поветкина с грязными сзади штанами! Но некоторые отмечают,что через штаны не сильно было видно!
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