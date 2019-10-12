 Два бійці ОС зазнали легких поранень, від початку доби - 11 ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі відкривав вогонь по позиціях ОС неподалік від Водяного (з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - поблизу Новогнатівки (з станкового протитанкового гранатомета і протитанкового ракетного комплексу), двічі - біля Водяного (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), а також - неподалік від Мар'їнки (з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів), Широкиного (із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета й іншої стрілецької зброї) і Пищевика (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї).
У повідомленні наголошується, що протягом поточної доби в результаті ворожих обстрілів легкі поранення мають 2 військовослужбовці Об'єднаних сил.
Нагадаємо, 11 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.
Политические позиции Зеленского вследствие массированной коммуникационной кампании не ослабнут в том случае, если армия получит задачу продолжать боевые действия для нанесения потерь нарушителям Минских соглашений. Нет необходимости в данный момент наступать, - есть необходимость без огласки и максимально эффективно наносить потери. Должны продолжать работу партизаны Донбасса, взлетать на воздух военные объекты.
Потому что единственное, чего не хватает Путину для продолжения войны, - это людей на передовой. Надо наносить противнику неприемлемый ущерб на всех фронтах - дипломатическом, экономическом, военном, информационном. И только нарастание проблем на этих фронтах заставит Путина задуматься: не слишком ли дорого? Это подтолкнет РФ к мирным переговорам.
Россия раздает паспорта РФ в Донбассе, - до 31 декабря российское гражданство получит весь личный состав оккупационной армии. Никакой подготовки к выборам, никаких признаков вывода войск в Донбассе нет. Путин консервирует ситуацию, заводя Донбасс в приднестровский сценарий, намереваясь долговременным давлением выбить дальнейшие уступки от руководства Украины.
Уговорить агрессора еще ни одной жертве не удавалось. Переговоры о мире и гуманитарных вопросах надо продолжать, но пора бы построить в стране реалистичную и прагматичную стратегию отношений с РФ и действий в Донбассе и Крыму. Мы добьемся мира, только если докажем всем, что мы уже не слабы и способны побеждатьНет, это не я написал, а Юрий Бутусов, но подписываюсь под каждым словом...
У вас может не быть полнолуния, но оно будет там где надо.
на сколько легки эти ранения? остались в строю или все же...отбыли на лечение?
Репост по всем странам.
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ти у військових питав чи вони хочуть відступати ?
недалеким людям это сложно осознать
Таким образом, по словам политика, украинский глава несет прямую ответственность за эту договоренность, сказал Бессмертный в интервью "Цензор.НЕТ".
"Если бы президент [Леонид] Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", - утверждает он.
По мнению Бессмертного, то, что сперва Кучма отказался подписывать формулу, однако вскоре все-таки ее согласовал, свидетельствует о "воле президента".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334248-podpisali_v_kabinete_zelenskogo_bessmertnyj_raskryl_tajnu_formuly_shtajnmajera
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