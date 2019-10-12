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Все про:обстріл (5591) поранення (1538) Донбас (13301) Об'єднані сили (379)

 Два бійці ОС зазнали легких поранень, від початку доби - 11 ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі відкривав вогонь по позиціях ОС неподалік від Водяного (з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - поблизу Новогнатівки (з станкового протитанкового гранатомета і протитанкового ракетного комплексу), двічі - біля Водяного (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), а також - неподалік від Мар'їнки (з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів), Широкиного (із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета й іншої стрілецької зброї) і Пищевика (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї).

У повідомленні наголошується, що протягом поточної доби в результаті ворожих обстрілів легкі поранення мають  2 військовослужбовці Об'єднаних сил.

Також читайте: Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС

Два бійці ОС зазнали легких поранень, від початку доби - 11 ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр 01

Нагадаємо, 11 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153655
 
 
 Топ коментарі
 
кількісь вбитої та ранятої сепарні при зеленському зменшилась - і це факт.
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Чтобы не гибли украинские воины...

Политические позиции Зеленского вследствие массированной коммуникационной кампании не ослабнут в том случае, если армия получит задачу продолжать боевые действия для нанесения потерь нарушителям Минских соглашений. Нет необходимости в данный момент наступать, - есть необходимость без огласки и максимально эффективно наносить потери. Должны продолжать работу партизаны Донбасса, взлетать на воздух военные объекты.

Потому что единственное, чего не хватает Путину для продолжения войны, - это людей на передовой. Надо наносить противнику неприемлемый ущерб на всех фронтах - дипломатическом, экономическом, военном, информационном. И только нарастание проблем на этих фронтах заставит Путина задуматься: не слишком ли дорого? Это подтолкнет РФ к мирным переговорам.
Россия раздает паспорта РФ в Донбассе, - до 31 декабря российское гражданство получит весь личный состав оккупационной армии. Никакой подготовки к выборам, никаких признаков вывода войск в Донбассе нет. Путин консервирует ситуацию, заводя Донбасс в приднестровский сценарий, намереваясь долговременным давлением выбить дальнейшие уступки от руководства Украины.
Уговорить агрессора еще ни одной жертве не удавалось. Переговоры о мире и гуманитарных вопросах надо продолжать, но пора бы построить в стране реалистичную и прагматичную стратегию отношений с РФ и действий в Донбассе и Крыму. Мы добьемся мира, только если докажем всем, что мы уже не слабы и способны побеждатьНет, это не я написал, а Юрий Бутусов, но подписываюсь под каждым словом...
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Чтобы не гибли украинские воины...

Политические позиции Зеленского вследствие массированной коммуникационной кампании не ослабнут в том случае, если армия получит задачу продолжать боевые действия для нанесения потерь нарушителям Минских соглашений. Нет необходимости в данный момент наступать, - есть необходимость без огласки и максимально эффективно наносить потери. Должны продолжать работу партизаны Донбасса, взлетать на воздух военные объекты.

Потому что единственное, чего не хватает Путину для продолжения войны, - это людей на передовой. Надо наносить противнику неприемлемый ущерб на всех фронтах - дипломатическом, экономическом, военном, информационном. И только нарастание проблем на этих фронтах заставит Путина задуматься: не слишком ли дорого? Это подтолкнет РФ к мирным переговорам.
Россия раздает паспорта РФ в Донбассе, - до 31 декабря российское гражданство получит весь личный состав оккупационной армии. Никакой подготовки к выборам, никаких признаков вывода войск в Донбассе нет. Путин консервирует ситуацию, заводя Донбасс в приднестровский сценарий, намереваясь долговременным давлением выбить дальнейшие уступки от руководства Украины.
Уговорить агрессора еще ни одной жертве не удавалось. Переговоры о мире и гуманитарных вопросах надо продолжать, но пора бы построить в стране реалистичную и прагматичную стратегию отношений с РФ и действий в Донбассе и Крыму. Мы добьемся мира, только если докажем всем, что мы уже не слабы и способны побеждатьНет, это не я написал, а Юрий Бутусов, но подписываюсь под каждым словом...
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Всем и не только шаманам. 14 октября на полнолунии проводим обряд слез. Для этого смотрите репортаж с шаманом воином, вызванные слезы промокаете салфеткой и 14 октября на полнолуние сжигаете, ее глядя на Луну . Замкнем купол .
У вас может не быть полнолуния, но оно будет там где надо.
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Если бы Порошенко пошел бы на зачистку Донбасса а не подписывал Минские соглашения то б у нас бы не было бы раненых и убитых
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ну-ну... И ЧЕМ ты собрался "дырки затыкать"? в 2014м? Пацанами в тапочках? Чтобы их реально, "замесили"?
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Нет ну почему Краматорск Славянск Артемовск Мариуполь отвоевали и маленькие городишка
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А потім почались арт обстріли з території рф та зайшли танкові та десантні частини регулярної армії рф. Удару в спину ніхто не очікував.
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А сколько полегло? Не понимаешь - не "бухти"... Были-бы, подготовленные, вооруружённые - погибло, бы, в несколько раз, меньше...Даже в Афгане, "срочники", меньше гибли, потому что их, хоть немного, "обкатывали", перед засылкой......
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Ти де був у серпні 2014? Чи мінські підписали просто так? Тоді рф почала вторгнення регулярними силами армії... З тим темпом, з яким звільняли міста- у вересні вже не повинно було лишитись навіть маленьких осередків спротиву.
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Я з тобою на 1000% згоден. Ну якщо це здійснилось що потрібно вводити - надзвичайний або вонний стан. Але наші попередні можновладці вирішили зупинитиь на режимі АТО (типа ловимо терористів Два бійці ОС зазнали легких поранень, від початку доби - 11 ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7191 ). Але ти ніколи не зрозумієш що це війна оскільки я сам живу за 10 километрів від лінії розмежування а по-друге я їзжу один раз на місяць на одне із КПП і виконую свою безспосередню робту рискуюи своїм життям і здоровьям
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А нам розповідали, що режим НС вводити не можна, бо МВФ не буде співпрацювати. Хз, правда це чи ні. Та й режим НС не допоміг би. Катастрофа розвивалась занадто швидко.
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Так шо, ото развод-отвод не памог? Стриляють? Так може надо було на пианине им слабать? Мурку?
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А почему зассало Порошенко проводить силовую зачистку???? Зассало )(уйла и подписало минские соглашения в 2015 году?
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о легких ранениях не стали бы говорить и портить статистику...
на сколько легки эти ранения? остались в строю или все же...отбыли на лечение?
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шаман Александр Габышев из Якутии достал нож войны и идет против путина
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разведение - наше все и кацы тут же прекратят сттрельбу, ага..
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Всем и не только шаманам. 14 октября на полнолунии проводим обряд слез. Для этого смотрите репортаж с шаманом воином, вызванные слезы промокаете салфеткой и 14 октября на полнолуние сжигаете, ее глядя на Луну . Замкнем купол. .
Репост по всем странам.
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Количество убитых и раненых при ЗЕ снизилось это факт
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кількісь вбитої та ранятої сепарні при зеленському зменшилась - і це факт.
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Всем и не только шаманам. 14 октября на полнолунии проводим обряд слез. Для этого смотрите репортаж с шаманом воином, вызванные слезы промокаете салфеткой и 14 октября на полнолуние сжигаете, ее глядя на Луну . Замкнем купол .
.
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Боти Порося, то що, розведемо війська, чи і далі наші бійці будуть ловити кулі як в тирі, необмежену кількість років? Пропоную всім ботам подати документи на контрактну службу на лінії розмежування. Тоді можна і не розводити. Порося з його дітьми так само на фронт. Згодні?
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а хто нас захищає зараз ? невже боти зеленського ?
ти у військових питав чи вони хочуть відступати ?
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Судячи з голосування, ви зараз наглим чином брешете.
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Судячи з усього ви не хочете відповідати за дії своєї влади. Тому вас просто у спам.
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Такая война( окопная ) может длится до бесконечности ...... Это выгодно РФ и тем кто зарабатывает на войне но это не выгодно Украине
недалеким людям это сложно осознать
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...Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что письмо, согласовывающее "формулу Штайнмайера", было подписано в кабинете президента Украины Владимира Зеленского.
Таким образом, по словам политика, украинский глава несет прямую ответственность за эту договоренность, сказал Бессмертный в интервью "Цензор.НЕТ".
"Если бы президент [Леонид] Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", - утверждает он.
По мнению Бессмертного, то, что сперва Кучма отказался подписывать формулу, однако вскоре все-таки ее согласовал, свидетельствует о "воле президента".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334248-podpisali_v_kabinete_zelenskogo_bessmertnyj_raskryl_tajnu_formuly_shtajnmajera
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легкие ранения-это фигня, перхоть.Главное- народ поддерживает могильщика олигархов хеленскава
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Всем и не только шаманам. 14 октября на полнолунии проводим обряд слез. Для этого смотрите репортаж с шаманом воином, вызванные слезы промокаете салфеткой и 14 октября на полнолуние сжигаете, ее глядя на Луну . Замкнем купол ..
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