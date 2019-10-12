 40 тисяч уболівальників у Харкові заспівали гімн України. Приголомшливе відео

Виконання гімну довірили популярному виконавцеві Дзідзьо, повідомляє Цензор.НЕТ.
Слова відразу ж підхопили вболівальники. Стадіон був заповнений практично повністю. Відео виконання гімну, який розійшовся інтернетом, збирає захоплені коментарі.
Нагадаємо, напередодні збірна України в рамках сьомого туру кваліфікації Євро-2020 в Харкові приймала аутсайдера групи В - збірну Литви. Матч завершився перемогою українців з рахунком 2-0.
Валежником уже запасся?
Может он из процветающих республик?
Видео недоступно
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Сподіваюсь що від такого виконання гімну у багатьох кацапських організмах
сталася аварія.
Так ти порохобот
ТИСНІТЬ НА ТЕКСТ - ДЗІДЗЬО ВИКОНАВ ГІМН УКРАЇНИ...
відкриється ютюб відео.