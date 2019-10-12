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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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Все про:вболівальники (55) гімн (43) футбол (766) Харків (1519) фанати (97)

 40 тисяч уболівальників у Харкові заспівали гімн України. Приголомшливе відео

Збірна України в п'ятницю, 11 жовтня, перемогла збірну Литви в матчі кваліфікації Євро-2020. Перед грою 40 тисяч уболівальників заспівали український гімн.

Виконання гімну довірили популярному виконавцеві Дзідзьо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слова відразу ж підхопили вболівальники. Стадіон був заповнений практично повністю. Відео виконання гімну, який розійшовся інтернетом, збирає захоплені коментарі.

Нагадаємо, напередодні збірна України в рамках сьомого туру кваліфікації Євро-2020 в Харкові приймала аутсайдера групи В - збірну Литви. Матч завершився перемогою українців з рахунком 2-0.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Литва, дякуємо за підтримку", - десантники 25-ї бригади розгорнули плакат на відбірковому матчі Євро-2020. ФОТО ДНЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153645
 
   
 Топ коментарі
 
Тот момент когда хочется сказать что сердце Украины находится в Харькове. Как и после знаменитой песни. Спасибо вам, ребята.
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Гимн это хорошо но Минск - Штайнмайера примем и сдадим Украину, примем мягкую капитуляцию.Нонсенс .
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извините, может неуместно ,но зеленского на мыло
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Все в тему, але з нього вийде лише господарське мило найнижчого гатунку.
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А що з цією вовною потім робити? Краще так - умерла, так умерла🐸
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ну к вовне пока не доходит ,что можно уйти красиво
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Харош имплантами скрипеть.В какую тему? Дебил,ты уже не знаешь гдеб сырнуть на Зе.Уже и в погоде был,в дтп был,в футболе был.Пей с изюмом по утрам зеленку,а по вечерам йод.Может попустит.
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Послухав вчора зє і зрозумів що зеленка нікому не допоможе . Навіть само собі .
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Подушевой ВВП меньше чем в парагвае, монголии или мексике, а и осталось только песни да гимны петь.
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І на футболы ходить, и где они только деньги берут на билеты, да мордвин?
Валежником уже запасся?
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Чего мордвин сразу?
Может он из процветающих республик?
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А нам в штатах не получится посмотреть это видео ( при попытке открыть видео ,выпадает такое окно :
Видео недоступно
Пользователь, загрузивший видео, запретил его просмотр в вашей стране.
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там выше в коментах есть ссылы на ютуб...
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Спасибо. Дзидзио слышу, остальных совсем плохо.
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Спонсор из партии регионов эпиицентр?
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Я дивився матч по інтернету на ординському каналі Футбол 2.
Сподіваюсь що від такого виконання гімну у багатьох кацапських організмах
сталася аварія.
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Всяким помийним бадоєвим треба глянуть як виконують гімн нормальні люди
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Ти проти реперши Поющєй Тарелкі.
Так ти порохобот 40 тисяч уболівальників у Харкові заспівали гімн України. Приголомшливе відео - Цензор.НЕТ 4872
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Грандиозно ! И Шевченко поет , а оказывается у Дзидзьо такой мощный голос.
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У Дзиндзі реально голос оперного співака. Я аж протверезів)
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пивец отлична штука. А если еше и под водец)
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Так, на хвудболі в нас співають ну дуууже патріотично...****,цим весь патріотизм і обмежується.
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Гімн крутий!!! А в цей час у 2015 році наші хлопці збирали гриби прямо під обстрілами кацабів https://www.youtube.com/watch?v=cZsWMQdX6Xg Архівне відео російсько-української війни.
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РОЗВЕЛИ ЕПОПЕЮ З ТИМ ВІДЕО.
ТИСНІТЬ НА ТЕКСТ - ДЗІДЗЬО ВИКОНАВ ГІМН УКРАЇНИ...
відкриється ютюб відео.

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Отличная тема, чтобы мгновенно вычислить всех замаскированных рассейских троллей. Бесы в них просто не могут не выдать себя.
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З 17.51 до 18.52 взяти мітлу і вимести цей непотріб, який взагалі не по темі на цій сторінці.
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