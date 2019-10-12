 "РФ розв'язала війну на Донбасі. Слава Україні!" - брат Чубайса не став сперечатися з терористом Гіркіним і покинув радіоефір. ВIДЕО

Відповідне відео виклала "Комсомольская правда" на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Донбас, звичайно, де-юре - частина України, і він туди повернеться. Але загалом я хочу пояснити свою позицію. Я вважаю, що наша країна, на жаль, перебуває в стані глибокої кризи. І екологічної (два мільйони кілометрів тайги вже згоріло), і демографічної (у нас зменшується населення), і економічної (у нас уже п'ять років знижується життєвий рівень). До того ж за це відповідає президен", - зазначив Чубайс.
Після цього Чубайс звинуватив Росію в розв'язуванні війни в Україні та сказав, що покине студію, якщо Стрєлков не визнає своєї причетності.
"І, крім того, наша країна веде війну в Україні. Україна домагається демократичних прав, правових норм. В Україні відбулись вільні вибори, Україна є частиною Європи - вільний в'їзд та виїзд. І я відразу хочу сказати, що вважаю війну з Україною злочином. Той, хто розв'язав цю війну, є злочинцем. І я готовий вести дискусію лише в тому разі, якщо мій опонент визнає свою провину і відповідальність. Якщо не визнає, то я покидаю студію. Слава Україні!" - сказав Чубайс і пішов зі студії, не дочекавшись відповіді Гіркіна.
Да были и есть люди в России, которые с самого начала твердили, что это ПРЕСТУПЛЕНИЕ, но этих людей крохи.... В массе своей РУССКИЙ НАРОД - ПРЕСТУПНИК И СОУЧАСТНИК преступлений Путина.....
Представьте себе гипотетическую ситуацию, что УКРАИНА ЗАХОТЕЛА ОТЖАТЬ КУСОК МОЛДОВЫ, или например БЕЛАРУСИ, мотивируя тем, что Брест(Берестя) - это исконные украинские Земли (и это действительно когдато были наши земли, с этническим украинским населением)....
Да у нас на второй день МАЙДАН ЛЮДЕЙ бы поднялся.... С требованиями остановится власти....остановить войну.... Зачем нам УБИВАТЬ БРАТЬЕВ-БЕЛАРУСОВ? Из-за того что давно было но сплыло?... ЗАЧЕМ ГНАТЬ НА УБОЙ НАШИХ ХЛОПЦЕВ из-за какого-то клочка земли, который нам по международному праву и не пренадлежит!!!! Да у нас бы на второй бы день такого "ПРЕЗИДЕНТА-ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО" вынесли....
Но что мы видели в 14 году???БЕЗУДЕРЖНОЕ ЛИКОВАНИЕ РУССКИХ НА ВСЕХ ПЛОЩАДЯХ ИХ ГОРОДОВ ПО ПОВОДУ КРЫМНАШ!!!! Пляски, танцы, всенародные гульянье и всероссийское веселье.... КАК УКРАИНЦАМ МОЖНО ЭТО ВСЕ ЗАБЫТЬ?