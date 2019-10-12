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Все про:Путін (10990) Росія (20157) Чубайс (4)

 "РФ розв'язала війну на Донбасі. Слава Україні!" - брат Чубайса не став сперечатися з терористом Гіркіним і покинув радіоефір. ВIДЕО

Брат російського політика Анатолія Чубайса Ігор у прямому ефірі радіостанції "Комсомольская правда" звинуватив РФ у розпалюванні війни на Донбасі і не захотів розмовляти з терористом Ігорем Гіркіним.

Відповідне відео виклала "Комсомольская правда" на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Донбас, звичайно, де-юре - частина України, і він туди повернеться. Але загалом я хочу пояснити свою позицію. Я вважаю, що наша країна, на жаль, перебуває в стані глибокої кризи. І екологічної (два мільйони кілометрів тайги вже згоріло),  і демографічної (у нас зменшується населення),  і економічної (у нас уже п'ять років знижується життєвий рівень). До того ж за це відповідає президен", - зазначив Чубайс.

Після цього Чубайс звинуватив Росію в розв'язуванні війни в Україні та сказав, що покине студію, якщо Стрєлков не визнає своєї причетності.

"І, крім того, наша країна веде війну в Україні. Україна домагається демократичних прав, правових норм. В Україні відбулись вільні вибори, Україна є частиною Європи - вільний в'їзд та виїзд. І я відразу хочу сказати, що вважаю війну з Україною злочином. Той, хто розв'язав цю війну, є злочинцем. І я готовий вести дискусію лише в тому разі, якщо мій опонент визнає свою провину і відповідальність. Якщо не визнає, то я покидаю студію. Слава Україні!" - сказав Чубайс і пішов зі студії, не дочекавшись відповіді Гіркіна.

Дивіться також: "Кого ви вчите, дебіли? В Україні найбільш вільні вибори. Слава Україні!", - брат російського політика Чубайса в ефірі росТВ. ВІДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153630
 
   
 Топ коментарі
 
А от украинских ватанов хрен дождешься подобных высказываний. Зеля тоже ж@пой вертит.
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Молодец !!! Жаль, что в РФ таких мало.
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Украине нужен свой моссад, который будет ликвидировать врагов государства в любой точке мира и любыми способами! И они должны уничтожить Гиркина и других врагов государства!
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И что это доказывает? Ровно ничего....
Да были и есть люди в России, которые с самого начала твердили, что это ПРЕСТУПЛЕНИЕ, но этих людей крохи.... В массе своей РУССКИЙ НАРОД - ПРЕСТУПНИК И СОУЧАСТНИК преступлений Путина.....

Представьте себе гипотетическую ситуацию, что УКРАИНА ЗАХОТЕЛА ОТЖАТЬ КУСОК МОЛДОВЫ, или например БЕЛАРУСИ, мотивируя тем, что Брест(Берестя) - это исконные украинские Земли (и это действительно когдато были наши земли, с этническим украинским населением)....
Да у нас на второй день МАЙДАН ЛЮДЕЙ бы поднялся.... С требованиями остановится власти....остановить войну.... Зачем нам УБИВАТЬ БРАТЬЕВ-БЕЛАРУСОВ? Из-за того что давно было но сплыло?... ЗАЧЕМ ГНАТЬ НА УБОЙ НАШИХ ХЛОПЦЕВ из-за какого-то клочка земли, который нам по международному праву и не пренадлежит!!!! Да у нас бы на второй бы день такого "ПРЕЗИДЕНТА-ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО" вынесли....
Но что мы видели в 14 году???БЕЗУДЕРЖНОЕ ЛИКОВАНИЕ РУССКИХ НА ВСЕХ ПЛОЩАДЯХ ИХ ГОРОДОВ ПО ПОВОДУ КРЫМНАШ!!!! Пляски, танцы, всенародные гульянье и всероссийское веселье.... КАК УКРАИНЦАМ МОЖНО ЭТО ВСЕ ЗАБЫТЬ?
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