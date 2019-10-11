 "Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться": Гончарук запрошує кандидатів на 7 посад у державному управлінні. ВIДЕО

"Наша команда поставила перед собою надзвичайно амбітні цілі. І економічне зростання в 40 відсотків, і 50 мільярдів іноземних інвестицій, і 1 мільйон робочих місць, і багато-багато іншого. Все це - для того, щоб українець жив довше і щасливіше. Але для того, щоб втілити їх у життя, нам необхідні ви: порядні, чесні і професійні люди", - сказав Гончарук.

До 15 жовтня уряд приймає заявки на вакансії:

- голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;

- голови Державної служби експортного контролю;

- голови Державного агентства лісових ресурсів;

- голови Українського інституту національної пам'яті;

- голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті;

- голови Державного агентства інфраструктурних проектів;

- державного секретаря Міністерства культури, молоді і спорту.

Сам конкурс відбудеться рівно через тиждень - 18 жовтня.

"Заходьте на наш сайт career.gov.ua. Там дуже просто в пару кліків ви можете заповнити форму, приєднати документи і податися на відкриті конкурси. Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться", - сказав Гончарук.

Читайте також: Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору"