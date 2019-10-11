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Все про:конкурс (491) чиновник, урядовець (509) Гончарук_Олексій (154)

 "Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться": Гончарук запрошує кандидатів на 7 посад у державному управлінні. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про початок конкурсного відбору на сім посад держуправлінців у новому уряді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку глави уряду в Facebook.

"Наша команда поставила перед собою надзвичайно амбітні цілі. І економічне зростання в 40 відсотків, і 50 мільярдів іноземних інвестицій, і 1 мільйон робочих місць, і багато-багато іншого. Все це - для того, щоб українець жив довше і щасливіше. Але для того, щоб втілити їх у життя, нам необхідні ви: порядні, чесні і професійні люди", - сказав Гончарук.

До 15 жовтня уряд приймає заявки на вакансії:

- голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;

- голови Державної служби експортного контролю;

- голови Державного агентства лісових ресурсів;

- голови Українського інституту національної пам'яті;

- голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті;

- голови Державного агентства інфраструктурних проектів;

- державного секретаря Міністерства культури, молоді і спорту.

Сам конкурс відбудеться рівно через тиждень - 18 жовтня.

"Заходьте на наш сайт career.gov.ua. Там дуже просто в пару кліків ви можете заповнити форму, приєднати документи і податися на відкриті конкурси. Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться", - сказав Гончарук.

Читайте також: Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153603
 
   
 Топ коментарі
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Хм, при прошлой власти такого не было.
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"экономический рост в 40 процентов, и 50 миллиардов иностранных инвестиций, и 1 миллион рабочих мест"
Походу парень вам надо набрать в свою команду волшебников побольше или раздать бесплатную наркоту населению.
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На сегодняшний день недостаток рабочих на бирже труда 100тыс человек и это официальная статистика...!
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Это коля азиров №2. Тот «подымал» экономику собирая налоги на годы вперёд и брал кредиты у кого только можно. А эти выпускают ОВЗ с невиданно щедрыми процентами, за которое будут рассчитываться ещё наши внуки. Парни проблему решили так сказать.
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Предлагаю Гонтареву и Порохосвинячего гэтьмана.
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Почему же не арестуют порошенко ?Он же убил своего брата！
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Где-то слышал - декабристы разбудили Герцена, а Порошенко убил Вальцмана...
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та ну його на....такі зміни, як зараз...
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Вы уже на должность пресс-секретаря приглашали, судя по всему пришла одна Мендель!
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Вас нужно просить? Если нужны люди - ищите на сайтах по поиску работы, например work.ua, или пусть ваша бесполезная служба по трудоустройству поищет - резюме достойных кандидатов там пруд пруди - ищите и найдёте. Задолбали уже - им надо, так их ещё и попроси.
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анєкдот от Ксєніі Васілєнко... ілі нє анєкдот (мстя єйо страшна)

"Помните, что страна без вас не изменится": Гончарук приглашает кандидатов на 7 должностей в государственном управлении - Цензор.НЕТ 233

"Помните, что страна без вас не изменится": Гончарук приглашает кандидатов на 7 должностей в государственном управлении - Цензор.НЕТ 8263
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Контрабандист наверное дядя Миша Ланьо "Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться": Гончарук запрошує кандидатів на 7 посад у державному управлінні - Цензор.НЕТ 1955
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Не переживайте, водитель тоже скоро станет бандитом-контрабандистом. Маза там такая "Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться": Гончарук запрошує кандидатів на 7 посад у державному управлінні - Цензор.НЕТ 8174
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Беспроигрышная отмазка у зеликов. А то что водила через месяц тоже станет получать с контрабанды-то дело десятое.
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А шо, в депутатском пуле зелемойных парикмахеров нет кандидатов?
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все.... кина не будет ,клоуны закончились
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оригинально призвал в конкурс, осталась выяснить, что закон говорит - как принимается и поддаётся документация на конкурсы, ну так, чтоб не получилось - как кто хочет, так тот дроч...
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Зеленский первый в Украине Президент честный,не корупционер,не хапуга ,и реально патриот Украины -своей страны .
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"Міня часто во снє в кашмарах посєщают і пріслєдуют атрубаниє рукі Ахмєтова. Но патом я просіпаюсь, вспомінаю что у міня нєт палнамочій і успакаіваюсь"
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остается узнать
где его страна находится???
так, шоб с ростовом не перепутал
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петрович, ты не сильно того? ну башкой в сосну?
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Для кого ця локшина на вуха? Вже був конкурс на главу ОДА Одеси. Максим Куций посів останнє місце і став главою. Так і цього разу буде.
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Идти к вам на работу, это несмываемое пятно на репутации, ни один уважающий себя профессионал не пойдёт.
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Читайте на Цензор.НЕТ: Отдельные товарищи продолжают ходить по властным кабинетам и пытаются о чем-то "договориться", - Гончарук

А другие товарищи никуда не ходят, потому что уже давным-давно обо всём договорились. "Помните, что страна без вас не изменится": Гончарук приглашает кандидатов на 7 должностей в государственном управлении - Цензор.НЕТ 1573
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Хтось віре в шоу "Україна шукає таланти"?Там всі переможці вже відомі))
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Всё хорошо в Украине,а САЛО нужно перепрятать "Помните, что страна без вас не изменится": Гончарук приглашает кандидатов на 7 должностей в государственном управлении - Цензор.НЕТ 8088
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А что, родственники, маникюрши и парикмахеры уже закончились?
Или на госслужбе не достаточно высокие зарплаты для "слуг"?
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про карманного прокурора забыли... вскоре придется рисовать по новому.... "Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться": Гончарук запрошує кандидатів на 7 посад у державному управлінні - Цензор.НЕТ 8954
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интересно - пеця все вакансии своими людями занимал без конкурса
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Ищи дураков... Мендель тоже по конкурсу приняли=)))
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Анекдот в тему. А теперь слово министру финансов. - Окей Гугл, как нам спасти экономику? "Пам'ятайте, що країна без вас не зміниться": Гончарук запрошує кандидатів на 7 посад у державному управлінні - Цензор.НЕТ 1032
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