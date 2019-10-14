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 "Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі). ВIДЕО

Народний герой і командир роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) привітав українців зі святами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Коцюбайло від початку російської агресії перебуває на сході України і захищає нашу країну від російських окупантів.

"Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - говорить він у відеозверненні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153508
 
   
 Топ коментарі
 
Останній бій УПА провела 14 квітня 1960 року у Божиківському лісі на Тернопільщині. Троє повстанців чинили шалений опір загону НКВД у кількості близько 500 чоловік. Двоє повстанців загинули, один поранений був взятий у полон. Втрати енкаведистів засекречені.
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Низький уклін Тобі, Український Воїне! Шана і дяка за важкий труд у буквальному сенсі в роті і крові. Нехай Покров Матері Божої Діви Марії, яка опікується нашою Україною і її захисниками вбереже Тебе і Твоїх Побратимів від кулі, осколків і кинджалів, нехай оборонить від злого ворожого ока і хвороб. Всього Вам найкращого, хлопці. Повірте, Україна з Вами!
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УПА не боялось нквд и мочило их до 1956 года а тут мы на своей земле 5 лет только еще воюем
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Останній бій УПА провела 14 квітня 1960 року у Божиківському лісі на Тернопільщині. Троє повстанців чинили шалений опір загону НКВД у кількості близько 500 чоловік. Двоє повстанців загинули, один поранений був взятий у полон. Втрати енкаведистів засекречені.
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как же так? у нас же лучшая армия в Европе!?
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У вас? У вас оце днями черговий літак розбився у Конго. Тому мовчав би вже краще. Збирайте гроші Пригожину на похорон.😊
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кацап - что тебе надо от Украины?
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И чем все закончилось? Чем закончились Круты, Чем закончилось при Грушевском, Чем закончилось при Хмельницком, Чем закончилось при хан БАТЫЕ. Так и при ПОРОШЕНКО заканчивается. ОНО все привело, ОНО. Одни ПАТРИОТЫ, а страны не было и пока нет. К СОЖАЛЕНИЮ.
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.. а Пете сала "Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі) - Цензор.НЕТ 4460
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Низький уклін Тобі, Український Воїне! Шана і дяка за важкий труд у буквальному сенсі в роті і крові. Нехай Покров Матері Божої Діви Марії, яка опікується нашою Україною і її захисниками вбереже Тебе і Твоїх Побратимів від кулі, осколків і кинджалів, нехай оборонить від злого ворожого ока і хвороб. Всього Вам найкращого, хлопці. Повірте, Україна з Вами!
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это уже не немочные старики вспоминают как было
это уже реально молодеж встала на защиту Украины
все будет у нас добре!!))
Слава Героям!!!
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пока вижу работу порохосранов
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а як ссуть то , по ідеї на кожного порохобота 4-5 зєлібобіків , а вони сцуть"Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі) - Цензор.НЕТ 6394
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Емм, сьогодні (як і на минулий мітинг) виходять не лише бпп... Свободу, Правий сектор і особливо Нацкорпус язик не повертається назвати порохоботами!
От я голосував за Гриценка, не за Пєтю, але на мітинг сьогодні йду! Бо чинна влада не є українською!

Суть в тому, що є свідомі патріотичні українці, а є малороси. І свідомі українці - це не тільки і не стільки порохоботи...

Свідомі українці проти договорняків із кацапами, причому незалежно від того, яку політичну силу ці українці підтримують.
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А кто ж тогда Петю выбрал в 2014? - малоросы?
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Обирали різні люди, особисто я не обирав...
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********* Президента вибрали малороси, якщо в день Покрови він відчуває себе безпечно лише поблизу розташування російських військ
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Для всякой грязи в удовольствие примыкать к маргиналам и считать себя Ылитой. Так и на Донбассе всякие гиви-моторылы вылезли и здесь "патриоты" украиномовни с сел сбежали от безработицы и отсутствия женщин (выехавших в Италию) и враз Ылитой себя посчитали.
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Москальський троль детектед, у спам!
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Кацап - за перебрик, мокшанец!
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Запам'ятаю, москалику, еліта - це, передусім, інтелігенція, а інтелігенції на мітингу сьогодні буде багато - від Павличка до Сейтаблаєва!
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У тебя, малорос, все , кто за Петю - тот Ылита!
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Їх тут як блох. А що ж твориться по ФБ, інстаграмах і тд
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Ось такі люди мусять бути при владі, а не ті, хто від повісток ховався!

Нагадаю, що давні слов'яни обирали вождями воїнів, козаки обирали гетьманами воїнів, кращі західні лідери ХХ ст. (Кеннеді, Ейзенхауер, Черчіль, де Голль, Маннергейм) мали військове минуле, а ******* українці у часи війни вибрали коміка...
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УПА - это уникальный опыт в истории партизанского движения. Вели активную борьбу против нациков и коммуняк почти 15 лет без какой-либо внешней поддержки, исключительно благодаря великолепной организации, мужеству бойцов и поддержке населения. Слава Украине! Честь и слава воякам УПА!
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Українцям випала священна нагода помститися московитам за вбивство наших предків массовими розстрілами,Голодоморами,гулагами.
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То, что сейчас делает Зеленский с Украиной - это и есть тактика мелких порезов. Каждое конкретное его действие не катастрофично, но все вместе они не просто болезненны, они смертельны. Такая тактика выбрана еще для того, чтобы избежать Майданов. Скажи завтра Зеленский, что ЕС отменяется и мы идем в Таежный Союз - и он до Ростова не успеет добежать. А здесь вроде бы мелочь какая-то: ну отпустили свидетеля, да кто о нем вообще слышал, кроме десятка блогеров. Ну провел балаган вместо Парада - обидно, но мы свой Парад сделаем. Ну распустил Раду вопреки всем законам - как-нибудь перетерпим, все равно выборы осенью должны были быть. А ведь это все и есть порезы. Мелкие, болезненные, кровавые. Выдержит ли Украина? И многие ли вообще понимают, что происходит?
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А почему Ярош не защищает Родину. Замутил все и в кусты?
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хочу обратить внимание форумчан что родина МЕРСЕДЕСОВ имела этот флаг

"Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі) - Цензор.НЕТ 5268
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ТАК ЧТО ПРИ ТАКИХ ФЛАГАХ УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ МОЩНОЙ ДЕРЖАВОЙ
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УПА трималася на людях які мали приватну власність і боронили її зі зброєю в руках,тому комуністи називали їх Українські буржуазні націоналісти. Створення колгоспів це був удар по повстанцям,так як заможні люди в один момент стали бідні і самі мусили думати як вижити,мені батьки і діди розказували як все було,і всі жили в страху бо в любий момент міг бути відправлений до Сибіру,тому тепер влада тоже хоче знищення малих підприємств,тому що це кістяк всіх повстань і протестів. Приватна власність має бути основою всього українського
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Украинцы всегда жили заможно - вот это КОММУНЯКИ И УНИЧТОЖАЮТ
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А ПРАВОМУ СЕКТОРУ давно пора написать свое ФЕ этим придуркам типа ЕРМАКА И БОГДАНА


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новая презедентская шваль в важные для украинцев дни отсиживается в САН ТРОПЕ или ТУРЦИИ
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По себе судишь , еврейская беженка в Германии? Не стыдно сидеть на шее у немцев?
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а где Семен Семенченко, или он сегодня не "при делах"?
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для ***** і кацяпів УПА і Степан Бандера єта угроза тірарізьма чілавєчіству а сралін,члєнін,ваня грозний і другі людожери людства це вялікіє менеджери і святі мученики...
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Если бы сегодня хоть чуть-чуть украинское общество имело такой дух как воины УПА , то не было бы в Украине таких как Медведчука, бени , всех этих с жопо-блоку и не было бы в президентах такое это как сегодня. Слава Украине.
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