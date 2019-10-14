 "Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі). ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Коцюбайло від початку російської агресії перебуває на сході України і захищає нашу країну від російських окупантів.

"Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - говорить він у відеозверненні.

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