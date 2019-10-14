 "Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі). ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Коцюбайло від початку російської агресії перебуває на сході України і захищає нашу країну від російських окупантів.
"Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - говорить він у відеозверненні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Коцюбайло від початку російської агресії перебуває на сході України і захищає нашу країну від російських окупантів.
"Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - говорить він у відеозверненні.
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
это уже реально молодеж встала на защиту Украины
все будет у нас добре!!))
Слава Героям!!!
От я голосував за Гриценка, не за Пєтю, але на мітинг сьогодні йду! Бо чинна влада не є українською!
Суть в тому, що є свідомі патріотичні українці, а є малороси. І свідомі українці - це не тільки і не стільки порохоботи...
Свідомі українці проти договорняків із кацапами, причому незалежно від того, яку політичну силу ці українці підтримують.
Нагадаю, що давні слов'яни обирали вождями воїнів, козаки обирали гетьманами воїнів, кращі західні лідери ХХ ст. (Кеннеді, Ейзенхауер, Черчіль, де Голль, Маннергейм) мали військове минуле, а ******* українці у часи війни вибрали коміка...
.
.
..
.