 "Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний. ВIДЕО

Про це експредставник Києва в політичній підгрупі з питань Донбасу Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
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"Кому треба давати більше самоврядування? Донбасу, де зараз війна, або Вінниці чи Рівному. Очевидно, що Вінниці і Рівному, бо вони набули досвіду, виросли на сьогодні... А ми говоримо, вони мають отримати більше повноважень. Щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - каже Безсмертний.
Повне інтерв'ю з Романом Безсмертним дивіться тут.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
казав, що його ніколи в життя так не називали, а тут на тобі.
і до речі - щось вас зовсім мало вийшло - на більше в Хряка грошей не вистачило ? ..))
чисто кацапські "перли" - вони так весь час , в Україну , своїм лайном кидаються ....соєва Лахта вже навіть не маскується ?
істерикою соєвих задоволений !
і все в пустоту ...
А я еще помню как ты за Юлию Владимировну топил, ты или проститутка ,или ботферма ,но на Украину тебе точно насрать.
Плывут три крокодила по реке ,видят на берегу лягушку, и начали с нее хохмить что она така сякая ,уродливая. А лягуха им и отвечает -,а для кого быть красивой когда вокруг одни крокодилы плавают.
Так вот ,политический деятель набрал так мало,потому что большинство таких как ты ,привело к власти клоуна,и этот клоун - красная цена твоему уму и пониманию ситуации..
Кажите - как его зовут?
По-ро-шен-ко, По-ро-шен-ко, По-ро-шен-ко !
Но очень кому-то хочется все вывернуть наизнанку...
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Это явно напоминает на причисление всей той нечисти к особой рассе. Признаки нацизма налицо.
Источник: https://censor.net.ua/v3153467