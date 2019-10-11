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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Безсмертний (127) війна (1761) Донбас (13286) Формула Штайнмаєра (121)

 "Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний. ВIДЕО

Надання особливого статусу Донбасу і розширення повноважень місцевої влади не має раціонального підґрунтя.

Про це експредставник Києва в політичній підгрупі з питань Донбасу Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Кому треба давати більше самоврядування? Донбасу, де зараз війна, або Вінниці чи Рівному. Очевидно, що Вінниці і Рівному, бо вони набули досвіду, виросли на сьогодні... А ми говоримо, вони мають отримати більше повноважень. Щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - каже Безсмертний.

Повне інтерв'ю з Романом Безсмертним дивіться тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153467
 
   
 Топ коментарі
 
Такі як Безсмертний не потрібні в переговорному процесі, бо він націоналіст, а по словам Хутіна Зеленському заважають капітулювати саме націоналісти. От і думай Те.
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У понеділок побачимо. скільки вартує Зєкапітуляція.
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А хто ж тоді шмаклику кричав Зєля - ху*ло! Що я його на марафоні мало не покрутило? "Оккупированные территории Донбасса должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?" - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4911
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У понеділок побачимо. скільки вартує Зєкапітуляція.
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Цікаво, якщо 14 жовтня вийдуть порохоботи і почнуть кричати Ні - капітуляції! і вийдуть зебі.и, то що вони скажуть контрверсально?
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а порохоботи нікуди не вийдуть - бо вони , здебільшого , з РФії працюють "Оккупированные территории Донбасса должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?" - Безсмертный - Цензор.НЕТ 5110....))
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А хто ж тоді шмаклику кричав Зєля - ху*ло! Що я його на марафоні мало не покрутило? "Оккупированные территории Донбасса должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?" - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4911
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до речі, він дуже образився на це слово з п'яти літер.
казав, що його ніколи в життя так не називали, а тут на тобі.
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Мабуть по аналогії - обох звати Вова, обоє ******* показувати животики, обидва не знають української мови, обидва хочуть капітуляції України, обидва маломірки, обоє мають дитячі комплекси неповноцінності. Доречі, чому, будучи коміком по професії Бубочка не любить шуточок про свою персону, хоча нема такого політика, окрім Хутіна, якого б він не опошлив?
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я теж погоджуюсь що ***** то не про його ...є інше слово для такого генія ...на г починається ...але теж з п"яти літер
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На Mайдан вышли не только порохоботы, а вышел и лично Порошенко. Но зебилы будут нагло врать и перекручивать как их главзебил - хуцпа!
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а хто така Парашенка - це ту , як навіть таксист НА х .. послав ? "Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7982
і до речі - щось вас зовсім мало вийшло - на більше в Хряка грошей не вистачило ? ..))
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Зебил разгоняет цапскую пропаганду, а порохоботы работают из срашки, ага. Один ваш овощь уже на роствое, второй будет там же и не чем вы ему из срашки не поможете
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Чим би зебіл не тішився - аби не срав на вулицях Києва.
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Чим би зебіл не тішився - аби не руками.
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В Киеве уже навезли титушни . Как определил? В спальном районе на Троещине(люди говорят что такое не только на Троещене) выходят со съемных хат униформа милитари и в тапках за пивом и сигами. Спортивного вида . Город не знают, морды обременены придурковатостью . Шуганные . На контакт не идут. Говор не киевский .
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Чому такий потужний політичний діяч, якого так ******** цитувати цензор набрав 31-го березня 0.14 % голосів виборців?
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ЦН ******** цитувати всіх "діячів" які вписуються в загальний тренд сайту - тотальне зрадофільство і критиканство нової української влади ..))
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А если набрал мнго, то это показатель чего?
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Типо зебилы не ошиблись. С овощем не ошиблись, теперь вот клоун. С таким количеством умственно отсталых - логично, что Украина такая нищая страна.
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vitalmod С таким количеством умственно отсталых - логично, что Украина такая нищая страна.
чисто кацапські "перли" - вони так весь час , в Україну , своїм лайном кидаються ....соєва Лахта вже навіть не маскується ?
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Маскуються = ты же пишешь по украински, а само по сути мерзкое, ватное создание. Обосрались со своей новоотброссией теперь истекают желчью, обдрыщенцы "Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8102
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кацапа , ти так швидко спалилася ....))
істерикою соєвих задоволений !
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цапы думают, что они такие хитрые что куда уж там... а по сути тупорылые лаптеголовые, вам еще даже до зебилов эволюционировать столетия.
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показатель того что коломойскому нужен был попка на троне,и беня денег не пожалел.
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угу - і саме тому офшорний Хряк витратив бабла більше всіх кандидатів ..?
і все в пустоту ... "Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6352
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Офшорный кипркий опарыш вова зебеньский , я так понимаю, в этом преуспел?
А я еще помню как ты за Юлию Владимировну топил, ты или проститутка ,или ботферма ,но на Украину тебе точно насрать.
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я вот все же думаю, что он из кацапской лахтофермы.
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Знаешь анекдот про крокодилов и лягушку ? Нет?
Плывут три крокодила по реке ,видят на берегу лягушку, и начали с нее хохмить что она така сякая ,уродливая. А лягуха им и отвечает -,а для кого быть красивой когда вокруг одни крокодилы плавают.
Так вот ,политический деятель набрал так мало,потому что большинство таких как ты ,привело к власти клоуна,и этот клоун - красная цена твоему уму и пониманию ситуации..
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Дурню, та тут черчіль_з_рейґаном і того не набрали б. Не тіш себе, підЗЄленкуватий. А ліпше жери своє лайно.
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Такі як Безсмертний не потрібні в переговорному процесі, бо він націоналіст, а по словам Хутіна Зеленському заважають капітулювати саме націоналісти. От і думай Те.
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Типо зебилы будут думать... хай син порошенка думае
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Краще зовнішнє Придністровє, ніж внутрішнє. Скільки сєпара не корми, а воно Путлєра абожає. Стіна, Залізний купол, регулярні звіздюлі.
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И так, шоб, как в песне : ,, З ранку до ночі''
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Логические цепочки у романа как у креветки....
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и в правду зачем им больше полномочий они и с теми что у них были и то не справились....
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тоді чому в 2016 Пеця і його більшість у ВР прийняли закон про "особливий статус" для Донбасу ? "Оккупированные территории Донбасса должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?" - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1334
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А этот только критикует,а что он сам сделал. Пусть почитает Минские соглашения где прописан особый статус.
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Особливий статус - це стіна і залити бетоном. Альтернатива - без стіни побризкати інсектицидами.
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Напомните Ромчику, что "особый статус Бамбаса" прописал Пятро Ляксееч Порошенко в им же написаннных минских договорняках, а не кто то иной. И что Ромчик пять годков этим договорнякам был несказанно рад. Что у Ромчика ныне случилось, что его взгляды сменились?
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Тільки не сповна розуму політик міг додуматись імплементувати ці "домовленості" - про це знав увесь світ, включаючи кацапів. Але ж такий "політик" знайшовся!
Кажите - как его зовут? "Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7172
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Та не Ромчик - всі в шоці! Порох НЕ ВИКОНУВАВ цей закон, лише на нього посилався. А ваш Зєлєйобік хоче СПРАВДІ виконати положення закону, який закінчується через 70 днів! Або дебіл, або зрадник. Або і те, і інше))))
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Димагог прахоскотский,из семейства пораженцев.Яйцо -невдаха учит курицу.
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Прав. По-хорошему, там долго еще после освобождения территорий заправлять должна была бы военная комендатура, а до установления "местной власти" еще будет как до Китая раком.
Но очень кому-то хочется все вывернуть наизнанку...
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Предлагаю выпустить всех преступников из тюрем и выдать им больше полномочий. Главное чтобы был мир же. Давайте проведем в тюрьмах день открытых дверей.
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Ну раз безсмертный, вперёд...на амброзуру.
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Меня одно смущает, почему какой то даунбасит убивавший людей и ненавидящий все украинское будет иметь больше полномочий чем я? Мне тоже нужно взять в руки автомат и требовать больше полномочей и амнистии?
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Не перекручуйте,не спотворюйте факти про отримання розширених повноважень та особливого статусу на Донбасi, коли i при яких обставинах, Романе Петровичу,не вподобляйтеся збоченим методам Петра Олексiйовича в боротьбi за владу. Соромно таким бути.
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мечта кацапов, разорвать нас на куски путем хфядярализацией, устроить нам войну между областями.
"Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8797
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А мы говорим, они должны получить больше полномочий. Чтобы что? Еще больше воевать и убивать?"
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Это явно напоминает на причисление всей той нечисти к особой рассе. Признаки нацизма налицо.
Источник: https://censor.net.ua/v3153467
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ПЕРЕМОГА МІСЦЕВИХ "АВТОРИТЕТІВ" І ВІДСУТНІСТЬ ЗСУ: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДВЕРТО РОЗПОВІВ, ЯК УЯВЛЯЄ ВИБОРИ НА ДОНБАСІ
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Якщо в бамбасців буде більше повноважень, то вони цього зюзю першого винесуть з Банкової. Охорона не допоможе. Яким місцем воно думає, якщо взагалі думає.
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