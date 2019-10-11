 Кучма підписав лист із "формулою Штайнмаєра" в кабінеті президента, це відповідальність Зеленського за ситуацію, - Безсмертний. ВIДЕО

Про це експредставник Києва в політичній підгрупі з питань Донбасу Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

"Якби президент Кучма підписав документ у Мінську, це була б його відповідальність. А коли лист підписується в кабінеті Зеленського, це відповідальність Зеленського за ситуацію", - переконаний Безсмертний.

Повне інтерв'ю з Романом Безсмертним дивіться тут.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.