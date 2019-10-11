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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Безсмертний (127) Зеленський (3187) Кучма (385) Формула Штайнмаєра (121)

 Кучма підписав лист із "формулою Штайнмаєра" в кабінеті президента, це відповідальність Зеленського за ситуацію, - Безсмертний. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за підписання "формули Штайнмаєра".

Про це експредставник Києва в політичній підгрупі з питань Донбасу Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Якби президент Кучма підписав документ у Мінську, це була б його відповідальність. А коли лист підписується в кабінеті Зеленського, це відповідальність Зеленського за ситуацію", - переконаний Безсмертний.

Повне інтерв'ю з Романом Безсмертним дивіться тут.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153460
 
   
 Топ коментарі
 
Даже Кучма не захотел брать на себя ответственность за это мерзкое предательство. А это ещё тот чорт.
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Монике хочется дать концерт в Мацкве.
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Даже Кучма не захотел брать на себя ответственность за это мерзкое предательство. А это ещё тот чорт.
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как это не захотел? а подпись чья стоит? а подписать он мог и в туалете))
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этот климкин поломался..2018 год..
Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4384
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портников-это который на видео в попец дыньдынькался? ))
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нет. но ТО видео в интернете гуляло везде))
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гуляло гуляло и к тебе в зашло,зеопарышному утырку))так ты батенька ******** в плохом смысле этого слова
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главное, что ты признало что портников- говномес))
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Любый друзь всё никак не угомонится. Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9057
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И Пе и Зе несут - узбагойся папа НУНС)))
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Да задолбал, это просто письмо и никакой юридической силы не имеет.
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Да, как и будапештский меморандум. Дешевок поблагодарили за ядерное оружие, и попросили убраться с собственной земли...
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Кучма этой подписью напомнил классику:
Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 434
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Та дався вам той Штейн-Меїр, тут віднайдена формула народного щастя!
При владі жиди, на екрані "Свати"
І 73%, як виявляється, нічого більше не потрібно! Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 8979
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Кстати да, это что сегодня началось? 28 лет в тупой прострации, с редкими перерывами на майданы. Плебс все устраивает...
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Чмыри обсирают друг друга. Если уж на то пошло...То чем таким выдающимся известен этот бессмертный ? Как и парашенко примазывается всегда к власти и для всех старается быть удобным. Обмылок выхолощенный.
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А чем известен Зеленский, игрой на пианино? А ты чем известен, прокацапским скулением?
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кучма должен сидеть как заказчик убийства журналиста.
почему он до сих не посажен? - вопрос к президентам, начиная с Ющенко.
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Кто ж его посадит, он же папа всей теперешней Украинской власти, настоящей, не той что с экранов рожи корчит, такие глупости говорите...
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Очень хороший вопрос. Не ожидал от тебя....
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зато ты всегда оправдываешь мои ожидания - ни разу еще не подвел
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Так и должно быть. Я же против олигархов,комуняк и кацапов.
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так и я за, когда зеленого предателя садить будем?
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Не верю. Ты защищаешь всегда олигарха порошенко.И тебе не нравится когда я нападаю на ахметова. Каламойского я тоже не жалую.
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Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный.

как бы так.
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этого дятла погнали с Минска , так он теперь гадит своими комментариями на каждом углу
он НИКТО и выброшен на свалку истории, как использованный гандон.
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Задрал Бессмертный! Да сколько же можно разъяснять? Зе в протяжении 14 часов говорил и отвечал по поводу ФШ. Один хрен не доходит. Бессмертному - потому как обиженный, ну а остальным то ли притворяются, то ли с головой плохо Кучма підписав лист із "формулою Штайнмаєра" в кабінеті президента, це відповідальність Зеленського за ситуацію, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9236
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Не... Ну, если объяснял (читай мусолил), то энто совсем другое дело. Зуб давал, кстати, или так, без жертв? Это же очень важно.
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И что этот Безсмертный хочет !? За этими подобными выпадами Безсмертного и других... отстраненных, злоба, месть, всякие пакости за то, что не "оценили", не взяли, не...
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Головне, щоб Ромцьо МакЛауд знову ні за що не відповідав, надто ж за улюблений кучмізм та його Мінські пригоди.
Кучма підписав лист із "формулою Штайнмаєра" в кабінеті президента, це відповідальність Зеленського за ситуацію, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5512
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Похоже Бутусов усыновил Рому ..и прописал у себя ..
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Давай,Роман Петрович, всячески дави Президента Украины Зеленского и как можно больше делай на этом акцент. Ты ведь прекрасно понимаешь, что твоё интервью внимательно смотрит сам Петр Алексеевич Порох.
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Порох святой по сравнению с клоуном зе, чем быстрее зе вздернут, тем лучше.
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Яка формула,такi и подписанты.Не растёт смаковница на терновнике.Но Украине,пытаются втюхать,що таке можливо Кучма підписав лист із "формулою Штайнмаєра" в кабінеті президента, це відповідальність Зеленського за ситуацію, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2237
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