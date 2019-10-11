 "Те, що всі називають "формулою Штайнмаєра", я називаю торпедою", - Безсмертний. ВIДЕО

Про це експредставник Києва в політичній підгрупі щодо Донбасу Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
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"Путін торпедував (соціально-гуманітарну концепцію Зеленського. - Ред.) "формулою Штайнмаєра", знищивши її. Хтось зараз в оточенні Зеленського говорить про соціально-гуманітарні програми? Про них забули, а на цьому потрібно було будувати всю подальшу концепцію", - зазначає Безсмертний.
Повне інтерв'ю з Романом Безсмертним дивіться тут.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
Да, именно так.... И не только что бы больше убивать, а что бы вообще развалить Украину изнутри. Это цель пуйла и Зеленского, с их подручными террористами и оккупантами на Донбассе.
Потому, русские не могут существавать в этом мире без империи. Не будет империи, не будет имперского мышления, а значит не станет станет смысла сущестовавния русских на земле.
Для них это смерть.
Рашка это империя. А логика империи - это только расширение и никакого развития.
Поэтому, Украина нужна рашке как колония, для расширения жизненного пространства "русского мира".
Так было всегда ранее, и сейчас так же.
Фолклендский конфликт: как необъявленная война повлияла на политические позиции Великобритании.
Фолклендская война - вооруженный конфликт, который привел к тысячи человеческих потерь и стал решающим в политической карьере бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Необъявленная война длилась всего три месяца, однако значительно укрепила позиции страны на политической карте мира.
Фолкленды принадлежали Англии на тот момент и там высадился аргентинский десант и захватил их... Британия же просто выгнала аргентинских оккупантов с Фолкленд, вот и всё...
Украина скорее в позиции Британии, ибо на Украину напали рашисты и оккупировали часть территории (Крым и Донбасс)... Просто правители Украины (Петя, Зеля) не хотели и не хотят провести военную операцию по освобождению оккупированных территорий Украины, в отличие от Тетчер, которая просто отдала приказ британской армии изгнать аргентинских захватчиков с Фолкленд и армия выполнила эту задачу.
да нет?
Фформула штанбрехера появилась при петручио,к нему все воппроссыы
https://www.youtube.com/watch?v=S1SQ0E9t3T8
Там просто нечего добавить...
А тут порося проплатило и и ты вдруг прозрело?
Рома, йди в баню. Разом з лугандонами.
Уряд України ризикує втратити двопартійну підтримку в Конгресі, - екс-посол США