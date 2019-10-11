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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Безсмертний (127) війна (1761) Зеленський (3187) Донбас (13286) Формула Штайнмаєра (121)

 "Те, що всі називають "формулою Штайнмаєра", я називаю торпедою", - Безсмертний. ВIДЕО

"Формула Штайнмаєра" - це торпеда, якою Кремль знищив правильні від початку кроки президента Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це експредставник Києва в політичній підгрупі щодо Донбасу Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Путін торпедував (соціально-гуманітарну концепцію Зеленського. - Ред.) "формулою Штайнмаєра", знищивши її. Хтось зараз в оточенні Зеленського говорить про соціально-гуманітарні програми? Про них забули, а на цьому потрібно було будувати всю подальшу концепцію", - зазначає Безсмертний.

Повне інтерв'ю з Романом Безсмертним дивіться тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153451
 
   
 Топ коментарі
 
100% . Зеля всех умных уволил , идиотов возглавил .
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Зе все еще финансируется какими-то олигархами. Не хочет уйти в небытие . "То, что все называют "формулой Штайнмайера", я называю торпедой", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 5848
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100% . Зеля всех умных уволил , идиотов возглавил .
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Безсмертный все еще финансируется какими-то олигархами. Не хочет уйти в небытие вместе с Нашей Украиной. А зря.
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Зе все еще финансируется какими-то олигархами. Не хочет уйти в небытие . "То, что все называют "формулой Штайнмайера", я называю торпедой", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 5848
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ЗЕ -- последняя надежда Украины. С такими руководителями как Порох Украины скоро не станет.
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"Оккупированные территории Донбасса должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?", - Безсмертный.

Да, именно так.... И не только что бы больше убивать, а что бы вообще развалить Украину изнутри. Это цель пуйла и Зеленского, с их подручными террористами и оккупантами на Донбассе.
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а зачем рашка всегда нападала на соседние страны, оккупировала их и делала своими колониями?
Потому, русские не могут существавать в этом мире без империи. Не будет империи, не будет имперского мышления, а значит не станет станет смысла сущестовавния русских на земле.
Для них это смерть.
Рашка это империя. А логика империи - это только расширение и никакого развития.
Поэтому, Украина нужна рашке как колония, для расширения жизненного пространства "русского мира".
Так было всегда ранее, и сейчас так же.
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Ну причины разные бывают. Вспомни, к примеру, Фолклендский конфликт.

Фолклендский конфликт: как необъявленная война повлияла на политические позиции Великобритании.

Фолклендская война - вооруженный конфликт, который привел к тысячи человеческих потерь и стал решающим в политической карьере бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Необъявленная война длилась всего три месяца, однако значительно укрепила позиции страны на политической карте мира.
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При чём тут фолклендская война?
Фолкленды принадлежали Англии на тот момент и там высадился аргентинский десант и захватил их... Британия же просто выгнала аргентинских оккупантов с Фолкленд, вот и всё...
Украина скорее в позиции Британии, ибо на Украину напали рашисты и оккупировали часть территории (Крым и Донбасс)... Просто правители Украины (Петя, Зеля) не хотели и не хотят провести военную операцию по освобождению оккупированных территорий Украины, в отличие от Тетчер, которая просто отдала приказ британской армии изгнать аргентинских захватчиков с Фолкленд и армия выполнила эту задачу.
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никакой автономии! Это план Путина по развалу Украины! Расчленять, федерализировать и по кускам сжирать! Нельзя этого допускать! А всех, кто это пытается проталкивать нужно судить за гос измену!
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По методичкам убивает армия рф,а не оккупированые территории Донбаса,желающие больше полномочий.Или Безсмертный в открытую заявляет о гражданской войне?
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быстрее шевели москoм, у меня на тебя времени нет - по методичке?
да нет?
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почему ты, конь педальныйm, считаешь себя в праве всех остальных в чем то обвинять?
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ты таки арифметик - я вышлю тебе таблицу умножения если адресс даш.
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Шо оно раскачивает лодку...
Фформула штанбрехера появилась при петручио,к нему все воппроссыы
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Этот придурок Безсмертный такой же упоротый как и большинство безмозглых патриотов.
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а ты видимо не патриот Украины а патриот рашки и желаешь смерти Украины как независимого государства.
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с каких это пор Украина независима, кто тебе об этом рассказал?
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Рашист, твоя рашка - это гавно... А Украина это цивилизованное государство, которое сопротивляется агрессии русской орде дикарей.
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Не знаю как,но не так.Лозунг лузеров-политиканов.
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Рома,ты в Минске сколько лет своц рот держал закрытым,а?
А тут порося проплатило и и ты вдруг прозрело?
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Це хто такий, шоб нарид его слухав? Нариду пофиг, все эти штрейкбре херы! "Те, що всі називають "формулою Штайнмаєра", я називаю торпедою", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7698
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"изначально верные шаги" - это формула Зебени: не мы начали эту войну, но нам её заканчивать"? В позе раком..
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Возможно, Бессмертный и прав. Но возникает один-единственный вопрос: почему Бессмертный не орал на каждом углу об этой "торпеде" (как делает это сейчас) во время каденции барыги, который эту "торпеду" воспевал? Наталкивает на определенные мысли и выводы. А вывод тут по сути один: Зря я голосовал за Бессмертного на парламентских выборах, отделяя его от ющенковской шоблы НУ. Он ничем от них не отличается. Перешел "по наследству" барыге-мародеру, как старый бабушкин сундук.
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Чому? А тому, що тоді за це ніхто не платив. А сьогодні він порошенківський обертроль, на особливому забезпеченні. Зараз все так дорого...
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хочется спросить: "А чего вы такие бедные - раз такие умные"?
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У Безсмертного формула Штанмайера - это кремлевская торпеда, а глава МИД при Порошенко Павел Климкин в июне 2018-го называл эту формулу частью всего процесса возвращения Украины на Донбасс. Почему Безсмертный про торпеду не рассказывал тогда? Порошенко ему рот закрывал, запрещал говорить?



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Вообще-то...Рома... Минск в общем - это формула Кремля, принуждение Киева к миру..да будет тебе известно и принимался минск с кровопролитными боями под Дебальцево, Углегорском, ДАПе прямыми боями с руссней, но ты почему-то не кричал тогда, да и сейчас не кричишь про ДебальцевоНАШ!..а рассуждаешь про русские торпеды принимаемые зеленским....
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Пан Безсмертний став перейматись соціально-гуманітарною ситуацією в Лугандоні. Тобто що пан пропонує? Щоб Україна ломилась в Лугандон, щоб нагодувати нещасного лугандона??? А сам Роман не хоче з мішком з гречкою в Лугандон? Щоб там годувати лугандонів? Чи хтось має пертись з цим мішком і ходити від дверей до дверей?
Рома, йди в баню. Разом з лугандонами.
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Как-то он всё больше внешностью на Гоблина становится похож, не?
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