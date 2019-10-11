 Ближній бій піхоти в Ємені - як воюють люди зі сталевими нервами і нульовою підготовкою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено з боку противників хуситів, а ближній бій починається з 18-ї хвилини.
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+22
Со стороны Мокшандии, за Хуйла - воюют не люди а орки...
+11
У нас своя война . Там , на Донбассе , тоже Люди со стальными нервами .
+6
тот в оранжевом реально рембо - у него в метрах 15ти граната рванула а ему пох
А саудиты покупают нашу "Стугну"...
на том свете ждет ад, хоть здесь поживите
С одной стороны финансируют сауды. С другой иранцы.
В Сирии схожая ситуация
Вальхаллираю із шербетом та сексапільними дівчатами. А пекельні борошна в Джаханнам чекають усіх, хто вірить в будь-що інше (або навіть в Аллаха, але в неправильному трактуванні).
можно сказать о противнике
"а семья то большая ?
Семья-то большая, да два человека"
срочникам на одно упражнение
Зате повний hardcore. І графіка та звук на максималках )))0))0)))
Кадры чем-то напомнили эпизод из "Голый пистолет 2", где полицейский с бандитом перестреливаются из-за мусорных баков, которые находятся на расстоянии одного метра 😂😂😂
https://www.youtube.com/watch?v=eoOw2MuVmTo
Как он выжил, когда граната рядом взорвалась не понимаю... Аллах уберёг джигита не иначе...