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Все про:війна (1761) Ємен (6)

 Ближній бій піхоти в Ємені - як воюють люди зі сталевими нервами і нульовою підготовкою. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис ближнього бою в Ємені між хуситами та їхніми противниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено з боку противників хуситів, а ближній бій починається з 18-ї хвилини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У саудівський F-15 влучила ракета Р-27ЕТ, перероблена в Ємені на зенітну. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153421
 
 
 Топ коментарі
 
Со стороны Мокшандии, за Хуйла - воюют не люди а орки...
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У нас своя война . Там , на Донбассе , тоже Люди со стальными нервами .
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тот в оранжевом реально рембо - у него в метрах 15ти граната рванула а ему пох
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У нас своя война . Там , на Донбассе , тоже Люди со стальными нервами .
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Со стороны Мокшандии, за ***** - воюют не люди а орки...
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Стальные нервы у того, кто в том "укреплении" оборонялся. А если бы нервы были не стальные, то он мог бы умереть от смеха, когда каждый бросок гранаты сопровождается дикими воплями и немотивированной радостью.
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На плече у одного новенький ПТРК Корнет. Сауды поставляют?
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Если "Корнет", то только из Ирана и у хуситов...
А саудиты покупают нашу "Стугну"...

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"видеозапись сделана со стороны противников хуситов"
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Сложилось впечатление,что у хуситов не только гранат,но патронов нет.Только камнями и можно оборонятся.
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та да, были бы у них гранаты, за минуту пофигачили б ползающих перед ними на карачках противников.
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какая глупость убивать друг друга!
на том свете ждет ад, хоть здесь поживите
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Воюют за кусок скал, чтобы кто поумней потом их стал обваровывать
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Там голод. Заработать можно только на войне.
С одной стороны финансируют сауды. С другой иранцы.
В Сирии схожая ситуация
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А їхня релігія каже, що смерть в бою - гарантія Вальхалли раю із шербетом та сексапільними дівчатами. А пекельні борошна в Джаханнам чекають усіх, хто вірить в будь-що інше (або навіть в Аллаха, але в неправильному трактуванні).
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так где там противник ?
можно сказать о противнике
"а семья то большая ?
Семья-то большая, да два человека"


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мишени бегающие....
срочникам на одно упражнение
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Треба зробити, що б кацапня так між собою воювала. Тоді решта людей буде жити в злагоді та спокої...
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ну надо взбунтовать племена - на кавказе - ямалы всякие
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І не тільки. Треба, щоб запалало кругом від мААЦкви до Курил і від ухти до краснодара та кавказу. Тоді може шось і вийде....
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тот в оранжевом реально рембо - у него в метрах 15ти граната рванула а ему пох
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в красных рубашках бегать по зеленому полю - ЭТО АКУЕННО!))))))
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Видео для спонсоров. Похоже на постановочное.
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Если кто-то, "ПОСЛЕ ЭТОГО, мне хочет расскзыаать, что это "повтанцы" - Я МОВЧУ".... "Валят" чётко, в "точку"... Такое "партызаны" не смогут...
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с 5 метров за пол-часа не могли убить друг-друга ни с калаша, ни гранатой ))))))))) спасибо, поржал))))))
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Counter Strike по-йєменськи. Компів чортма, тому доводиться отак, без перезавантажень...
Зате повний hardcore. І графіка та звук на максималках )))0))0)))
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скоро во всех городах Европы..эти люди со стальными нервами будут устанавливать зелёные знамёна джихада..псевдолибералы - пускаем слюни дальше..
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Им хоть не запрещают открывать огонь в ответ как у нас. Даже у бабуинов есть ракеты. А ВСУ ответку могут давать только из стрелкового оружия которое ефективно только до 300 метров.
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Удивительно, как можно, имея голову, быть такими глупыми, и имея глаза, быть такими кривыми?
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Вот ето видно что гражданская война. Все одеты кто в чем. А теперь покажите наших *шахтеров* вооруженных до зубов на танках и самоходках выкопаных в шахтах
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Дикари. Тактики - ноль.
Кадры чем-то напомнили эпизод из "Голый пистолет 2", где полицейский с бандитом перестреливаются из-за мусорных баков, которые находятся на расстоянии одного метра 😂😂😂﻿
https://www.youtube.com/watch?v=eoOw2MuVmTo
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В ******** історії подвиг українських кіборгів - незрівнянний
Ближній бій піхоти в Ємені - як воюють люди зі сталевими нервами і нульовою підготовкою - Цензор.НЕТ 7
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Я "более" за оранжевенького, вообще отчаянный головорез и неубиваемый!
Как он выжил, когда граната рядом взорвалась не понимаю... Аллах уберёг джигита не иначе...
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Какие то папуасы, для которых общественный сортир может стать предметом паломничества из одного конца страны в другой, что то там бэкают-мэкают о своих стальных нервах. Кому это надо?
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похоже на съёмки 9 роты.))) слабоумие и отвага))
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пахлаву на пляже не поделили что ли и креветки..аллу я в бар
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С тех пор, как у них отобрали камни и дубинки, а взамен дали стрелковое оружие и гранаты, война у них перестала быть смертоносной.
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У них на слух такой язык кабудто они постоянно стонут.
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