 Ближній бій піхоти в Ємені - як воюють люди зі сталевими нервами і нульовою підготовкою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено з боку противників хуситів, а ближній бій починається з 18-ї хвилини.

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