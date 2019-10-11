 Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник під час занять із вогневої підготовки. За завданням боєць мав зробити три короткі черги з автомата, але, очевидно, щось неправильно порахував і розгнівав інструктора.
6873 44
"Телефон, кажу, дай сюди, сука й#бана!" - на групу каналу 112 напали на прямому ефірі під час підготовки сюжету про вирубку лісу в Харківській області. ВIДЕО
Військовослужбовці повітряного командування "Південь" відпрацьовують навики з вогневої підготовки в інтерактивному тирі, - Міноборони. ФОТОрепортаж
За минулу добу найманці РФ збільшили вогневу активність на Світлодарському та Донецькому напрямках, - прес-центр ООС. ВIДЕО
Кулеметники на заняттях з вогневої підготовки показали влучну стрільбу на відстань понад тисячу метрів, - прес-центр ООС. ФОТОрепортаж
"Ти, сука, тварюка! Геть ох#їв!" - євробляхери, що блокували трасу в Полтаві, напали на водія фури. ВIДЕО
+16
Зачем оно нам надо лексикон этих орков?
+10
Рукожопи...
Москалі не вміють воювати.
Москалі не вміють воювати.
+7
Зачем таким как ты пить горилку. Бутылки вам-свинорусам нужны для другого. А сидя на них вы и стекломоем неплохо справляетесь.
Москалі не вміють воювати.
https://www.youtube.com/watch?v=05HqjYOF8gw
Они же были "научены" именно твоим способом - как на видео, что не так то?
Дрилл сержанты армии США любезно рассказывают рекрутам, как пройти к психологу, а как пройти к няне.
https://www.youtube.com/watch?v=wM1LqadfuYQ
Это больше похоже на звонок родственникам.
фунфур'є всєя рассєі
інакше не буде форуму.
дуже здивувались якби це прочитали
ватніка лякала
і ви вже ці пояснення отримували.
- Какую те команду, несамостоятельное существо! Видишь вон х** настолько самостоятельный, я ему сказал не стрелять, он стреляет!
а вот "ягодки и арбузики", это уничтоженный "Пион", который не подлежит восстановлению..
Самоходная гаубица свалилась с тягача на дороге в Магасе
и как следствие: с водилы-механика (контрактник Никита Проскурин) взыскали ущерб на сумму 25,4 млн руб - это балансовая стоимость установки + 10 000 рублей штрафа..
ссыль
ЗЫ. САУ 2С7 «Пион» получила повреждения, которые делают восстановление невозможным