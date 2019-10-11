 Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник під час занять із вогневої підготовки. За завданням боєць мав зробити три короткі черги з автомата, але, очевидно, щось неправильно порахував і розгнівав інструктора.

Також дивіться: Російський снайпер стріляє по українських воїнах - найманці РФ вихваляються вбивствами. ВIДЕО