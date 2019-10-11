EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  6873  44
Все про:армія РФ (2005) Росія (20146) вишкіл (1291)

 Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис з навчань співробітників військової поліції армії РФ, на якій інструктор вичитує бійця за неправильну виконану команду. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник під час занять із вогневої підготовки. За завданням боєць мав зробити три короткі черги з автомата, але, очевидно, щось неправильно порахував і розгнівав інструктора.

Також дивіться: Російський снайпер стріляє по українських воїнах - найманці РФ вихваляються вбивствами. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153409
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем оно нам надо лексикон этих орков?
 показати весь коментар
 
Рукожопи...
Москалі не вміють воювати. Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!" - Цензор.НЕТ 242
 показати весь коментар
 
Зачем таким как ты пить горилку. Бутылки вам-свинорусам нужны для другого. А сидя на них вы и стекломоем неплохо справляетесь.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зачем оно нам надо лексикон этих орков?
 показати весь коментар
 
 
Умных к умным а меня к табе.Каков поп таков и приход
 показати весь коментар
 
 
Рукожопи...
Москалі не вміють воювати. Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!" - Цензор.НЕТ 242
 показати весь коментар
 
 
Конечно не умеют - пойти и отобрать назад Крым, как два пальца об асфальт.
 показати весь коментар
 
Вот так и надо учить салаг. А то напридумывают стандартов нато с кучей психологов и нянек.
 показати весь коментар
 
 
В переходах у вас много скулящих милостыню "несалаг", которые показали стандартным соплякам из НАТО под ез-Зором как правильно воевать? Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 1542
Они же были "научены" именно твоим способом - как на видео, что не так то? Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 3985
 показати весь коментар
 
 
durachok , ti hotj znajesh kak u nas abuchajut vajennih ? vot chtob tolka ********* , pachti kak ruskij
 показати весь коментар
 
 
Та ты шо...стандарты НАТО...
Дрилл сержанты армии США любезно рассказывают рекрутам, как пройти к психологу, а как пройти к няне.

https://www.youtube.com/watch?v=wM1LqadfuYQ
 показати весь коментар
 
 
Не думаю...
Это больше похоже на звонок родственникам.
 показати весь коментар
 
Вообще-то такая жёсткая манера обучения не чужда и для солдат НАТО - там где учат спецназ.
 показати весь коментар
 
полнейшая деградация, даже горилку не порют, як коллеги при изучении стандартов нато
 показати весь коментар
 
Зачем таким как ты пить горилку. Бутылки вам-свинорусам нужны для другого. А сидя на них вы и стекломоем неплохо справляетесь.
 показати весь коментар
 
 
Это не значит,что она потеряла актуальность.
 показати весь коментар
 
мистер боярин об'явився...
фунфур'є всєя рассєі Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 1165
 показати весь коментар
 
Постановка, явно знал что снимают. А вообще такой лексикон показывать в новостях как то не прилично... хоть какая-то этика должна быть, ведь это и дети могут смотреть.
 показати весь коментар
 
.....поставил на предохранитель,с.....ся нах........это пестня)))),даже не запнулся.
 показати весь коментар
 
 
Ну все поначалу тупят на стрельбах. Я потом с двух автоматов мишени в хлам разносил.
 показати весь коментар
 
Смешно- только вы меня тогда тоже не отключайте за такие же слова! Правила должны быть одни для всех.
 показати весь коментар
 
 
тексти статей не підпорядковуються правилам.
 показати весь коментар
 
сенс в тому, що для форуму окремі правила.
інакше не буде форуму.
 показати весь коментар
 
 
Ну в этом что-то есть- но в США делают не так. Тут наоборот- насильно не заставляют, и никого не стерегут- а просто выводят из моды. Если что-то не принято делать- то это никто и не делает- просто в голову не приходит. И бороться ни с чем не нужно.
 показати весь коментар
 
Осторожно, под вами отписался главный стукач Цензора.) У нее дед в НКВД служил.
 показати весь коментар
 
 
вони би ( бо в мене два діди, і я якось не можу зрозуміти котрого з них ви оббрехали)
дуже здивувались якби це прочитали Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 1128
 показати весь коментар
 
Я собственными глазами читал как вы хвастались своим дедом. Расскажите в каких органах он служил. Или может он был в УПА?
 показати весь коментар
 
то я про вашого діда писала
ватніка лякала Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 6395
і ви вже ці пояснення отримували.
 показати весь коментар
 
- Я думал Вы команду дадите.
- Какую те команду, несамостоятельное существо! Видишь вон х** настолько самостоятельный, я ему сказал не стрелять, он стреляет!

 показати весь коментар
 
 
это ситуация - просто цветочки для Рашкиной армии..
а вот "ягодки и арбузики", это уничтоженный "Пион", который не подлежит восстановлению..
Самоходная гаубица свалилась с тягача на дороге в Магасе

и как следствие: с водилы-механика (контрактник Никита Проскурин) взыскали ущерб на сумму 25,4 млн руб - это балансовая стоимость установки + 10 000 рублей штрафа..
ссыль

ЗЫ. САУ 2С7 «Пион» получила повреждения, которые делают восстановление невозможным Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 8771
 показати весь коментар
 
а шо сделаеш? с русней по другому не получается. они же удмурты.
 показати весь коментар
 
По комментам сразу видно тех кто не был в армии.) Бутусов видимо тоже откосил.
 показати весь коментар
 
 
Цей москаль ще досить ерудований, а у мене був капітан-командир-москаль під час строкової, так той після кожного літературного слова "нах..." вставляв, а після матюка то й по два "наха" бувало.
 показати весь коментар
 
 
Тут, похоже, собралась, в основном, школота. Ладно дамочка, не знающая особенностей в этой тематике. Но остальные... Ну хоть бы фильмы голливудские посмотрели бы что-ли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору