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Все про:Зеленський (3187) Сбербанк (27) Хорошковський (96)

 Хорошковський прилітав в Україну разом з російським банкіром Порохняком, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишній глава Служби безпеки України Валерій Хорошковський 30 вересня прилетів з Лондона до Києва в компанії радника глави правління російського Ощадбанку в Україні Ярослава Порохняка. Журналісти змогли зафіксувати щонайменше два візити Валерія Хорошковського на Банкову.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Порохняк - давній соратник Хорошковського по компаніях "Меркс" і "Союз Віктан", а в двотисячних працював в "Укрсоцбанку", який тоді належав Хорошковському.

У 2009 році, одночасно з тим, як "Квартал 95" виходив в ефірі телеканалу Інтер, Порохняк був співвласником цієї студії разом з президентом Володимиром Зеленським.

У 2010 році Порохняк став головою правління телеканалу "Інтер", власником якого тоді був Хорошковський.

Порохняк у Києві пересувався з Хорошковським на одній машині в напрямку маєтку підприємця.

4 жовтня журналісти помітили, як зареєстроване на Катерину Порохняк авто в'їхало на територію, де розташовується маєток родини Хорошковських.

Хорошковський прилітав в Україну разом з російським банкіром Порохняком, - Схеми 01

А 29 вересня приватний борт Хорошковського вилетів з Києва до Лондона. І серед пасажирів, крім Хорошковського, були той же Порохняк і Олександр Луканов - член правління і президент російського банку в Україні "Альфа банку".

Журналісти зазначають, що літак, яким користується Хорошковський, має герб з літерами K і H. Саме з цих двох букв починається прізвище Хорошковський в англійській транслітерації.

Хорошковський прилітав в Україну разом з російським банкіром Порохняком, - Схеми 02

За допомогою публічних онлайн-сервісів журналісти проаналізували й інші перельоти цього літака.

Так, за понад 3 останні роки президентства Петра Порошенка борт Хорошковського лише двічі прилітав в Україну. Натомість літак з його іменним гербом регулярно відвідував Москву. Лише цього року був там 4 рази. А за останні три роки - сумарно 16 разів.

Хорошковський прилітав в Україну разом з російським банкіром Порохняком, - Схеми 03

Як наголошується в розслідуванні, Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну і навідуватися в Офіс Президента. Тільки від початку жовтня журналісти змогли зафіксувати щонайменше два візити Валерія Хорошковського на Банкову. Президент Володимир Зеленський 10 жовтня під час пресмарафону підтвердив, що зустрічався з Хорошковським тет-а-тет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153399
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что это друг/напарник/хороший знакомый преЗЕдента.
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Каломойский толкает Хорошковского на место Премьера.. а тот додик, который на самокате (Гончарук), этот нужен для возврата Каломойскому ПриватБанка (или компенсации), а затем его уберут.. и мы снова будеи торговать с Рашкой, а Зеленая Шмаркля будет проводить прессухи по 20 часов по всем каналам..
вот к таком сценарию нас готовят!...
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Хорошковский это гопник и уголовник. Почему он до сих пор не в тюряге пожизненно?
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Потому что это друг/напарник/хороший знакомый преЗЕдента.
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Альфонс он обычный как и Пинчук... Так вот всю жизнь и приспосабливается, я бы отнёс классу аферистов, но не к тем что с хорошим интеллектом, а к тем что с помощью внешности, подвешенного языка и вранья, устраивают себе жизнь.
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Разве вы не в курсе, что у Гнусавого к Хорошковскому есть серьезные вопросы? Я бы предположил обратное, но то таке... Вот потому и прилетает: на серьезные вопросы.
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Каломойский толкает Хорошковского на место Премьера.. а тот додик, который на самокате (Гончарук), этот нужен для возврата Каломойскому ПриватБанка (или компенсации), а затем его уберут.. и мы снова будеи торговать с Рашкой, а Зеленая Шмаркля будет проводить прессухи по 20 часов по всем каналам..
вот к таком сценарию нас готовят!...
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" это напомаженное существо с маникюром, педикюром и бриолином на волосах " сказала Тимошенко еще в 2009
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Зебилы скажут, что это не правда)
Бубочку монику обижают, наговаривают и вообще во всем виноваты порохоботы))
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Порохняк - украинский банкир. Мы же не называем Ломаченко американским боксером за то, что он живет в США, а Шевченко не называли итальянским или английским футболистом, за то что играл за итальянский и английский клуб. А Порохняк даже не в РФ работает, а украинском филиале российского банка, и то, только год или два. Родился он, кстати, на Западной Украине.
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мы для них черви..шо при Пе..шо при Зе....
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вот это договорняки пошли, с парашниками тем более
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А теперь у меня вопрос: если у 100 человек на улице спросить Хорошковский - бандит? и почему он не сидит в тюрме ???
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