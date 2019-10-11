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 Політика України, Суспільство
  1991  13
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 Російський снайпер стріляє по українських воїнах - найманці РФ вихваляються вбивствами. ВIДЕО

Російські окупанти на своїх пабліках похизувалися вбивством українських воїнів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти опублікували відеозапис роботи російського снайпера, який, з огляду на запис, убив двох українських бійців.

Про місце і дату атаки на воїнів ЗСУ окупанти нічого не повідомляють.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського снайпера під Донецьком із дистанції 1000 метрів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153393
 
 
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Зєліку це відео відправте, нахай подивиться.
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Зеля скажет: Спасибо, мама Римма, что научила меня быстрому съё от военкома!
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Он только рад будет... Скажет - "ми за мир !"
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Нет прощения рашнгам НИ КО ГДА! И не при каких условиях!
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Таке в ОП вважається "устойчівим пєрємірієм " . Воно не презєдент миру , а Презєдент Капітуляція.
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одного не пойму ...после первого выстрела снайпер не видит бойца в которого попал, вопрос почему остальных два не залегли а дальше в полный рост бегают?
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на хитрую кацапскую задницу всегда найдется болт с левой резьбой... тем более тот, кто опубликовал видео, либо ыдыйот конченый, либо уже при смерти... закон войны - никогда нигде ничего не публиковать и не рассказывать, не фотографироваться, тем более с кровью на одежде...
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Такое вот "потепление"! Кацапские снайперы на обучение приезжают и как в тире расстреливают наших бойцов. Практически каждый день погибшие, та и раненные в основном не жильцы. Расстреливают БЕЗНАКАЗАННО! И ни соболезнований от зелени, ни заявлений МИДа, никто не говорит - вот еще раз и мы... НИЧЕГО!!!
Раньше каждый день сообщалось о 200-х и 300-х орках, теперь - практически только наших изводят.
Если это новая политика по возврату этого гныдныка в Украину, то ну ее на х.й, прости Господи, такую политику. Зелемарафон вчерашний еще раз показал, какой звиздец пришел в Украину...
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США превратились в льва с ЗАЯЧИМ СЕРЦЕМ,
Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс, Сирия, Йемен, Ливия... робко наблюдает как россиия, иран а теперь и турция развязывают войны по всему миру

США трусливо покинули Курдов
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Все что нужно знать о кацапамакшанах и их перемириях. Жаль что нынче у власти ссыкливые сучки. Впрочем как и их "испиратили" которые уже ленточки "зе" с машин поснимали и в соцсетях аватарки поменяли. Чмошники словом.
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