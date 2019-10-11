 Російський снайпер стріляє по українських воїнах - найманці РФ вихваляються вбивствами. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти опублікували відеозапис роботи російського снайпера, який, з огляду на запис, убив двох українських бійців.

Про місце і дату атаки на воїнів ЗСУ окупанти нічого не повідомляють.

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