 Російський снайпер стріляє по українських воїнах - найманці РФ вихваляються вбивствами. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти опублікували відеозапис роботи російського снайпера, який, з огляду на запис, убив двох українських бійців.
Про місце і дату атаки на воїнів ЗСУ окупанти нічого не повідомляють.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти опублікували відеозапис роботи російського снайпера, який, з огляду на запис, убив двох українських бійців.
Про місце і дату атаки на воїнів ЗСУ окупанти нічого не повідомляють.
съёот военкома!
Раньше каждый день сообщалось о 200-х и 300-х орках, теперь - практически только наших изводят.
Если это новая политика по возврату этого гныдныка в Украину, то ну ее на х.й, прости Господи, такую политику. Зелемарафон вчерашний еще раз показал, какой звиздец пришел в Украину...
Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс, Сирия, Йемен, Ливия... робко наблюдает как россиия, иран а теперь и турция развязывают войны по всему миру
США трусливо покинули Курдов