 Звільнені українські політв'язні можуть приєднатися до переговорів щодо обміну в Мінську, - Зеленський. ВIДЕО

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання від політв'язня Володимира Балуха про те, чи можна звільнених політв'язнів залучити в переговорний процес із Росією, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про "Мінськ", то ми можемо говорити про це. Там є політична, економічна, гуманітарна підгрупи і підгрупа у сфері безпеки. Якщо ми говоримо про політв'язнів, про яких ведуться переговори в гуманітарній підгрупі, то будь ласка. Якщо саме в цю підгрупу, саме над цим питанням, то будь ласка. У "нормандському форматі" там сидять чотири лідери, я не розумію, як ми це можемо зробити. У питанні повернення наших політв'язнів, нехай хлопці допомагають. Із задоволенням", - заявив Зеленський.
Путину новых политзаключенных хватит.
Потом -- за него подключатся его Кураторы. Нахлебаетесь потом кровавых слёз... -- лет на 40.
Украину разваливают изнутри! ...я так думаю...
...кстати, я сильно не уверен, шо ты сам, бо неизвестно что -- в Украине. ...мне пофиг -- я Украину наблюдаю -- без границ... А ты? *)
Так где ты живёшь -- откуда пишешь? Об том и поговорим...*)
То есть -- ты про Вишёвый просто так ляпнул...
Ещё раз хорошо! Про Донецк поговорим? *)
Если ты из Вишнёвого, то где от тебя Берковцы и Куренёвка, если смотреть с Нивок?
...я тебя не ставлю в угол... -- просто не хренди, шо ты украинец. Ответь на вопрос -- и всех делов...
... шо теперь скажешь? *)