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 Політика України
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 Звільнені українські політв'язні можуть приєднатися до переговорів щодо обміну в Мінську, - Зеленський. ВIДЕО

Українські політв'язні, які були звільнені з кремлівського полону, можуть взяти участь у роботі гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання від політв'язня Володимира Балуха про те, чи можна звільнених політв'язнів залучити в переговорний процес із Росією, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про "Мінськ", то ми можемо говорити про це. Там є політична, економічна, гуманітарна підгрупи і підгрупа у сфері безпеки. Якщо ми говоримо про політв'язнів, про яких ведуться переговори в гуманітарній підгрупі, то будь ласка. Якщо саме в цю підгрупу, саме над цим питанням, то будь ласка. У "нормандському форматі" там сидять чотири лідери, я не розумію, як ми це можемо зробити. У питанні повернення наших політв'язнів, нехай хлопці допомагають. Із задоволенням", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усі розуміють мою правоту в питанні обміну Цемаха, - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153283
 
 
 Топ коментарі
 
Мудрый пеця туда кума хуйла поставил, а этот зедибил хочет сенцова. Какой то огент кремля этот клоун
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Я до этого думал, что Янык был самым тупым президентом. Как я заблуждался .....
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От слухайте -- я вам скажу -- земляки Украинцы: Зелю -- лично -- надо срочно выметать! Гражданскими безоружными протестами и давлением на его обширяную психику -- шо б сам, добровольно сбежал. До зимы, желательно! Пока он ещё право слова имеет...
Потом -- за него подключатся его Кураторы. Нахлебаетесь потом кровавых слёз... -- лет на 40.
Украину разваливают изнутри! ...я так думаю...
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Это просто полный писец. Но пусть не останавливается и жгет дальше, может тогда хоть до части зеелебобиков что-то начнет доходить. Ограниченное ничтожество с комплексом Наполеона. Недонаполеон хренов.
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Мудрый пеця туда кума ***** поставил, а этот зедибил хочет сенцова. Какой то огент кремля этот клоун
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а как вам фраза Зе про Бабий Яр - "Бабин Яр там, передайте всем тем кто там погибли, привет"
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Короче этот циру теперь надолго.
Путину новых политзаключенных хватит.
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От слухайте -- я вам скажу -- земляки Украинцы: Зелю -- лично -- надо срочно выметать! Гражданскими безоружными протестами и давлением на его обширяную психику -- шо б сам, добровольно сбежал. До зимы, желательно! Пока он ещё право слова имеет...
Потом -- за него подключатся его Кураторы. Нахлебаетесь потом кровавых слёз... -- лет на 40.
Украину разваливают изнутри! ...я так думаю...
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Это было очевидно задолго до первого тура голосования но дураков тут подавляющее большинство и с этим тяжело что либо сделать
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Я до этого думал, что Янык был самым тупым президентом. Как я заблуждался .....
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-- в избирателях ещё не заблуждаешься? Это не подкол -- просто шутливый вопрос... *)
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Я уже привык, что самые пламенные борцуны за всё хорошее и против всего плохого находятся за кордоном
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Лицом к лицу -- лица не увидать. Большое видится на расстояньи! (с)
...кстати, я сильно не уверен, шо ты сам, бо неизвестно что -- в Украине. ...мне пофиг -- я Украину наблюдаю -- без границ... А ты? *)
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А я в Украине живу. А доказывать это...есть ли смысл вообще, когда местные спецы мигом объявят всё фейком и фотошопом?
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Хорошо... -- где в Украине живёшь? Я Киевлянин -- живу в Нюрнберге -- отвечу в 6 секунд на любой твой вопрос. За себя ответишь?
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Киево-святошинский, городок под названием Вишнёвое, слышал про такой?
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Ок. Я на Гречко жил... -- это далеко от Вишнёвого?
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Не знаю, я дончанин и не сильно знаю тамошних географий. Вопрос задал чуть ниже, вряд ли ответишь конечно, но ты сам просил задать вопрос про местную достопримечательность.
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Я тебе ответил. Местная достопримечательность говоришь, про которую только местные знают, и нарулил значит...Ок. Как в Донецке называют памятник Соловьяненко и что такое Беларусь?
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Шо-то я не понял! То Вишнёвый у тебя городок, а не район Киева??? ... ... ну ладно.
Так где ты живёшь -- откуда пишешь? Об том и поговорим...*)
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Вишнёвое относится к Киево-Святошинскому району, не я такое территориальное деление придумал Из Вишнёвого и пишу, только тут с достопримечательностями швах, а поскольку ты сказал, что много где ездил, то я решил, что ты и в Донецке бывал, о нём я тебя и спросил.
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Ты сказал, шо ты из городка Вишнёвое! ...я там рядом жил -- это Киев. Ты сразу в Донецк перескочил... ОК! ...мне случалось и дальше бывать...*)
То есть -- ты про Вишёвый просто так ляпнул...
Ещё раз хорошо! Про Донецк поговорим? *)
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Просто там войнушка, если кто не в курсе)))А с путлеровской сволочью мне не по пути. Перебрался куда смог, вернее где смог найти работу, не вижу проблемы. Если хочешь о Донецке, то сколько угодно, про местные достопримечательности Донецка, известные только местным я тебя уже спросил если что))
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Ещё раз! -- ты сказал, шо ты с Украины! ...сказал шо из Вишёнёвого! ...оставим политку, дорогой...*)
Если ты из Вишнёвого, то где от тебя Берковцы и Куренёвка, если смотреть с Нивок?
...я тебя не ставлю в угол... -- просто не хренди, шо ты украинец. Ответь на вопрос -- и всех делов...
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Честно, понятия не имею. Берковцы-впервые слышу, Куреневка название знакомое, ребята на работе пару раз упоминали, но где она я понятия не имею, мне особо незачем куда-либо ездить, я и в Киеве то бываю очень редко. Я так понимаю ты хочешь не бот ли я?))
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Вот твои родные слова: Из Вишнёвого и пишу
... шо теперь скажешь? *)
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И єта фраза - "Бабин Яр там, передайте всем тем кто там погибли, привет", это полный Трамп.
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