 "Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму. ВIДЕО

Про це під час прес-марафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає він варіанти відновлення водопостачання окупованого Криму, передає Цензор.НЕТ.
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Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін не просив його про відновлення водопостачання Криму.
"Щоб переговори були, хтось має їх починати. Цю тему та сторона не піднімала. Ми в цьому питанні захищаємо інтереси України", - заявив Зеленський.
"Питання води не обговорюється", - констатував президент, запевнивши, що вода не піде в окупований Крим Північно-кримським каналом.
"Ми робимо на Херсонщині нормальний КПВВ. Є ідеї про інвестування грошей у Херсонщину, щоб показувати Криму: "Дивіться, як ми вкладаємо гроші". Розвивати інфраструктуру на Херсонщині, особливо біля тимчасової межі", - додав він.
строительство канала было ошибкой
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.