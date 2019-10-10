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Все про:Зеленський (3110) Крим (7569) Путін (10980) водопостачання (304) вода (290)

 "Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін під час переговорів не ставив питання водопостачання окупованого Криму.

Про це під час прес-марафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає він варіанти відновлення водопостачання окупованого Криму, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін не просив його про відновлення водопостачання Криму.

"Щоб переговори були, хтось має їх починати. Цю тему та сторона не піднімала. Ми в цьому питанні захищаємо інтереси України", - заявив Зеленський.

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"Питання води не обговорюється", - констатував президент, запевнивши, що вода не піде в окупований Крим Північно-кримським каналом.

"Ми робимо на Херсонщині нормальний КПВВ. Є ідеї про інвестування грошей у Херсонщину, щоб показувати Криму: "Дивіться, як ми вкладаємо гроші". Розвивати інфраструктуру на Херсонщині, особливо біля тимчасової межі", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153269
 
 
 Топ коментарі
 
Турист заходит в магазин сувениров. Видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: "кошка - 5 евро, её история - 5000 евро."
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
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КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено Людмилу Рабчинську - дружину глави Мін'юсту Дениса Малюськи.
Відповідна інформація міститься на сайті Кабміну.
Як зазначається, Рябчинська вступить на посаду 15 жовтня, говориться на порталі Кабінету міністрів.
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Сказал, что воду не включаем, потому что не пока просили.
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Вся соевая ботоферма сверхурочно работает в комментах
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у Петі залишилось дуже мало часу до зняття недоторканості, путч здувся, на нари він не хоче, - от і напрягає бездарних писак
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вода в Крым не должна поставляться В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
строительство канала было ошибкой
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Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
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Ваще то все те кто надрачивал быдло Донбасса ,сидят в Киеве. Они и тебя могут надрочить ))
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Ага, облаштує він гарно прикордонну херсонщину, так її ***** зразу розстроєну і окупує... Зеля, не верзи дурниць на пресконференціях.. Прям дєтский садік, мля...
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