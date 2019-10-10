 Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять". ВIДЕО

Про це під час пресмарафону повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є досвідчені парламентарії в інших партіях, які щодня займаються тільки одним - впливом емоційним, грошовим", - зазначив він, не ставши уточнювати імена таких нардепів.
За словами Зеленського, вони хочуть розколоти партію "Слуга народу".
"Наприклад, коли не проголосували за один із законів, але потім проголосували все-таки, тому що ми зустрілися, я почав говорити з депутатами, пояснювати ... Вранці приїхали ці люди, ходили по Верховній Раді, надсилали есемески: "Завтра вашу тещу посадять, якщо ви зараз проголосуєте". Тобто вони використовують недосвідченість деяких депутатів СН", - розповів президент.
Для этого надо проголосовать за или против?
скорой бы его уже на ростов выгнать!
Я чув що він уже в списку СН, але до нардепа треба ще троє діючих слуг вигнати.
Хакером , может и можно быть в 16 лет (хотя обычно это только в фантастических фильмах, где программистами называют сисадминов , не написавших за жизь ниодной строчки кода) ...
Но есть такое понятие даже не опыт (который и за 5 лет в какой-то конкретной области можно "заработать") .
Есть такое понятие , как житейская мудрость или просто мудрость ... И она приходит через не только достижения и удачу , но и через личные трагедии , фобии , неудачи .
Вова из интеллигентной профессорской семьи . Интеллектуальная реакция у него феноменальная , хоть и чувство юмора слегка приземлённое - это явно не Стивенсон
("Принц Флоризель") ... и точно не Жванецкий !
Житейской мудрости ему не хватает , потому такие и примитивные умозрительные схемы он и выдвигает ... деля политиков на старый мотлох и новый супер-дупер дел-люкс ...
Нет понимания , что прилагательной "молодой" не является константой даже в при бесконечно малой временной дескретности ...
И что к старым политикам он невольно относит такие партии , в которых были такие столпы , как Вл. Черновол и Драч , Лукьяненко и Хмара ... и что если уж оне не избежали соблазна деления и пачкования с другими силами , то куда там до них всякой интеллектуальной немощи из рестораторов-донжуанов , качков , борцов и грантоедов соросо-лобистов .
И Богданами Ерёменко та Димой Разумковым не залатать зияющие дыры интеллекта подавляющего большинства этой "сборной солянки под выборы" ...
Пламенное желание сделать что-то полезное для народа и страны очевидно ... Но как легко манипулировать такой пассионарностью молодых и гарячих пламенных борцов "за светлое будущее" канализируя их кипучую деятельность в нужном разным силам закулисья .
Кулиса обычно очень большая и в ней много интересантов помещается .
Мне особо омерзительна деятельность Сороса, поскольку у себя в стране он даже левее самых левых демократов ... т.е. за почти социализм . А в таких странах как Украина его грантоеды продавливают антинародные и антисоциальные "РЫГформы" . В его стране либертарианство было тренде в середине 19-го века .
А иногда и плагиатом попахивает , когда он Юлю записал в "мать драконов" , то была компиляция на Вовин мульт-сериал ! Только у Вовы смешнее ... бо тогда Вова бил по всем , влючая и власть .
А у Васи последнее время просто смердит заказухой под Кондитера . Офшоренко у него почти супер-герой ...
Далі буде .
Ніхто не хоче ділити відповідальність з капітулянтом, тим більш давати голоси "за капітуляцію".
Ніхто не бажає відповідати за неззаконні дії гаранта.
Це ж додуматись - пред"явити підозру, арештувати - для того щоби потім збирати докази вини, а потім тиснути на суддю щоби засудив не оцінюючи докази.