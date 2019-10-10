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Все про:Зеленський (3110) криміналітет (189) Одеса (2127) Труханов (184)

 Хотів би, щоб Труханов почистив Одесу від криміналітету, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб мер Одеси Геннадій Труханов змінив підхід до міста й очистив його від криміналітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час пресмарафону.

Зеленський розповів, що зустрічався з Трухановим на Банковій у Києві.

"Він скаржився на Стерненка. Ви ж знаєте, що він (Стерненко. - Ред.) вбив людину. ... Там ситуація складна, неправильна, непроста, кримінальна. Як її змінити з нашого боку - ми встигли змінити службу безпеки, займаємося перезавантаженням поліції в Одеській області. Ви знаєте там є клани, тому є деякі кримінальні кейси, і я знаю, що ці кримінальні кейси розглядаються в наших правоохоронних органах", - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що не має жодних стосунків з Трухановим.

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"У мене немає з ним ніяких стосунків. Усі кримінальні справи мають розглядатися згідно із законом. Я нічого не гальмую і не маю ніякого стосунку до Труханова. Я хотів би, щоб він змінив підхід до Одеси, щоб вони почистили від криміналітету Одесу. Я дуже хотів , і я на цьому наполягав. Я не знаю, чи побачимо ми це найближчим часом, чи ні. Якщо не побачимо, то будемо робити все, щоб змінити там всіх", - підкреслив Зеленський.

На запитання, чи зможе Труханов декриміналізувати Одесу, президент відповів: "Я не думаю, що щось зміниться. Ну чесно. Я кажу вам відверто, все буде залежати від місцевих виборів, до яких ми повинні почати готуватися. Якщо одесити хочуть іншого мера, вони мають обрати іншого", - підсумував президент.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектору" та двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка та в його іншого опонента, якого пізніше затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, він проходить як свідок.

28 травня стало відомо, що Стерненко продовжив лікування в Києві і просить змінити підслідність провадження щодо нападу на нього.

Це замах був уже третім за рахунком. 7 лютого 2018 Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників були затримані. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153250
 
 
 Топ коментарі
 
о. зебобики - труханов хороший. вырывайте пару страниц из методички. концепция меняется
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Сказал Порох, шо Зеля кот в мешке. ...а Зеля говно в ополонке... Пороху, лишь бы сбрэхать!
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Мне нужен През,

Я выбрал Вас.
До скорой встречи,
- Фантомас.
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Владимир, делайте шо хотите, ваще. Тока одна маленькая просьба: не считайте одесситов идиетами. Я вам доложу, шо вы такую куйню брякнули, шо вся Одесса обосцалась от смеха. Дайте Труханову, в помощники, Кивалова и вы точно освободите маму от бандитов. Это была шутка, Вова, если вы не поняли...
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З яким криміналом? Він же та Ківалов (якому підпорядковані усі суди Одеси та області) його, тобто криміналітет, і представляють. Хух, мені вже важко сміятися за сьогодні.)))
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Попросить криминалитета очистить город от криминала ну это шедевр кто ему в уши такую информацию вкладывает или он всех нас за дураков держит я вижу он или вообще не владеет инфой по стране или он вообще отодвинут от процесса управления страной а является просто говорящей головой.
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Дайте мені відро бо мене зараз знудить...
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Це все одно що просити Пороха очистити Україну від корупції. )))
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Давай еще попробуем. Раз 295 задавал вопрос- где ты ЛИЧНО, не телевизор, а ТЫ, сталкиваешься с коррупцией в Украине?
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Значить якщо я не стикався з корупцією, то її нема? Ну ти і тормоз.
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Это что? Это как пчёлы против мёда, да?
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Труха будет чистить Одессу от криминалитета? Ставленник Ангерта, кореш Галантерника "Лампочки" будет это делать? Воистину этот президент живет в параллельной реальности!
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-Вова, а почему по русскому у тебя двойка ?!
-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не сожительница осла , как говорила бабушка.
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Бандит на сходке с другим бандитом порешали и договорились лечь на дно до полного уничтожения своими ручными прокуратурами и судами всех проукраинских антикоррупционных сил в нашем государстве.Вот тогда будут гулять по серьезному!!!
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Я думал, что Стерненко убил напавшего на него бандита, а оказывается Стерненко убил человека!!!
Вот так бывает, когда Президент дружит с мэром.
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Знаю тут одного мента коррупционера который поднявшись по служебной лестнице возглавил борьбу с коррупцией).. Пока мы не начнём выбирать во власть менеджеров с образованием, а не проходимцев и олигархов, будем сидеть в дерьме.
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Так менеджеров полный парламент. И что в итоге? Хотів би, щоб Труханов почистив Одесу від криміналітету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2531
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Теперь один криминальщик будет бороться с другими криминальщиками? Интересная схема. Хотів би, щоб Труханов почистив Одесу від криміналітету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3832
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Стерненко посмел отбиваться. Не захотел гад умирать.
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Этот Шлимазл веселил одесский криминалитет, ползал на коленях, и целовал щедрую криминальную руку, а теперь решил посчитаться с братвой за унижения? Это не по понятиям!
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"Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский" - хорошо, когда през Лицедей-юморист, с ним уже весело, но народ выбирал президента, значит в очередной раз население влезло в говно.
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да ...такої "отморозі" давно не чули ...все більше зебільчики моношобли відзначаються ...але сьогодні ...
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То есть труханову надо повесить галантерника а потом застрелиться самому? так это следует понимать? Хотів би, щоб Труханов почистив Одесу від криміналітету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5756
Хочется сказать - цирк уехал, клоуны остались...к сожалению, цирк не уехал - злой клоун делает цирк из всей страны.

Читаем Стивена Кинга. "Оно". Про борьбу с клоунами.
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