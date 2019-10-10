 Хотів би, щоб Труханов почистив Одесу від криміналітету, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час пресмарафону.

Зеленський розповів, що зустрічався з Трухановим на Банковій у Києві.

"Він скаржився на Стерненка. Ви ж знаєте, що він (Стерненко. - Ред.) вбив людину. ... Там ситуація складна, неправильна, непроста, кримінальна. Як її змінити з нашого боку - ми встигли змінити службу безпеки, займаємося перезавантаженням поліції в Одеській області. Ви знаєте там є клани, тому є деякі кримінальні кейси, і я знаю, що ці кримінальні кейси розглядаються в наших правоохоронних органах", - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що не має жодних стосунків з Трухановим.

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"У мене немає з ним ніяких стосунків. Усі кримінальні справи мають розглядатися згідно із законом. Я нічого не гальмую і не маю ніякого стосунку до Труханова. Я хотів би, щоб він змінив підхід до Одеси, щоб вони почистили від криміналітету Одесу. Я дуже хотів , і я на цьому наполягав. Я не знаю, чи побачимо ми це найближчим часом, чи ні. Якщо не побачимо, то будемо робити все, щоб змінити там всіх", - підкреслив Зеленський.

На запитання, чи зможе Труханов декриміналізувати Одесу, президент відповів: "Я не думаю, що щось зміниться. Ну чесно. Я кажу вам відверто, все буде залежати від місцевих виборів, до яких ми повинні почати готуватися. Якщо одесити хочуть іншого мера, вони мають обрати іншого", - підсумував президент.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектору" та двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка та в його іншого опонента, якого пізніше затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, він проходить як свідок.

28 травня стало відомо, що Стерненко продовжив лікування в Києві і просить змінити підслідність провадження щодо нападу на нього.

Це замах був уже третім за рахунком. 7 лютого 2018 Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників були затримані. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.