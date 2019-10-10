EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  2723  82
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3110) протест (1004) Формула Штайнмаєра (114)

 Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що імплементація "формули Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на Донбасі призведе до громадянської війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У ході спілкування з журналістами в межах пресмарафону в четвер у Києві, відповідаючи на питання про те, чи не поділяє він думку про те, що введення "формули Штайнмаєра" може привести до внутрішнього конфлікту і навіть громадянської війни в Україні, Зеленський сказав: "Я думаю, що це не є правдою. Це неправда, тому що в суспільстві є саме запит на припинення війни".

Водночас глава держави додав: "Якщо це питання і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153241
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский сам этот вопрос и подогревает своим желанием сдать Украину. А люди сопротивляются и это естественно, Украина -это их страна и они не позволят проходимцам нарушать Конституцию страны и творить всякое беззаконие. Никаких особых территорий, никаких амнистий убийцам, никакого голосования там ,где нет полного украинского контроля над территориями и открытая граница.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пусть этот дурак ватный четко распишет все ходы Украины. А потом видимо да, на ростов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ти про цього?

Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 2717
 показати весь коментар
 
 
Зеленский сам этот вопрос и подогревает своим желанием сдать Украину. А люди сопротивляются и это естественно, Украина -это их страна и они не позволят проходимцам нарушать Конституцию страны и творить всякое беззаконие. Никаких особых территорий, никаких амнистий убийцам, никакого голосования там ,где нет полного украинского контроля над территориями и открытая граница.
 показати весь коментар
 
 
Конституция Украины не предполагает возможности региональных референдумов и предусматривает только общенациональные. Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 9466 Конституция Украины - высший закон в Украине Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 9466
 показати весь коментар
 
 
ой как страшно наверное многие согласятся...что после побега Овоща нам уже не страшно почти все...
 показати весь коментар
 
 
у вазелінових ***** вже не прі делах:
а то обмін з "тією стороною" не відбудеться!
 показати весь коментар
 
 
Якщо процес "здачі України" буде продовжено - може бути все, що завгодно - запам'ятай це Зедюк!
 показати весь коментар
 
 
Иногда слабые побеждают сильных . Грузия .
 показати весь коментар
 
Страна в тупике. Или предлагайте лучшее или не мешайте. У нас уже за пять лет всякое было.
 показати весь коментар
 
 
Фсе...Больше не комментирую эту простуженную крысу. Он молотит или под дурака, или под м...дака, или по д 2-х в одном флаконе... Оно понимает нуторм, что месяц-полтора у него есть, чтоб получить "гонорар" от Бабушки с бородой и по-быстрому свалить... А мы тут будем по-приколу... Дуже дякую, ...ять!!!
 показати весь коментар
 
 
Нет слов, одни маты... Риммародица, кого ты выродила, нахрен))) а оно еще и размножиться успело
 показати весь коментар
 
 
Проснулся, его уже переизбрали, он уже экс-президент, т.е. б/у.
 показати весь коментар
 
Журн: - Ви і далі будете призначати родичів, однокласників та друзів з 95 кварталу?
Зе - Ми так довго жили при кумовстві...Фамілію мого родича, що я призначив???
Журн: - Не ваші рідні... Але ж муж Вашої головної бухгалтерки в 95 кварталі?
Зе - До побачення. Дуже дякую. Наступний...
 показати весь коментар
 
 
Тогда вопрос - Зе ,а если Мы не будем подогревать а будем замалчивать эту тему - то где Мы все окажимся когда она вступит в силу ?! Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе - Цензор.НЕТ 7333
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Обдроченці бамбаса , стануть ветеранами ! При свиночолому🐷 гетьмані мародері, такого не було !
 показати весь коментар
 
 
- ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭТА МОЯ ЛЮБИМАЯ ФОРМУЛА КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ ШВАЙНМАЙЕРА ЭТО НЕ КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ , КОНЕЧНО НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ. НО А ЕСЛИ И ЕСТЬ КАПИТУЛЯЦИЯ ТО ОНА ЗА РАДИ МИРА, И ДРУЖБЫ С ПА РАШЕЙ.
Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 3910

 показати весь коментар
 
 
Только что
"мое первое образование правоведение в сфере экономики". у него два высших образования? или трындит как обычно? правовед....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 5557 он не трындит
 показати весь коментар
 
 
Это правда, может быть все что угодно. Но может быть быстрее, чем думаешь.
 показати весь коментар
 
 
Ага. Особенно "ловко" жила ГДР, пока оттуда не выгнали оккупантов.
 показати весь коментар
 
 
Зараз тобі розкажуть, як жили у ФРГ та у ГДР. Різниця була така, що наслідки досі відчуваються.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свыноклан вместе со свыней мальдивской в апартаменты к пашинскаму и грымчаку, а то свыня будет только срать и подсирать и каламутить, вон, томос уже свыне не интересен- между верующими насрала и дальше срать пошла
 показати весь коментар
 
 
"З сортиру чути огидливе пердіння" (с) Лесь Подерв'янський
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
то свыня мальдивька сере
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
свыню мальдивскую в петушинный угол на диетпитание,
 показати весь коментар
 
То ;Андруша Смицький;. Сєпар з Сум. До речі, Андрій Смицький- АТОвець. Та тварюка спеціально за нік його ім'я та прізвище взяла. Писав тут що сподівається що на справжнього Смицького вийдуть ;апалчєнци; і переріжуть його сім'ю.

Деактивувати Адмін його не може- він міняє нік і повертається.
 показати весь коментар
 
 
На второй час марафона, зе стал тем каким он есть на самом деле - злым колуном. Кипишует, орёт и кричит, бесноватый походу.
 показати весь коментар
 
 
Так вийди до людей, та розкажи, що за формула така. Дай відповіді на поставлені запитання.
 показати весь коментар
 
 
та, ну да... еще чего?
Это выходит за рамки формата 95к Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 3999
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Отдай трон петручио,он того требует
 показати весь коментар
 
Ой, дурак. Говорил же тебе Кучма, что нельзя этого подписывать. Но ты настояло.
И кто разжёг этот костёр в стране?
Я понимаю, что всё окружение дует в одну дудку. От инакомыслящих избавляются моментально. Бессмертный, Данилюк.
Теперь вот разжигатель Порошенко. Примитив мышления просто шокирует.
А понять, что Порошенко угадал с настроениями украинцев и обманным путём стал президентом.
Точно так же Зеленский обманул ещё больше украинцев и стал президентом.
Теперь Порошенко снова угадывает настроения украинцев и хочет оседлать эту волну.
Я понимаю, что гораздо легче считать, что не сам лошара, а кто-то просто гадит. Но это уход в параллельную реальность. И да это спасение для психики индивидума, но беда для всей страны.
 показати весь коментар
 
 
подогревать? Так ты же, зелбуба, сам его и подогреваешь
 показати весь коментар
 
 
хватить подогревать,проехали)) следующая остановка выборы в дамбасе))
 показати весь коментар
 
 
Ни что угодно...а просто зЕлю на ростов вместе с богданом и портновым выгоним.и так и будет
 показати весь коментар
 
 
В обществе нет запроса на прекращение войны в позе раком!

Монику никто из представителей армии не уполномачивал вести переговоры о капитуляции ради спасения их жизней, они добровольно воюют. А те, кто не хочет защищать Украину - могут в любой день уйти в тыл и устроиться в Квартал95.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансовые схемы Коломойского
 показати весь коментар
 
 
"формула Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту и даже гражданской войне в Украине, Зеленский сказал: "Я думаю, что это не является правдой. Это не правда, потому что в обществе есть именно запрос на прекращение войны". Источник: https://censor.net.ua/n3153241
- ну пройдут выборы по этой формуле пускай их признают легитимными, но через сколько дней луганда начнёт требовать остальные территории Луганской и Донецкой области и вывод войск на административные границы чё будем выводить или начнем гражданскую войну?(а недай бог они переименуются в наноросию тогда вообще
 показати весь коментар
 
 
Он Германія капітулювала , і як гарно живуть люди , краще ніж в усраілі !😆😆😆
 показати весь коментар
 
Зачем москалям наша капитуляция когда с такими керманычами можно подмять всю страну.
 показати весь коментар
 
Кремлевские тролли и 8%-ные дебилы в одной упряжке раскачивают ситуацию в Украине.
Ничего не выйдет твари, гражданской войны в Украине не будет.
 показати весь коментар
 
Когда вокруг тебя исключительно одно общество, то кажется, что и все остальные думают так же.
В реале вокруг Зеленского личности с мышлением одного из братьев Шефиров с одной стороны и уловными повадками днепропетровских решал и договорщиков.
В этом узком кругу Зеленский проводит всё своё время. Инакомыслящих от тела устраняют моментально.
Тот кто контролирует окружение Зеленского, контролирует и Вовочку.
Это печально, но факт. Эта пресс-конференция очень чётко показывает, что Зеленский хочет вернуться в комфортную среду своего окружения, где всё ясно и спокойно.
 показати весь коментар
 
 
Клоун мені чимось нагадує янека ! Хто нафіг підігріває ?? Клован не може зрозуміти що у ПАТРІОТІВ є своя голова на плечах , і патріоти тому незгодні з формулою штейМАХЕРА ,
що патріоти САМІ добре вміють думати , на відміну від зебілів , котрим показали фільм і вони
проголосували за клоуна !
 показати весь коментар
 
 
якщо він Петю не посадить, то громадянська війна точно буде
 показати весь коментар
 
 
Фрейд - а що такі зебіли як ти , злізуть з дивану і підуть воювати ?? ) Зебіли - та ви навіть на протест вийти не можете , бо все мрієте, що б хтось за вас все робив !!
 показати весь коментар
 
 
Если вопрос капитуляции по "формуле Швайнмайера" будем и дальше подогревать, может быть все, что угодно имея ввиду Майдан и своё бегство в паРашу, заскулил -экс- клоун продажный - ....резидент ЗЕбил капитулянт о проукраинских настроениях в обществе. И потом прохрипел и прокаркал что в обществе есть именно запрос на прекращение войны" и мир любой ценной даже капитуляцией и возможной потерей государственности Украинской державы... Добавил Слуга но не украинского народа а слуга кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла и слуга кровавых нелюдей убийц коллаборантов террористов с оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандония - ордло" Чтоже ему Иуде уже наступила пора срочно изучать маршрут бегства кровавого ЗЭКА в проклятую паРашу чтобы вовремя успеть унести ноги и спасти свою продажную шкуру кремлёвского холуя.
 показати весь коментар
 
 
О Небо!!!
Яка тьма і неуцтво в головці Зелебенського!!!
Воно навіть нездатне зрозуміти, що в Україні єсть патріоти, яким болить майбутнє України, а воно про народ і запити на мир!!!
Завчило дві-три фрази і пугукає, як Янукович, ну точно!!!
 показати весь коментар
 
 
Леон правильно пишите ! Хіба ЧОТИРИЖДИ уклоність може зрозуміти , що в Україні є інші люди - ПАТРІОТИ !!
 показати весь коментар
 
..если "слуги штанмаера и рашиста " и дальше собираются втирать народу Украины,что они "партия мира и слуги мира" ,но такими являются за счет капитуляции Украины согласно формулы,которую рашист озвучил ипальником фрицовского подельника"штанмаера"...тогда лучше им не подогревать"рашистско- фрицовскую формулу" на костре капитуляции Украины...
 показати весь коментар
 
Гражданская война будет когда орков из ордло Зеленский притянет в Украину.
 показати весь коментар
 
Зеленский не понимает, что любой обыватель хочет мира и спокойствия, им хоть Крым увели, хоть ордло признали в границах Донбасса, хоть тысячи погибших, это же не в их семьях.
Если бы Черчель слушал обывателя, Англия бы не воевала.
Только мир любой ценой не проходит в Украине, есть пассионарии.
С болотом, Зеленский бы давно уже всё сдал.
 показати весь коментар
 
 
Реализация минских протоколов (соглашений) - это ликвидация Украинского суверенитета.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору