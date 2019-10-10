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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3110) Нідерланди (457) обмін (530) полонені (566) Цемах (70)

 Усі розуміють мою правоту в питанні обміну Цемаха, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вчора зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком. Вони обговорили питання двосторонніх відносин, а також питання передачі РФ підозрюваного в трагедії МН17 Володимира Цемаха.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на пресмарафоні в Києві в четвер.

"Прилетів до мене міністр закордонних справ Нідерландів, і вчора я з ним зустрічався. Про все говорили, про Цемаха говорили", - заявив президент.

"Вони (Нідерланди. - Ред.) знають, вони розуміють, чому у мене було таке рішення (обміняти його. - Ред.). Вони знали, що у мене буде таке рішення, я їх попередив і дав усі можливості, які ми могли як влада їм надати для будь-яких слідчих дій до цього. Вони знають мої пріоритети - це громадяни України, при тому що вони знають моє ставлення до цієї трагедії. Як ми їх підтримуємо, як наші слідчі групи підтримують, багато з ними працюємо. ... Усі розуміють, я не можу говорити про них, тому що це неправильно, але всі розуміють, що я мав рацію у цьому випадку", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди просять прокуратуру РФ сприяти в допиті терориста Цемаха

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

Читайте також: Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153231
 
   
 Топ коментарі
 
В фейсбуке одни порохоботы.
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы.
Куда ни кинься, если чел при памяти и более-менее самодостаточен, то он порохобот.

И только рыночные торговки, таксисты, парикмахерши, охранники супермаркетов и малолетние фрики - "зеленые патриоты". Особенно всякая ватная срань "патриотична".
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Манипуляции для тупорылого быдла...
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Скільки років сидів би ще Синцов?
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Ни одного года больше не проживут десятки детей и сотни взрослых, которых Цемах по указке кремля сжег в самолете. А отвечать за это будет Украина, в итоге.
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А ты кто папа Сенцова может быть жена или просто кусок говнища . Ты лучше Сенцова послушай для начала что он говорит .
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Сколько? До наступления твоего умственного совершеннолетия!!! Боюсь - пожизненно...
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СОЕВАЯ ДРЫСНЯ! ТЫ УТРЕННЯЯ ИЛИ ВЕЧЕРНЯЯ У БОРОВА ПЕТИ?
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вопрос не в том что ПРАВ ИЛИ НЕТ ВОПРОС В ТОМ КАК ПОЯСНИТЬ ТЕПЕРЬ НАРОДУ ЧТО ПАШИНСКОГО КОТОРОГО ТЫ ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ БАНДИТОМ ПО ДЕЛУ О САМООБОРОНЕ..молчу скромно про Конституцию... статья 62 о Презумпции невинвости человека до Приговора и вступления Пригвоора к исполнеимю человек считаетя невиновным и без всяких ярлыков как впрочем ты сделал с Пожаром в Одесе сразу пертом указав кого надо укатать в СИЗО... Зеля ты что судья??? Бог или полубог??????а у Па9шинского ПРЕВЫШЕНИЕ смобороны.т.е виноватость 50 на 50 как со сторны Пашиснкого так и со стороны "жертвы" но УПРЯТАЛИ АККУРАТ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХУ.ЛА что как Голову Иоанна Крестителя на блюде приподнес??!!! А ЦЕМАХА УБИВШЕГО ПРИЧАСТНОГО К ГИБЕЛИ 300 ЛЮДЕЙ АВИАРЕЙСА ты амнистировал.... пояснив я вытаскивал своих..нет дорогой... это не та цена и не та правота и не те пояснения..вернее амнистия Цемаха для всех была неожиданной в Украине по крайней мере..а теперь Нидерланды со всем ПОНИМАНИЕМ И ТВОЕЙ ПРАВОВОЙ..почему то УКРАИНУ ПОСТАВИЛИ ВРОВЕНЬ С РОССИЕЙ в части причастности и вины В РАССЛЕДОВАНИИ сбития рейса МН 117
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Скоро все поймут в Украине , когда Нидерланды дадут ЗЕлёный свет строительству «Nord Stream 2» . Все понимают мою правоту в вопросе обмена Цемаха, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8387
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Нидерланды давно дали зеленый свет этому проекту, газопровод уперся в Датскую "стену".))
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блок с 94 в политике)) верткий как уж в разговоре,очень осторожный,взвешывает каждое слово
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Наверное, он имел в виду голландскую сторону.


Ну, тех всех депутатов парламента Нидерландов, которые на днях единогласно проголосовали за расследование роли Украины в сбитом Боинге.
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от моника, от брЭхло))
все понимают, что моника зеленски - говорящая голова путина
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Какая голова?Скорее говорящая жопа.
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Ну, еще она часто делает в разговорах перерывы. По той же причине, что и Моника Левински.
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Опять врет. Ну проведи опять опрос в Фэйсбуке и опять получишь 7% одобрения своему ПРЕДАТЕЛЬСТВУ!
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В фейсбуке одни порохоботы.
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы.
Куда ни кинься, если чел при памяти и более-менее самодостаточен, то он порохобот.

И только рыночные торговки, таксисты, парикмахерши, охранники супермаркетов и малолетние фрики - "зеленые патриоты". Особенно всякая ватная срань "патриотична".
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Герхарт - хочу подякувати за пост не просто лайком - а особливо за слова " Куда ни кинься, если чел при памяти и более-менее самодостаточен, то он порохобот. " !!! Всі мої знайомі ,
що є самодостатні, - ВСІ голосували за Пороха ! А за зе голосували лише люмпени , совкі ,
новороси , уклоністи та ті що хочуть все " нахаляву" !
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ты забыл еще продавцев шаурмы, девиц с "ограниченной социальной ответственностью" и того, кто их так называл.
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А шо за срань такая порохобот?
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кто все???????????? моряков не обменяли а отпустили под личное обязательство Денисовой.
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Ага, сдал свидетеля и хвалится...……., ну что взять с Зебобика…...
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зебілізм крепчав, воно ще й самовпевнене в тому ,проти чого більша половина суспільства.
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ни для кого не секрет
все понимают
каждому давно известно
с этих слов начинаеться рекламма и ******.
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Все понимают твою правоту,а ***** аплодирует стоя.
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Особливо за подаровану можливість не повертати кораблі, про які в суд міжнародний відзвітувався, що повернув. Разом з моряками. Отже Зєля тут взагалі ні до чого. Кацап виконав рішення Морського трибуналу. А Цемаха забрав, як жест доброї волі від Зєлі.
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правильно сделал, мы свои интересы должны соблюдать
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Не ну русня довольна, это понятно. Их интересы соблюдены полностью. Еще пусть войну "закончит", как хочет *****, так я даже представить не могу как вы будете эту зеленую плесень хвалить.
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Зе - кто понимает?! Цемах главный свидетель который еще живой в деле МН 17 -- и такие свидетели на вес золота и наши пленные тебя бы поняли.. но тебе слабо найти другие способы освобождения кроме этого и формулы ШтайнШухера которую ты нам проталкиваешь!
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Ты пленный? Так и пиши - готов посидеть 3-5-10 лет в российском плену, пока не найдут другие способы освобождения, а путина не осудят в Гааге за сбитый боинг.
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я был в плену на подвале и был уверен что от туда уже живым не выйду, когда встречался с переговорщиками то не говорил им - сдавайте территории, нац.интересы и т.д. только помогите выбраться - а говорил им - я Украинец и Украину я не предам... а как карта ляжет так и будет..
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А ты в курсе что тебя освободили тоже не за просто так, а обменяли на таких же цемахов, которые стреляли в украинских солдат?
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меня освободили только благодаря тому что мои родные и друзья скинулись и заплатили дырявым лаве.
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Порошенко и при Порошенко вернули больше 3 тыс пленных.

В 14 году часто просто - добазаривались умелые переговорщики. Часто - тупо за бабки, отдавали квартиры, и т.д.

Ценой престижа Украины в мире при Порохе не возвращали НИКОГО. Или вы думаете, что таких предложений не поступало?

Зеля делает красивую рожу при плохой игре, т.к. глава МИД Нидерландов может говорить что угодно (мы вас понимаем и все ок, и т.д.), но факт есть факт - на днях парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в деле Боинга. Т.к. мы отдали ценного свидетеля - значит Украине есть что скрывать.

Путлер уже израсходовл запасы шампанского в Дюрсо..
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"обменяли на таких же цемахов, которые стреляли в украинских солдат?" А ты в курсе, что Цемах один такой среди всех ценный свидетель, причастный к сбитию Боинга, в котором погибли 288 людей, никак не причастных к конфликту на Донбассе?
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И карта легла в твою сторону
Дружище,как ты оказался в плену и кто тебя вытащил?
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Есть такая работа: Родину защищать. Люди осознают опасность и делают свое дело, хвала им и почет. Но подставлять 40 млн. людей ради 30 военных - предательство. Alex, ты же не против быть виновным в катастрофе МН 17, правильно?
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То есть ты считаешь, что голландское следствие и суд не просто оправдает россию в деле боинга, а даже признает виноватой Украину из-за добровольной передачи россии по обмену гражданина Украины Цемаха? Тогда грош цена такому следствию и суду.
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да, может быть. Но нам крыть будет нечем - мы сами отдали в РФ свидетеля который мог с нас снять вину. Кстати, гражданина Украины.
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И заметь: это уже не 30 пленных. Это вина в смерти 298 граждан в т ч Европы. Это серьезная подстава для любого гражданина Украины, если докажут, что гражданин Украины виновен, а страна Украина ему позволила уйти.
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У тебя сперли кошелек, потом нашелся свидетель который держит вора за руку и сначала говорит: "вот он спер твой кошелек", а через минуту отпускает руку и говорит: "он был вор, но мы все порешали". Кто виноват?
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Вы сторонник сталинской доктрины - "признание царица доказательств"?
А если Цемах на Трибунале скажет, что он запойный алкоголик и оговорил себя за чекушку?
Там и так улик выше крыши. Да и за жизнь ваших ребят,Сенцова - никаких Цемахов не жалко.
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наклеить ярлык (в данном случае ярлык порохобота) - значит тупо слиться,т.к. сказать нечего.
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Цемах всего лишь свидетель,а не убийца пассажиров Боинга
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Прихвастнул дедушка. Я по глазам сразу понял. Как никак в среде рыбаков вращаюсь.
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Или еще чего похуже - раша резонно заявит что Цемах то гражданин Украины, получается боинг сбили "повстанцы" в рамках "гражданской войны", к нам то какие претензии?
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Определенно такую стратегию и выберет.
Цемах от путена инструкций точно не получал.
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Вообще-то эта фраза вырвана из труда Вышинского А.В. «Теория судебных доказательств в советском праве»:«Было бы ошибочным придавать обвиняемому или подсудимому, вернее, их объяснениям, большее значение, чем они заслуживают этого… В достаточно уже отдалённые времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных (формальных) доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае считавшейся наиболее серьёзным доказательством, «царицей доказательств» (regina probationum).…Этот принцип совершенно неприемлем для советского права и судебной практики."
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😂😂😂😂😂да само собой Моника не переживай так ты во всем права
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яки моряки? военные моряки Украины шли из Украинского порта в Украинский порт мимо Украинского Крыма ты о чем? бредишь? которых обстреляли нанесли увечья и взяли незаконно в плен при этом Украинские моряки огонь не открывали и тем более их должны были освободить по решению международного требунала без миратворца Зеленского,вам бы почитать бы чего
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Если Нидерланды зеркально объявят, что в отношениях с Украиной для них приоритетным являются защита прав и благосостояния своих граждан, и поэтому они заблокируют продление всех санкций ЕС в отношении РФ, то Зеля их тоже поймет.
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наговорит много и будем это все расхлебывать мы с вами
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Спитайте його, де межа обстрілам, каліцтвам, вбивствам на сході коли почнуть вводить українські санкції. Нам несуть матеріальні збитки, чому ми не стягуємо дзеркально з окупанта ці збитки на користь бюджету України?
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Моніка, Моніка, давай пограєм у слоніка (народне американське прислів'я)
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Сложное но правильное решение если во главе угла Украина и украинцы
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как будто в кабаке (так и в самом деле))) с дружбанами.. с раками (написано отдельно!))) пиво жбанами и что-то там себе рассуждает-беседует-оправдывается-хвалится-умничает-ерничает
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Увы, крыса ты простуженная, твой Бо-бик, твое Мендель, твой бородатый старушк и, наконец, твоя далекая Карла Пу- это еще не совсем - ВСЕ, кто тебя понимает (когда вынимает). А понять тебя, крысу и не мудрено: свалить хошь, по-приколу и по-быстрому с Бабушкиными деньгами!?
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блин ...шо за аргументация ВСЕ ПОНИМАЮТ ! , обмен был необходим , этот сепар , к сожалению , незаменимое звено в нём , всё , не надо оправдываться , не надо оглядываться и думать кто что понимает или нет , надо действовать в интересах страны и её граждан
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то что сделал Зеля, отдав чрезмерную цену за пленных - не просто противоречит, а напрямую ВРЕДИТ Украине и ее интересам. дада и интересам ее граждан, в долгосрочной перспективе.
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не все. Ылиты не понимают. им лучше, чтобы украинцы гнили в застенках у ***** ради призрачного шанса в "расследовании" Нидерландов, которое ничем не закончится. но ни одна Ылитная морда не поставит свою Ылитную тушку на место украинцев, "отдыхавших" в паРаше. зато воют эти Ылитные "патриоты" , с подачи поро*****, о сдаче Украины знатно
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Свиночолий гетьман🐷 , відправив моряків в полон , щоб було кого мінять , а Зеля виміняв ! Всі дуже добре розуміють!
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Хтось з моряків подав за це позов на Порошенка? А що ж так?
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надрал он вам аж до сих пор упакоиться не можете Усі розуміють мою правоту в питанні обміну Цемаха, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7619 толи еще будет!
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Ибн хабн - зебіл ти !! моряки були відправлені з одного українського міста до другого УКРАЇНСЬКОГО міста по СПІЛЬНОМУ з московією морю !! Який нафіг " відправив в полон !!!
НЕ МЕЛИ збільних дурниць !!
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Враження від прес-конференції Зе:
Яник був не найтупішим президентом України))) Усі розуміють мою правоту в питанні обміну Цемаха, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9676
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ничего не понял...поток каких-то слов. Срочно ему доктора Борменталя...абырвалг..бл
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выборци Зели хотели хайпа,вот он хайп,хайпайте кто сколько может
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Чомусь згадався старий єврейський анекдот : " Говорят, что ваша Моника - гей и проститутка. Кто говорит?! - Все говорят " 😕
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Капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно… Ведь человеку очень неприятно осознавать, что он совсем не такой каким всегда раньше себе казался. Он все хочет оставаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь… В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими - перед обществом, перед друзьями. А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится… Может быть, потому что теперь, кроме таких понятий, как гордость, честь, существует ещё множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения.Братья Стругацкие
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всё верно. у следствия и так тыща томов. всё доказано. цемаха поменяли на наших. соевые боты - мразь.
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У порохоботов тоже сегодня марафон весь день с горшка не встают, за что люто и ненавидят Володю...хотя это первый Президент который в первый же день и даже минуты принёс больше пользы чем Петрыло за 5 лет...я о роспуске свинофермы!

Представьте что эти уроды в раде куи валяли бы до января?
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Да нет, Вова! Нидерланды не поняли твою правоту по обмену Цемаха, так как сразу открыли дополнительное расследование по причастности Украины к сбитию Боинга из-за незакрытого воздушного пространства, а до обмена Цемаха они даже не заикались об этом!
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Вова правий!!!!!!!!!!!
Усі .......вороги України його підтримують і аплодують ДЛБ, а може і не ДЛБ - а просто зраднику..
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ХТО эти все, те же что и Пашинского вором считают?
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Зеленский не понимает, что любой обыватель хочет мира и спокойствия, им хоть Крым захватили, хоть ордло признали в границах Донбасса, хоть тысячи погибших, это же не в их семьях.
Если бы Черчель слушал обывателя, Англия бы не воевала.
Только мир любой ценой не проходит в Украине, есть пассионарии.
С болотом, Зеленский бы давно уже всё сдал.
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