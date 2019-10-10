 Усі розуміють мою правоту в питанні обміну Цемаха, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на пресмарафоні в Києві в четвер.

"Прилетів до мене міністр закордонних справ Нідерландів, і вчора я з ним зустрічався. Про все говорили, про Цемаха говорили", - заявив президент.

"Вони (Нідерланди. - Ред.) знають, вони розуміють, чому у мене було таке рішення (обміняти його. - Ред.). Вони знали, що у мене буде таке рішення, я їх попередив і дав усі можливості, які ми могли як влада їм надати для будь-яких слідчих дій до цього. Вони знають мої пріоритети - це громадяни України, при тому що вони знають моє ставлення до цієї трагедії. Як ми їх підтримуємо, як наші слідчі групи підтримують, багато з ними працюємо. ... Усі розуміють, я не можу говорити про них, тому що це неправильно, але всі розуміють, що я мав рацію у цьому випадку", - розповів Зеленський.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.