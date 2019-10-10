 Усі розуміють мою правоту в питанні обміну Цемаха, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на пресмарафоні в Києві в четвер.
"Прилетів до мене міністр закордонних справ Нідерландів, і вчора я з ним зустрічався. Про все говорили, про Цемаха говорили", - заявив президент.
"Вони (Нідерланди. - Ред.) знають, вони розуміють, чому у мене було таке рішення (обміняти його. - Ред.). Вони знали, що у мене буде таке рішення, я їх попередив і дав усі можливості, які ми могли як влада їм надати для будь-яких слідчих дій до цього. Вони знають мої пріоритети - це громадяни України, при тому що вони знають моє ставлення до цієї трагедії. Як ми їх підтримуємо, як наші слідчі групи підтримують, багато з ними працюємо. ... Усі розуміють, я не можу говорити про них, тому що це неправильно, але всі розуміють, що я мав рацію у цьому випадку", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Вы что,не слышите?
Ну, тех всех депутатов парламента Нидерландов, которые на днях единогласно проголосовали за расследование роли Украины в сбитом Боинге.
все понимают, что моника зеленски - говорящая голова путина
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы.
Куда ни кинься, если чел при памяти и более-менее самодостаточен, то он порохобот.
И только рыночные торговки, таксисты, парикмахерши, охранники супермаркетов и малолетние фрики - "зеленые патриоты". Особенно всякая ватная срань "патриотична".
що є самодостатні, - ВСІ голосували за Пороха ! А за зе голосували лише люмпени , совкі ,
новороси , уклоністи та ті що хочуть все " нахаляву" !
все понимают
каждому давно известно
с этих слов начинаеться рекламма и ******.
В 14 году часто просто - добазаривались умелые переговорщики. Часто - тупо за бабки, отдавали квартиры, и т.д.
Ценой престижа Украины в мире при Порохе не возвращали НИКОГО. Или вы думаете, что таких предложений не поступало?
Зеля делает красивую рожу при плохой игре, т.к. глава МИД Нидерландов может говорить что угодно (мы вас понимаем и все ок, и т.д.), но факт есть факт - на днях парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в деле Боинга. Т.к. мы отдали ценного свидетеля - значит Украине есть что скрывать.
Путлер уже израсходовл запасы шампанского в Дюрсо..
Дружище,как ты оказался в плену и кто тебя вытащил?
А если Цемах на Трибунале скажет, что он запойный алкоголик и оговорил себя за чекушку?
Там и так улик выше крыши. Да и за жизнь ваших ребят,Сенцова - никаких Цемахов не жалко.
Цемах от путена инструкций точно не получал.
НЕ МЕЛИ збільних дурниць !!
Яник був не найтупішим президентом України)))
Представьте что эти уроды в раде куи валяли бы до января?
Усі .......вороги України його підтримують і аплодують ДЛБ, а може і не ДЛБ - а просто зраднику..
Если бы Черчель слушал обывателя, Англия бы не воевала.
Только мир любой ценой не проходит в Украине, есть пассионарии.
С болотом, Зеленский бы давно уже всё сдал.