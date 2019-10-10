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Все про:Зеленський (3110) Меркель (594) США (5616) Трамп (2136) Макрон Емманюель (310)

 Я вдячний Меркель і Макрону, але вони знають, через що моя риторика в розмові з Трампом була такою, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель знають, чим викликана критика на їхню адресу президентом України Володимиром Зеленським у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання чи не хоче він вибачитися за свої слова на адресу канцлера ФРН Ангели Меркель про недостатню підтримку України в розмові з президентом США Дональдом Трампом, передає Цензор.НЕТ.

"Я вчора мав розмову з пані канцлером. У нас дуже хороші відносини. Ми зовсім не порушували цієї теми. Я думаю, що ця ситуація зрозуміла. Я знаю, що вона знає, через що моя риторика була такою. Я не хотів нікого образити. Я сказав те, що я думаю. Я завжди так кажу. Я дуже їм вдячний. Вони знають, що напередодні вони повертали РФ у ПАРЄ, продовжували "Північний потік-2". Я з ними говорив про це дуже багато. Вони також озвучили позиції своїх країн, тому що вони захищають свої країни, свій бізнес. І ця позиція не влаштовує мене як президента і не влаштовує політику України. Вони мені там чесно казали, а я тут теж говорив чесно", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання поставок зброї і компанії Burisma не були предметом розмови з Трампом, - Зеленський

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Під час розмови Зеленський заявив про недостатню підтримку України з боку президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153226
 
 
 Топ коментарі
 
Говорит что думает? Идиот? Нужно думать, что говорить, а не говорить что думаеш.
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Там была риторика? Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4702

Оправдания были.
Безоговорочное согласие было.
Риторики не было.
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- А если я что-нибудь ляпну? А я ляпну...

- Ну и ляпай. Но ляпай уверенно. Это у них называется точкой зрения!
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Они знают, что накануне они возвращали РФ в ПАСЕ, продолжали "Северный поток-2". Я с ними говорил об этом очень много. Они также озвучили позиции своих стран, потому что они защищают свои страны, свой бизнес. И эта позиция не устраивает меня как президента и не устраивает политику Украины. Они мне там честно говорили, а я тут тоже говорил честно", - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3153226

👍🏻
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Короче, облажался по полной. При Порохе такого не было. А этот - просто слюнтяй. Какой-то детский сад... Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6247
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Порох негодяй ,поэтому такого подобного ничего не было
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Согласен, была сплоченная коалиция ЕС в вопросах санкций в отношении ********* за ее агрессивную политику. В отличии от нынешнего безвольного презика Я вдячний Меркель і Макрону, але вони знають, через що моя риторика в розмові з Трампом була такою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4555
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- А если я что-нибудь ляпну? А я ляпну...

- Ну и ляпай. Но ляпай уверенно. Это у них называется точкой зрения!
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Там была риторика? Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4702

Оправдания были.
Безоговорочное согласие было.
Риторики не было.
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Значит не знают и не понимают, именно поэтому потом последовали заявления о том что ЕС тоже не слабо помогают Украине. Но зеклоун будет врать конечно, причем нагло - такая черта характера. Хуцпа.
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Судя по тому, что журналисты выносят мозг зе - Украина не рояль. И не Порох их ведь всех скупил? А в проведении Майдана на выходных виноват Порох. Логика зе) Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4767
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у парниша, так ты не знаешь, что они думают о твоей риторике...воистину недалекий человек.
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Лалашка. Ты же сказала с утра, что идешь на работу. Вечером новости почитаешь. Что на окружной, ссори на автобане клиенты уже не обслуживают. Что то быстро вернулась. Я вдячний Меркель і Макрону, але вони знають, через що моя риторика в розмові з Трампом була такою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1359
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Говорит что думает? Идиот? Нужно думать, что говорить, а не говорить что думаеш.
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Это типа поступать, как Ведро Олексийовыч? Быть двуличной скотиной?
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А в дипломатии так и есть:или ты двуличная скотина и становишся хорошим дипломатом,или ты прямой глуповатый болтун,и тогда все тебя считают дураком.
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Звісно знають.
Знають що ти безхребетна сопля.
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смотрю, эта моника уже сама начала журналистам вопросы задавать, что бы уйти от неудобных вопросов. Жидовская морда - других слов и не подобрать, да простят меня братья евреи
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Они простят.У меня есть дальние родственники в Израиле,так они всех этих розенблато-рабиновиче-зеленских иначе как жидами и не зовут.
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т.е все таки Трамп "давил" на зелю??? ой не могу...забрешется ж ... ой забрешется жеж!!!
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ху...ясный перец! и это уже даже не обсуждается )))
а вот наш побрехушка-погремушка... подставляет всех и каждого, кого встретит )))
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"Я знаю, что она знает, из-за чего моя риторика была такой"

Конечно, она знает, кто перед ней = Моника, которая принимает в любое время и с любой стороны. "Лишь бы не было войны." = с заглотом
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Какая нафиг риторика задротна ты тупая там тебя в петушиный угол загнали и ты уехавшее Вовкой вернулось Моникой
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Локация следующего пресс-марафона сопли. Мендель,не благодари.
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Верните жадного Петю . Его можно простить . Этого нельзя вылечить .
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После такого заявления, аж слеза навернулась от умиления - бог ты мой, они его простили! Тут не о прощении идет речь, а о том что после твоих слов помощи от них не жди - однажды солгав, кто тебе поверит? Они будут с тобой любезны, пока решают свои задачи, а потом перешагнут и пойдут дальше!
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Моника, с голосом "простуженной крысы", с каких это пор ФРИКЦИИ и blow job стали называться "риторикой"!?
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Хех,какие они все политики наивные....они все под колпаком путина
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теперь от трампа леща получит
Ну, шо это за ж.. на сковородке? Я вдячний Меркель і Макрону, але вони знають, через що моя риторика в розмові з Трампом була такою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 61
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Знають, Вова, і чудово розуміють. Що ти блазень і кретин.
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Цензор, объясните мне, почему, когда Порошенко пять лет называли на вашем сайте "вальцманом", вы относились к этому индеферентно. А когда я называю зеленского евреем, вы меня баните? Просто интересна ваша логика.
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Забанили или пост потерли? Если пишешь, вроде не забанили.
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Це у нього така "многоходовочка", )(уйлятко від )(уйла не далеко падає.)))
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порохоботы во всей своей дебильной красе.
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Ну, вам же зебилам, сказать нечего, вдуплиться не можете в смысл речей вашего "избранника", вот мы и отдуваемся за вас
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