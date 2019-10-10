 Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що у нас війна і ми будемо воювати, - Зеленський про оголошення воєнного стану. ВIДЕО

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання про введення воєнного стану, передає Цензор.НЕТ.

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"Я йшов (на вибори. - Ред.) як президент миру. Я хочу завершити війну. Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що з цього часу у нас воєнний стан, у нас війна, ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас війною, ми заберемо війною і військовими свої території, нам не все одно, скільки людей загине, але ми готові, щоб отримати, повернути свою землю, ми готові на прямі військові дії на окупованих територіях", - розповів Зеленський.

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"Далі, ви маєте війною йти на Крим, попри те, що наша армія не готова", - уточнив Зеленський.

"Я як президент не готовий втрачати наших людей. Тому обрано дипломатичний шлях. Якщо ми говоримо про території та людей, я завжди казав, що люди - пріоритет номер один, територія - номер два", - акцентував президент.

"Я хочу завдяки "Мінську" і "нормандському формату" спробувати знайти кроки. Я не хочу наших людей лякати", - додав він.