 Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що у нас війна і ми будемо воювати, - Зеленський про оголошення воєнного стану. ВIДЕО

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання про введення воєнного стану, передає Цензор.НЕТ.
Відео 112
"Я йшов (на вибори. - Ред.) як президент миру. Я хочу завершити війну. Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що з цього часу у нас воєнний стан, у нас війна, ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас війною, ми заберемо війною і військовими свої території, нам не все одно, скільки людей загине, але ми готові, щоб отримати, повернути свою землю, ми готові на прямі військові дії на окупованих територіях", - розповів Зеленський.
"Далі, ви маєте війною йти на Крим, попри те, що наша армія не готова", - уточнив Зеленський.
"Я як президент не готовий втрачати наших людей. Тому обрано дипломатичний шлях. Якщо ми говоримо про території та людей, я завжди казав, що люди - пріоритет номер один, територія - номер два", - акцентував президент.
"Я хочу завдяки "Мінську" і "нормандському формату" спробувати знайти кроки. Я не хочу наших людей лякати", - додав він.
После твоих слов Стрелкову осталось объявить православную ходу на Харьков и занять его мирно. А потом остальную Укроаину.
Не Украина начала войну, не ей заканчивать.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансовые схемы Коломойского
Может сразу в рашку?
Поэтому за него проголосовало 73% избирателей. Народ хочет мира, а не бесконечной войны, которая каждый день уносит жизни патриотов Украины.
Георгий Тука
@tuka_george
З впертістю ЗЕвіслюка Президент продовжує розповідати про «особливий статус». Не доходить до нього, що це - кремлівський наратив, який спробував ввести в паблік Медведчук!
Избиратели зеклоуна на своих диванчиках устали от войны, которой никогда не видели.
Увидите.
Нам надоело враньё Пэдро , и мы ждали именно этого .
Что ты , наконец-то , назовёшь войну войной и скажешь , как мы победим .
А банчить земелькой и Пэдро смог бы . Легко .
А з програмою політико-дипломатичного звільнення окупованих територій на вибори йшов саме Порошенко!
Т.е. по её мнению достаточно решить, что у нас нет войны и все само пройдет?
На момент его избрания война уже 5 лет шла. И войну эту начала не Украина. Так что все вопросы и претензии по прекращению войны к Роисе.
И выйти из нее можно только выиграв любым доступным способом, либо сдавшись. Частично сдаться в случае Роиси не получится.
Так неужели даже то никчемное общество, которое его выбрало, сделало это для того, чтобы полностью сдаться Роисе?
Простите, но только что Моника Зеленски сама выставила вердикт 73% своих избирателей.
"общество" проголосовало за зрадныка