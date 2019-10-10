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 Політика України
  2013  64
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 Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що у нас війна і ми будемо воювати, - Зеленський про оголошення воєнного стану. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що він президент миру.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання про введення воєнного стану, передає Цензор.НЕТ.

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"Я йшов (на вибори. - Ред.) як президент миру. Я хочу завершити війну. Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що з цього часу у нас воєнний стан, у нас війна, ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас війною, ми заберемо війною і військовими свої території, нам не все одно, скільки людей загине, але ми готові, щоб отримати, повернути свою землю, ми готові на прямі військові дії на окупованих територіях", - розповів Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський. ВIДЕО

"Далі, ви маєте війною йти на Крим, попри те, що наша армія не готова", - уточнив Зеленський.

"Я як президент не готовий втрачати наших людей. Тому обрано дипломатичний шлях. Якщо ми говоримо про території та людей, я завжди казав, що люди - пріоритет номер один, територія - номер два", - акцентував президент.

"Я хочу завдяки "Мінську" і "нормандському формату" спробувати знайти кроки. Я не хочу наших людей лякати", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153206
 
 
 Топ коментарі
 
Ой, дебіл. Війна йшла через Порошенка, бо росіяни вважали його націоналістом, а в мене ліберальні погляди і всі це знають. Тепер росіяни заспокояться і війна закінчиться. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас война и мы будем воевать, - Зеленский об объявлении военного положения - Цензор.НЕТ 2412
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он клоун. причем посредственный
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Монику никто из представителей армии не уполномачивал вести переговоры о капитуляции ради спасения их жизней, они добровольно воюют. А те, кто не хочет защищать Украину - могут в любой день уйти в тыл и устроиться в Квартал95.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансовые схемы Коломойского
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Як ще тих журналістів не тошнить від ЗЄпресконференції?
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Народ это оценил и сделал правильный выбор.
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Ой, дебіл. Війна йшла через Порошенка, бо росіяни вважали його націоналістом, а в мене ліберальні погляди і всі це знають. Тепер росіяни заспокояться і війна закінчиться. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас война и мы будем воевать, - Зеленский об объявлении военного положения - Цензор.НЕТ 2412
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т.е. не понял - сейчас нет войны и никто не воюет и не умирает и тебя выбрали для капитуляции !!??... ох и выбрали придурка...
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как это не умирает? каждый день новости о погибших
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что ж ты несешь???
После твоих слов Стрелкову осталось объявить православную ходу на Харьков и занять его мирно. А потом остальную Укроаину.

Не Украина начала войну, не ей заканчивать.
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вот вам и ответ,на все его действия-"люди хотят мира" он это понимает как мир любой ценой, даже потерей суверинитета
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Монику никто из представителей армии не уполномачивал вести переговоры о капитуляции ради спасения их жизней, они добровольно воюют. А те, кто не хочет защищать Украину - могут в любой день уйти в тыл и устроиться в Квартал95.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансовые схемы Коломойского
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что тут обсуждать,главный вопрос по войне с агрессором уже решен и не на референдуме
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вот потому я и не голосовал за тебя, сопля и дезертир
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73% действительно хотят мира или хотя бы приостановки боевых действий. Война - страшная нагрузка на экономику. Мир впрягаться за Украину не хочет. Сколько можно вести войну, которую нам в одиночку не выиграть? Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас война и мы будем воевать, - Зеленский об объявлении военного положения - Цензор.НЕТ 4524
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73% голосовавших, а это 46%. Не рисуй остальных сюда.
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так что, в таможенный союз и союзне государство вступить?
Может сразу в рашку?
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санкции могут заставить парашу убраться и с Донбасса и с Крыма. моника хочет снять санкции с параши и тем самым угробить Украину.
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Японцы тоже не согласны насчет островов. Но они же не ведут бессмысленную войну. И скоро наверное получат острова обратно.
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Давай мы твою жопу кацапам отдадим, может это их утихомирит на некоторое время, ты же за мир
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чего ты так из-за жопы переживаешь? у кого что болит...
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70 лет прошло и "скоро наверное получат острова обратно" рф и япония до сих пор в состоянии войны,мир между ними не подписан до сих пор
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японцы не подписывают мирный договор именно из-за островов. но сейчас путин сам вышел с предложением. думаю, они получат острова обратно. может быть, в совместное пользование, но получат. они действуют дипломатическими методами. и правильно делают.
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дипломатическими методами?это про Крым,а Донбасс вы согласны содержать и восстанавливать за счет наших пенсий и зарплат?полную амнистию людям убивавших наших солдат?и автономию с представителями в ВР? и ЭТО на примере Японии в течении 70 лет?
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сказано: амнистии не будет. они все получили российские паспорта и уйдут в РФ. А на восстановление дадут деньги. Или, если не получится примирения - вал, как сказал Зеля. Но войну нужно прекращать. Это война на уничтожение и истощение экономики. Тем более, что денег уже никто давать не хочет.
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это потому что на них никто не нападает и в них никто не стреляет. Иначе вели бы как милые - им бы ничего больше не осталось. Или уступать еще острова
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Так почему же ты сцышь провести референдум, согласны ли украинцы на капитуляцию и федерализацию? Что то я не знаю ниодного даже из поклонников ЗЕ, которые бы хотели бы вместо возвращения нашей земли наоборот отвод войск и позорную капитуляцию.
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Навіщо референдуми, якщо міста , області , організації, партії ,подають щоденно петиції проти капітуляції , відведення українських війск з позицій , формули Штайнмаєра ? То вам не аргумент ?
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Почему то хочется взять молоток и отрихтовать ему темечко так он выводит своей то ли тупостью то ли цинизмом. По мойму етот придурок путает понятия. Голосовали все за изгнание врага из Украины и мир а не за капитуляцию и мир. Уже не говорю что после капитуляции мира не бывает.
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ага.. общество голосовало за слепого как ОБСЕ президента, который придет и скажет у нас нет войны.. слушал его сегодня - тупое чмо этот Зеленский
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Ну прогнал, так прогнал. "Президент мира". Юморной чувак этот преЗЕдент зелибобов.
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нам якраз такий президент і потрібен - у нас війна і ми повинні воювати
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Зеленский прав.
Поэтому за него проголосовало 73% избирателей. Народ хочет мира, а не бесконечной войны, которая каждый день уносит жизни патриотов Украины.
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Моника по своему понимает изречение : "работать головой"))
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Георгий Тука

@tuka_george


З впертістю ЗЕвіслюка Президент продовжує розповідати про «особливий статус». Не доходить до нього, що це - кремлівський наратив, який спробував ввести в паблік Медведчук!
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Демагог, наступление на врага не является альтернативой капитуляции врагу. Можно просто стоять на месте и ждать когда сдохнет пуйло и его режим.
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не варто прикривати свій страх пацифізмом, Зе - обісцяний зі страху сцикун, що навіть аналізів здати не може як слід - все у штани пішло.
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Во ашвабадитель перманентно просирают территории Украины и не защищают граждан, а оказывается этого ни кто и не хочет что б их и их собственность защитили. Опять не выполняем законы по желанию трудящихся.
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Правильно, землі в нас багато, частину можна і віддати, не збідніємо. Головне мир.
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То что я успел увидеть , говорит о том, что Витя Овощ был не самым тупым президентом Украины. На его счастье, он не был актьором разговорного жанра. И поэтому не ньос позорную околесицу в режиме нон-стоп. А так они оба проффесоры. И пофиг то юр. образование.
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Значит, война придет в Киев. Огромная, полноценная, страшная. Доигрались, в общем.
Избиратели зеклоуна на своих диванчиках устали от войны, которой никогда не видели.
Увидите.
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Я уже писала, що воно робить коридор , для пуйловських війск у самісенький Київ .
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Ще один "приЗєдєнт мира" знайшовся... А ***** не образиться, що Вофка його титул собі скомуніздив. Може б Бубочці відразу було себе оголосити "Властелином Вселенной" і вимагати для себе окрему палату в дурці? 😕
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А вот тут не прав , Зеленский ...
Нам надоело враньё Пэдро , и мы ждали именно этого .
Что ты , наконец-то , назовёшь войну войной и скажешь , как мы победим .
А банчить земелькой и Пэдро смог бы . Легко .
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Цель Х*йла - уничтожить Украину, и он этого не скрывает. У нас есть два пути: или добровольное рабство и унизительная сдача на милость победителя, или - борьба за честь и достоинство до победы и любой ценой.
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От падла, так воно же йшло на вибори з мантрою "надо перестать стрелять"!!!

А з програмою політико-дипломатичного звільнення окупованих територій на вибори йшов саме Порошенко!
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Нікуди воно не йшло!!! Хтось просто вирішив пожартувати.Підсунули народу чергове "непорозуміння"
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Общество хочет выкинуть нафиг пока этот Лугандон ,садить коррупционеров , зажимать хвосты олигархам и корпорациям .Общество хочет . что бы руководство повернуло свой взор к людям , к мелкому и среднему бизнесу . Общество хочет .что бы РФ называли - Мордором фашизма .
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Проиграть чужой иллюзии - значит потерять контроль над своим восприятием.
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Моника, не бывает Президента мира или войны, есть победитель и есть побежденный. Не обязательно сейчас военными действиями освобождать Донбасс. Нужно и дальше акцентировать, что эти территории оккупированы рашкой чтобы продолжали действовать санкции, но перекрыть сообщение с ними. Пусть ответственность за все там происходящее несет оккупант, пусть там зреет недовольство пока люди не будут кричать "Трамп, введи войска", а мордор тратит больше денег на их содержание. В итоге недовольство будет расти у кацапов относительно иждивенцев ЛДНР, что усугубит настроения в мордоре. Потом добавится ситуация с решением судов по Боингу и аннексии Крыма, возможно проблемы с Сибирью или Уралом. В итоге когда на мокшанских болотах будет очень плохая обстановка, тогда появится возможность с малыми потерями вернуть Донбасс. Это процесс долгий, но придется ждать сколько потребуется
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Вот сейчас я вобще Монику не понял.
Т.е. по её мнению достаточно решить, что у нас нет войны и все само пройдет?

На момент его избрания война уже 5 лет шла. И войну эту начала не Украина. Так что все вопросы и претензии по прекращению войны к Роисе.
И выйти из нее можно только выиграв любым доступным способом, либо сдавшись. Частично сдаться в случае Роиси не получится.
Так неужели даже то никчемное общество, которое его выбрало, сделало это для того, чтобы полностью сдаться Роисе?
Простите, но только что Моника Зеленски сама выставила вердикт 73% своих избирателей.
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та да...
"общество" проголосовало за зрадныка Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що у нас війна і ми будемо воювати, - Зеленський про оголошення воєнного стану - Цензор.НЕТ 1358
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Упоротый мерзавец - ты людей пугаешь больше чем война!
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