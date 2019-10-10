 Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання про миротворчу місію на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.
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"Питання миротворців порушується. Я думаю, що це один з напрямків, один з кроків, який ми будемо обговорювати офіційно в "нормандському форматі". Я за те, щоб ця місія була на кордоні. Може так бути, що вона з'явиться на кордоні між Україною та Росією", - розповів Зеленський.
"Якщо ми з вами розглядаємо миротворців, то я їх розглядаю на кордоні між Україною та Росією", - уточнив Зеленський.
На 12.15 Зеленский уверенный в себе - достаточно внятно и последовательно из'ясняет свою позицию.
Но это конечно не отменяет зраду - порохоботы, не останавливайтесь.
Но вы тоже не останавливайтесь - зрада конечно.
По Золотому - Зеленский девушке пять раз намекал про полицию и СБУ.
Девушка не из ваших?
Пресс-марафон назрел - расставит точки над i
Поверьте - непонимания, подозрений в нечистоплотности станет меньше, Зеленский запишет себе сегодняшний день в политический актив со знаком +
не новости а репортаж из дома умалишонных
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96_II
Питання в тому: бути чи не бути,
Чи у думках шляхетніше страждати,
Каміння й стріли долі навісної
В собі тримати, чи, піднявши руки,
Спинити море труднощів. Заснути
І сном мерців сказати: ми скінчили
Боління серця і мирські турботи,
Що їх спадкує тіло. Це - потреба
Здійснити бажане - померти, ні, заснути.
Заснути і, можливо, бачить сни.
Але ж які вони по смерті будуть,
Коли, струсивши пил земний з чобіт,
Одержимо жаданий відпочинок?
Що створює трагедію з життя,
Хто стерпить штурхани і кпини часу,
І панську кривду, і героя зверхність,
І муки ненависного кохання,
Зневагу прав, законів уникання,
Презирство клерків, глузування черні,
Коли спокою можна досягнути,
Зблиснувши лезом? Хто терпіти буде
Тягар свого солоного життя,
Коли б не страх, а що там після смерті?
Кто вторая сторона, ***** или ДыНыРы ? До выборов власти у террористов нет. А ***** - "ихтамнет".