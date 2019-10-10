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 Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Питання миротворчої місії на Донбасі буде обговорюватися в "нормандському форматі".

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання про миротворчу місію на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

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"Питання миротворців порушується. Я думаю, що це один з напрямків, один з кроків, який ми будемо обговорювати офіційно в "нормандському форматі". Я за те, щоб ця місія була на кордоні. Може так бути, що вона з'явиться на кордоні між Україною та Росією", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворці ООН на Донбасі - найкращий спосіб реалізації Мінських угод, - Волкер

"Якщо ми з вами розглядаємо миротворців, то я їх розглядаю на кордоні між Україною та Росією", - уточнив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153192
 
   
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так не пойдет, я ЗА миротворцев ООН, но стоять они должны конечно на линии границы как она была
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Угу. Так ***** и сдал тебе границу. Ето весь его смысл жизни не отпустить Украину. Скорее всего миротворцы если будут то где то под Киевом и скорее всего рашистские.
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Понятно, тоесть Украина не будет контролировать свою границу во время выборов - это уже 100%
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Вот поэтому земрази юлят и не хотят публиковать четкий план действий. Хорошо что этот тупой нарик проговаривается. Оправдываются самые худшие опасения.
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У парашоботів , печалька !😆
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да не беспокойтесь, опубликуют скоро. Не нагнетайте раньше времени, а то аж самому страшно
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Так так, свежая порция зрады подоспела. Теперь Зеля сливает Украину миротворцам.
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Осталось выяснить чьи миротворцы😀
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Не все порохоботы дотянут до вечера - некоторые умрут от истощения.
На 12.15 Зеленский уверенный в себе - достаточно внятно и последовательно из'ясняет свою позицию.
Но это конечно не отменяет зраду - порохоботы, не останавливайтесь.
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потешно я дайте мне мандат вертье мне я всё порешаю - весь смысл воплей гундосого клоуна Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1817
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Это ваше "вертье мне" - в приличном обществе называется взять на себя политическую ответственность.
Но вы тоже не останавливайтесь - зрада конечно.
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Генератор случайных слов. ... шо оно меле... я не понимаю его абсолютно. У меня сейчас мозги сломаются. Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2715 у нас есть карты какие карты мля вова ты с шулером играешь- твоё это дилнжер в рукав. Вот твоя карта Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2715 продолжать дальше Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9379
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А может быть так, что у вас с мозгами непорядок?
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нет всё в порядке но вовкины тезисы потешны Он вчера сумел обосраится- мужики вы ведь понимаете типо он свой он мля с 2014го из окопов с ними не вылазил Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1908
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Меня ваши непроизвольные смайлы не к месту настораживают - не из области ли они психиатрии?
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ваше мнение про вовин тезис по Золотому что туда сепары не зайдут ведь он даёт гарантию кому нам ВСУ или сепарам что мы их как и белорско кацапов из кизяков стукать не будем Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3220
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Вы простое предложение не можете построить - куда вам месседжи осилить.
По Золотому - Зеленский девушке пять раз намекал про полицию и СБУ.
Девушка не из ваших?
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ага войну принёс нам оказывается петя- Зеленский Скрыпину не ***** не Гиркин в Славянске не Петя и кому мне верить Сцыкуну что пред бабаем играл на пианино Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2115 Или своим глазам
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За первые два часа «пресс-марафона» моникаЗеленский 117 раз упомянул в качестве основной проблемы либо Порошенко, либо партию ЕС. Да, прямо сосредоточие вселенского зла. Во всем. Всегда.
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Не утрируйте и не перекручивайте - про Петю только по месту и довольно сдержанно.
Пресс-марафон назрел - расставит точки над i
Поверьте - непонимания, подозрений в нечистоплотности станет меньше, Зеленский запишет себе сегодняшний день в политический актив со знаком +
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Війна йшла через Порошенка, бо росіяни вважали його націоналістом, а в мене ліберальні погляди і всі це знають. Тепер росіяни заспокояться і війна закінчиться (ц) мониказеленски
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Ты думаешь они смотрят тв? Они читают одни заголовки каждой темы и потом по методичке начинают срать - шмаркля и пошло...
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Я так плохо о них не думал - неужели среди порохоботов есть мошенники?
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А де згадка про парередніків і Порошенка який йому знов в штани насрав?
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"короля играет свита"(с) - есть мнение, что он вообще не соображает что творит и не контролирует ситуацию. просто служит эмблемой на капоте. а рулит страной такая мерзость как богдан и портнов.
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А може й не бути, а на мосту і так кацапи вже блакитних касках стоять. Небачив такого, да Зєбєня?
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Миротворцы ,хороший вариант. Но это должны быть жесткие европейцы.
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Поляки, латвійці, литовці, естонці, хорвати та британці.
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ОБСЕ пригласит миротворцев чвк вагнера с беларусско-сербскими паспортами?
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Утром 29 августа 2014 года сирийские боевики открыли огонь по одному из двух постов ООН на сирийской стороне Голанских высот, где несли службу 40 филиппинских миротворцев. Оба поста были блокированы повстанцами .Затем миротворцы ООН убежали в сторону Израиля. Армия Обороны Израиля открыла для «голубых касок» пограничные переходы, приняв десятки смелых солдат ООН на израильской стороне.
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ну вот реально
не новости а репортаж из дома умалишонных
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"может так быть!" ... если брат-малорослик из ******* тебе разрешит миротворцев... и если вообще подпустит тебя ближе к своему гульфику! Фффу, Моника, фффу, !!!
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Шо за херня? Мы сами должны контролировать свою границу!
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Голубые каски это оно ! А брать Лугандон в состав как федерацию нельзя .
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Если кто-то выбирает между войной и позором позор, то получает и войну и позор.
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А может и не будут, а может это страус злой, а может и не злой.
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Ок це гарний план. Але миротворці не можуть бути з країн СНД та учасниць ОДКБ. Інакше це та ж окупація, але з іншим кольором. Нахай там стануть американці, британці, австралійці, будь хто. На них ні ми не будемо стрибати з гвинтівкою, ні Росія.
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вот тут и главная опа с ушами так как не могут страны НАТО быть миротворцами...
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Ну заспокоїв, нарешті впадуть, а може і не впадуть, з неба миротворці! Які? Звідки? Неважливо, треба тільки заспокоїтись і чекати.
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Войска отведут односторонне, границу не отдадут, законов Украины на территории анклава не будет , оккупационные войска как стояли там так и будут стоять.. Серую зону начнут занимать наглые сепары под прикрытием оккупационных марионеток. Будет как в Грузии, там тоже линия разграничения есть по периметру столбиками ограждена, так кацапы каждый день эти столбики передвигают вглубь Грузии расширяя оккупационную территорию. Там тоже разведение было.
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...а може й не бути.Тут одне з двох.

Питання в тому: бути чи не бути,
Чи у думках шляхетніше страждати,
Каміння й стріли долі навісної
В собі тримати, чи, піднявши руки,
Спинити море труднощів. Заснути
І сном мерців сказати: ми скінчили
Боління серця і мирські турботи,
Що їх спадкує тіло. Це - потреба
Здійснити бажане - померти, ні, заснути.
Заснути і, можливо, бачить сни.
Але ж які вони по смерті будуть,
Коли, струсивши пил земний з чобіт,
Одержимо жаданий відпочинок?
Що створює трагедію з життя,
Хто стерпить штурхани і кпини часу,
І панську кривду, і героя зверхність,
І муки ненависного кохання,
Зневагу прав, законів уникання,
Презирство клерків, глузування черні,
Коли спокою можна досягнути,
Зблиснувши лезом? Хто терпіти буде
Тягар свого солоного життя,
Коли б не страх, а що там після смерті?
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Миротворцы водятся по согласию сторон.
Кто вторая сторона, ***** или ДыНыРы ? До выборов власти у террористов нет. А ***** - "ихтамнет".
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