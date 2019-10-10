 Ми програли комунікацію щодо "формули Штайнмаєра", - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Чому Порошенко виступив проти розведення - він відчув, що формула Штайнмаєра - це ключик і йде в одному кейсі, обговорюваному на вулицях (формула Штайнмаєра і розведення). Тому що комунікаційно, я вважаю, що наші хлопці програли. Ми дійсно недокомунікували з людьми. І це правда, і це помилка. Але в наших інших кроках щодо захисту України немає помилок. Помилка Порошенка тільки в одному, що йому здається, що він може бути лідером іншого Майдану", - заявив Зеленський.
"І він готовий. Ви ж бачили заяву і самого президента Штайнмаєра і німецької, і французької сторони, і багатьох європейських ЗМІ - вони в шоці. Тому що його риторика змінюється, як і змінився його статус. Але єдине, що він забуває, що він вже не президент. І не те, що б він забуває, я боюся, що він в це не вірить. Так ось: він проти розведення і йому здається, що з цього приводу може бути Майдан", - додав Зеленський.
ВСЕ ответы моники зеленских - о Порошенко ...
У моники большой "бзык" и страх перед Порохом, и желание во чтобы то не стало перехайпится.
Нудный пенс очень точно сказал об этом еще 2 дня назад:
https://www.youtube.com/watch?v=TRpXKng_9s8
Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе.
А ЧО, НАРОД САМ НЕ МОЖЕТ ПРОСТО ОЦЕНИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ???
БЕЗ ПОЯСНЕНИЙ, ЧТО "ДАВИТЬ ПРОДУКТЫ - ЭТО ПОЛЕЗНО...ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...."ПАДЕНИЕ КУРСА НАЦВАЛЮТЫ - ЭТО ХОРОШО....ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...."УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА - ЭТО ХОРОШО....ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...
"НАЙДИТЕ 2 ОТЛИЧИЯ"...(ПЕРВОЕ - ОТЧЕСТВА РАЗНЫЕ)
10.10.2019 г.
К длинному списку нарушений президентом Зеленским законов и Конституции Украины, добавилось еще и его признание. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ему "кладут на стол записи", и что он знает, "кто с кем о чем договаривался" при организации акций протеста против формулы Штайнмайера.
Данная нами еще в августе (см. сообщение Хроники от 16.08.2019 г. ) характеристика будущего премьер-министра Гончарука "полное ничтожество, полностью зависимое от Зеленского." была вчера прекрасно проиллюстрирована действиями Кабмина. КМ на заседании принял решение о согласовании кандидатуры Кучера на главу Хврьковского ОГА.
В 14-30 пресс-служба КМ об этом даже успела сообщить. Но г-н Кучер не долго радовался. Последовало таинственное телефонное сообщение и "Кабинет министров Украины" дружно принял совершенно противоположное решение - кандидатура Кучера была не утверждена, а сообщение об этом удалено с сайта "правительства".
После протестов и угроз перекрытия дорог Кабинет Министров вспомнил о долгах. Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - заявил премьер-министр Гончарук. Прекрасный пример того, как формируется бюджет Украины.
Сразу несколько наших источников сообщает о начале обсуждения и согласования структурами ЕС вопроса введение на Донбас миротворческих сил.
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Світське спілкування - його суть у безпредметності, тобто люди кажуть не те, що думають, а те, що належить говорити в подібних випадках; це спілкування закрите, тому що точки зору людей на те чи інше питання не мають ніякого значення і не визначають характеру комунікації. .Формально-рольове спілкування - це такий вид спілкування, при якому його зміст, засоби регламентовані соціальними ролями партнерів по спілкуванню.
Ділове спілкування - це процес взаємодії в спілкуванні, при якому відбувається обмін інформацією для досягнення певного результату. Тобто це спілкування цілеспрямоване. Воно виникає на основі і з приводу певного виду діяльності. При діловому спілкуванні враховують особливості особистості, характеру, настрою співрозмовника, але інтереси справи більш значущі, ніж можливі особисті розбіжності.
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Не помню как такое состояние называют в психиатрии)
Взял бы и вышел к народу народный пре. Всё ему Пеця мешает. Видимо завидует, сцыкло.
Якби між так званими "зебілами" і "порохоботами" існувала б комунікація - можливо точок перетину думок було б більше.
Комунікація існує тоді, коли є конструктив, тобто не має образ. А образ немає тоді, коли по перше немає "порохоботів" і "зебілів", бо то, як ми до людини вертаємося - це перший крок до комунікації.
Спілкуючись з "порохоботами", я спочатку ігнорую образи, а далі вже трохи картина прояснюється, і навіть я можу зрозуміти їх точку зору. Ну ми не кажемо про зовсім неадекватних людей, але ії менше 1%
Украинцы - против сдачи своей страны.
Но Зебил - не украинец.
И Украина для него, похоже, просто гешефт...
Эти западные СМИ даже поганяло тебе дали - МОНИКА ЗЕЛЕНСКИ, т.е. девушка отсасывающая у мужиков
Хотел тоже разместить рисунок, но с Совой, только так и не нашел его.
Ищи безопасные отходы в Ростов. пока не поздно!
"Киев не надо толкать к воплощению нереалистичных "формул", - евродепутат Кубилюс предложил создать Руководящую группу Европарламента по мирному процессу в Украине
Страны Евросоюза приветствуют стремление руководства Украины к миру и к реформам, но при этом не стоит подталкивать его к имплементации разного рода нереалистичных "формул"
А, виноват во фсём папередник
ЗЫ: как по мне, то искать виноватого вредное занятие. Проще подойти к зеркалу и посмотреть в него.