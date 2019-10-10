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Все про:Зеленський (3110) пропаганда (1255) Донбас (13270)

 Зеленський порадив жителям окупованих територій розмовляти з телевізором, як російський комік Свєтлаков. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський порадив жителям Донецької і Луганської областей, які живуть на окупованих територіях, не дивитися російське телебачення, а якщо дивитися, то розмовляти з телевізором, як герой російського коміка Сергія Свєтлакова з "Нашої Russia".

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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"Вся та частина людей, які там живуть, вони мають знати, що ми їх не залишаємо, не кидаємо, ми їх обов'язково повернемо разом з територіями", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ми хочемо завершити війну - зустріч із Путіним має бути, поки що у форматі "нормандської четвірки", - Зеленський

За словами Зеленського, його головна місія на посту президента - припинити війну. Він додав, що у своїх зверненнях він говорить до всіх цивільних українців. Президент вважає, що на початку конфлікту влада не забезпечила багатьох переселенців з ОРДЛО роботою або житлом, тому вони були змушені повернутися.

"Жодне телебачення, жодні ЗМІ не мають на них впливати. Це мають зробити тільки вони самі: перемикати ці канали, не дивитися їх, а якщо ти дивишся, то як Свєтлаков розмовляв з телебаченням. Це теж вихід, сидіти, поки там немає наших каналів, і казати: "Що ти брешеш? Я тобі не вірю. Скоро українці, наша влада тут з'явиться, скоро хлопці за нами повернуться", - порадив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153173
 
   
 Топ коментарі
 
Он сам видать с телевизором постоянно разговаривает.
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в нього навіть приклади з-за порєбріка!
"український" президент, мля!
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Он сам видать с телевизором постоянно разговаривает.
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Это Вы еще не видели чем он каналы телевизора переключает!
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в нього навіть приклади з-за порєбріка!
"український" президент, мля!
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По словам Зеленского, его главная миссия на посту президента - прекратить войну.
Это как? Путем капитуляции?
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В таких вещах, как война, ошибки от доброжелательности являются худшими из всех.

Карл фон Клаузевиц
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Старим жидівським методом: кожному розповідати те, що він хоче почути. Москалям - одне, ваті - друге, нам - третє, швайнштангелям - четверте, а робити - п'яте.
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Ну все теперь до вечера будут каждое слово Зели тут обговаривать.))
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а чего ж он перед выборами своим зомби и голобородькофанатам не сказал такое???
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Отберите у него телевизор. Хоть кто-нибудь. Это же белая горячка.
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Порадів він? А вони тебе почули? Чи ти думаєш що і по кацапському ТБ цілодобово показують?
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Подписанный в Минске документ опубликован. https://bykvu.com/ua/bukvy/pres-sekretar-kuchmi-opriljudnila-list-sajdiku-pro-zgodu-z-formuloju-shtajnmajiera/
Там нет ни слова ни о контроле Украиной на территории, ни контроле границы, ни о выводе оккупациионных войск и наемников. Всё, что говорил Зеленский, обращаясь к Украине, оказалось ложью.Тут же выступили сепаратисты.,с требованиями к Украине, Вот так теперь с Украиной разговаривают даже не в Кремле, а кремлевские марионетки.
Это является государственной изменой. Он подмял под себя всю власть в парламентско-президентской республике. Подмял под себя парламент, в нарушение Конституции объявив досрочные выборы. Подмяв под себя ЦВК, незаконно сменив его состав.
Теперь не имеют смысла референдумы, выборы - что угодно - потому что, как известно, важно не как голосуют, а как считают. А считать теперь будет Зеленский. «Подписание формулы Штайнмайера в редакции Кремля - это цена разблокирования Нормандского формата. Цена за встречу Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель».
Надо говорить прямо: это цена за селфи Зеленского с Путиным в Париже (или где там). Ничего положительного эта встреча не несет. Встреча Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель, утверждающая подписанные Кучмой выборы на Донбассе под дулами российских автоматов с последующим узакониванием ПОСТОЯННОГО статуса Донбасса - это капитуляция
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Харе врать уже.
Опубликованный документ НЕ самостоятельный - он лишь ПРИЛОЖЕНИЕ к минским соглашениям, подписанным в 2015м году - о границе и о выводе войск говорится в самих Минских соглашениях.
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Люди. Та то є чисто вар'ят. Та най його маячню ліпше дохтори в дурці послухають і може яке лікування йому призначать 😷😷😷
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Его выступления с обещаниями уже большинство населения так и смотрит Зеленский посоветовал жителям оккупированных территорий разговаривать с телевизором как российский комик Светлаков - Цензор.НЕТ 2778
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Не нужно платить пенсии , не снабжать водой и электричеством . Это действует гораздо убедительней . Мировое сообщество ? Да срать ! Учится нужно жить как Израиль .
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Девок посимпатичнее типа поближе к себе подсадил, блондиночка, и пялятся друг на друга 🛀, улыбаются
Сейчас жена бы не примчалась разбираться
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памятник "испанскому стыду" им Зебеньского
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"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями на которой сепары их прикопают, когда порешат за сотрудничество", - заявил Зеленский.
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Бред несет чувак! Вот это презика выбрали, да, зебилы?
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Головна місія - "припинити війну"?. Він писягу, коли читав, то розумів, про що йдеться? Чи для нього це важко? Припинити війну - місія миротворчих і релігійних організацій. Таких, як Червоний Хрест, наприклад. Його місія, як президента і ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА збройними силами - дати опір агресії і зберегти територіальну цілісність країни.
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хм... разговаривать с телевизором он посоветовал - а вот не смотреть его нет... гений ***
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"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями на которой сепары их прикопают, когда порешат за сотрудничество", - заявил Зеленский.
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Ха-ха-ха,ВОТ УМОРА !!! Давай істчьо іскромьотних шуток !!!

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Владимир Александрович, разговаривать с телевизором никуда не годится.
Хуже этого только вести разговоры с холодильником.
Как сообщают российские СМИ "Врачей-психиатров нет и в поликлиниках, и в стационарах"
(отсюда https://www.mk.ru/social/2019/10/10/problemu-nekhvatki-vrachey-v-rossii-reshat-migranty.html)

Но Вы то, Владимир Александрович, не на Московии. Лечитесь, реформа Супрун Вам поможет.
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Зеленський шанувальник ;Наша Раша;- А що, нічого дивного.
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