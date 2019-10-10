 Зеленський порадив жителям окупованих територій розмовляти з телевізором, як російський комік Свєтлаков. ВIДЕО

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
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"Вся та частина людей, які там живуть, вони мають знати, що ми їх не залишаємо, не кидаємо, ми їх обов'язково повернемо разом з територіями", - заявив Зеленський.
За словами Зеленського, його головна місія на посту президента - припинити війну. Він додав, що у своїх зверненнях він говорить до всіх цивільних українців. Президент вважає, що на початку конфлікту влада не забезпечила багатьох переселенців з ОРДЛО роботою або житлом, тому вони були змушені повернутися.
"Жодне телебачення, жодні ЗМІ не мають на них впливати. Це мають зробити тільки вони самі: перемикати ці канали, не дивитися їх, а якщо ти дивишся, то як Свєтлаков розмовляв з телебаченням. Це теж вихід, сидіти, поки там немає наших каналів, і казати: "Що ти брешеш? Я тобі не вірю. Скоро українці, наша влада тут з'явиться, скоро хлопці за нами повернуться", - порадив Зеленський.
"український" президент, мля!
Это как? Путем капитуляции?
Карл фон Клаузевиц
люди блюють просто
Там нет ни слова ни о контроле Украиной на территории, ни контроле границы, ни о выводе оккупациионных войск и наемников. Всё, что говорил Зеленский, обращаясь к Украине, оказалось ложью.Тут же выступили сепаратисты.,с требованиями к Украине, Вот так теперь с Украиной разговаривают даже не в Кремле, а кремлевские марионетки.
Это является государственной изменой. Он подмял под себя всю власть в парламентско-президентской республике. Подмял под себя парламент, в нарушение Конституции объявив досрочные выборы. Подмяв под себя ЦВК, незаконно сменив его состав.
Теперь не имеют смысла референдумы, выборы - что угодно - потому что, как известно, важно не как голосуют, а как считают. А считать теперь будет Зеленский. «Подписание формулы Штайнмайера в редакции Кремля - это цена разблокирования Нормандского формата. Цена за встречу Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель».
Надо говорить прямо: это цена за селфи Зеленского с Путиным в Париже (или где там). Ничего положительного эта встреча не несет. Встреча Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель, утверждающая подписанные Кучмой выборы на Донбассе под дулами российских автоматов с последующим узакониванием ПОСТОЯННОГО статуса Донбасса - это капитуляция
Опубликованный документ НЕ самостоятельный - он лишь ПРИЛОЖЕНИЕ к минским соглашениям, подписанным в 2015м году - о границе и о выводе войск говорится в самих Минских соглашениях.
Сейчас жена бы не примчалась разбираться
Харант хренов...
Хуже этого только вести разговоры с холодильником.
Как сообщают российские СМИ "Врачей-психиатров нет и в поликлиниках, и в стационарах"
(отсюда https://www.mk.ru/social/2019/10/10/problemu-nekhvatki-vrachey-v-rossii-reshat-migranty.html)
Но Вы то, Владимир Александрович, не на Московии. Лечитесь, реформа Супрун Вам поможет.