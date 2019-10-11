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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 Логіка дій Зеленського доведе його до особистої та політичної трагедії, - Безсмертний про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Експредставник Києва в політичній підгрупі щодо Донбасу Роман Безсмертний пояснив, що не так з "формулою Штайнмаєра", чому президенту України Володимиру Зеленському небезпечно зустрічатися з главою країни-агресора Володимиром Путіним, а також чому переговори в "нормандському форматі" не принесуть Україні мир.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:33 - Про участь в акціях протесту проти "формули Штайнмаєра"
00:39 - "Я вважаю, що нинішнє політичне керівництво обрало абсолютно хибний шлях"
1:30 - Про ймовірність нового Майдану
3:26 - Позиція влади "дайте попрацювати, але ми вам не скажемо над чим" - пряма дорога до конфлікту
4:25 - "Сьогодні влада в Україні сконцентрована в одних руках, це і досягнення, і трагедія"
05:15 - Чим подібні "формула Кремля" і "формула Штайнмаєра"
5:52 - Навіщо Роман Безсмертний оприлюднив лист Штайнмаєра і Фабіуса
6:45 - "Те, що всі називають "формулою Штайнмаєра", я називаю торпедою"
7:13 - Зеленський "формулою Штайнмаєра" знищив те, з чим ішов на вибори
7:30 - "Бажанням зустрітися з Путіними замінено реалізацію повсякденних потреб людей по обидва боки фронту"
8:30 - Чи має Україна погоджуватися на проведення виборів на тимчасово окупованих територіях
11:35 - Ми навіть не уявляємо собі кількість проблем, пов'язаних з виборами на Донбасі
13:50 - До чого може призвести особливий порядок місцевого самоврядування для окупованого Донбасу
15:45 - "Вони мають отримати більше повноважень, щоб що? Ще більше воювати і вбивати?"
16:30 - Чому Зеленський діє стосовно Донбасу так, як діє
17:55 - Чому Україна в Мінську погодилася на "формулу Штайнмаєра"
18:23 - Зеленський не готовий до зустрічі з Путіним
22:30 - Про реакцію Заходу на погодження Україною "формули Штайнмаєра"
23:00 - Росія продовжує впливати на Європу через корупційні схеми
25:59 - В Україні немає речей, яких не можна було б заговорити або дискредитувати
26:45 - З чим Україна може їхати на зустріч у "нормандському форматі"
28:23 - Слабкі сторони Росії на переговорах
29:36 - Про головну мету Росії в Україні
32:09 - Як відбувалися зустрічі в "нормандському форматі"
34:50 - Про що свідчить жестикуляція Зеленського на міжнародних зустрічах
37:49 - Як відбуваються зустрічі ТКГ у Мінську, хто і що може вирішувати
41:55 - Чому делегація України в Мінську ночувала на підлозі в посольстві
44:15 - Як вдалося збити вимогу внесення змін до української Конституції
46:42 - "Ми пропустили мишу, і тепер вона буде бігати і гадити" - про нові вимоги росіян внести зміни до Конституції України
47:25 - Чим відрізняється мінський процес за Петра Порошенка і Володимира Зеленського
48:30 - Про що говорив на зустрічі з Володимиром Зеленським
51:02 - Зеленський не окреслював "червоні лінії", які він і Україна не перейдуть

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153172
 
   
 Топ коментарі
 
Вчера послушал Зеленского , так он ещё тупые Януковича .
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У мене питання до наших громадян - а чому ви не обираете в Президенти таких як Безсмертний, Томенко, а обираете уголовніків, хабарників, ворів цинічних та клоунів? Ану давайте дамо на це відповідь!
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Немає відповіді? Тоді може мені вам підказати?
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Порохоботэ негодуэ
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Зеленского окружение навязали ему несуществующею реальность, что его действия поддерживают по сдачи Украины 73%, но 73% - это 13 миллионов человек и по большей части это рейтинг антипатии народа к Порошенко и в первом туре из пришедших на выборы за него проголосовали 30% ибо все остальные кандидаты все дно полное и тут рейтинг выстроен по большей части не из за поддержки, а как люди считали, что голосуют за меньшее зло. Зеленскому пророссийское окружение убедило в огромной поддержке, но на деле это все иллюзия. И ненависть людей уже начинает нарастать против Зеленского, как снежный шар катящийся с горы и началось все с формулы Штайнмаера! Зеленский должен объяснить западным лидерам, что Зеленский не может пойти против своего народа ибо народ против формулы Штайнмаера и они снесут его, если он пойдет на эти шаги. Западные лидеры должны давить не на Украину на которую напали, а должны давить на Путина, который развязал агрессию против Украины и захватил территории! Нужно остановить Путина и нужно вводить смертельные санкции против Путина. Если Россию не остановить, то она не остановится в захватах чужих земель! Нужно переговорить со всеми западными лидерами, чтобы развалить Россию!
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Порохоботы получили новые методички от своего отца нации который с помятой мордой лица от беспробудного пьянства пытался вчера что то комментировать
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Бутусов, - **** ти кончена! Ти не бачиш, що у тебе на колись шанованому ресурсі зібрались одні порохоботи з фабрики троллів і вузьколобі антисеміти, котрі розпалюють ворожнечу між українцями? То ж нічого дивного не буде в тому, коли після відвідин цього шабашу, котрий ти організовуєш за гроші ********* і разом з **********, багатьом захочеться просто взяти автомат і "крошити" ***** цих "жагунів", мирославів гаїв, ганДоніків та інше злодійкувате і мародерське лайно. І якщо ти думаєш, що разом з ********** відсидитесь, коли українці будуть крошити один одного, то ви глибоко помиляєтесь. Бо начнуть саме з тебе і зі сракатого Мародера.
І правильно, до речі, зроблять, "соловйове" ти наш.
Або модеруй нормально ресурс, не допускаючи антисемітизму, ксенофобії та атак російських троллів, нанятих МінСтецем за гроші *********, або закривай його нах.
Такого, як ти зараз організував, залишаючтись "ангелом" в ФБ, не було ні за Януковича, ні за Мародера.
Дивись, бо за все прийдеться відповідати за Законом. Поки "не почалося". Бо коли "почнеться", то тоді засунеш собі Закон в одне місце. Тебе, Гебельсе, будуть судити вже не по Закону.
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Да, модеры тут с шоколадным уклоном Особенно по выходным какой то совсем больной сидит
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Яна Цензорі з 2004 року. Однак такого антисемітизму, засилля пороВшивих тролів, котрі з десятка в побуті чомусь перетворились на 80% на форумі, ніколи не було.
так, були суперечки, в тому числі і за участі Головреда Бутусова, але шабашу, де бал правлять лузери, антисеміти і просто провокатори - такого не було ніколи. Таке враження, Що Бутусов здав Цензор.нет в оренду Порошенку.
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А я хочу ПОДЯКУВАТИ тутешнім модераторам за дійсно хорошу працю і державницьку позицію ! От якщо наприклад порівняти з Гордоном - так там же неприкрита ПРОРОСІЙСЬКА площадка ! Проукраїнських банять а в коментах одні і тіж - або москалі із за поребрика або малороси ! Модератори - дякую вам і так тримайте далі !!
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Пора эту помойку просто бойкотировать. Мерзость почти в каждом комменте. Такого скопища площадной лексики не было никогда. Это уже не дно, а днище. Как бутусов до такого докатился?! Как только он появляется на ТВ, не могу его воспринимать, как журналиста. Превратить своё детище в рашисткую по форме помойку - это уж надо очень постараться.
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Сними буденовку , не пались - балалайками за три километра прет.
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Обиделся. Сильно. Ну, просто очень, очень сильно.А ведь раньше сидел, молчал, не требовал никаких громких общественных обсуждений ни по Минску-1, ни по Минску-2, ни по каким-либо другим неведомым никому соглашениям и договоренностям президентов. Все устраивало или просто знал, что его после этого ожидало бы?
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Надміру зарозуміла особистість з гіпертрофованою самооцінкою,
Йому ніяк не дійде до його куцого розуму, що пік його кар"єри позаду. Він ніколи більше не підніметься, тому, що має дуже паскудний характер. Такий самий як у Пороха. Однак останній ще й непересічний актор, котрий здатен грати на струнах людей і вводити їх в оману. У Романа цього немає, бо прямий і з не надто розлогим інтелектом.
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типа у пеци интелектище - зашкварился в снбо и втер дич ботам в 14-м и все
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Ну, давайте будемо відвертими: Президентом не так просто стати...
Цьому сприяє або розум або Росія,коли його нема. Останнє - це про Януковича.
Однак розум (геній) може бути і злим. Порошенко - один із таких. Він Гірше Гітлера, тому, що той був талановитим менеджером але людиноненависником і злочинцем. А цей - талановитий Злодій і Мародер.
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Как только начинаешь читать комментарии, с ужасом осознаешь какое количество душевнобольных и просто с детства умалишенных в стране. Страх Господний!
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Не согласен с таким видением . Враг злой и коварный, обученный фсб и в ольгино.
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Золоті слова, пане Морозе,
Цих малохольних не білше аніж відсоток тих, хто підтримав мародера. Однак тут вони чомусь в більшості. Це вже питання, до "бізнесмена-гебельса" Бутусова. Зараз він мене забанить але це для мене не вилка біда..
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Душевнобольных у всех народов белой расы всегда примерно одинаковое количество, 1-2% населения.
Даже когда Гитлер уничтожил всех душевнобольных у себя в стране, то примерно через десять лет после окончания войны их в Германии снова стало столько же, сколько и в других европейских странах
В других расах возможно немного другое соотношение.
Комментарии, думаю, тут пишут в основном здоровые люди с определённой целью, которая вам станет понятна, если проанализируете их содержание.
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что несет совершенно неясно
странная зверушка этот дядя Логіка дій Зеленського доведе його до особистої та політичної трагедії, - Безсмертний про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9980
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Нічого странного. Він завжди був таким. В нього комплекс "недолюбленого дитяти". Йому весь час кажеться, що на нього мало звертають увагу а він такий талановитий і затребуваний суспільством політик, що лише якесь диво перешкоджає йому видертись на вершину Влади і слави. Ну є такі, "городскіє сумасшедшіє". Куди від них дінешся
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МАРАФОН В 14 ГОДИН
Сьогодні був в нас марафон
Зеленський дав всім мікрофон
Щоб ставили йому питання
Та щоб з'явилося кохання
У журналістів до гаранта
Не як актора - музиканта,
Що грав предметом на роялі
Чомусь від цього стали в'ялі
А генія у всіх питаннях
Та всього доброго в бажаннях,
Що ніби інші нам бажали
Щоб ми тільки погане мали.
Гарант сказав, що хоче миру
Зариє на Донбасі він сокиру
І головне сказав наш президент,
Що для війни настав момент
Коли заборонили їм російську мову
Я вмить переконався знову,
Що вибрали ми малороса
Як по «Сватам» то свого боса,
Чомусь він Конституцію не знає
Яка там тільки одну мову має,
Що українська є єдина і державна
І нею розмовляє нація ще здавна
Завезені після голодомору
Вже мають знати мову в пору
І якби на Донбасі була наша мова
То про війну не було б й слова
Війну, як скрізь, тут почала Росія
Стрелкова-терориста їх месія
Гарант живе під чужу пропаганду
Боюсь, щоб не приніс в центр Луганду.
То що будуєте Ви, президенте,
Квітучу Україну, чи лугандона елементи?
10.10.2019
Анатолій Березенський
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Как говорит его шеф- Рома ты даже будку не построил. После первого Майдана, ему захотелось сделать административную реформу по изменению регионов. Ну очень важная задача, ну прям необходимая в первую очередь. Армию ослабляли в то же время, оно не бачило .
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АХ КАК Бессмертный АКТИВИЗИРОВАЛСЯ СО СВОИМИ ЯДОВИТЫМИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯМИ---ТИПУН ТЕБЕ НА ТВОЙ ЯЗЫК !!!"
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Лиза - Безсмертний один з КРАЩИХ експертів по мінскому процесу і взагалі дуже РОЗУМНА
людина ! А ти тупа зебілка краще вже мовчала б !!
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Где работал Бесмертый, там всегда провал.
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Очень жаль, что грамотные люди не окружают нашего гаранта.
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Павел Климкин, глава МИД Украины, 18 июня 2018 года в
интервью 5 каналу по вопросу формулы Штанмайера: "и вот формула має бути частиною всього
процесу повернення України на Донбас". А этот весь процесс является подписанными Минскими
соглашениями, в которых Петро Порошенко согласился на
амнистию террористов.

https://youtu.be/U4fFycUJFHc?t=68
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Розумна людина, яка непотрібна коЗЕманді. Там такі не затримуються.
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Істерика зЕбілів зрозуміла - навіть до них починає доходити вся абсурдність і неминучість краху їх авантюри. Їх зовсім не жаль. Але, на жаль, крах разом з їх авантюрою може чекати і всю державу. От що найстрашніше.
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А я думал, что только мне Зеленский кажется самоубийцей, причем который даже не понимает что поставил на карту все и несется к пропости на полной скорости.
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Це був би ще непоганий сценарій. Але я наприклад, щодня знаходжу підтвердження тому, що це заздалегідь спланований бліцкриг- максимальне захоплення влади, руйнація промисловості, підрив малого бізнесу, розпродаж землі за копійки, відкриття на фронті стратегічних напрямків. Себто сенс у тому, що навіть якщо народ не дасть цій шоблі сдати Донбас, то принаймні підірвати країну зсередини економічно. А потім, як панацею від усіх негараздів штовхнути ідею інтеграції з північним "старшим братом" , який і грішми допоможе, і дешевими ресурсами, і війну допоможе закінчити.. Все це пна фоні того, що вже зараз розпочасвся процесс поглинання рашкою Білорусі, тобто кацапи називають це поглибленою економічною інтеграцією, але ж ми знаємо, що це насправді
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Ані особистої, ані політичної трагедії не буде , так як тут на гастролях і не є політиком . Сорос, Нетаньяху і Московія забезпечать безбідне життя , а от для України і українців це буде дійсно трагедія - без промисловості і чорноземів , буде повний швах.
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Логика действий отстраненных от кормушки ругать Зеленского
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Избиратели зеленского, послушайте это интервью внимательно,
потом не говорите, что не знали...
https://www.youtube.com/watch?v=S1SQ0E9t3T8
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зеля - просто предатель, гоните его в шею..
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у Роми Безсмертного явні ознаки депресії, постійно чимось незадоволений, все не так.
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вечно ноющий товарищ, ровным счетом ничего доброго не сделавший для Украины что то там вещает
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