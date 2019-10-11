 Логіка дій Зеленського доведе його до особистої та політичної трагедії, - Безсмертний про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:33 - Про участь в акціях протесту проти "формули Штайнмаєра"
00:39 - "Я вважаю, що нинішнє політичне керівництво обрало абсолютно хибний шлях"
1:30 - Про ймовірність нового Майдану
3:26 - Позиція влади "дайте попрацювати, але ми вам не скажемо над чим" - пряма дорога до конфлікту
4:25 - "Сьогодні влада в Україні сконцентрована в одних руках, це і досягнення, і трагедія"
05:15 - Чим подібні "формула Кремля" і "формула Штайнмаєра"
5:52 - Навіщо Роман Безсмертний оприлюднив лист Штайнмаєра і Фабіуса
6:45 - "Те, що всі називають "формулою Штайнмаєра", я називаю торпедою"
7:13 - Зеленський "формулою Штайнмаєра" знищив те, з чим ішов на вибори
7:30 - "Бажанням зустрітися з Путіними замінено реалізацію повсякденних потреб людей по обидва боки фронту"
8:30 - Чи має Україна погоджуватися на проведення виборів на тимчасово окупованих територіях
11:35 - Ми навіть не уявляємо собі кількість проблем, пов'язаних з виборами на Донбасі
13:50 - До чого може призвести особливий порядок місцевого самоврядування для окупованого Донбасу
15:45 - "Вони мають отримати більше повноважень, щоб що? Ще більше воювати і вбивати?"
16:30 - Чому Зеленський діє стосовно Донбасу так, як діє
17:55 - Чому Україна в Мінську погодилася на "формулу Штайнмаєра"
18:23 - Зеленський не готовий до зустрічі з Путіним
22:30 - Про реакцію Заходу на погодження Україною "формули Штайнмаєра"
23:00 - Росія продовжує впливати на Європу через корупційні схеми
25:59 - В Україні немає речей, яких не можна було б заговорити або дискредитувати
26:45 - З чим Україна може їхати на зустріч у "нормандському форматі"
28:23 - Слабкі сторони Росії на переговорах
29:36 - Про головну мету Росії в Україні
32:09 - Як відбувалися зустрічі в "нормандському форматі"
34:50 - Про що свідчить жестикуляція Зеленського на міжнародних зустрічах
37:49 - Як відбуваються зустрічі ТКГ у Мінську, хто і що може вирішувати
41:55 - Чому делегація України в Мінську ночувала на підлозі в посольстві
44:15 - Як вдалося збити вимогу внесення змін до української Конституції
46:42 - "Ми пропустили мишу, і тепер вона буде бігати і гадити" - про нові вимоги росіян внести зміни до Конституції України
47:25 - Чим відрізняється мінський процес за Петра Порошенка і Володимира Зеленського
48:30 - Про що говорив на зустрічі з Володимиром Зеленським
51:02 - Зеленський не окреслював "червоні лінії", які він і Україна не перейдуть
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
І правильно, до речі, зроблять, "соловйове" ти наш.
Або модеруй нормально ресурс, не допускаючи антисемітизму, ксенофобії та атак російських троллів, нанятих МінСтецем за гроші *********, або закривай його нах.
Такого, як ти зараз організував, залишаючтись "ангелом" в ФБ, не було ні за Януковича, ні за Мародера.
Дивись, бо за все прийдеться відповідати за Законом. Поки "не почалося". Бо коли "почнеться", то тоді засунеш собі Закон в одне місце. Тебе, Гебельсе, будуть судити вже не по Закону.
так, були суперечки, в тому числі і за участі Головреда Бутусова, але шабашу, де бал правлять лузери, антисеміти і просто провокатори - такого не було ніколи. Таке враження, Що Бутусов здав Цензор.нет в оренду Порошенку.
Йому ніяк не дійде до його куцого розуму, що пік його кар"єри позаду. Він ніколи більше не підніметься, тому, що має дуже паскудний характер. Такий самий як у Пороха. Однак останній ще й непересічний актор, котрий здатен грати на струнах людей і вводити їх в оману. У Романа цього немає, бо прямий і з не надто розлогим інтелектом.
Цьому сприяє або розум або Росія,коли його нема. Останнє - це про Януковича.
Однак розум (геній) може бути і злим. Порошенко - один із таких. Він Гірше Гітлера, тому, що той був талановитим менеджером але людиноненависником і злочинцем. А цей - талановитий Злодій і Мародер.
Цих малохольних не білше аніж відсоток тих, хто підтримав мародера. Однак тут вони чомусь в більшості. Це вже питання, до "бізнесмена-гебельса" Бутусова. Зараз він мене забанить але це для мене не вилка біда..
Даже когда Гитлер уничтожил всех душевнобольных у себя в стране, то примерно через десять лет после окончания войны их в Германии снова стало столько же, сколько и в других европейских странах
В других расах возможно немного другое соотношение.
Комментарии, думаю, тут пишут в основном здоровые люди с определённой целью, которая вам станет понятна, если проанализируете их содержание.
странная зверушка этот дядя
Сьогодні був в нас марафон
Зеленський дав всім мікрофон
Щоб ставили йому питання
Та щоб з'явилося кохання
У журналістів до гаранта
Не як актора - музиканта,
Що грав предметом на роялі
Чомусь від цього стали в'ялі
А генія у всіх питаннях
Та всього доброго в бажаннях,
Що ніби інші нам бажали
Щоб ми тільки погане мали.
Гарант сказав, що хоче миру
Зариє на Донбасі він сокиру
І головне сказав наш президент,
Що для війни настав момент
Коли заборонили їм російську мову
Я вмить переконався знову,
Що вибрали ми малороса
Як по «Сватам» то свого боса,
Чомусь він Конституцію не знає
Яка там тільки одну мову має,
Що українська є єдина і державна
І нею розмовляє нація ще здавна
Завезені після голодомору
Вже мають знати мову в пору
І якби на Донбасі була наша мова
То про війну не було б й слова
Війну, як скрізь, тут почала Росія
Стрелкова-терориста їх месія
Гарант живе під чужу пропаганду
Боюсь, щоб не приніс в центр Луганду.
То що будуєте Ви, президенте,
Квітучу Україну, чи лугандона елементи?
10.10.2019
Анатолій Березенський
людина ! А ти тупа зебілка краще вже мовчала б !!
интервью 5 каналу по вопросу формулы Штанмайера: "и вот формула має бути частиною всього
процесу повернення України на Донбас". А этот весь процесс является подписанными Минскими
соглашениями, в которых Петро Порошенко согласился на
амнистию террористов.
https://youtu.be/U4fFycUJFHc?t=68
потом не говорите, что не знали...
https://www.youtube.com/watch?v=S1SQ0E9t3T8