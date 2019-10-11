 Логіка дій Зеленського доведе його до особистої та політичної трагедії, - Безсмертний про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:33 - Про участь в акціях протесту проти "формули Штайнмаєра"

00:39 - "Я вважаю, що нинішнє політичне керівництво обрало абсолютно хибний шлях"

1:30 - Про ймовірність нового Майдану

3:26 - Позиція влади "дайте попрацювати, але ми вам не скажемо над чим" - пряма дорога до конфлікту

4:25 - "Сьогодні влада в Україні сконцентрована в одних руках, це і досягнення, і трагедія"

05:15 - Чим подібні "формула Кремля" і "формула Штайнмаєра"

5:52 - Навіщо Роман Безсмертний оприлюднив лист Штайнмаєра і Фабіуса

6:45 - "Те, що всі називають "формулою Штайнмаєра", я називаю торпедою"

7:13 - Зеленський "формулою Штайнмаєра" знищив те, з чим ішов на вибори

7:30 - "Бажанням зустрітися з Путіними замінено реалізацію повсякденних потреб людей по обидва боки фронту"

8:30 - Чи має Україна погоджуватися на проведення виборів на тимчасово окупованих територіях

11:35 - Ми навіть не уявляємо собі кількість проблем, пов'язаних з виборами на Донбасі

13:50 - До чого може призвести особливий порядок місцевого самоврядування для окупованого Донбасу

15:45 - "Вони мають отримати більше повноважень, щоб що? Ще більше воювати і вбивати?"

16:30 - Чому Зеленський діє стосовно Донбасу так, як діє

17:55 - Чому Україна в Мінську погодилася на "формулу Штайнмаєра"

18:23 - Зеленський не готовий до зустрічі з Путіним

22:30 - Про реакцію Заходу на погодження Україною "формули Штайнмаєра"

23:00 - Росія продовжує впливати на Європу через корупційні схеми

25:59 - В Україні немає речей, яких не можна було б заговорити або дискредитувати

26:45 - З чим Україна може їхати на зустріч у "нормандському форматі"

28:23 - Слабкі сторони Росії на переговорах

29:36 - Про головну мету Росії в Україні

32:09 - Як відбувалися зустрічі в "нормандському форматі"

34:50 - Про що свідчить жестикуляція Зеленського на міжнародних зустрічах

37:49 - Як відбуваються зустрічі ТКГ у Мінську, хто і що може вирішувати

41:55 - Чому делегація України в Мінську ночувала на підлозі в посольстві

44:15 - Як вдалося збити вимогу внесення змін до української Конституції

46:42 - "Ми пропустили мишу, і тепер вона буде бігати і гадити" - про нові вимоги росіян внести зміни до Конституції України

47:25 - Чим відрізняється мінський процес за Петра Порошенка і Володимира Зеленського

48:30 - Про що говорив на зустрічі з Володимиром Зеленським

51:02 - Зеленський не окреслював "червоні лінії", які він і Україна не перейдуть

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.