 "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час сьогоднішнього пресмарафону.

"Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - сказав президент.

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