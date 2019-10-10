 "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час сьогоднішнього пресмарафону.
"Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - сказав президент.
Відео 112
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час сьогоднішнього пресмарафону.
"Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - сказав президент.
Відео 112
Выстрелить в человека и сделать того виноватым, пользясь своей должностью, может только бандит.
И сколько людей погибло из-за миномета Пашинского?
И сынок его в Укроборонпроме тоже на 300% воровал - не на зарплату ж оно сынка пристроило.
Бот, ты не перестарался? )))
Я не пойму на что вы все намекаете?
Это достаточно распространенная практика.
Проблема в том что сам случай выбран не совсем удачно потому что как раз тут не все так однозначно...
Для эффекта можно было выбрать какой то наезд на пешеходов очередного властьпридержащего лица в состоянии алкогольного опьянения.
Тут дело не в этом а в том что это сведение личных счетов.
Отличная мысль! Я подозреваю, что именно так и думает сам чмошник пашинский. У суда другое мнение)
9.04.2014
"Исполняющий обязанности главы Администрации президента Сергей Пашинский в воскресенье, 6 апреля, летал с друзьями на рыбалку на вертолетев урочище Драчки на Полтавщине .
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники журналист Мустафа Найем в своем Facebook, напоминая, что именно в тот день на востоке Украины сепаратисты начали захватывать органы власти - облгосадминистрации и СБУ.
"В минувшее воскресенье и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский побывал на рыбалке в Национальном природном парке Нижесульский (Семеновский район Полтавской области). К месту отдыха господина Пашинского доставили вертолетом", - написал журналист. "Организацией рыбалки занимался некий Юрий Антоненко, начальник Сулинского бассейнового отделения охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства"
Поскольку в тот день сепаратисты захватили здания государственных администраций в Донецке и в Харькове, а в Луганске было захвачено областное управление СБУ, журналист провел аналогию с экс-президентом Виктором Януковичем, который во время разгона Майдана охотился на кабанов."
Это фактически жалкий эпизод, который красноречиво подчёркивает масштаб личности этого утырка.
Или так можно только с Пашинским?
понабирають всілякий непотріб з вулиці...
І яка ж свиня цей зєлєнскій, що розписується за 100% людей. Я просто посилаю в дупу цього недоумка з його брехнею. Це відверта брехня, яку я легко спростовую - я б не сказав, що пашинський бандит, просто тому що я і гадки не маю, чи є він бандитом чи ні, відповідно 100 зі 100 вже немає. А отже зєлєнскій відверте брехло і гидка свиня.
А еще оно псих и аферист.
А пока наблюдаем как суды с удовольствием отпускают по домам сепаров, убийц, грабителей с массой крови на руках и при этом по свистку арестовывают Пашинского за превышение самообороны. Зебобикам это нормуль, для остальных понятно наявне заказное правосудие.
поберегите силенки.
Пан Пашинский и доброго слова не стоит.
Люди тебе нарассказывают . .