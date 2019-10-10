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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3110) Пашинський (274)

 "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що суспільство вважає бандитом екснардепа Сергія Пашинського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час сьогоднішнього пресмарафону.

"Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - сказав президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153166
 
   
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Тут Зеленский прав.
Выстрелить в человека и сделать того виноватым, пользясь своей должностью, может только бандит.
И сколько людей погибло из-за миномета Пашинского?
И сынок его в Укроборонпроме тоже на 300% воровал - не на зарплату ж оно сынка пристроило.
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Я вот не знаю бандит он или нет, пусть установит суд, осудив или оправдав этого человек. Но знаю другое, никаких слов или действий я в его поддержку не совершу.
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Не вопрос - тогда давайте судить его за всё вами перечисленное, а не за притянутое за уши обвинение за мутную историю где хрен разберёшься кто прав а кто неправ, кто первый начал а кто защищался.
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Спросите людей: Цибульский - кто?
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100 человек ответит - "никто!"
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А решта 40 мільйонів відповідять - людина. Спитайте не Цензорі, хто така Франческа, більшість відповість - " прокацапських троль" і лише соратники по лахті напишуть " сам дуракъ".
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СПРОСИТЕ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ, АНДРЕЙ ЦЫБУЛЬСКИЙ - СОЕВАЯ ЛОБКОВАЯ ГНИДА? И 100 % ОТВЕТЯТ- ДА. И ЕЩЕ ОН ПОРОХОБОТ- ПЕТУШАРА !
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29 лайков за 10 минут в 11 дня?
Бот, ты не перестарался? )))
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Спросите у людей на улице: Коломойский - вор?
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Амнистия?
Я не пойму на что вы все намекаете?
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Зеленский не тянет на Ли Куан Кю, по-этому Сингапур из Украины в ближайшие 5 лет не получится. Беня обанкротил страну на 5 млрд долларов - и ниче, зато президент судит Пашинского за стрельбу в селе каком-то. Это как из пушки по воробьям палить: эффектно, но толку ноль.
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Если спросить у людей на улице то 99 процентов скажут что Пашинский использовал свои связи что бы замять это дело поэтому это так эффектно.
Это достаточно распространенная практика.
Проблема в том что сам случай выбран не совсем удачно потому что как раз тут не все так однозначно...
Для эффекта можно было выбрать какой то наезд на пешеходов очередного властьпридержащего лица в состоянии алкогольного опьянения.
Тут дело не в этом а в том что это сведение личных счетов.
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Сингапур построен по принципу третьего рейха, Ли Куан посадил своего брата без всяких оснований. Тюрьма в Сингапуре положена почти за все, даже за домашние растения в своем доме. Поэтому Сингапур популярен был только у Путина и у наших Президентов. Читайте матчасть прежде чем пороть хню.
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Пашинский в добавок ещё и плешивое чмо) "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4039
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не, пашинский канешна тот еще говнюк... но для задержания должны быть веские улики, а не потому, шо на г+г так сказали.
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Ммммм.... т.е. стрельба и нанесение тяжёлых телесных повреждений - это не веские улики?
Отличная мысль! Я подозреваю, что именно так и думает сам чмошник пашинский. У суда другое мнение) "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2294
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Поверь, там клейма на нем негде ставить...преступление, за которое его взяли, это самое малое, пусть еще спасибо скажет, что только за это.
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Если кому память отшибло о герое майдана плешивском:
9.04.2014
"Исполняющий обязанности главы Администрации президента Сергей Пашинский в воскресенье, 6 апреля, летал с друзьями на рыбалку на вертолетев урочище Драчки на Полтавщине .
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники журналист Мустафа Найем в своем Facebook, напоминая, что именно в тот день на востоке Украины сепаратисты начали захватывать органы власти - облгосадминистрации и СБУ.
"В минувшее воскресенье и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский побывал на рыбалке в Национальном природном парке Нижесульский (Семеновский район Полтавской области). К месту отдыха господина Пашинского доставили вертолетом", - написал журналист. "Организацией рыбалки занимался некий Юрий Антоненко, начальник Сулинского бассейнового отделения охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства"
Поскольку в тот день сепаратисты захватили здания государственных администраций в Донецке и в Харькове, а в Луганске было захвачено областное управление СБУ, журналист провел аналогию с экс-президентом Виктором Януковичем, который во время разгона Майдана охотился на кабанов."
Это фактически жалкий эпизод, который красноречиво подчёркивает масштаб личности этого утырка. "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9849
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Та навіщо? Ми не кровожерливі... Рівність перед законом. Хай посидить у СІЗО, потім на Житомирщину у колонію мабуть поїде відбувати термін. Не все ж мед ложкою лискати другу президента пепи. Безкарність повинна будити припинена. "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1050
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у бабок на рынке спрашивать, они еще не то порассказывают.
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это уже вообще запредельно - зебилы вы кого выбрали - скоро будут - ВРАГИ НАРОДА - это полный финиш
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А такой опрос о Богдане он не хочет провести? "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7116
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а если у 100 людей спросить: "Зеленский - клоун?"
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над нами уже сметаться весь мир - после сегодняшнего - его вообще просто за нормального человека считать не будут
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А, если спросить на улице про Зеленского и Коломойского, что можно ЗЕльца после этого грохнуть или как?

Или так можно только с Пашинским?
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Исключительно с Пашинским. За Богдана и Портнова шо стырили для российского ВПК 3 миллиарда гривен такого спросить низяяяяяя.
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кто есть кто в нормальном государстве определяет - СУД - народ поймите шо это нам с вами сейчас говорит - это уровень простого обывателя но не как не ГАРАНТА КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ
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Люди і так все розуміють, а от що робити з 73%?
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А кто же такой, по вашему, Пашинский с пистолетом?
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это решать суду, а не бабушке у подъезда.
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с разрешенным пистолетом в рамках самообороны? кто?
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шо ж вас прігожен не інструктує, що українські депутати мають право на носіння зброї?
понабирають всілякий непотріб з вулиці...
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to est dok. bazi vini netu, a u babushek sprashivat kto horoshij ili plohoj budet eshe jarche chem v 1937om
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оно с дуба рухнуло окончательно?) так ты просто развязал нам руки -гиляка твоя
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Вроде как дело суда определять виновность))) При этом Зе-клоун утверждает, что он не влияет на суды.
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Що воно дурне белькоче ... Зараз нікого і не потрібно на вулиці питатися чи бубонька Моніка є цнотлива чувіха. І так відповідь відома 😁
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І в суд ті люди підуть і скажуть те саме? І неспростовні докази його бандитської діяльності принесуть?
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то есть, Пашинский уже на 100% получит срок. Так Гарант сказал.
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Соя защищает мразь Пашинского, это просто за гранью.
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вас цапов не спрашивают - сиди на бутылке и не гунди тут
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Спросите у 100 человек на улице, бандит ли тот, кто помог стырить из ПриватБанка в размере 41 000 000 долларов и заныкал их на счетах своей фирмы в кипрском офшоре.
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Зебилы, вы чего натворили? Теперь у нас принадлежность к классу бандитов определяется не судом, а улицей. Ну и Зеленским, конечно.Куда ж без него.
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А если про Коломойского спросить? А про Ахметова?
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Тоесть теперь любого человека можно будет посадить на основании мнения 100 человек? А как же законы?
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я не юрист конечно - но на мой взгляд он нарушает присягу и конституцию Украины - такими высказываниями - это просто капец
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чудовий кейс для судового позову до Зєлєнского. в будь-якій демократичній, правовій країні Пашинський просто розірвав би в суді зєлєбобу за таку зухвалість. якби кому не подобався Пашинський чи хтось інший своєю зовнішністю чи ще чимось, але ні у кого немає правових підстав стверджувати, що людина є бандитом за відсутності відповідного рішення суду.
І яка ж свиня цей зєлєнскій, що розписується за 100% людей. Я просто посилаю в дупу цього недоумка з його брехнею. Це відверта брехня, яку я легко спростовую - я б не сказав, що пашинський бандит, просто тому що я і гадки не маю, чи є він бандитом чи ні, відповідно 100 зі 100 вже немає. А отже зєлєнскій відверте брехло і гидка свиня.
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Есть Европейский суд, чем, уверенна, Пашинский и воспользуется
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Та не чуди бандит это даже оскорблением личности ни один суд не признает и кстати суд тожек не выносит решение называть ли кого-то бандитом
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Если хотим завершить войну Путин должен быть на лафете.
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запитайте 100 людей - хіба це чмо президент? І 100 скажуть - ні, це клоун
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пашинский - беспредельщик,поверивший в свою безнаказанность,мол "прикроют" - все свои.НО ВДРУГ власть поменялась и за беспредел прийдется отвечать и в суде пистолетиком сильно не помашешь.
А еще оно псих и аферист.
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А у него было время думать- когда его ночью в лесу стукали бутылукой по башке? Ваш Химикус- говно собачье. Ему нужно оплатить лечение и моральный ущерб- но ни о каких хороших побуждениях с его стороны не может быть и речи.
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Не у людей нужно спрашивать. А в суде вопросы решать. И без манипуляций.
А пока наблюдаем как суды с удовольствием отпускают по домам сепаров, убийц, грабителей с массой крови на руках и при этом по свистку арестовывают Пашинского за превышение самообороны. Зебобикам это нормуль, для остальных понятно наявне заказное правосудие.
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Зеленский врёт как дышит!!!!!....про 100‰..а 8% элитного шмурдяка куда дел?...Ой, подумалось, может Володя порохоботов за людей не считает впрочем я тоже
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спросите у людей на улице : - Зеленский наркоман?...
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Если пашинский бандит- то кто же тогда напал на него ночью в лесу?
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потрохня,а следующий ваш мальдивский мародер.
поберегите силенки.
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Це що,"размінка" з КВН ? Тоді може в тих людей спитати "Вважаєте ви Зєлєнского маріонеткою Коломойського ?" Цей криворожик взагалі розуміє значення слова "бандит" ?
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Пашиня чуть с нар не ********** - понял, что наконец-то влип надолго...
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Є стаття УК бандитизм. Вова,херня виходить. Те що Пашинський шахрай та махінатор, до бабки не ходи. А от з бандитизмом лажа. Іноді краще їсти шаурму, аніж говорити. Тим паче, що в Україні діє презумпція невинуватості. І доки його не засудили, ляпати таке може тільки тупа людина.
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шмаркля і досі бидлує "па-панятіям" а в УКРАЇНІ вже давно СУД Є
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Пашинский еще и мошенник,делец,проходимец высшей степени и самовлюблённый гусь, 5 лет державший Бога за бороду,грабил и жил как сыр в масле под крышей Педро и Луценко.
Пан Пашинский и доброго слова не стоит.
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Спросите 100 человек на улице: Портнов предатель? Богдан-решала и рейдер? Пальчевский сфальсифицировал результаты анализов наркомана?? Спросите Зеленского, значит министр МВД, которого он рекомендовал наградил пистолетом "бандита"??
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Дебил "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9624 ,, не людей надо спрашивать , а следствие . !!!

Люди тебе нарассказывают . "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2841 .
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Ну французы уже писали, после стенограммы, что у моники мафиозный клан... Это и будет использовано перед гилякой зебобе-для международного сообщества
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