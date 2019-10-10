 Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Дзвінок ніяк не міг впливати на наші відносини зі США. У нас було кілька дзвінків з президентом Сполучених Штатів. ... Тому цей дзвінок впливав тільки на одне - нам потрібно домогтися зустрічі. Нам потрібно обов'язково зустрітися з президентом. Я хочу йому показати нашу команду, я хотів його "затягнути" в Україну. Тому, наприклад, у спілкуванні з президентом Трампом я йому сказав, у нас буде можливість зустрітися у Варшаві. ... І я йому сказав телефоном: "Знаєте що, я Вам пропоную після Варшави заїхати в Україну", - розповів президент.

За словами Зеленського, він хотів, щоб Трамп "переодягнувся в звичайну людину, образно кажучи", приїхав в Україну і все побачив.

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