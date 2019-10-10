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Все про:Зеленський (3110) США (5616) Трамп (2129)

 Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його розмова з Президентом США Дональдом Трампом ніяк не могла впливати на відносини між Україною і США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Дзвінок ніяк не міг впливати на наші відносини зі США. У нас було кілька дзвінків з президентом Сполучених Штатів. ... Тому цей дзвінок впливав тільки на одне - нам потрібно домогтися зустрічі. Нам потрібно обов'язково зустрітися з президентом. Я хочу йому показати нашу команду, я хотів його "затягнути" в Україну. Тому, наприклад, у спілкуванні з президентом Трампом я йому сказав, у нас буде можливість зустрітися у Варшаві. ... І я йому сказав телефоном: "Знаєте що, я Вам пропоную після Варшави заїхати в Україну", - розповів президент.

За словами Зеленського, він хотів, щоб Трамп "переодягнувся в звичайну людину, образно кажучи", приїхав в Україну і все побачив.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153164
 
 
 Топ коментарі
 
а затянув в Україну фуйла... Я хотел "затянуть" Трампа в Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8195
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но трамп отказался быть в жюри "лиги смеха"
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ха... оно хотело затянуть - а его натянули.... Я хотел "затянуть" Трампа в Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6330
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но трамп отказался быть в жюри "лиги смеха"
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Трамп скорее всего не сможет по карте показать где находится Украина
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Ничего удивительного, 73% с его же уровнем развития рукоплещут в экстазе...
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Об этом и речь: хочешь одно, а получаешь большой. Так часто бывает. А потому действовать надо аккуратно. "Семь раз отмерь..." не для дураков и не дураками придумано. Но... Дурням море по колено, они предпочитают учиться на своем горбу.
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Пошел Зе Трампа тянуть: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал Зе Богдана. Богдан за Зе,. Зе за Трампа -. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3224
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Впал в детство?
Теперь понятно на каких сказках ты вырос, дедуля. Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2800
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У зели встречи ради самих встреч. Толку-ноль. Только испорченый воздух пустопорожней болтовней.
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Не "затянуть" а пригласить вова. Затянуть ты можешь богдана в постель и делать с ним там все что пожелаешь, а в делах международных правильно говорить пригласить. Иди учись лучше, ты разговаривать не умеешь правильно, а думаешь что переиграешь ***** с компанией.
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после сегодняшнего дня - ум и способности монике станут понятны даже упоротым зебилам - и это хорошо))))))))
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Какое оно косноязычное, ужас)
Это анонсированный марафон уже?
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Вова , хочу затянуть тебя к себе в Ростов . Ты не против . ?
Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6264 . Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8486 .
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Та да... Шаурмы с тобой поесть, в фонтане порезвиться... По возможности, на рояле по клавишам постучать... А шо, ля? Ему - по приколу будет!
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Не ребята. То что я слышу на конференции, это логика ребенка.
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Вы действительно думали что осина может родить апельсины ?
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Это логика сторонников зюзи . Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7061 .Вот такой у нас , " мудрый" выборець . Они выбрали то что хотели слышать .
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