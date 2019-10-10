EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  1827  17
Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2005) Донбас (13270) Брок Елмар (16)

 РФ здійснює інтервенцію на Донбасі військами і технікою, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок. ВIДЕО

Російську військову інтервенцію на Донбасі необхідно припинити, і Україна повинна відновити контроль над кордоном.

Про це в коментарі Укрінформу заявив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок на полях форуму Salzburg Europe Summit, передає Цензор.НЕТ.

"Має бути покрокове врегулювання з тим, щоб поступово пом'якшувати конфлікт і робити його не таким складним, зменшувати напругу. Сподіваюся, що це буде зроблено правильним чином, з дотриманням інтересів України. Я переконаний, що російська інтервенція на Донбасі (і зараз я говорю не про сепаратистів), з військами і технікою, повинна бути припинена. Україна повинна відновити свій контроль над кордоном з Росією", - заявив Брок, коментуючи питання щодо перспектив врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також читайте: Повернення Україні контролю над кордоном є вирішальним пунктом мінських угод, - радник президента Єврокомісії Брок

"В якій саме послідовності це (врегулювання. - Ред.) має робитися - повинні вирішувати боку, які домовляються, і перш за все - сама Україна. Я тут не можу давати якісь поради. Але, на мою думку, це повинно відбуватися в тій послідовності, яка дозволить створити передумови для проведення виборів, такі як вільний доступ ЗМІ, реалізація права голосування для переміщених осіб тощо. Але також, я вважаю, - однією з головних передумов має стати відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном", - акцентував Брок.

"Санкції мають тривати, як це було зроблено вже не один раз. Хоча вони досить збиткові і для країн Європейського Союзу. Мушу зазначити, що товарообіг США з Росією збільшився. І саме Європа розплачується за санкції, не США", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153139
 
   
 Топ коментарі
 
Приятно послушать человека, называющего вещи своими именами.
 показати весь коментар
 
Так ведь это он про формулу, только без упоминания жупела "Штанмайер"
И все - сразу зрада пропала.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Приятно послушать человека, называющего вещи своими именами.
 показати весь коментар
 
 
Лише Зєлі потрібно зробити операцію на очах.Катаракта блін.
 показати весь коментар
 
 
Так ведь это он про формулу, только без упоминания жупела "Штанмайер"
И все - сразу зрада пропала.
 показати весь коментар
 
 
Трампуля рашку виручає.
Товарооббіг їм підвищує.
 показати весь коментар
 
 
Тому, що багато фірм в ЄС дуже пов'язані із США фінансово і технологічно. Санкції США проти кремля впливають на ці фірми.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"Санкции должны продолжаться, как это было сделано уже не один раз. Хотя они довольно убыточны и для стран Европейского Союза. Должен отметить, что товарооборот США с Россией увеличился. И именно Европа расплачивается за санкции, не США" - вот все что он хотел сказать.
 показати весь коментар
 
Игорек , не болтай ерундой , Броку пророссийские суфлерьі не нужньі!
 показати весь коментар
 
 
К войскам и технике интервентов добавилась Зе команда
 показати весь коментар
 
 
Вот примерно то , что Путину скажут два президента и канцлер на встрече в Нормандском формате. Потому дедушка Пу и пьітается увильнуть от такого конкретного разговора с последующими вьіводами и решениями. Пять лет он провалял дурака под сурдинку "настамнет" и "мьінесторонаконфликта" , но Зеленский не Порошенко и петляние Кремля заканчивается в любом случае. Даже если Путин не приедет на саммит в Париж.
 показати весь коментар
 
Вот примерно то что скажут два президента и канцлер...

Это благодаря сумасброду Трампу.
Сколько бы европа не сопротивлялась гамериканскому господству а россии будет крышка.

В минувшую неделю США нарастили нефтедобычу до рекордного показателя в 8,8 млн баррелей в сутки. Это на 1,4 млн больше, чем в прошлом году. 70% этой цифры дали 7 американских сланцевых бассейнов. Остальное добыли на Аляске, в Мексиканском заливе, а также в мелких месторождениях на территории США.

Примечательно, что четверть добытого "черного золота" (3,4 млн баррелей) ушли на экспорт. Его закупили более 30 стран. Крупнейший покупатель - Евросоюз. Он приобрел 1,8 млн баррелей, что также является рекордным показателем.

США останавливаться на достигнутом не намерены. По всей стране идет строительство новых трубопроводов от крупнейших месторождений к портам. Уже в ближайшие полтора года американцы смогут отправлять на экспорт 5,4 млн баррелей нефти, догнав по объемам Россию. Этим они перекроят рынок "черного золота" в мире.

Ожидается, что США серьезно потеснят Россию на рынке Европы, так как их нефть значительно дешевле.

История в целом сильно ударит по стоимости нефти. Эксперты прогнозируют крушение цены на "черное золото" аж до 30 долларов за баррель.

Для России, доля нефтедолларов в бюджете которой превышает 45%, это станет экономической катастрофой.
 показати весь коментар
 
Не нужно нас "лечить" , как с крьімским мостом. Не развалится сама РФ-ия и не прекратит гадить. Для єтого нужно и Украине немальіе усилия приложить.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору