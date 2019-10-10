 РФ здійснює інтервенцію на Донбасі військами і технікою, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок. ВIДЕО

Про це в коментарі Укрінформу заявив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок на полях форуму Salzburg Europe Summit, передає Цензор.НЕТ.
"Має бути покрокове врегулювання з тим, щоб поступово пом'якшувати конфлікт і робити його не таким складним, зменшувати напругу. Сподіваюся, що це буде зроблено правильним чином, з дотриманням інтересів України. Я переконаний, що російська інтервенція на Донбасі (і зараз я говорю не про сепаратистів), з військами і технікою, повинна бути припинена. Україна повинна відновити свій контроль над кордоном з Росією", - заявив Брок, коментуючи питання щодо перспектив врегулювання конфлікту на Донбасі.
"В якій саме послідовності це (врегулювання. - Ред.) має робитися - повинні вирішувати боку, які домовляються, і перш за все - сама Україна. Я тут не можу давати якісь поради. Але, на мою думку, це повинно відбуватися в тій послідовності, яка дозволить створити передумови для проведення виборів, такі як вільний доступ ЗМІ, реалізація права голосування для переміщених осіб тощо. Але також, я вважаю, - однією з головних передумов має стати відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном", - акцентував Брок.
"Санкції мають тривати, як це було зроблено вже не один раз. Хоча вони досить збиткові і для країн Європейського Союзу. Мушу зазначити, що товарообіг США з Росією збільшився. І саме Європа розплачується за санкції, не США", - додав він.
И все - сразу зрада пропала.
Товарооббіг їм підвищує.
Это благодаря сумасброду Трампу.
Сколько бы европа не сопротивлялась гамериканскому господству а россии будет крышка.
В минувшую неделю США нарастили нефтедобычу до рекордного показателя в 8,8 млн баррелей в сутки. Это на 1,4 млн больше, чем в прошлом году. 70% этой цифры дали 7 американских сланцевых бассейнов. Остальное добыли на Аляске, в Мексиканском заливе, а также в мелких месторождениях на территории США.
Примечательно, что четверть добытого "черного золота" (3,4 млн баррелей) ушли на экспорт. Его закупили более 30 стран. Крупнейший покупатель - Евросоюз. Он приобрел 1,8 млн баррелей, что также является рекордным показателем.
США останавливаться на достигнутом не намерены. По всей стране идет строительство новых трубопроводов от крупнейших месторождений к портам. Уже в ближайшие полтора года американцы смогут отправлять на экспорт 5,4 млн баррелей нефти, догнав по объемам Россию. Этим они перекроят рынок "черного золота" в мире.
Ожидается, что США серьезно потеснят Россию на рынке Европы, так как их нефть значительно дешевле.
История в целом сильно ударит по стоимости нефти. Эксперты прогнозируют крушение цены на "черное золото" аж до 30 долларов за баррель.
Для России, доля нефтедолларов в бюджете которой превышает 45%, это станет экономической катастрофой.