 З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Порошенка, розміщеній на сайті "Європейської солідарності".

У заяві п'ятого президента зазначається: "Замість всеохоплюючої дорожньої карти, – згоду на яку ми спільно з німецькими та французькими партнерами майже витиснули з Росії кілька років тому, – країна опинилася перед перевернутою логікою мінських домовленостей…. російською логікою.

І особливу тривогу викликає обговорюване розведення військ. З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку абсолютно принципових ключових висот. Там кожний метр политий кров’ю українських героїв. І тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій в зиму в чисте поле.

Проукраїнська налаштовані місцеві жителі – теж в шоці. Вони бояться розправи.

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Влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів. Що простих рішень – нема. Що мир – це "просто припинити стріляти" – брехня. Що завершити все швидко – неможливо. Я сам колись мусив це визнати.

Пропоную зараз сім кроків, які варто зараз зробити, для того щоб уникнути російської пастки.

Перше. Наполягати на принципах "спершу – безпека", "нічого не погоджено, поки все не погоджено" і "тільки через безпеку до виборів".

Друге. Сумнозвісна "формула Штайнмаєра", раз вже на неї погодилася влада, має розглядатися виключно як складова "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російської ділянки кордону під наш контроль.

Третє. Відведення – лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути нам зараз дві з половиною тисячі кілометрів.

Четверте. Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

П’яте. Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Шосте. Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил на всій території окупованого Донбасу, на підставі рішення Ради Безпеки ООН.

Сьоме. На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність, як і записано все чітко в Мінських домовленостях. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону".