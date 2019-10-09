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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Порошенко (9777) Донбас (13270)

 З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот, - Порошенко. ВIДЕО

Тиждень тому Україна під тиском Росії погодилася на так звану формулу Штайнмаєра. Нібито заради зустрічі в Нормандському форматі. І що? Дати зустрічі – нема. Росіяни вимагають закріпити свою формулу в українському законодавстві. "Бойовики" продовжують обстріли. А Кремль знову заявляє, що "їх там нєт".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Порошенка, розміщеній на сайті "Європейської солідарності".

У заяві п'ятого президента зазначається: "Замість всеохоплюючої дорожньої карти, – згоду на яку ми спільно з німецькими та французькими партнерами майже витиснули з Росії кілька років тому, – країна опинилася перед перевернутою логікою мінських домовленостей…. російською логікою.

І особливу тривогу викликає обговорюване розведення військ. З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку абсолютно принципових ключових висот. Там кожний метр политий кров’ю українських героїв. І тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій в зиму в чисте поле.

Проукраїнська налаштовані місцеві жителі – теж в шоці. Вони бояться розправи.

Читайте також: "Формула Штайнмаєра" послабила позиції України. Зраджено принцип "спочатку безпека", - Порошенко під час зустрічі з послом Канади

Влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів. Що простих рішень – нема. Що мир – це "просто припинити стріляти" – брехня. Що завершити все швидко – неможливо. Я сам колись мусив це визнати.

Пропоную зараз сім кроків, які варто зараз зробити, для того щоб уникнути російської пастки.

Перше. Наполягати на принципах "спершу – безпека", "нічого не погоджено, поки все не погоджено" і "тільки через безпеку до виборів".

Друге. Сумнозвісна "формула Штайнмаєра", раз вже на неї погодилася влада, має розглядатися виключно як складова "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російської ділянки кордону під наш контроль.

Третє. Відведення – лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути нам зараз дві з половиною тисячі кілометрів.

Четверте. Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

П’яте. Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Шосте. Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил на всій території окупованого Донбасу, на підставі рішення Ради Безпеки ООН.

Сьоме. На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність, як і записано все чітко в Мінських домовленостях. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153079
 
   
 Топ коментарі
 
Навряд чи. Вони вміють лише "пнх тьі муфлон! свьіню на нарьі! варня-я-яяя..."
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Представляешь какая сволочь я? Я даже в чужом глазу бревна не замечаю. Расскажи мне за бревно Пороха...
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Что не так ,не порох начинал те соглашения?
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Шара так и не пришла.
Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку снижаться не будут. Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы.
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. Новой власти нужны рабы.
Разумков: безвиз для Украины опасен тем, что выезжает рабочая сила.
Министр МОН Украины: зачем детям в школе усиленно преподавать английский? Ведь мы боремся с тем, чтобы люди не выезжали за границу. Не знают английского, не будут выезжать.
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Если Порошенко не нравится разведение в Золотом, Петровском и Станице, почему именно в этих населенных пунктах Украина согласилась на отвод войск еще в 2016 году? Эти точки выбраны сейчас не случайно, а по той простой причине, что на это Украина согласилась еще в 2016 году.

Раз Порошенко эту идею критикует, хорошо, имеет право, людям свойственно менять свое решение. Но пусть сначала скажет, что в 2016 году ошибся, или что обманул россиян, немцев и французов.
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Не смотрю Сватов. Ни одной серии не смотрел. Плохой из тебя прорицатель. Не твое это, не занимайся предсказываниями.
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Куда влезла тупая Моника.
Окружение Дональда Трампа добивалось увольнения главы "Нафтогаза".
Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев апеллировал связями с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа.
В центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III. (Парнас и Фруман обвиняют Беню в подготовке их убийства) Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. Нынешний глава НАК "Нефтегаза" Коболев считается человеком, связанным с известным американским предпринимателем Соросом. Последний же является ярым врагом Трампа и сторонником Демократической партии США.
Так Моника попала между молотом Трампа и наковальней Байдена.
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История показала, что в отношениях с Московией эффективна только формула Степана Бандеры.
Единственные правильные выборы на оккупированной части Донбасса - это когда возле урны стоит украинский полицейский из Жовтневого РОВД, его охраняют ВСУ, под избирательным участком стоит танк из Каменного Брода, границу контролирует погранотряд на Мирном, а на телебашне висит украинский флаг и Пасечник.
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А Пенис Душилин? Тема раскрыта не до конца.
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Порохозадых вместо фонарей нам столпах С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2017
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"Епоха бідності скінчилася. Почалася епоха смоктання лапи.Сегодня компания Филип Моррис Украина (ФМУ) сообщила о готовности полностью прекратить производство в Украине и закрыть Харьковскую табачную фабрику. Это приведет к закрытию 1000 рабочих мест - работников фабрики и обслуживающих отделов. Причиной этого является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с коррупционными схемами, заставляющий табачные компании закрывать производство в Украине.
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Вместо того, чтобы помолчать, разжигает конфликт, и мешает работать. *******.
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Смотри не заработайся, работник. Порох не разжигает, а предупреждает дебилов о последствиях их действий, если они неспособны думать наперед.
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Дура ти, головний БРЕХУН зараз при владі, він ще й садист і зрадник України!!!!!
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откуда он взял 30ть городов? там их всего 19ть.
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Ти брехун і демагог. Сказа но про населені пункти.
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у нас поселки автономны и мой допустим приравнивается к городу хоть и деревня с двумя высотками в 9ть этажей. запомни, не демагог, - н а с е л ё н н ы й пункт не говорит нам статусе, поэтому маленькие промышленно аграрные поселения урбанизированы. все как в районе мегаполиса, выглянул в окно - та же серая площадка с парковкой, филиалом банка, пару банкоматов, газовая котельная, школа, закусочная в стиле казино, маршрутка под номером 29,..но выглянешь за гаражи - поля золотистой пшеницы, поля огромных масляничных цветов, и терриконы, терриконы до самого Приазовья. конечно Городов это преувеличено, но и 30 много т.к. населенный пункт это и хутор в балке на десять хат. и вот скажу тебе и всем остальным озабоченным, - вы перед тем как принимать решение, пофилософствуйте, поспорьте до крови под ногтями, займитесь для передышки демагогией, потом остыньте и спросите сами у себя, - а Крым? а те территории мы оставляем? нет, мы уже отошли и оставили их... и наконец поняли, - нас заставил страшный враг. Украина в капсуле ,,нормандии,, под влиянием фрг, поэтому англо саксы и ушли поняв - немцы играют на два поля(что есть втягивание в будущую войну). поощрением имперских амбиций рф Европа приблизила войну на континенте. и началось это раньше чем мы думаем, - в 14 году, нет ранее, где Украина не имея настоящей элиты не смогла стать суверенным государством. это плата как нас уверяют за Независимость, но это плата за массовое мародерство и хуторянский менталитет - моя хата с краю...
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в мене останній час така думка, що німці з садистською насолодою спостерігають за конфліктом Росія-Україна, Це така собі реабілітація за другу світову війну - СССР таки розвалився, тепер Росія мучить Україну, Україна відповідає.
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цей народ не можна звинувачувати, народ вимучений війнами, голодоморами, ударами по свідомості комуністичною та олігархічною пропагандою, тому треба декілька поколінь еволюційного розвитку, щоби відновилася сила народу.
Такі приклади в історії є, коли цілі народи не витримували.
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да, если говорить о будущем то это почти метафизика, но цель ясна и не интересна по мере её достижения, сам практический путь важен, где нас, только, ждет - революция самосознания. мы дети, наивные и добрые, верящие в партию и миру - мир. Земля крестьянам! но распорядится крестьянин не может ей. Взрослейте люди! Оружие нас убьет! нет, оружие у свободных фермеров висит на стене, а не только в сейфе. порядочность это не тогда когда вся страна знает, что воры банальные у власти все годы, от и до, и не убивают воров, а молча поощряют их и в тайне мечтают стать властью, для грабежа. да ты прав - время нужно.
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ну ви ж бачите, яка система? всі коли дістаються вищою влади в Україні - вони за все забувають, практично моментально - система так сконструйована, що якщо ти біля вищої влади - міняти нічого не треба. Але ця система введе до загибелі, хтось як розумно склепав систему.
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Народ! Я уже не могу реагировать на этих дебилов.
Министр обороны - это же просто идиот какой-то.
"Подготовка к разведению в Золотом проходит успешно, но мешают обстрелы",- заявило это чудо, никогда не служившее армии.
Обстрелы, а оно отводить войска собралось.
При том, что РФ не дает никаких гарантий, что лднр отведут свои войска.
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Тут я с Петей согласен. "Што тьі скотина казенньіе земли раздаешь".
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При Порошенко мы отвоевали 60 процентов территорий от Славянска и еслиб не Путин от ещё в 2014 были бы на границе. А Зеленое чмо собралось все что отвоевали путину в зад отдать. А план Б у них это также вернуть Приват коломохе.
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Народ отлично знает этого болтуна мальдивского с его брэхнёй и лозунгами.
Только разлражение вызывает, кабан анализный.
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это тот "народ" который даже выбрать раз в 5 оет никого нормального не может, выбирает мошенников а потом ноет что его опять обманули?
На мнение такого "народа" накласть.
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Итальянец хренов номерной тут отозвался. Что Порох сделал мы все знаем, а твоё Зеленое чмо упорно продолжает идти к суду линча.
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Порохосрань. Ваш порошенко по причине потери власти стал умалишенным и шизифренником. Разве нормальным людям в его положении прийдет в голову, что все его любят и выберут президентом?
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Ты прав, мокшанский слопатоед. Его любят только те, кому нужна независимая Украина. Все враги Украины его ненавидят, включая вас, 86%-ных и ваших близнецов малоросских 73%-ников.
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Порохосрань. Ваш порошенко по причине потери власти стал умалишенным и шизифренником. Разве нормальным людям в его положении прийдет в голову, что все его любят и выберут президентом?
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Нцик. А вальцман чего ждет в свое чуме?
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Так а чому видалили фотку як жопоблок(мертвячука ) з ПЕСиками лобзається !?
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У вальцмана и спроси на своей фсбшной конторе
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Спросил у вальцмана. Он ответил, что приспосабливается, как в очередной раз посрать под себя и под других.
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Месяца четыре назад мой товарищ позвонил с вопросом, почему я так резко и оскорбительно веду себя по отношению к тогдашнему претенденту Зеленскому - ведь демократия есть демократия. И я ответил, дело даже не в том, насколько страна будет отброшена назад в результате правления этой команды дилетантов с Коломойским за спиной (а для меня такой результат очевиден), но в том, что его президентство наверняка закончится третьим майданом, жестоким и кровавым, которого украинская государственность не переживет. И что вся эта история заранее прописана на Лубянке.

Мы напрасно не уделяем должного внимания последним событиям в Молдове. Вот это начавшееся противостояние ветвей власти, коллапс государственных институтов, выплёскивание конфликта на улицу - во многом, прообраз недалекого будущего Украины (вопрос только, в неделях или месяцах оно измеряется). Ну и, понятно, градус ненависти может быть разным - у нас все будет происходить на этот раз не в пример более кроваво.
Кремль более не покупает своих непокорных сателлитов - он их уничтожает изнутри, чтобы взять под контроль обескровленными и с немой поддержкой благодарного Запада.

Свой главный шаг в этом направлении Украина уже сделала в апреле. Ещё один на парламентских - и трагедия неминуема. Хотя возможно, точка невозврата пройдена уже.
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Алармист ты наш. Не плюй против ветра. Точка невозвратный уже пройдена. Никогда больше в Украине не будет руководителя в стиле порошенко-янукович-ющенко. Лавочку закрыл народ.
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Где в тексте ты увидел хоть одну из этих фамилий?
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Война уже закончилась. Необходима ДМЗ с голубыми касками. Это оградит Украину от внезапного нападения. Мечтать о миротворцам на линии границы можно. Но линия контроля проходит там где проходит. Именно эта линия станет временной границей. Муштровать войска, поднимать экономику на уровень США и ждать своего шанса. Другого выхода нет.
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А нахрена нам цей шанс, ця ракова пухлина? Нам треба повернути Крим, і Чорне море.
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шо тут за кипишь? шо,порошенко опять брата убил?
прочитал комменты и подумал,послали бы нах всех военные оставили позиции сели в машины и по домам,жить как все в тылу,ходить по барам,салюты,девочки,пивасик и пох что там отдали 30 населенных пунктов или нет,отдали Крым,та пох на него,да вообще на все пох-один раз живем бл дь!
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А есть ещё порох в пороховницах у Петра Алексеевича!
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На довічному ще більше пороха буде. Там буде дієта, а дієта Петру на користь.
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Отвод войск на Донбассе: в сети показали карту новых позиций ВСУ
Карта відступу (відведення військ) і "сірої зони" на сході. Пунктирна лінія - це лінія зіткнення на 11 березня 2016 року, дивіться заштриховану зону, ближня до нас (західна) межа - це і є лінія відступу (відведення) наших сил.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=714008622448256&set=pcb.714009439114841&type=3&theaterС отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2317С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7714С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3835
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Навіщо питаєш про Крим, цап? Питання про Лугандон стоїть
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насколько я понимаю, нам предлагают сдаться?
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Нам лапшу вешают. А предлагали Монике Зеленски и она соласилась.
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*****,а с твоими отходами за 4 года сколько потеряли???А какая сволочь выпустила из окружения Гиркина?? Порох,ты больше никогда ге будешь лидером Украины
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Гиркин среди гражданских в автобусах выезжал. Надо было "мясорубку" устраивать?
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да.

как в Одессе.

сожгли предателей и козломордых мразей.

и наступил мир и порядок.
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они ехали в колоне и обоз легко можно было отсечь. ты поставишь впереди себя свою мать, жену, дочку, сына? но здесь нет особого взгляда, - им дали проехать с гум. соображений. а вот под Иловайском нелепый на первый взгляд договор о зеленом коридоре тянет на преступный сговор с врагом. есть состав преступления.
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козломойский, который прятался в своем сраном израиле, дорвался до власти и продал нас кацапам.

а его марионетка только выполняет решения своего хозяина.
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С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко.



интересно, порошенко возит счас бесплатные макароны ахметова в бамбас или
уже не возит??

кормил колорадов 5 лет, вместо того, чтобы давить-травить-палить
как в огороде.

не травил-кормил? вот оные и размножились.

права качают - мало им данецка, требуют расширения бамбаскаго огорода до границ данецкой обл 2013 года.

расползаются как тараканы,
а
им мосты строят, шоб дальше ползли.

ахаха
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Порошенко снискал уважение Запада за профессионализм в противостоянии с Россией.
Пропаганда России сделала из Порошенко поборника войны, диванные маргиналы поверили пропаганде и ... оказались, видимо, у разбитого корыта.
Учиться работать президентом, когда идет война, это непозволительная роскошь ....

Надо Новой Власти не идти по проторенной дорожке коммунистов , уничтожая чиновников Прежней Власти, а советоваться.
Порошенко показал себя профессиональным дипломатом, и Новой Власти надо у него брать уроки, как вести Международные переговоры...
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Земля кровью наших бойцов которым по 20 лет полита а зеленые мракобесы ее просто так отдают
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Коли стукаєш собі в груди не захоплюйся, бо можеш раптом і провалити
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З твоїми гнилими грудьми може провалитися, бо під ними і душі немає, манкурт.
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неужели кто - то искренне верит, что - если отвести войска, сдать позиции, села с предаваемым населением- оркам, "просто перестать стрелять" - то война прекратится? Орки САМИ честно и прямо ОФИЦИАЛЬНО заявляют - нет, не кончится - "порядки будут наши, бандюки все останутся на местах, границу вам МЫ НЕ ОТДАДИМ. Вы имеете право только нас башлять в разы больше, чем сейчас - и на этом - всё"(с) ЧТО ещё нужно Клоуну чтобы просечь ситуацию ? Ещё раз встать на колени перед Рамзан - Ханом, получить рынок клоунских услуг во всём Держимордоре для Квартала? Это какой-то pestets , imho.Jedermanns ****** ist niemands ******
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Слід відмовитись від "Мінських угод".

Розповіді Порошенка про те, що санкції проти Росії, начебто, "прив'язані" до "Мінських угод", - це або брехня (як я вважаю), або одна з найбільших помилок української дипломатії, яку І НЕОБХІДНО, І ЛЕГКО ВИПРАВИТИ. Адже санкції проти Росії були введені РАНІШЕ, ніж відбулися зустрічі в Мінську і з'явились "Мінські угоди": санкції - це реакція на окупацію і анексію Криму, на збиття пасажирського Боїнга, за дезинформування громадян США під час президентської виборчої кампанії, за застосування бойових отруйних речовин (хімічної зброї) проти громадян і на території Великобританії та інші ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА З БОКУ РФ. - І це не просто реакція, але і ЗАСІБ, СПОСІБ І ЗАХІД (ДІЯ), ЦІЛІ ЯКИХ - ВИПРАВИТИ ЦІ ПОРУШЕННЯ, тобто, повернути стан, який був до цих порушень: ніякий "інший" "новий" стан тут НЕ ПОТРІБНИЙ !

Тому будь-які спроби з Заходу говорити про прив'язку санкцій до "Мінських угод" (спроби підмінити правовий стан на якийсь "інший" "новий" стан) українська дипломатія має негайно зупиняти, тикаючи брехунів носом у правду (див.попередній абзац тут вище).

Але перш за все, потрібно потикати носом у цю правду президента Порошенка, щоб він припинив вводити в оману (дезинформувати) громадян України і припинив допомагати брехунам з-за кордону, які намагаються проштовхувати цю брехню про "Мінські угоди".

Тим більше, це угоди між ким? Між людьми, які чомусь вирішили між собою про щось домовитись? (Так "Дохлого Сепара" - одного з тих, хто підписав ці нікчемні папірці, - вже навіть серед живих нема.) - Однозначно, що нас ця нісенітниця ні до чого не зобов'язує.
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І, якщо хто почитає ці "угоди" уважно, то зрозуміє, що Росію ці "угоди" точно ні до чого не зобов'язують - там про Росію взагалі не сказано, навіть нема визнання Росії стороною у війні. Путін продовжує брехати, що він не учасник війни, і його війська продовжують стріляти не зважаючи ні на які слова. Обговорення "Мінських угод" останнім часом зводиться до вимагання від України погоджуватись на щось і щось виконувати в односторонньому порядку. Тож... жодного смислу (користі) для України в цих "угодах" нема - є тільки шкода. Тому треба їх відкинути як нікчемні і неприйнятні (особливо шкідливі вимоги - про будь-які особливі права для окупованих територій - вони неприйнятні).
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