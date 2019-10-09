 З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Порошенка, розміщеній на сайті "Європейської солідарності".
У заяві п'ятого президента зазначається: "Замість всеохоплюючої дорожньої карти, – згоду на яку ми спільно з німецькими та французькими партнерами майже витиснули з Росії кілька років тому, – країна опинилася перед перевернутою логікою мінських домовленостей…. російською логікою.
І особливу тривогу викликає обговорюване розведення військ. З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку абсолютно принципових ключових висот. Там кожний метр политий кров’ю українських героїв. І тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій в зиму в чисте поле.
Проукраїнська налаштовані місцеві жителі – теж в шоці. Вони бояться розправи.
Влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів. Що простих рішень – нема. Що мир – це "просто припинити стріляти" – брехня. Що завершити все швидко – неможливо. Я сам колись мусив це визнати.
Пропоную зараз сім кроків, які варто зараз зробити, для того щоб уникнути російської пастки.
Перше. Наполягати на принципах "спершу – безпека", "нічого не погоджено, поки все не погоджено" і "тільки через безпеку до виборів".
Друге. Сумнозвісна "формула Штайнмаєра", раз вже на неї погодилася влада, має розглядатися виключно як складова "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російської ділянки кордону під наш контроль.
Третє. Відведення – лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути нам зараз дві з половиною тисячі кілометрів.
Четверте. Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.
П’яте. Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Шосте. Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил на всій території окупованого Донбасу, на підставі рішення Ради Безпеки ООН.
Сьоме. На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність, як і записано все чітко в Мінських домовленостях. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону".
Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку снижаться не будут. Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы.
Разумков: безвиз для Украины опасен тем, что выезжает рабочая сила.
Министр МОН Украины: зачем детям в школе усиленно преподавать английский? Ведь мы боремся с тем, чтобы люди не выезжали за границу. Не знают английского, не будут выезжать.
Раз Порошенко эту идею критикует, хорошо, имеет право, людям свойственно менять свое решение. Но пусть сначала скажет, что в 2016 году ошибся, или что обманул россиян, немцев и французов.
Окружение Дональда Трампа добивалось увольнения главы "Нафтогаза".
Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев апеллировал связями с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа.
В центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III. (Парнас и Фруман обвиняют Беню в подготовке их убийства) Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. Нынешний глава НАК "Нефтегаза" Коболев считается человеком, связанным с известным американским предпринимателем Соросом. Последний же является ярым врагом Трампа и сторонником Демократической партии США.
Так Моника попала между молотом Трампа и наковальней Байдена.
Единственные правильные выборы на оккупированной части Донбасса - это когда возле урны стоит украинский полицейский из Жовтневого РОВД, его охраняют ВСУ, под избирательным участком стоит танк из Каменного Брода, границу контролирует погранотряд на Мирном, а на телебашне висит украинский флаг и Пасечник.
Такі приклади в історії є, коли цілі народи не витримували.
Министр обороны - это же просто идиот какой-то.
"Подготовка к разведению в Золотом проходит успешно, но мешают обстрелы",- заявило это чудо, никогда не служившее армии.
Обстрелы, а оно отводить войска собралось.
При том, что РФ не дает никаких гарантий, что лднр отведут свои войска.
Только разлражение вызывает, кабан анализный.
На мнение такого "народа" накласть.
Мы напрасно не уделяем должного внимания последним событиям в Молдове. Вот это начавшееся противостояние ветвей власти, коллапс государственных институтов, выплёскивание конфликта на улицу - во многом, прообраз недалекого будущего Украины (вопрос только, в неделях или месяцах оно измеряется). Ну и, понятно, градус ненависти может быть разным - у нас все будет происходить на этот раз не в пример более кроваво.
Кремль более не покупает своих непокорных сателлитов - он их уничтожает изнутри, чтобы взять под контроль обескровленными и с немой поддержкой благодарного Запада.
Свой главный шаг в этом направлении Украина уже сделала в апреле. Ещё один на парламентских - и трагедия неминуема. Хотя возможно, точка невозврата пройдена уже.
прочитал комменты и подумал,послали бы нах всех военные оставили позиции сели в машины и по домам,жить как все в тылу,ходить по барам,салюты,девочки,пивасик и пох что там отдали 30 населенных пунктов или нет,отдали Крым,та пох на него,да вообще на все пох-один раз живем бл дь!
Карта відступу (відведення військ) і "сірої зони" на сході. Пунктирна лінія - це лінія зіткнення на 11 березня 2016 року, дивіться заштриховану зону, ближня до нас (західна) межа - це і є лінія відступу (відведення) наших сил.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=714008622448256&set=pcb.714009439114841&type=3&theater
как в Одессе.
сожгли предателей и козломордых мразей.
и наступил мир и порядок.
а его марионетка только выполняет решения своего хозяина.
интересно, порошенко возит счас бесплатные макароны ахметова в бамбас или
уже не возит??
кормил колорадов 5 лет, вместо того, чтобы давить-травить-палить
как в огороде.
не травил-кормил? вот оные и размножились.
права качают - мало им данецка, требуют расширения бамбаскаго огорода до границ данецкой обл 2013 года.
расползаются как тараканы,
а
им мосты строят, шоб дальше ползли.
ахаха
Пропаганда России сделала из Порошенко поборника войны, диванные маргиналы поверили пропаганде и ... оказались, видимо, у разбитого корыта.
Учиться работать президентом, когда идет война, это непозволительная роскошь ....
Надо Новой Власти не идти по проторенной дорожке коммунистов , уничтожая чиновников Прежней Власти, а советоваться.
Порошенко показал себя профессиональным дипломатом, и Новой Власти надо у него брать уроки, как вести Международные переговоры...
Розповіді Порошенка про те, що санкції проти Росії, начебто, "прив'язані" до "Мінських угод", - це або брехня (як я вважаю), або одна з найбільших помилок української дипломатії, яку І НЕОБХІДНО, І ЛЕГКО ВИПРАВИТИ. Адже санкції проти Росії були введені РАНІШЕ, ніж відбулися зустрічі в Мінську і з'явились "Мінські угоди": санкції - це реакція на окупацію і анексію Криму, на збиття пасажирського Боїнга, за дезинформування громадян США під час президентської виборчої кампанії, за застосування бойових отруйних речовин (хімічної зброї) проти громадян і на території Великобританії та інші ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА З БОКУ РФ. - І це не просто реакція, але і ЗАСІБ, СПОСІБ І ЗАХІД (ДІЯ), ЦІЛІ ЯКИХ - ВИПРАВИТИ ЦІ ПОРУШЕННЯ, тобто, повернути стан, який був до цих порушень: ніякий "інший" "новий" стан тут НЕ ПОТРІБНИЙ !
Тому будь-які спроби з Заходу говорити про прив'язку санкцій до "Мінських угод" (спроби підмінити правовий стан на якийсь "інший" "новий" стан) українська дипломатія має негайно зупиняти, тикаючи брехунів носом у правду (див.попередній абзац тут вище).
Але перш за все, потрібно потикати носом у цю правду президента Порошенка, щоб він припинив вводити в оману (дезинформувати) громадян України і припинив допомагати брехунам з-за кордону, які намагаються проштовхувати цю брехню про "Мінські угоди".
Тим більше, це угоди між ким? Між людьми, які чомусь вирішили між собою про щось домовитись? (Так "Дохлого Сепара" - одного з тих, хто підписав ці нікчемні папірці, - вже навіть серед живих нема.) - Однозначно, що нас ця нісенітниця ні до чого не зобов'язує.