 Під час конфлікту з добровольцями на блокпосту в Кремінному один із поліцейських зробив попереджувальний постріл. ВIДЕО

На ексклюзивному відео, яке опинилося у розпорядженні Цензор.НЕТ, звук пострілу чути на 30 секунді.
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+13
Почему полиция так смело не вела в 2014г. и не ведет себя сейчас с российско-террористическими группами боевиков?
+11
Давайте цю поліцейську свору випхаємо патрулювати Донецьк.
Як розумні такі.. Не вони території від сепарів відвоювали, а ці хлопці.
Як розумні такі.. Не вони території від сепарів відвоювали, а ці хлопці.
+9
сепары переходили на подконтрольную территорию агитировать и никто их и не пытался задержать, а в добровольцев ствол
Гірше ніж янукодло..
Як розумні такі.. Не вони території від сепарів відвоювали, а ці хлопці.
хто надав наказ ?
в зельку вже вселивсь духан януковоща ?
Прошу вас не обзивайте Президента України, це неправильно обзиватися і нічого не дає.
цього дрібного членограя ?
А зараз це наш Президент - не можна обзивати Президента тим більше, що будуть реформи.
73% дурников...вы выйдите захищати цю НАРКОШУ?)))
одна надія на армію фуйла, якщо авакян не спроможиться.
Око у него не железное...
Да и вписыватся за НАРКОШУ и его дедулю...смысла нет...
Куда потом бежать?
но,что очень показательно,когда пацаны прессуют мусорских на дороге - ВСУшники отворачиваются и наслаждаются краевыдами..