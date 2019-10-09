 Під час конфлікту з добровольцями на блокпосту в Кремінному один із поліцейських зробив попереджувальний постріл. ВIДЕО

На ексклюзивному відео, яке опинилося у розпорядженні Цензор.НЕТ, звук пострілу чути на 30 секунді.

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