EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  1595  44
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5877) Нідерланди (454) Боїнг-777 Malasia Airli... (396) Яременко Богдан (36)

 Україні варто продовжувати політику співпраці з Нідерландами у справі MH17, зокрема щодо незакритого повітряного простору, - Яременко. ВIДЕО

Українська влада має продовжувати політику відкритості і повної співпраці з нідерландськими слідчими у справі про збитий над Донбасом у 2014 році "Боїнг" рейсу MH17.

Про це заявив у відеозверненні глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що нинішня влада має продовжувати цю політику, в тому числі, якщо голландські парламентарі не лише намагатимуться задовольнити зрозумілі емоційні потреби жертв і родичів цієї катастрофи, яких ми повністю розуміємо і солідаризуємось з ними. І якщо голландські парламентарі все-таки хочуть знайти істину, то ми повинні допомогти. Україна повинна спокійно йти на співпрацю, як і робила це у всіх епізодах від перших хвилин цієї катастрофи", - сказав він.

За його словами, Україна в той час діяла відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

"Якщо ситуація з небом міністру закордонних справ (Блоку - ред) представляється, як комплексна, а не лише як питання рішень України, то, мені здається, нам нема про що переживати. Це допоможе всім встановити справедливість, зрозуміти і нарешті поставити крапку в тому, що в ті дні що б не робила Україна з точки зору вирішення авіаційних органів, не це стало причиною катастрофи - не Україна запустила ракету і вбила людей", - пояснив Яременко.

Читайте також: Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі МН17

Він також анонсував розгляд цього рішення парламенту Нідерландів комітетом у закордонних справах.

"Я закликатиму до стриманості. Рішення парламенту Голландії, враховуючи що було кілька проєктів і було вибрано найбільш делікатний щодо України, не дає підстав для криків, інсинуацій або нестриманої поведінки. Давайте будемо мудрими", - резюмував він.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів підтримав пропозицію партії "Християнсько-демократичної заклик" про додаткове розслідування. Депутат від ХДЗ Кріс ван Дам повідомив: "Пропозицію щодо подальшого розслідування факту, що не було закрито повітряний простір над Україною, щойно прийнято одноголосно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153005
 
   
 Топ коментарі
 
Емсли бы не мудрейший обмен пленными и выдача кацапам Цемаха, никто бы не вспомнил о незакрытом воздушном пространстве. Это - последствия мудрейшей внешней политики недонаполеона.
 показати весь коментар
 
Надо же, следствие Нидерландов считало Россию виновником гибели самолета, Порошенко поменяли и мнение начало меняться ....
 показати весь коментар
 
Что то очень много стало в информпространстве этой бородатой вагины
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Продажна Європа боїться. Кого купили, а більшість боїться і грається в "толерантність" з РФ.
 показати весь коментар
 
 
Готовьтесь - MH17 частично повесят на нас.
 показати весь коментар
 
 
Почему частично? Достаточно, чтобы следствие признало, что в то время в Украине велись военные действия. Тогда Украина должна была закрыть воздушное пространство над той территорией. Украина виновата - и пофиг, кем, и из чьей установки, из кем контролируемой территории была выпущена ракета. Это - благодарность за Цемаха. Не хотите помагать в расследовании - будете виноваты сами!
 показати весь коментар
 
 
Не, вряд ли все так просто и однобоко
 показати весь коментар
 
 
Минимум - вина пополам с мокшей. Но мы, в отличии от кацапстана, не сможем не признать приговоров международных судов. Будем платить жертвам. А кацапы - сидеть и тащиться с этого цирка.
 показати весь коментар
 
 
В Сирии хрен знает сколько лет конфликт и не закрывали. Закрыли только в 2015, после того, как кацапы туда влезли.
 показати весь коментар
 
От граждан тоже зависит внешний вектор, через давление социума - референдум по Шайтанмаеру логичен.
Оттянуть время до лета 2020, там Украина будет оркам уже не так интересна.

Если на все соглашается, чтоб всем угодить, значить флюгер.
До нового года, а потом внешние управление? По сути международная организация по дерибану остатков эквити страны - судьба Боснии и ещё двух кусков конфедерации.
 показати весь коментар
 
Емсли бы не мудрейший обмен пленными и выдача кацапам Цемаха, никто бы не вспомнил о незакрытом воздушном пространстве. Это - последствия мудрейшей внешней политики недонаполеона.
 показати весь коментар
 
 
Женіть цих ворогів, не чекайте, бо вони за півроку цілком зруйнують державу! Ніякого обов'язку закривати повітряну простору Україна не мала. Коли зрадники та аґенти повісять це на Україну, голяндці витрясуть з українського народу мільярди долярів за злочин Путіна.
 показати весь коментар
 
 
задача новой команды- поставить везде жирные точки и закрыть все открытые вопросы))
 показати весь коментар
 
***** расщедрилось на комиссию и теперь будут искать виноватых в Украине.
Что не удивительно при Монике Зелинской в роли президента.
Настоящего-то президента нет!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Давай тебе оберемо!
 показати весь коментар
 
Тем более что у нас нет причин волноваться.
 показати весь коментар
 
 
если нет причин волноваться - это не означает что их нужно искать
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
как сказал некогда святой и кроткий петя: на всякий слючай у нас есть план "Б"
 показати весь коментар
 
Пети с планом Б уже нету. Зато есь вовочка с планами B,C,D,E,......Y,Z.
 показати весь коментар
 
 
Надо же, следствие Нидерландов считало Россию виновником гибели самолета, Порошенко поменяли и мнение начало меняться ....
 показати весь коментар
 
 
Орки закинули тему в общество через общественную организацию.
Парламент быстро принял - спасибо за Цемаха.
 показати весь коментар
 
Что то очень много стало в информпространстве этой бородатой вагины
 показати весь коментар
 
 
а с какого хрена мы должны были закрыть полеты? мы чьо, собирались кого-то сбивать?

послать их путена...
 показати весь коментар
 
Для того "зеленые лица" Цемаха и отдали ху@лу, чтобы поссорить Украину с Нидерландами. Голландцы неоднократно просили выдать им Цемаха, но зеленая кукла отдала его своему дружбану ху@лу, а теперь Нидерланды будут раскручивать "вину Украины" за незакрытое небо, ставя нас в один ряд с кремлевским убийцей... Зебилы, это ваша заслуга, тупые вы идиоты...
 показати весь коментар
 
 
А навіщо тоді цемаха віддавали? Чи це таке співробітництво?
 показати весь коментар
 
 
Как понимаю по последним голландским заявлениям Украина наравне с ОРДЛО виновата в сбитии Боинга ибо не закрыла небо. РФ как то отходит в сторону
 показати весь коментар
 
 
Все как по кацапским говно СМИ рассказывал вечерний мудозвон - сбил капитан Волошин и падая самолет зацепил распятого мальчика, а опочленцы с БУКом просто проходили мимо и заблудились
 показати весь коментар
 
 
Молодцы земунды!!! Сделайте Украину виноватой в сбитии МН-17.

Просто афигенные перспективы у Украины вырисовываюся:
1. Все ключевые потоки под Коломойским.
2. Российский бизнес опять заходит и давит всю конкуренцию в Украине (Ахметову, Пинчуку и Коломойскому оно только на руку).
2. Инвесторы уходят из Украины от бесконтрольного доения.
3. Средний и мелкий бизнес закрывается или переносится за пределы Украины.
4. Ничем не обеспеченная гривна пикирует.
5. Армия деморализована.
6. Армия отступает.
7. Армию разоружают.
8. Украину вместо Роиси сношают с обеих сторон по формуле Штайнмайера.
9. Украину сношают за МН-17.
 показати весь коментар
 
 
Почему ЦРУ, МИ6, разведка Нидерландов не передали Украине информацию что РФ завезла сепарам БУКи, мы бы закрыли воздушное пространство. Разведчиков там держат *****, а виноваты мы..
 показати весь коментар
 
а почему не было закрыто воздушное пространство, действительно, ведь были сбитые самолеты, не понятно
 показати весь коментар
 
Небо над лугандоном не было полностью закрыто. На время проведения АТО были запрещены полеты ниже 320-го эшелона (то есть на высотах ниже 32 000 футов, или 9750 метров). Это означает, что воздушное пространство Донбасса могли пересекать только транзитные суда.

Boeing-777 должен был двигаться на 350-м эшелоне - на оптимальной для воздушных судов этого типа высоте. Однако в момент катастрофы он находился на 330-м. Но вряд ли это существенно сказалось на том, что произошло дальше.
 показати весь коментар
 
А в Ростовской области Раша с ночи перед катастрофой закрыло для гражданских самолетов до 16 тыс метров. У Боинга777 потолок примерно 13500.
 показати весь коментар
 
Напрашивается вывод, что на рашке фсе знали.
 показати весь коментар
 
Воздушное пространство было закрыто до 7 км, максимальные возможности Гиркина и Ко на тот момент были 5 км. Откуда было знать, что россияне ночью притащили Бук, стреляющий на такую высоту, и собираються сбивать пассажирский самолет? Запад ни разу не поставил вопрос: зачем вообще нужен был там Бук, ведь бомбардировщики не летают на такой высоте, тем более около границы, кого сбивать собирались?
 показати весь коментар
 
Мы уже и цамаха для них отловили, ох уж эти укуренные маланцы голанцы
 показати весь коментар
 
это попытка навесить вину с насильника на жертву
 показати весь коментар
 
 
з кацапіцв спитати не можуть,треба крайнього знайти
 показати весь коментар
 
 
А от мені чомусь думається,що Україні варто послати їх всіх нахрєн,бо,один чорт,толку з усього цього не буде в найближчьому майбутньому...
 показати весь коментар
 
 
Готовят украинцев к тому, что прийдется признать вину за Боинг и выплатить компенсации. Российский политолог Соловей сказал об этом еще 6 октября, в интервью ukrlife.
 показати весь коментар
 
 
Не нужно нервничать , расследование катастрофьі Боинга МН-17 ведется с 2014г международной следственной группой JIT и прокуратурой Нидерландов. Все , что касается решений госорганов Украиньі и работьі диспетчерской службьі , уже проверено под микроскопом. Никаких новьіх фактов и сенсаций в данном кейсе следствия не появлялось . Хотят парламентарии Нидерландов перепроверить фактьі и доказательства - ради бога , но в рамках существующего расследования . Украина предоставит по второму кругу ВСЕ запрашиваемьіе материальі , нам скрьівать нечего.
 показати весь коментар
 
Капітулянти на чолі з зеленою шмаркльою визнають, що ***** це миротворець, а Порошенко головний винуватець збиття Боїнга.. Ось такі реалії малята.... ((
 показати весь коментар
 
В Афганистане закрыто небо?
Там ведь 40 лет гражданская война.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору