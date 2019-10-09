 Україні варто продовжувати політику співпраці з Нідерландами у справі MH17, зокрема щодо незакритого повітряного простору, - Яременко. ВIДЕО

Про це заявив у відеозверненні глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що нинішня влада має продовжувати цю політику, в тому числі, якщо голландські парламентарі не лише намагатимуться задовольнити зрозумілі емоційні потреби жертв і родичів цієї катастрофи, яких ми повністю розуміємо і солідаризуємось з ними. І якщо голландські парламентарі все-таки хочуть знайти істину, то ми повинні допомогти. Україна повинна спокійно йти на співпрацю, як і робила це у всіх епізодах від перших хвилин цієї катастрофи", - сказав він.
За його словами, Україна в той час діяла відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).
"Якщо ситуація з небом міністру закордонних справ (Блоку - ред) представляється, як комплексна, а не лише як питання рішень України, то, мені здається, нам нема про що переживати. Це допоможе всім встановити справедливість, зрозуміти і нарешті поставити крапку в тому, що в ті дні що б не робила Україна з точки зору вирішення авіаційних органів, не це стало причиною катастрофи - не Україна запустила ракету і вбила людей", - пояснив Яременко.
Він також анонсував розгляд цього рішення парламенту Нідерландів комітетом у закордонних справах.
"Я закликатиму до стриманості. Рішення парламенту Голландії, враховуючи що було кілька проєктів і було вибрано найбільш делікатний щодо України, не дає підстав для криків, інсинуацій або нестриманої поведінки. Давайте будемо мудрими", - резюмував він.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів підтримав пропозицію партії "Християнсько-демократичної заклик" про додаткове розслідування. Депутат від ХДЗ Кріс ван Дам повідомив: "Пропозицію щодо подальшого розслідування факту, що не було закрито повітряний простір над Україною, щойно прийнято одноголосно".
Оттянуть время до лета 2020, там Украина будет оркам уже не так интересна.
Если на все соглашается, чтоб всем угодить, значить флюгер.
До нового года, а потом внешние управление? По сути международная организация по дерибану остатков эквити страны - судьба Боснии и ещё двух кусков конфедерации.
Что не удивительно при Монике Зелинской в роли президента.
Настоящего-то президента нет!!!
Парламент быстро принял - спасибо за Цемаха.
послать их путена...
Просто афигенные перспективы у Украины вырисовываюся:
1. Все ключевые потоки под Коломойским.
2. Российский бизнес опять заходит и давит всю конкуренцию в Украине (Ахметову, Пинчуку и Коломойскому оно только на руку).
2. Инвесторы уходят из Украины от бесконтрольного доения.
3. Средний и мелкий бизнес закрывается или переносится за пределы Украины.
4. Ничем не обеспеченная гривна пикирует.
5. Армия деморализована.
6. Армия отступает.
7. Армию разоружают.
8. Украину вместо Роиси сношают с обеих сторон по формуле Штайнмайера.
9. Украину сношают за МН-17.
Boeing-777 должен был двигаться на 350-м эшелоне - на оптимальной для воздушных судов этого типа высоте. Однако в момент катастрофы он находился на 330-м. Но вряд ли это существенно сказалось на том, что произошло дальше.
Там ведь 40 лет гражданская война.