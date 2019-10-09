EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Курйози, Події, Суспільство
  12728  114
Все про:курйоз (353) Одеса (2125) паркування (72) трамвай (65)

 В Одесі пасажири трамваїв 2 години переставляли з місця на місце малолітражку, яка перекривала дорогу, бо її водійка пішла на "Привоз". ВІДЕО камер спостереження

6 жовтня на перехресті біля ринку "Привоз" в Одесі стався курйозний випадок, знятий камерами спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Avto24, близько 15.20 власниця червоного автомобіля Chery QQ приїхала на ринок і припаркувала своє авто прямо посеред площі, де роз'їжджаються трамваї. І пішла з дитиною на дві години.

Задня частина автомобіля заважала руху трамвая в одному з напрямків. Тоді пасажири вийшли і виштовхали машину, звільнивши шлях. Але тоді автомобіль став заважати руху трамвая в іншому напрямку. І пасажири наступного трамвая знову відсунули машину. Ця "процедура" повторювалася щоразу, коли на площу приїжджав трамвай.

Жінка, після того, як вирішила всі свої справи, спокійно сіла в свій автомобіль і поїхала далі. Найімовірніше, вона навіть не зрозуміла, що відбувалося з її машиною весь цей час.

Дивіться також: Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152997
 
   
 Топ коментарі
 
Какая глупость...ведь все знают что машина на крыше перемещается гораздо удобнее
 показати весь коментар
 
Ни у кого не хватило ума проколоть колеса? Ну, потом пусть требуют бесплатного лечения грыж и грыж позвоночника...
 показати весь коментар
 
и вот эта дура и ТП, 100% голосовала за Зебила..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Понабігло сексистів з альтернативним IQ. Там поряд з Cherry ще 3 інші ідіоти паркуються посеред перехрестя, де не можна паркуватися.
 показати весь коментар
 
Залізничники розумніші за трамвайників. Їхні рейки зі шпалами суттєво вищі. Спробуй зайняти.
 показати весь коментар
 
Жіночка стала "Звездою" ютуба.
Ну, але якщо чесно час від часу "Всі туплять. "
 показати весь коментар
 
 
Шановна редакція Цензор.НЕТ"!
Ради, що Вам припало до смаку відео, опубліковане на наших інформ ресурсах. Що у Вас з'явилася можливість використовувати його з користю для Вашого каналу. Будемо і надалі пропонувати Вам цікаві відеоматеріали для новинних публікацій. У разі чергового використання нашого відеоматеріалу, переконливе прохання, не прибирати з відео логотип. І головне - не забувати посилатися на вихідне джерело - тобто на нас - Комунальну установу "Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітікі міста Одеси ("Центр-077"") "".
Заздалегідь вдячні за розуміння.
З повагою, прес служба КУ "Центр-077".
 показати весь коментар
 
Закордоном проїхали би штовхнувши машинку порушниці
 показати весь коментар
 
Нечего прокалывать и ломать, да и это вам не в комментах пяткой в грудь бить. вандализм это правонарушение и по делу - эвакуировать нужно,
Да и это гораздо хуже не найти машину и ехать хз куда за ней и платить штрафы - лучше запомнит да и городу (или корупционному казлу какомуто) прибыль.
 показати весь коментар
 
 
Може колись таки запрацюють євакуатори та буде здійснюватися прибирання авто з вулиці за паркування з порушенням, тим більше як що перешкоджає громадському транспорту. Сподіваюсь....
 показати весь коментар
 
В этом видео вся Одесса. И живут точно так же.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоКурйози
 
 
 
 
 
 вгору