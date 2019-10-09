 В Одесі пасажири трамваїв 2 години переставляли з місця на місце малолітражку, яка перекривала дорогу, бо її водійка пішла на "Привоз". ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Avto24, близько 15.20 власниця червоного автомобіля Chery QQ приїхала на ринок і припаркувала своє авто прямо посеред площі, де роз'їжджаються трамваї. І пішла з дитиною на дві години.
Задня частина автомобіля заважала руху трамвая в одному з напрямків. Тоді пасажири вийшли і виштовхали машину, звільнивши шлях. Але тоді автомобіль став заважати руху трамвая в іншому напрямку. І пасажири наступного трамвая знову відсунули машину. Ця "процедура" повторювалася щоразу, коли на площу приїжджав трамвай.
Жінка, після того, як вирішила всі свої справи, спокійно сіла в свій автомобіль і поїхала далі. Найімовірніше, вона навіть не зрозуміла, що відбувалося з її машиною весь цей час.
Ну, але якщо чесно час від часу "Всі туплять. "
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Заздалегідь вдячні за розуміння.
З повагою, прес служба КУ "Центр-077".
Да и это гораздо хуже не найти машину и ехать хз куда за ней и платить штрафы - лучше запомнит да и городу (или корупционному казлу какомуто) прибыль.