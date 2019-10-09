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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 Ніяких президентів, ніяких автономій ніхто вибирати на Донбасі не дозволить. Україна - унітарна держава, - МЗС про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Партнери України по "нормандському формату" підтримують вимогу українських дипломатів у Росії з виведення нею військ і надання можливості Україні відновити суверенітет над тимчасово окупованими територіями.

Про це заявив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв, виступ якого опубліковано на сторінці дипломата в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про місцеві вибори. Ніяких президентів, ніяких автономій ніхто вибирати там не дозволить, бо Україна є унітарною державою. Тому вимога дипломатів до Російської Федерації, яку підтримують також наші партнери по "нормандському формату", - це вивести збройні сили і дати можливість Україні відновити суверенітет над сьогодні окупованою територією", - сказав Макєєв.

Він запевнив, що з "формули Штайнмаєра" не починаються переговори, вона передбачає тільки вирішення питання, коли набуде чинності закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі.

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"Все, про що говорить "формула Штайнмаєра", - це про те, як може набути чинності закон про особливості місцевого самоврядування. Підкреслюю, ніякої автономії там немає, тільки місцеве самоврядування", - зазначив дипломат і додав, що за "формулою Штайнмаєра" такий закон набуде чинності в день проведення на нині окупованих територіях Донбасу виборів, які повинні бути демократичними і відповідати стандартам ОБСЄ.

Водночас Макєєв підкреслив, що ці вибори будуть визнані демократичними тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ побачать, що "на виборчих дільницях немає урок з автоматами, поруч з виборчими дільницями немає танків, будь-який громадянин України, який проживає на цій території, може прийти і проголосувати, в тому числі 1,5 млн тимчасово переміщених осіб".

Також він зазначив, що на виборах українські ЗМІ повинні будуть мати можливість висвітлювати виборчий процес, український ЦВК проводити ці вибори, і будь-який громадянин України зможе балотуватися, будь-яка українська політична партія зможе висувати свої кандидатури.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152968
 
 
 Топ коментарі
 
Ні капітуляції!
Слава Україні!

14.10.2019
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А особливий статус, закріплений в конституції - це що? Де тут унітарність?
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Ні капітуляції!
Слава Україні!

14.10.2019
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Так і повірили Дрискайкові. Сєпар за інстинктом.
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Ультраправых, приверженных теориям заговора и пр. это все равно не убедит.
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хм...но территорию мы оркам отдаем... я или дурак - или вы идиоты..
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бот - когда это в истории было что после отвода воск кацапы не занимали эти территории!? Вспомни Приднестровье, Абхазию, Карабах ... Так что закрой свою шухлятку и не гони мне тут пургу !!
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Украинцы , я не ясновидец, но запомните это : благодаря Монике Зеленски Донбас превращается в Приднестровье-2 . Россия полностью контролирует это территорию , Украина благодаря Монике отводит от Донбаса войска , война не заканчивается , потому что в любой удобный для России момент , она будет пробивать коридор в Крым и до Приднестровья , и благодаря Монике с России снимают санкции. Действия Моники привели до потери Украиной Донбаса . Что надо было делать Монике ? Добивается голубых касок на границе между Россией и Украины! Вы это не понимаете ? Почему ?
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Бери трошки выше, это благодаря 5 ти летним Приднестровье - 2. Она при 5 ти летних потеряна. А теперь, хоть об стену бейся, посоветуй Монике, х....... шо у вас выйдет. Знаешь, легко потерять, а вот найти. Вот ты, как раз и не понимаешь. Почему? Ты спрашиваешь, МЫ НИ КОМУ НЕ НУЖНЫ.
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тогда придеца избирать ватаманов или бацек Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4147
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та тупорылым соевым баранам не докажешь. Они уже до хрипоты блеют "капитуляция"
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Украинцы , я не ясновидец, но запомните это : благодаря Монике Зеленски Донбас превращается в Приднестровье-2 . Россия полностью контролирует это территорию , Украина благодаря Монике отводит от Донбаса войска , война не заканчивается , потому что в любой удобный для России момент , она будет пробивать коридор в Крым и до Приднестровья , и благодаря Монике с России снимают санкции. Действия Моники привели до потери Украиной Донбаса . Что надо было делать Монике ? Добивается голубых касок на границе между Россией и Украины!
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А ну пусть покажет это в тексте документа, который они недавно подписали!!!
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так ты же на соседней ветке орал, шо тот документ на зубок выучил, так поведай
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там и так щас местные советы из бабаев и моторол, хотите их узаконить просто?
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Проклятие порохоботи подменили зелю Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 5796

Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb83ade9a794721918a04bb

Новий закон про особливий статус Донбасу буде враховувати "червоні лінії" і громадську думку. Про це 3 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.
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он просто забывает что говорил вчера. или второй вариант - он тряпка которая плывет по течению в канале канализации.
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Кандидат? А тарифы на коммуналку уже снизили,как вещал кандидат?
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все течет все меняется...
вот и тарифы уже нормальные и економически обоснованы
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в этот зимний сезон тарифы на газ и тепло поднимутся примерно на 20 % от прошлогодней цены. уже обьявили
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Отвод войск нужно для России , что бы легче могла Россия пробить коридор в Крым . Кому это не понятно зачем отводятся войска ?
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Украинская политика, 2019 год.
--- Формула Штанмайера...
--- Предатели, зебилы, это капитуляция!!! Отдаем землю пуйлу!
--- ...
--- Ану быстро поясните!!
--- Формула Штанмайера - это всего план проведение украинских выборов в донбассе
--- Ану не обьясняйте ничего, предатели! Все равно отойдет пуйлу!

Отличная дискуссия выходит)))
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По-простому, по-народному.
Для того щоб посрати (провести вибори) спочатку треба знять штани (роззброїть орків) - це "мінські угоди".
Згідно "формули Шаурмаєра" пропонується срати не знімаючи штанів.
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Геть нічого подібного у цій "формулі" немає. Вона аж ніяк не змінює Мінських угод. Не плутайте те, що є у цій формулі реально із тим, що вам пропагандони втюрили.
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ой как выкручиваются...ой как переобуваются в воздухе...
говорить можете все...вот только все это оправдания и предположения... посмотрим как это будет вписываться в забаганки и хотелки дыры... они ж уже размечтались ...слюной давятся)))
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та кто выкручивается, это все говорилось изначально, но вы же слышите только "капитуляция, зрада"
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Говорильню ты себе в зеленый зад засунуть можешь.

Покажи подписанный текст со всеми условиями, о которых постоянно врет Моника Зеленски и ее миньетчицы.
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если коротко - изначально первым пунктом стояло - полное прекращение огня
проглотили и делаем вид что перемирие и не стреляют???. что нет раненных и...не только...?
а не капитуляция ли - самому в одностороннем порядке сдавать свои позиции и не стрелять?
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Так никто же не отводит, пока 7 дней ПОЛНОЙ тишины не будет, зачем вы раздуваете зраду непонятную.
Вся эта история затевается для нормандской встречи, где ***** и мокнут конкретно. Неужели сложно понять
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Вы не в курсе...сегодня , именно сегодня, хотят отвести, не смотря на то, что еще утром в том районе стреляли.. и вчера стреляли и позавчера...
поэтому туда и рвонули добробвольцы, которых не пропускала (пропустила уже) полиция
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"Речь идет о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством. Поэтому требование дипломатов к Российской Федерации, которое поддерживают также наши партнеры по "нормандскому формату", - это вывести вооруженные силы и дать возможность Украине восстановить суверенитет над сегодня оккупированной территорией" - good. а теперь напишите это на бумаге и заставьте кремлевские башни это подписать. пусть будет формула макеева.
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обсе- козломорная организация,она не увидит и урков с автоматами и нарушений никаких не увидит,так что Макеев-иди лесом
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Из москвабада раздаются вопли,что таких условий о каком-то там выводе войск Украина не получит. Не для того каша варилась. Что дальше,зелики? Отводим войска и подавляем недовольных?
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Какая нафиг формула и разводы укролохов, все формулы и разводы должны быть ратифицированы большинством ВР!
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жена говорит, что этот Штанмайер уже как член семьи стал за последнее время.
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жене, однако, видней... Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6048 Пощупай голову хорошенько в местах произростания рог Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 2534
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Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 718

У тебя есть что-то другое? Если нет, то тебя, тупизня, опятьо разводят втемную.
Если да, то покажи.
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А особливий статус, закріплений в конституції - це що? Де тут унітарність?
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Зеледебилы собираются наделить террористов суверенитетом и сказать, что победили в войне и снять с рашки санкции.
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рук не показывают... пальцы скрестил, гад Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9199
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Словоблудие и замыливание глаз. Проталкивают, сволочи, выборы для легализации террористов.
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Очередная чушь. Кто там в этом ОБСЕ будет решать демократично или нет? Российские генералы? Которые разведку ведут в пользу московии?
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Итак подведем итоги дня)
1 Зеленьіе включили заднюю
2 Обвалили себе рейтинг
3 Регионьі пошатали будку
4 На рашке довольньі, они все равно ничего не собирались делать.

Ну и?
Смьісел бьіл в єтих телодвижениях?
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вот вам и пример информационной войны. Это еще без саммита.
Зеленский думал вытянуть путина на переговоры, а получил дестабилизацию внутри страны, поднял вопрос о проведении выборов, без гарантий безопасности, с передачей права решать состоялись выборы или нет ОБСЕ. Втянул нас в еще одни разведения войск, которые нам абсолютно не выгодны, так как ожидать что Раша отведет свои войска, и обстрелы прекратятся, как минимум, наивно.
Не будет саммита, разве что мы согласимся и выполним все условия Кремля, и лишь тогда, в Нормандии, закрепим свою капитуляцию.
Зеленский, или настолько наивен, или его окружают неадекватные люди.
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