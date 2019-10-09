 Ніяких президентів, ніяких автономій ніхто вибирати на Донбасі не дозволить. Україна - унітарна держава, - МЗС про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Про це заявив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв, виступ якого опубліковано на сторінці дипломата в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про місцеві вибори. Ніяких президентів, ніяких автономій ніхто вибирати там не дозволить, бо Україна є унітарною державою. Тому вимога дипломатів до Російської Федерації, яку підтримують також наші партнери по "нормандському формату", - це вивести збройні сили і дати можливість Україні відновити суверенітет над сьогодні окупованою територією", - сказав Макєєв.
Він запевнив, що з "формули Штайнмаєра" не починаються переговори, вона передбачає тільки вирішення питання, коли набуде чинності закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі.
"Все, про що говорить "формула Штайнмаєра", - це про те, як може набути чинності закон про особливості місцевого самоврядування. Підкреслюю, ніякої автономії там немає, тільки місцеве самоврядування", - зазначив дипломат і додав, що за "формулою Штайнмаєра" такий закон набуде чинності в день проведення на нині окупованих територіях Донбасу виборів, які повинні бути демократичними і відповідати стандартам ОБСЄ.
Водночас Макєєв підкреслив, що ці вибори будуть визнані демократичними тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ побачать, що "на виборчих дільницях немає урок з автоматами, поруч з виборчими дільницями немає танків, будь-який громадянин України, який проживає на цій території, може прийти і проголосувати, в тому числі 1,5 млн тимчасово переміщених осіб".
Також він зазначив, що на виборах українські ЗМІ повинні будуть мати можливість висвітлювати виборчий процес, український ЦВК проводити ці вибори, і будь-який громадянин України зможе балотуватися, будь-яка українська політична партія зможе висувати свої кандидатури.
Слава Україні!
14.10.2019
Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb83ade9a794721918a04bb
Новий закон про особливий статус Донбасу буде враховувати "червоні лінії" і громадську думку. Про це 3 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.
вот и тарифы уже нормальные и економически обоснованы
--- Формула Штанмайера...
--- Предатели, зебилы, это капитуляция!!! Отдаем землю пуйлу!
--- ...
--- Ану быстро поясните!!
--- Формула Штанмайера - это всего план проведение украинских выборов в донбассе
--- Ану не обьясняйте ничего, предатели! Все равно отойдет пуйлу!
Отличная дискуссия выходит)))
Для того щоб посрати (провести вибори) спочатку треба знять штани (роззброїть орків) - це "мінські угоди".
Згідно "формули Шаурмаєра" пропонується срати не знімаючи штанів.
говорить можете все...вот только все это оправдания и предположения... посмотрим как это будет вписываться в забаганки и хотелки дыры... они ж уже размечтались ...слюной давятся)))
Покажи подписанный текст со всеми условиями, о которых постоянно врет Моника Зеленски и ее миньетчицы.
проглотили и делаем вид что перемирие и не стреляют???. что нет раненных и...не только...?
а не капитуляция ли - самому в одностороннем порядке сдавать свои позиции и не стрелять?
Вся эта история затевается для нормандской встречи, где ***** и мокнут конкретно. Неужели сложно понять
поэтому туда и рвонули добробвольцы, которых не пропускала (пропустила уже) полиция
У тебя есть что-то другое? Если нет, то тебя, тупизня, опятьо разводят втемную.
Если да, то покажи.
1 Зеленьіе включили заднюю
2 Обвалили себе рейтинг
3 Регионьі пошатали будку
4 На рашке довольньі, они все равно ничего не собирались делать.
Ну и?
Смьісел бьіл в єтих телодвижениях?
Зеленский думал вытянуть путина на переговоры, а получил дестабилизацию внутри страны, поднял вопрос о проведении выборов, без гарантий безопасности, с передачей права решать состоялись выборы или нет ОБСЕ. Втянул нас в еще одни разведения войск, которые нам абсолютно не выгодны, так как ожидать что Раша отведет свои войска, и обстрелы прекратятся, как минимум, наивно.
Не будет саммита, разве что мы согласимся и выполним все условия Кремля, и лишь тогда, в Нормандии, закрепим свою капитуляцию.
Зеленский, или настолько наивен, или его окружают неадекватные люди.