 "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, Чорновол звинувачує Трубу в невиконанні рішення суду, яке зобов'язує його почати досудове розслідування справи заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.

"Він цього не зробив. Це особиста відповідальність службової особи і йому загрожує 3 роки в'язниці. Я принесла повідомлення про злочин. Про ваш злочин. На жаль, у нас така система, що я про ваш злочин маю писати вам. Ви тричі не виконали рішення суду", - сказала нардепка.

Крім того, Чорновол передала також повідомлення про злочин глави Офісу Президента Андрія Богдана і Портнова.

"Я передаю заяву про злочин Портнова і Богдана, пану Трубі. Я дуже хочу, щоб він подивився мені в очі і пообіцяв, що він порушить кримінальну справу проти Портнова", - заявила Чорновол.

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