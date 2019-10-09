 Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, в багатьох містах України, а також в Празі, 6 жовтня відбулися акції "Ні капітуляції". Приводом для проведення заходів активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади ухвалювати рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як-от "формула Штайнмаєра", "особливий статус" для Донбасу".
рожкова дычь-дычь
В СМИ начнет выливаться куча грязного компромата на всех и вся. СМИ не принадлежат Зеленскому и именно СМИ могут за пару месяцев превратить Зеленского и его окружение в глазах общественности в "монстров", "наглых лжецов", "новых коррупционеров севших на финансовые потоки", " предателей национальных интересов", слуг Сороса и МВФ, "тех кто за копейки продает землю иностранным ТНК", "слуг Коломойского" и т.д.
А после ареста Пашинского и прямых угроз посадить всех кто был при власти Порошенко (а это друзья Пашинского - Аваков, Турчинов, Порубий и еще десяток крупных людей) - по сути объявлена ВОЙНА на физическое уничтожение. Если кто-то не понял.
Сейчас пойдет обратка в адрес Зеленского и возможно начнутся теракты и убийства (взрывы машин, поджоги особняков, похищение родственников).
А вы думаете почему Порошенко не начал сажать регионалов и пр. олигархов? Он понимал, что будет обратка и его и его семью могут просто "замочить"! Сегодня убить даже президента не составляет для спеца особой проблемы.
Більше того! Навіть Юля Мендель - теж єврейка! Оце так пердімонокль!
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!
Слава Україні!
Как видим, многим нравятся последствия вриведущей.
И насчет от 10 до 30 тыс пришедших - а завтра будет сказано что от 10 до 300 тыс? Гы....
Полная проверка всех фискальных и гражданских обязательств перед государством. Тупо по списку избирателей.
А потом уже порка 73% косарей, петляльщиков и неплательщиков на площади до крови.
Эта вся пиаракция делалась командой ЗЕ еще и для того чтобы обеспечить Зеленскому встречу в норманском формате, чтобы этим тоже поднять престиж Зеленского как в глазах наивного народа, так и в глазах мировой общественности. Понятно, что ни на какие уступки Путин не пойдет. Смысла встречи в норманском формате нет никакого кроме пиаровского.
Но весь этот "хитроумный" план команды ЗЕ обернулся против них самих. Они решили, что патриотическая часть населения побухтит тихо и заглохнет. Они решили, что "схватили бога за бороду" (вся власть у нас!!!) и они могут не считаться с СМИ и общественным мнением.
В итоге вместо поднятия рейтинга ЗЕ - этот рейтинг обрушился судя по оценкам экспертов примерно на 15%!!!
под 109 ст. УК не попадает часом?
Даже призывы к путчу недопустимы.
Смотри, не потеряй речь
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!
14.10.2019
16:00
Парк Шевченко
"Хуже не будет": повышение тарифов на отопление в Киеве - на треть
Украинцев готовят к сезону "космических платежек".
Некоторые коммунальщики уже повысили тарифы на тепло и горячую воду, другие готовятся это сделать в самое ближайшее время.
"В среднем по стране ожидается подорожание, как минимум, на 15-20%", -сообщил "Стране" глава комитета по вопросам жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Но не исключены и рекорды. К примеру, в Киевской области тариф на тепло к новому сезону уже увеличили почти вдвое - до 2200 гривен за гигакалорию, что тут же вывело столичный регион из "середнячков" в лидеры по ценам на коммуналку.
В прошлом году у коммунальщиков были аргументы для космических цен: в частности, сравнительно дорогой газ. На нужды населения его отпускали по 8,5 гривен за куб. Сейчас же ситуация, на первый взгляд, кардинально иная. Газ на европейских хабах летом заметно подешевел. "Нафтогаз" в сентябре продавал его коммунальщикам по 5,6 тысяч гривен.
С 1 октября цена немного выросла - до 5,9 тысяч. В рамках акции "Газовый запас" НАК предлагает частникам газ по 5,8 гривен за куб. То есть, на зиму в хранилища должны были закачать дешевый газ. Что, как утверждали в прежнем Кабмине, гарантировало украинцам стабильные тарифы на всю зиму.
Плюс уже буквально в последние дни своей работы прежний состав правительства ограничил цены на тепло 1,4 тысячами гривен за гигакалорию. Это постановление пока никто не отменял, то есть, теоретически ни в одном регионе страны не может быть более высоких тарифов. Тем не менее, и тепло, и горячая вода дорожают.
Наконец, Зеленский лично пообещал, что правительство уйдет в отставку, если ему не удастся снизить тарифы.
Как видим, о снижении никто уже не говорит (наоборот, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижать никто ничего не будет). А на носу - подорожание. К слову, на родине Зеленского в Кривом Роге уже рассматривают вариант перенести начало отопительного сезона:
"Горожане хотят немного отсрочить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить", - сообщил местным СМИ глава местного департамента ЖКХ Иван Москалик.
"Страна" разбиралась, какие ценники увидят украинцы в новых платежках.
Новые ценники
Пока новые тарифы в большинстве регионов официально не огласили. "Идут последние согласования у местных властей и в НКРЭ", - пояснил эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук. Но приблизительно уже можно понимать, к чему готовиться.
В конце сентября Госэнергоэффективности опубликовало средневзвешенные тарифы на тепло по разным регионам Украины.
Для местным коммунальщиков эти расчеты - своего рода "эталон", то есть, свои тарифы они должны формировать так, чтобы хотя бы приблизительно соответствовать показателю по региону. По сравнению с прошлым годом, среднестатистическая гигакаколрия подорожала на 50-250 гривен, то есть, примерно на 5-15%.
К примеру, в Винницкой области вместо 1154 гривен придется платить по 1410 гривен, в Волынской - вместо 1249 гривен - порядка 1530 гривен, в Ривненской - вместо 1341 гривны- 1634 гривен, в Киеве - вместо 1110 гривен - 1154 гривны и т.д. Все расчеты указаны без НДС.
Но эти цифры, скорее всего - минимальная планка.
Коммунальщики попытаются накрутить сверху еще хотя бы 10%. А некоторые - еще больше.
К примеру Киевский областной совет уже согласовал тариф на отопление в 2,2 тысяч гривен за гигакалорию, тогда как, по расчетам Госэффективности, тепло в Киевской области должно стоить вдвое меньше - 1154 гривны.
На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов на сезон 2019-2020 для производителей тепла (ТЭЦ): для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен, то есть, подорожание почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%.
Он уже прошел общественное обсуждение и по-сути, может быть базой для пересмотра тарифов для населения.
Во Львове разработали сразу два варианта новых тарифов, в зависимости от итоговых цен на распределение газа. По первому тепло будет стоить от 11508 до 1876,86 гривен, при том, что действующая цена - 1318,08 гривен за гигакалорию. То есть, тариф может вырасти на 14,5- 42,4%.
Горячая вода с нынешних 77,59 гривен за куб может подорожать до 95,42 гривен, то есть, почти на 23%.
При этом дешевый газ для теплокоммунэнерго - почему-то не аргумент.
По словам Олега Попенко, рост тарифов поясняется несколькими причинами.
Во-первых, с 1 ноября должны вырасти расценки на распределение газа. НКРЭ уже согласовала новые тарифы. Рост - от 15% до 3,8 раз в зависимости от региона. Самый высокий по стране тариф - у ООО "Газпостачсервис" - почти 2,6 гривен за кубометр. Самый низкий - 22 копейки - у ООО "Спектргаз".
У "Киевгаза" новый тариф составит 33 копейки, что примерно на треть выше, чем было ранее, у "Львовгаза" - 1,19 гривен, у "Харькогаза" - 1,49 гривен.
Правда, эти тарифы еще не окончательные. В течение 10 дней они будут проходить общественные слушания, но в любом случае, начнут действовать с 1 ноября.
"Но, чтобы не допустить кассового разрыва, тепловики уже сейчас поднимают свои тарифы. Многие помнят прошлогодний опыт, когда сначала подорожал газ, и только в течение следующего месяца, а то и двух - тарифы. В итоге теплокоммунэнерго закупали газ уже по новым ценникам, а люди платили еще по старым", - говорит Попенко.
Тариф на распределение может повысить общую стоимость тепла и горячей воды для населения от 5% до 20%.
Формируя тарифы, коммунальщики держат в уме и возможное подорожание газа в течение сезона.
"Специальные обязательства по газу для населения истекают в этом году. А дальше включается рынок. То, что газ будет дорожать - не вызывает сомнения.
Не исключено, что тарифы в связи с этим будут пересматривать еще и в течение сезона, ведь по закону, если какая-то из составляющих в тарифе дорожает больше чем на 5% предприятие имеет право повысить цену на услугу", - говорит глава Жилищного сюда Украины Александр Скубченко.
Гройсман не указ
При том в Украине все еще действует "честная платежа Гройсмана" - постановление № 560, которым прежний Кабмин в последние дни своей работы ограничил тарифы на тепло по Украине планкой в 1,4 тысячи гривен за гигакалорию, а на горячую воду - 75,74- 83,66 гривен за куб (в зависимости от наличия полотенцесушителя).
До 1 сентября местные органы власти и НКРЭ должны были привести тарифы к нужному уровню. Но, как видно, этого не произошло, хотя постановление во всех законодательных базах числится как "действующее". И формально его можно использовать, чтобы оспорить повышенные цены на тепло и воду.
Впрочем, "честная платежка", судя по всему, работать не будет. По крайней мере, на планку для тепла в 1,4 тысяч гривен за гигакалорию не ориентируется даже Госэнергоэффективности, не говоря уже о региональных теплокоммунэнерго.
По словам Скубченко, формируя тариф, теплокоммунэнерго закладывают в него все свои затраты, включая потери в сетях, ремонты, зарплаты и пр. "Здесь главная коррупция. В ценник можно заложить все, что угодно, в том числе, закупленные втридорога через фирмы-прокладки расходные материалы, выведенные в офшоры средства и пр. Таким способом коммунальщики "прячут" в тарифы миллиарды гривен", - отмечает он.
По словам Никончука, теоретически составляющие тарифа можно проверить. "Но это мало, кто делает. Одни чиновники попросту ленятся, ведь нужно выезжать на места, инспектировать сети и пр. Других - "заинтересовывают".
Местные власти, которые сегодня согласовывают тарифы большинству теплокомунэнерго, не сильно придираются к завышенным ценникам. Ведь в любом случае компенсируют затраты комунальщикам не они, а государственный бюджет - в виде субсидий населению.
По этой же причине ни местные власти, ни коммунальщики особо не заинтересованы инвестировать деньги в модернизацию сетей.
Параллельно будет нарастать и вал неплатежей. Уже сейчас долги по коммуналке превышают 40 млрд гривен. А после того, как почистят армию субсидиантов, эта сумма может еще больше вырасти.
Как уже писала "Страна", власти намерены проводить жесткую верификацию претендентов на бюджетные деньги (проверять дорогие покупки, счета в банках и пр.).
Коммунальная зима
Но даже по повышенным тарифам тепло и горячая вода вовремя украинцам не гарантируются.
"Нафтогаз" уже несколько месяцев кряду публикует на своем сайте списки должников, и грозится, что не будет отпускать газ этим компаниям. Следовательно, у и потребителей, которых обслуживают "неплатежеспособные" коммунальщики отопительный сезон, как минимум, начнется с опозданием.
На данный момент в списке - 105 должников (по несколько компаний в Днепре, Виннице, Кривом Роге, Киеве, Одессе, Харькове, поставщики тепла в Краматорске, Артемовске, Калуше, Кропивницком, Николаеве, Полтаве, Равном и др.). "Ненадлежащие расчеты этих поставщиков создают угрозу теплообеспечению потребителей в отопительный сезон", - предупредили в НАКе.
То есть, даже если вы исправно оплачиваете свои "космические платежки", но коммунальщики рассчитываются за газ неаккуратно - придется сидеть без тепла и горячей воды.
И это - только один из многочисленных нюансов.
Ура! Это ж надо так вскрыться))
Так никто и не сомневался в спайке порошенко и гражданина нарассеи труханова, временно работающего мэром Одессы!
Вот это да))
И что то молчит об этом пэтина '******* '
Все эти путчи имеют подоснову- и это не формула никакая, тем более, что сам Штайнмайер в шоке, что пэтя забыл, что сам эту формулу хотел имплементировать в Украине. Все дело в снятии депутатской неприкосновенности на Новый год.
И не было бы формулы Штайнмайера, была бы мова, или вира, или политический заказ))) В арсенале у мародера много чего есть
Їздили масони по областях втирали свої бачення. Народ не прозрів.
У зелебень надія на великого Пуйла.. він і тільки він може спасти їх від ситуації і відмінити "норманську зустріч" .А він ВПХ блюзнирить. то "да" "то" ні.
Дизентерію пучить, можливий викід - сморід.