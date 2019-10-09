 Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе. ВIДЕО

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Нагадаємо, в багатьох містах України, а також в Празі, 6 жовтня відбулися акції "Ні капітуляції". Приводом для проведення заходів активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади ухвалювати рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як-от "формула Штайнмаєра", "особливий статус" для Донбасу".

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