EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  15160  176
Матеріали за темою:
Все про:Богдан (41) Зеленський (3093) протест (1000) Братущак (38) Формула Штайнмаєра (100)

 Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе. ВIДЕО

6 жовтня на Майдані в Києві вперше за останні роки відбулася масштабна акція протесту. Акцію "Ні - капітуляції" спровокував інформаційний вакуум і запізнілі незграбні пояснення Володимира Зеленського щодо "формули Штайнмаєра" для Донбасу. Крім столиці, на протест вийшли в кількох десятках українських міст. Втім, Офіс президента, судячи з повідомлень в соцмережах Андрія Богдана, вкрай недооцінює те, що сталося.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, в багатьох містах України, а також в Празі, 6 жовтня відбулися акції "Ні капітуляції". Приводом для проведення заходів активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади ухвалювати рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як-от "формула Штайнмаєра", "особливий статус" для Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти "формули Штайнмаєра" виступили 5 облрад і 4 міськради

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152935
 
   
 Топ коментарі
 
Путч починається? Ось і файно... ось і збсь...

Кажется, путч начинается: кого и как Зеленский объединяет против себя - Цензор.НЕТ 6939
 показати весь коментар
 
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
я за вами з попкорном в руках спостерігаю
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохоботе з облаштованою бойовою позицією на дивані, тебе забула спитати, як мені спостерігати.
 показати весь коментар
 
 
Зєбєню путчіт? Колумбійське коксове вугілля боком пішло?
 показати весь коментар
 
 
шатун в положении пытччччь
рожкова дычь-дычь
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
южанину на трибуну, и литвина, ублюдка не забудьте
 показати весь коментар
 
А героїчний (від слова героїн) Зеленський прийде? В нього ж 83% підтримки! Чи то все Разумков в соцопитуваннях імені себе улюбленого туфту пише? Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 208
 показати весь коментар
 
 
Ну вот и началась силовая война между кланами!! Теперь пойдут в суды сотни уголовных дел. Война всех против всех.
В СМИ начнет выливаться куча грязного компромата на всех и вся. СМИ не принадлежат Зеленскому и именно СМИ могут за пару месяцев превратить Зеленского и его окружение в глазах общественности в "монстров", "наглых лжецов", "новых коррупционеров севших на финансовые потоки", " предателей национальных интересов", слуг Сороса и МВФ, "тех кто за копейки продает землю иностранным ТНК", "слуг Коломойского" и т.д.
А после ареста Пашинского и прямых угроз посадить всех кто был при власти Порошенко (а это друзья Пашинского - Аваков, Турчинов, Порубий и еще десяток крупных людей) - по сути объявлена ВОЙНА на физическое уничтожение. Если кто-то не понял.
Сейчас пойдет обратка в адрес Зеленского и возможно начнутся теракты и убийства (взрывы машин, поджоги особняков, похищение родственников).
А вы думаете почему Порошенко не начал сажать регионалов и пр. олигархов? Он понимал, что будет обратка и его и его семью могут просто "замочить"! Сегодня убить даже президента не составляет для спеца особой проблемы.
 показати весь коментар
 
 
превратить зебила в слугу коломойского особенно понравилось! )) брависимо! пешите исчо.
 показати весь коментар
 
 
)))))) залишилось тільки ЗНЕНАЦЬКА оголосити шоковий факт, що Коломойський та Зеленський - хто б міг подумати! - ЄВРЕЇ
Більше того! Навіть Юля Мендель - теж єврейка! Оце так пердімонокль!
 показати весь коментар
 
 
из какого пальца этот блогер высасывает такие вбросы?
 показати весь коментар
 
 
Уровень ЦН..... Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 4317 Бутусик хотел продаться, а его не купили. Он оказался никому не нужен. Вот он и сосет зраду из пальца. Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 4317.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так там Турчинов по слухам курирует это издание
 показати весь коментар
 
Ну да, а ему сейчас ой как стремно, да и финансовые возможности не те. Вот Бутусик и пытался себе нового папика найти, а его послали. Абыдно, панымаеш...... Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 1570
 показати весь коментар
 
 
да тут отцам-благодетелям не до усыновления,хоть бы самим не загреметь под панфары
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А кто это написал, какой путч? Паровоз идет по наклонной, без пара и дыма. А масса народа смотрит со стороны, ложится под локомотив бесполезно. РАЗДАВИТ.
 показати весь коментар
 
У них тактика такая, сделать муйню, а потом засунуть язьік в жопу, в надежде, что само развоняется.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А я горжусь Зеленским, он Путина переиграл на все 100%
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
74% никогда не ошибаются, а 23% это больные злобные и завистливые люди. Согласен?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!
 показати весь коментар
 
 
Щоб зроблені щось зробили їх треба переробити...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Давно у нас революций не было!
Как видим, многим нравятся последствия вриведущей.
 показати весь коментар
 
У вас на роіссє точно давно не було, а шкода, розплодились занадто козломорді, знахабніли...
 показати весь коментар
 
 
Жизнь била ключом. «Уродонал Шателена», как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. Во всех газетах ежедневно печатался бодрящий призыв анонимного варшавского благодетеля:Измученные гонореей!Выслушайте меня!Измученные читатели жадно внимали словам благодетеля, спешно выписывали патентованное средство и получали хроническую форму болезни.(с)
 показати весь коментар
 
ой, Лёшик обиделся на правду. Лёшик, если ты зебил, то ты зебил. и нифига с этим не поделаешь. Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 9921
 показати весь коментар
 
 
менi Богдан 500 грн. дав, щоб я вдома сидiв. Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 9498 доречi, тiльки Катерина Сонце зна, що вибори було перенесено. така ж розумна, як i усi зеледовбнi.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это 8% слегка попучивает. точнее 0,08%.
 показати весь коментар
 
 
Заголовок противоречит содержанию. На видео как раз об обратном - никаким путчем и не пахнет.
И насчет от 10 до 30 тыс пришедших - а завтра будет сказано что от 10 до 300 тыс? Гы....
 показати весь коментар
 
Так автор на "5 канале" образование и опят получал.
 показати весь коментар
 
 
Путч, говорите? А вы знаете - может быть!Нынешняя власть довольно сцыклива и аморфна: в 2014м Янек со товарищи ноги делал - только пятки сверкали! А гляньте сейчас - все дома, спокойны и невозмутимы... О чем это говорит? На этих тварей Пиночет нужен, а Зеленский и его команда, как бы это помягче сказать...
 показати весь коментар
 
 
Просто Зєєєля це зіц-прєдсєдатєль Фунт. Справжні ляльководи в тіні, їм байдуже, навіть якщо цього клована на шматки порвуть.
 показати весь коментар
 
 
... сцыкливое говно, потому что ЗЕбилмзм - тяжелая форма шизофрении, правда, лечится быстро. 100 ударов плетью по жопе на площади, при народе. Можно и меньше, пока не обосрется.
 показати весь коментар
 
 
Можно и проще.
Полная проверка всех фискальных и гражданских обязательств перед государством. Тупо по списку избирателей.

А потом уже порка 73% косарей, петляльщиков и неплательщиков на площади до крови.
 показати весь коментар
 
 
починається, як мінімум, економічний колапс..(
 показати весь коментар
 
 
Що до "почули сигнал на банковій" - наівний. Та Узеленський і виконує план кремля - пошагово доводить Україну до громодянської війни, осознано.
 показати весь коментар
 
 
Команда ЗЕ и не собиралась подписывать никаких формул Штаймаера и принимать изменения в Конституции с особым статусом Донбасса. Они собирались попиарить Зеленского как лидера МИРА. Команда ЗЕ прекрасно понимает (министерство иностранных дел и Генштаб), что никакого прекращения огня достичь не возможно и тем более разведения войск по фронту.
Эта вся пиаракция делалась командой ЗЕ еще и для того чтобы обеспечить Зеленскому встречу в норманском формате, чтобы этим тоже поднять престиж Зеленского как в глазах наивного народа, так и в глазах мировой общественности. Понятно, что ни на какие уступки Путин не пойдет. Смысла встречи в норманском формате нет никакого кроме пиаровского.
Но весь этот "хитроумный" план команды ЗЕ обернулся против них самих. Они решили, что патриотическая часть населения побухтит тихо и заглохнет. Они решили, что "схватили бога за бороду" (вся власть у нас!!!) и они могут не считаться с СМИ и общественным мнением.
В итоге вместо поднятия рейтинга ЗЕ - этот рейтинг обрушился судя по оценкам экспертов примерно на 15%!!!
 показати весь коментар
 
 
Если это так, то это свидетельствует только об удручающем дебилизме всей этой командыЗЕ и полном непонимании ими настроений активной и пассионарной части народа, которая, собственно, всегда и везде всё решает.
 показати весь коментар
 
 
Вы слишком хорошего мнения о их стратегических способностях. На мой взгляд основная идея : "Надо предложить что-то офигенно- значимое, чтобы у всех дух захватило от размаха и перспектив. А там - как кривая вывезет". Приглядитесь к различного рода законотворчеству - сплошные пузыри Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 327
 показати весь коментар
 
 
Твою ж дивізію! Вже другі за добу тапки від сміху луснули! Доколє! Ходити босим ноги мерзнуть!!! Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 9035
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Какой путч? Согнали по 100 человек со всех регионов Украины, националисты и Петро Порошенко всем оплатил
 показати весь коментар
 
 
Ну, с муйлушей все понятно, его дидусь приспособленец, бо до революции стряпал буржуям в кабаке Петрограда. После , кормил Ленина с Крупской, затем Сталина... И выжил, паскуда, как и ейный сынуля-приспособленец НКВДист, поучавствовавший в карательных отрядах на стороне фашистов, во время варшавского восстания(кремлевское задание, бо восстанием руководило польское правительство в изгнании, потому Красная Армия, находясь в 2-часах похода от Варшавы , и не пришла на помощь варшавянам , а ведь фашистские войска к тому времени ушли из Варшавы, оставались только полицейские отряды... А вот зебил каким боком там примостився, будь он хоть трижды клоуном?... Ему то шо за понт?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
за такие статьи , лицензии СМИ не лишают, как 112 или Ньюз Ван?
под 109 ст. УК не попадает часом?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За посягательство на гос. строй, а именно это и есть путч, по сути узурпация власти, предусмотрена уголовная ответственность

Даже призывы к путчу недопустимы.
 показати весь коментар
 
 
В Украине нет сейчас власти .. То что есть это не власть а хз что .. Не на кого посягать . Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 9532 .
 показати весь коментар
 
 
Расскажешь это на суде
Смотри, не потеряй речь
 показати весь коментар
 
 
Угрожашка . Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 627 .?? Слюни подбери . Чихал я на нынешнюю владу , на говнокомандующего Зеленского , и на твои угрозы , ватка . Вы мне все пох.. Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 9132 . !!
 показати весь коментар
 
 
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!



14.10.2019
16:00
Парк Шевченко
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мне одно не понятно: набуя было уходить с кАнала Zik, чтобы стать потроходотом? Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 8365 Там бы Братущак смотрелся очень гармонично.
 показати весь коментар
 
 
ні капітулації! НІ Зеленському! Ні покидьку і українофобу Ахметову!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порох,тебе ,тварь ,брехло и вор ,в любом случае ничего не светит
 показати весь коментар
 
При чем тут Порох, зебилка? Он давно не при делах. Тут зеленую шмарклю обсуждают.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Кажется, путч начинается"___________________кажется, "цензор" хочет, что б им занялась СБУ!!!!
 показати весь коментар
 
шо там СБУ уже нашла фабрику порохоботов? минСтеця посадила?
 показати весь коментар
 
 
#здобули

"Хуже не будет": повышение тарифов на отопление в Киеве - на треть

Украинцев готовят к сезону "космических платежек".
Некоторые коммунальщики уже повысили тарифы на тепло и горячую воду, другие готовятся это сделать в самое ближайшее время.
"В среднем по стране ожидается подорожание, как минимум, на 15-20%", -сообщил "Стране" глава комитета по вопросам жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Но не исключены и рекорды. К примеру, в Киевской области тариф на тепло к новому сезону уже увеличили почти вдвое - до 2200 гривен за гигакалорию, что тут же вывело столичный регион из "середнячков" в лидеры по ценам на коммуналку.

В прошлом году у коммунальщиков были аргументы для космических цен: в частности, сравнительно дорогой газ. На нужды населения его отпускали по 8,5 гривен за куб. Сейчас же ситуация, на первый взгляд, кардинально иная. Газ на европейских хабах летом заметно подешевел. "Нафтогаз" в сентябре продавал его коммунальщикам по 5,6 тысяч гривен.
С 1 октября цена немного выросла - до 5,9 тысяч. В рамках акции "Газовый запас" НАК предлагает частникам газ по 5,8 гривен за куб. То есть, на зиму в хранилища должны были закачать дешевый газ. Что, как утверждали в прежнем Кабмине, гарантировало украинцам стабильные тарифы на всю зиму.
Плюс уже буквально в последние дни своей работы прежний состав правительства ограничил цены на тепло 1,4 тысячами гривен за гигакалорию. Это постановление пока никто не отменял, то есть, теоретически ни в одном регионе страны не может быть более высоких тарифов. Тем не менее, и тепло, и горячая вода дорожают.
Наконец, Зеленский лично пообещал, что правительство уйдет в отставку, если ему не удастся снизить тарифы.
Как видим, о снижении никто уже не говорит (наоборот, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что снижать никто ничего не будет). А на носу - подорожание. К слову, на родине Зеленского в Кривом Роге уже рассматривают вариант перенести начало отопительного сезона:
"Горожане хотят немного отсрочить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить", - сообщил местным СМИ глава местного департамента ЖКХ Иван Москалик.
"Страна" разбиралась, какие ценники увидят украинцы в новых платежках.
Новые ценники
Пока новые тарифы в большинстве регионов официально не огласили. "Идут последние согласования у местных властей и в НКРЭ", - пояснил эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук. Но приблизительно уже можно понимать, к чему готовиться.
В конце сентября Госэнергоэффективности опубликовало средневзвешенные тарифы на тепло по разным регионам Украины.
Для местным коммунальщиков эти расчеты - своего рода "эталон", то есть, свои тарифы они должны формировать так, чтобы хотя бы приблизительно соответствовать показателю по региону. По сравнению с прошлым годом, среднестатистическая гигакаколрия подорожала на 50-250 гривен, то есть, примерно на 5-15%.
К примеру, в Винницкой области вместо 1154 гривен придется платить по 1410 гривен, в Волынской - вместо 1249 гривен - порядка 1530 гривен, в Ривненской - вместо 1341 гривны- 1634 гривен, в Киеве - вместо 1110 гривен - 1154 гривны и т.д. Все расчеты указаны без НДС.
Но эти цифры, скорее всего - минимальная планка.
Коммунальщики попытаются накрутить сверху еще хотя бы 10%. А некоторые - еще больше.
К примеру Киевский областной совет уже согласовал тариф на отопление в 2,2 тысяч гривен за гигакалорию, тогда как, по расчетам Госэффективности, тепло в Киевской области должно стоить вдвое меньше - 1154 гривны.
На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов на сезон 2019-2020 для производителей тепла (ТЭЦ): для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен, то есть, подорожание почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%.
Он уже прошел общественное обсуждение и по-сути, может быть базой для пересмотра тарифов для населения.
 показати весь коментар
 
 
То есть, если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат. То есть, владелец стандартной двушки в 50 квадратов заплатит за отопление 2,5 тыс гривен, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.
Во Львове разработали сразу два варианта новых тарифов, в зависимости от итоговых цен на распределение газа. По первому тепло будет стоить от 11508 до 1876,86 гривен, при том, что действующая цена - 1318,08 гривен за гигакалорию. То есть, тариф может вырасти на 14,5- 42,4%.
Горячая вода с нынешних 77,59 гривен за куб может подорожать до 95,42 гривен, то есть, почти на 23%.
При этом дешевый газ для теплокоммунэнерго - почему-то не аргумент.
По словам Олега Попенко, рост тарифов поясняется несколькими причинами.
Во-первых, с 1 ноября должны вырасти расценки на распределение газа. НКРЭ уже согласовала новые тарифы. Рост - от 15% до 3,8 раз в зависимости от региона. Самый высокий по стране тариф - у ООО "Газпостачсервис" - почти 2,6 гривен за кубометр. Самый низкий - 22 копейки - у ООО "Спектргаз".
У "Киевгаза" новый тариф составит 33 копейки, что примерно на треть выше, чем было ранее, у "Львовгаза" - 1,19 гривен, у "Харькогаза" - 1,49 гривен.
Правда, эти тарифы еще не окончательные. В течение 10 дней они будут проходить общественные слушания, но в любом случае, начнут действовать с 1 ноября.
"Но, чтобы не допустить кассового разрыва, тепловики уже сейчас поднимают свои тарифы. Многие помнят прошлогодний опыт, когда сначала подорожал газ, и только в течение следующего месяца, а то и двух - тарифы. В итоге теплокоммунэнерго закупали газ уже по новым ценникам, а люди платили еще по старым", - говорит Попенко.
Тариф на распределение может повысить общую стоимость тепла и горячей воды для населения от 5% до 20%.
Формируя тарифы, коммунальщики держат в уме и возможное подорожание газа в течение сезона.
"Специальные обязательства по газу для населения истекают в этом году. А дальше включается рынок. То, что газ будет дорожать - не вызывает сомнения.
Не исключено, что тарифы в связи с этим будут пересматривать еще и в течение сезона, ведь по закону, если какая-то из составляющих в тарифе дорожает больше чем на 5% предприятие имеет право повысить цену на услугу", - говорит глава Жилищного сюда Украины Александр Скубченко.
Гройсман не указ
При том в Украине все еще действует "честная платежа Гройсмана" - постановление № 560, которым прежний Кабмин в последние дни своей работы ограничил тарифы на тепло по Украине планкой в 1,4 тысячи гривен за гигакалорию, а на горячую воду - 75,74- 83,66 гривен за куб (в зависимости от наличия полотенцесушителя).
До 1 сентября местные органы власти и НКРЭ должны были привести тарифы к нужному уровню. Но, как видно, этого не произошло, хотя постановление во всех законодательных базах числится как "действующее". И формально его можно использовать, чтобы оспорить повышенные цены на тепло и воду.
Впрочем, "честная платежка", судя по всему, работать не будет. По крайней мере, на планку для тепла в 1,4 тысяч гривен за гигакалорию не ориентируется даже Госэнергоэффективности, не говоря уже о региональных теплокоммунэнерго.
По словам Скубченко, формируя тариф, теплокоммунэнерго закладывают в него все свои затраты, включая потери в сетях, ремонты, зарплаты и пр. "Здесь главная коррупция. В ценник можно заложить все, что угодно, в том числе, закупленные втридорога через фирмы-прокладки расходные материалы, выведенные в офшоры средства и пр. Таким способом коммунальщики "прячут" в тарифы миллиарды гривен", - отмечает он.
По словам Никончука, теоретически составляющие тарифа можно проверить. "Но это мало, кто делает. Одни чиновники попросту ленятся, ведь нужно выезжать на места, инспектировать сети и пр. Других - "заинтересовывают".
Местные власти, которые сегодня согласовывают тарифы большинству теплокомунэнерго, не сильно придираются к завышенным ценникам. Ведь в любом случае компенсируют затраты комунальщикам не они, а государственный бюджет - в виде субсидий населению.
По этой же причине ни местные власти, ни коммунальщики особо не заинтересованы инвестировать деньги в модернизацию сетей.
Параллельно будет нарастать и вал неплатежей. Уже сейчас долги по коммуналке превышают 40 млрд гривен. А после того, как почистят армию субсидиантов, эта сумма может еще больше вырасти.
Как уже писала "Страна", власти намерены проводить жесткую верификацию претендентов на бюджетные деньги (проверять дорогие покупки, счета в банках и пр.).
Коммунальная зима
Но даже по повышенным тарифам тепло и горячая вода вовремя украинцам не гарантируются.
"Нафтогаз" уже несколько месяцев кряду публикует на своем сайте списки должников, и грозится, что не будет отпускать газ этим компаниям. Следовательно, у и потребителей, которых обслуживают "неплатежеспособные" коммунальщики отопительный сезон, как минимум, начнется с опозданием.
На данный момент в списке - 105 должников (по несколько компаний в Днепре, Виннице, Кривом Роге, Киеве, Одессе, Харькове, поставщики тепла в Краматорске, Артемовске, Калуше, Кропивницком, Николаеве, Полтаве, Равном и др.). "Ненадлежащие расчеты этих поставщиков создают угрозу теплообеспечению потребителей в отопительный сезон", - предупредили в НАКе.
То есть, даже если вы исправно оплачиваете свои "космические платежки", но коммунальщики рассчитываются за газ неаккуратно - придется сидеть без тепла и горячей воды.
И это - только один из многочисленных нюансов.
 показати весь коментар
 
 
как порохоботы в прыжке переобуваются - уже не брезгуют "Страна UA" читать!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Та да. В Одессе выступал по тв шмушкович от бпп , простите, от ес , и рассказывал , что они и труханов объединяются против действующей власти!!!
Ура! Это ж надо так вскрыться))
Так никто и не сомневался в спайке порошенко и гражданина нарассеи труханова, временно работающего мэром Одессы!
Вот это да))
И что то молчит об этом пэтина '******* '
Все эти путчи имеют подоснову- и это не формула никакая, тем более, что сам Штайнмайер в шоке, что пэтя забыл, что сам эту формулу хотел имплементировать в Украине. Все дело в снятии депутатской неприкосновенности на Новый год.
И не было бы формулы Штайнмайера, была бы мова, или вира, или политический заказ))) В арсенале у мародера много чего есть
 показати весь коментар
 
 
Дезентерію пучить.
Їздили масони по областях втирали свої бачення. Народ не прозрів.
У зелебень надія на великого Пуйла.. він і тільки він може спасти їх від ситуації і відмінити "норманську зустріч" .А він ВПХ блюзнирить. то "да" "то" ні.
Дизентерію пучить, можливий викід - сморід.
 показати весь коментар
 
 
"...во многих городах Украины, а также в Праге 6 октября прошли акции "Нет капитуляции". Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 6821
 показати весь коментар
 
Брехня. Спадковість і сутність злочинної влади зберігається. Проти петі теж виходили кілька разів. Останній раз Майдан був 2 роки назад під ВР, коли сабаківські ставили на коліна ветеранів-атошників.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору