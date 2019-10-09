 Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній. ВIДЕО

Про це у своєму телеграмі розповів лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, передає Цензор.НЕТ.
"До бою", - команда поліцейським відкривати вогонь по ветеранах та активістах на блокпосту в Кремінній, які прямували на мирну акцію в Золоте! Влада стріляє в українських громадян!" - заявив нардеп, опублікувавши відео спроб ветеранів та активістів пройти блокпост і потрапити в Золоте.
Варто зазначити, що сьогодні з ранку активісти повідомляють про проблеми з проїздом в Золоте. Так активіст Олексій Бик, заявив про заборону йому проходити через блокпост.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.
6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.
При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".
Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.
8 жовтня Білецький заявив: "Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовляться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра"
Если оставят поселок в серой зоне и там пострадает украинский гражданин - это уже повод для импичмента! Президент должен обеспечить защиту граждан, а не оставлять их в неизвестности в зоне, где не действует закон.
Зря он ринулся решать Донбасс не решив вопрос правосудия и коррупции. Его кто-то умно завел на минное поле без карты - там ему и писец встанет на задние лапки!
Кто дал ? Фамилия, имя, должность ...
Типичный шшидовский стиль: как антинародное решение - так сразу нет автора.
Есть безличная форма или фраза "есть мнение"...
_______________________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇННИ ________________________
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. І звичайно що не
Україна винна що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли -
капітулянти.Тепер Украинському народу треба терміново виправляти свою
жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів,
треба всім як один піднятися на захист святого суверенітету і територіальної
цілісності України.Та зупинити проклятих Слуг кремлівських оккупантів
які навязують злочинну капітуляцию та знищення Української держави.
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СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
зеля из личинку овоща превращается в куйло