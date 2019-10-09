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 Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній. ВIДЕО

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький заявив про виникнення конфліктів під час спроб ветеранів та активістів пройти в Золоте для участі в акції проти розведення сил. Він стверджує, що поліцейським дали команду стріляти.

Про це у своєму телеграмі розповів лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, передає Цензор.НЕТ.

"До бою", - команда поліцейським відкривати вогонь по ветеранах та активістах на блокпосту в Кремінній, які прямували на мирну акцію в Золоте! Влада стріляє в українських громадян!" - заявив нардеп, опублікувавши відео спроб ветеранів та активістів пройти блокпост і потрапити в Золоте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовиться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра", - Білецький

Варто зазначити, що сьогодні з ранку активісти повідомляють про проблеми з проїздом в Золоте. Так активіст Олексій Бик, заявив про заборону йому проходити через блокпост.

Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній 01
Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній 02
Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній 03

Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній 04

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.

6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.

При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

8 жовтня Білецький заявив: "Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовляться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152933
 
   
 Топ коментарі
 
Так позвони своему хозяину Авакяну.
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Он и так в курсах всего. Билецкий - это ручной щенок на побегушках у папы Бени и Авакова. Он бесплатно не лает. Эта Белая Вошь ни с Путиным ни с властью сейчас воевать не будет... Это же не с детьми радуги и цыганами для картинки "воевать". И даже самая дурная собака не кусает руку кормящую...
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а какого хрена активисты прутся туда? рахве войска уже отвели?
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Кого-то подстрелили? Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 1087 Аваков "сражается" сам с собою. Не иначе, шизофрения. Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 3065 Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 3065 Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 3065
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Зеленський не має ніякого права забороняти людям виходити на протести, ми, українці, -маємо на це право згідно з Конституцією!!!! Так що, якщо Зеля не поважає і не дотримується Конституції- нахера нам такий президент????
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Вот так и будет происходить сдача территорий и страны. Изоляцией районов и зачисткой медиапространства под радостные фанфары Г+Г о возвращении Привата герою Украины с колчаковских фронтов.
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А они должны у вас -зелебобиков разрешение спрашивать на перемещение по своей стране?
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Похоже один прогноз Зеленского уже сбылся - он точно президент на один срок! И еще вопрос о продолжительности этого срока.
Если оставят поселок в серой зоне и там пострадает украинский гражданин - это уже повод для импичмента! Президент должен обеспечить защиту граждан, а не оставлять их в неизвестности в зоне, где не действует закон.
Зря он ринулся решать Донбасс не решив вопрос правосудия и коррупции. Его кто-то умно завел на минное поле без карты - там ему и писец встанет на задние лапки!
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Он не президент хоть мы его избрали (применение технологий как и выбор порошенка в один тур) он просто ширма за которой стоят другие и его просто как ширму открывают и закрывают он сам выбрал себе путь в истории и путь его очень не хороший его танцуют все
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Нет, все-таки президент. Хотя по-большому счету он - соломинка за которую ухватилось большинство населения в том море говна, в котором мы оказались за 28 лет мудрого керування...
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Вы правильно заметили соломинка все поверили а прошло 5 месяцев и он так остался соломинкой и не смог стать тем плотом который помог стране и людям выплыть и теперь мы еще быстрее идем ко дну нет хоризмы только чего изволите
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Это еще большой вопрос кто и по ком откроет вооружонное сопротивление.На руках в Украине масса вооружения,в том числе и трофейного.
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Что это за блеяние - "дали" команду ...
Кто дал ? Фамилия, имя, должность ...
Типичный шшидовский стиль: как антинародное решение - так сразу нет автора.
Есть безличная форма или фраза "есть мнение"...
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писда этой власти придет очень скоро если так будет действовать прости ветеранов и активистов
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Продажный ...резидент экск -клоун ЗЕбил - капитулянт идёт по проторенной дорожке сбежавшего в паРашу кровавого ЗЭКА - Иуды . Тот гад янычара давал команду своим карателям убивать студентов. А этот этот экс- клоун продажный кремлёвский...резидент тоже хочет чтобы стреляли по ветеранам войны с паРашей его цепные псы продажные менты. Тут есть одно но участники боевых действий не студенты их убивать карателями безнаказанно не удастся ..Они сумеют жёстко постоят за себя и за родную Украину которую продали продажные кремлёвские холуи проклятые ЗЕбили - кпитулянты.
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твой бос авакян и дал команду, что он теперь бухтит!!!
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Да националисты заявляют, что антиукраинская полиция эти цепные псы прокремлёвской власти капитулянтов открыла по ним огонь, есть видио. Видео стычки также было опубликовано в социальных сетях очевидцами, которые сняли произошедшие на камеру своих мобильных телефонов. Но всё равно не смотря на стрельбу карателей мужественные защитники Украины жёстко смогли прорваться через антиукраинский блокпост на Донбассе и продолжить движение в сторону населенного пункта Золотое где их с отчаеинем ждут местные жители . Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление лидера националистов Андрея Билецкого.
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_______________________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇННИ ________________________
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. І звичайно що не
Україна винна що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли -
капітулянти.Тепер Украинському народу треба терміново виправляти свою
жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів,
треба всім як один піднятися на захист святого суверенітету і територіальної
цілісності України.Та зупинити проклятих Слуг кремлівських оккупантів
які навязують злочинну капітуляцию та знищення Української держави.
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СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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когда карлсон куралесил все было норм, а теперь больше трех не собираться
зеля из личинку овоща превращается в куйло
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