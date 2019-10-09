EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  1003  28
Все про:держзакупівлі (204) Кабмін (3188) ліки (307) Мінздоров'я (981) протест (1000) Раімов Дмитро (3)

 "МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Кабміну на вулиці Михайла Грушевського в Києві відбувається акція "МОЗ досяг ДНА!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Пацієнти з тяжкими захворюваннями вимагають від МОЗ України розблокувати процедуру закупівлі ліків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скалецька зустрілася з колективом МОЗ після скарг на відсутність комунікації: спілкування тривало 9 хвилин

Організатори акції стверджують, що Міністерство охорони здоров'я має ліки на складах із серпня, проте не підписує документи для поставки їх пацієнтам у регіони. Тому важкохворі пацієнти змушені купувати дорогі ліки за свої кошти.

"І все, чого ми хочемо від Кабінету міністрів, - це щоб вони все підписали і у людей були ліки", - заявив глава благодійного фонду "100% життя" Дмитро Шерембей.

"Насправді препарати, які були завезені в серпні, а ми перебуваємо в жовтні, їх просто не підписують", - додав він.

На акцію прийшов перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос.

Він запевнив, що документи на розподіл препаратів в регіони були підписані в понеділок.

"Розподіли підписані і чому раніше виконувач обов'язків міністра або уповноважена особа їх не підписували, я не можу вам сказати", - зазначив він. Заступник міністра запевнив, що найближчим часом ліки будуть доставлені в регіони.

Представників мітингувальників запросили на переговори до Кабінету міністрів.

МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 01
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 02
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 03
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 04
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 05
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 06
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 07
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 08
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 09
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 10
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 11
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 12
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 13
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 14
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 15
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 16
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 17
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 18
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152895
 
   
 Топ коментарі
 
Ну главное что не Супрун, да, Зесептиконы?
 показати весь коментар
 
Скалецька - доктор Смерть.
 показати весь коментар
 
За останні три роки подібних акцій не пам'ятаю. Може тому що ліки закуповувалися і доставлялися хворим вчасно? Кричали про доктора Смерть, слізно хотіли Комаровського, а отримали х*й в ж*пу. То лі єщьо будєт...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Знаете почему в ромейской империи не вскрывали трупы? Потому-что лечится до вас приходит не труп. Дешевле не лечится, дольше проживешь.
 показати весь коментар
 
Не заважайте. Вони аналізують. Роботи на пів року.
 показати весь коментар
 
 
Некогда правительству, вносят поправки о продаже земли иностранцам. А то что мрут , так кого это волнует?
 показати весь коментар
 
 
Які пацієнти?
Проблеми гоїв богообраних не хвилюють!
"Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения.
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие народы мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов.""
 показати весь коментар
 
 
Гройсман еврей. Лично контролировал наличие лекарств в аптеках. Новая власть этого делать не будет.
 показати весь коментар
 
 
У Гросі від єврейства лише батькове прізвище, а тут о влади дорвалися хабадники!
Вони покажуть гоям "який великий наш Бог!"
 показати весь коментар
 
Мало ли среди украинцев таких же горлохватов, которые мать родную продадут на мясо ?
Не в национальности дело.
 показати весь коментар
 
 
Тут справа у вихованні. У будь-якого украънця є все ж межі, які він переступити не може, а у цих ніяких меж немає. Вони Богообрані, їм можна все.
 показати весь коментар
 
а коли вибори були? вони себа самі такими назвали.
 показати весь коментар
 
 
Пох что там блохоизбранные фантазируют. По факту они газонюхи цыган и должны платить им 1/10 со ***********. И вообще полулюди(семиты) прикольно когда от фреона в атмосфере они дохнут. Их создал царь цыган Шошенк(известный как Соломон) как корм для демонов и сосуды для них. Например пришел наслал чумы, убил людей, а расслабится нельзя, нету тела, вселяшься в семита и ***** детей или штыришся герычем "МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих - Цензор.НЕТ 9078

Ветхий завет выдумали и записали в 5 веке Н.Е. римский император(папа) выдумал евреев, и потом еще раз в 17 выдумали немцы еще раз, чтобы типа барыжить не нарушая заветы новые
 показати весь коментар
 
На жодному плакаті нема прізвища нового очільника МОЗ.
 показати весь коментар
 
 
А среди митингующих должно быть как минимум 73%! Нушож, осталось только поздравить их с концом епохи Злыднив и в который раз напомнить, что вы сдэлали себя вместе!
 показати весь коментар
 
 
Эти, с гарящими глазами Зелепридурки в поисках коррупции тупо прекратили все оплаты контрактов от попередников - ведь их избиратели - поциенты готовы потерпеть годик-другой, не?
 показати весь коментар
 
 
Какие поиски коррупции, вы о чем?) Надо свои фирмы подтянуть, договора, тендера всякие, а больные потерпят. Ребята пришли бабло рубить, а не страну строить.
 показати весь коментар
 
 
як завжди, вчора, а чоу не тиждень не місяць тому? чому люди були вимушені йти з вимогами? чи зараз зебіли прибіжать і скажуть, що акція проплачена.
 показати весь коментар
 
За останні три роки подібних акцій не пам'ятаю. Може тому що ліки закуповувалися і доставлялися хворим вчасно? Кричали про доктора Смерть, слізно хотіли Комаровського, а отримали х*й в ж*пу. То лі єщьо будєт...
 показати весь коментар
 
 
Ну главное что не Супрун, да, Зесептиконы?
 показати весь коментар
 
 
а шо там чєловєколюбива Богомолець?
вже при ліках? всьо чьотко?
 показати весь коментар
 
 
у меня точно такая бочка есть. Я в ней брагу ставлю
 показати весь коментар
 
ща бурят скажет что проплаченная акция
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору