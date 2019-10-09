 "МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пацієнти з тяжкими захворюваннями вимагають від МОЗ України розблокувати процедуру закупівлі ліків.
Організатори акції стверджують, що Міністерство охорони здоров'я має ліки на складах із серпня, проте не підписує документи для поставки їх пацієнтам у регіони. Тому важкохворі пацієнти змушені купувати дорогі ліки за свої кошти.
"І все, чого ми хочемо від Кабінету міністрів, - це щоб вони все підписали і у людей були ліки", - заявив глава благодійного фонду "100% життя" Дмитро Шерембей.
"Насправді препарати, які були завезені в серпні, а ми перебуваємо в жовтні, їх просто не підписують", - додав він.
На акцію прийшов перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос.
Він запевнив, що документи на розподіл препаратів в регіони були підписані в понеділок.
"Розподіли підписані і чому раніше виконувач обов'язків міністра або уповноважена особа їх не підписували, я не можу вам сказати", - зазначив він. Заступник міністра запевнив, що найближчим часом ліки будуть доставлені в регіони.
Представників мітингувальників запросили на переговори до Кабінету міністрів.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Проблеми гоїв богообраних не хвилюють!
"Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения.
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие народы мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов.""
Вони покажуть гоям "який великий наш Бог!"
Не в национальности дело.
Ветхий завет выдумали и записали в 5 веке Н.Е. римский император(папа) выдумал евреев, и потом еще раз в 17 выдумали немцы еще раз, чтобы типа барыжить не нарушая заветы новые
вже при ліках? всьо чьотко?