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 Політика України, Суспільство
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 "Це час, коли не було нічого. Не було води, а хлібину можна було купити тільки в Маріуполі. Ми хочемо жити в Україні, а не в сірій зоні", - жителі Павлополя. ВIДЕО

Жителі Павлополя після відведення української армії найбільше бояться опинитися в сірій зоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, жителі цього селища вже мають досвід життя в таких умовах і нічого хорошого про той час не розповідають.

"Що таке сіра зона знає той, хто тут жив у цей час. Це час, коли немає хліба, немає води. Коли немає нічого. Коли хлібину можна було купити в Маріуполі", - розповідає одна з жінок.

"Ми хочемо жити в Україні. Щоб була у нас Україна одна, єдина. Ось це найголовніше", - говорить ще один житель Павлополя.

Читайте також: "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ. ВIДЕО

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152800
 
   
 Топ коментарі
 
это опасно, мандель может покусать за то, что бубочку хотят обидеть.
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это опасно, мандель может покусать за то, что бубочку хотят обидеть.
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За ЧТО мендель может покусать? "Это время, когда не было ничего. Не было воды, а булку хлеба можно было купить только в Мариуполе. Мы хотим жить в Украине, а не в серой зоне", - жители Павлополя - Цензор.НЕТ 4217 и даже отгрызть.
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Хроника одного презЕдента ...
08.10.2019 г.
По предварительным сообщениям из Вены миссия Ермака терпит сокрушительный крах. Деньги только в обмена на полноценный допуск иностранцев к рынку земли в законодательном оформлении. Утром будет точная информация.

Пристайко звонил Лавров. Предложил разводить войска не смотря на обстрелы. Пристайко обещал изучить вопрос.
Резкое усиление боевой активности на Донбассе, особенно в районах разведения войск. (см. сообщения Военной комиссии).

Продолжается планомерное усиление позиций Авакова во власти. Бывшмй заместитель главы Национальной полиции Украины Бушуев назначен заместителем гендиректора государственного концерна "Укроборонпром". Противная сторона - Коомойский\Богдан и К готовят откровенную провокацию против этого - арест Пашинского на два месяца в СИЗО. Если с Пашинским в СИЗО что то случится - Аваков обречен.

Министерство юстиции (министр Малюська) получило указание от Зеленского разработать законодательные предложения по проведению внесудебной амнистии в рамках предложений по Донбассу..

Федеральный суд Нью-Йорка потребовал от Трампа передать налоговые декларации и другие финансовые документы прокуратуре Манхеттена.

Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.

Украина начинает испытывать финансовые трудности в обслуживании государственного долга. Част платежей перенесена на 2020 год. Объемы золото-валютных запасов сократились на 2,6%.
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Любитель мальчиков Авакян -- следующий президент Украины.
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Трампа ты к чему тут приплел , ЗЕлебот ?
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Аваков забув, що Юля кідала, не гірша *****. От тільки на відміну від *****, вона кидає всіх.
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Якийсь вузькоглазий. Царь не настоящий.(С)
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Да уже все почти так думают в Донецке. Только те которые две пенсии получают будут против. И кто пристроился у боевиков. А так ,уже открыто говорят,что нахера им эта херовая республика. Открыто.
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Откуда инфа? Хотя на передаче "Донбасс реалии", показывали опрос, бабки орали что не хотят в Украину, похоже о двух пенсиях была правда
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Так я сам в Донецке бываю. У меня там родня, дом остались.
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Если многие хотят назад, почему молчат, чего ждут, если их много действительно?
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Так пристрелят же )) Эти разговоры типа как в ссср на кухне,анекдоты про брежнева и голос Америки на приемнике.
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Помню эти времена Хотя за анекдоты про Брежнева и за Голос Америки никого не стреляли, значит при СССР было лучше в этом плане
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ты здоровый вообще? помнишь, что происходит с теми, кто открыто выступает за Украину?

сами увидите - когда их освободят, они будут ВСУ упрекать за от что раньше не освободили.

но там молодежь не задерживается. перспектив нет - или идти в армию лугандона, или тупо валить. что 95% и делает, оружие в руки берут только идиоты. да и тех еще в 14-15 годах в основном перестреляли.
Пенсы там живут - выживают. и все.
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У мене сусіди в селі живуть за схемою "то в Донецьку, то в цьому селі".
Такої ж думки, в усякому разі глава сім'ї і його брат.
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У меня родственники и знакомые живут на окупированной территории. Многие из них действительно против Украины. Но не против самой Украины а против украинских олигархов и того что творится в Украине. И все как один посылают нах. Рабиновича, Сертвечука и ***** которые все время рассказывают что молодые республики воюют только за рузький язык и рузькие скрепы. Нах. им нужен рузький язык если половина говорит на украинском. И все что они хотят ето ездить на грузинских дешовых автомобилях, иметь тарифы 2013 года и цены как раньше.
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Так они за русских олигархов, которых в рашке в разы больше и наши по сравнению с ними просто нищие?
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Ну они так далеко не смотрят что там такая же жопа. Им в 2014 хорошо промыли мозги что на Рашке рай. К тому же им из кремля пообещали что будут сосать двух маток, есть украинские продукты по украинским ценам и получать росийские зарплаты. Сейчас к некоторым возвращается рассудок и хватаются за головы.
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надо давать достойные пенсии-это раз и наказывать тогда за 2, 3 и более "Это время, когда не было ничего. Не было воды, а булку хлеба можно было купить только в Мариуполе. Мы хотим жить в Украине, а не в серой зоне", - жители Павлополя - Цензор.НЕТ 6505
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из первых рук инфа. От тех самых бабок, которые на камеры будут орать - мы за ДНР, а вне камер ее проклинают.

да, там правительство в Киеве не любят. Но не больше, чем любой киевский таксист.
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А кто любит правительство, не важно какое и неважно где?
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вот именно.
люди как люди. как обычные украинцы, только города еще более русскоязычные. Ноу нас в классе (луганск) из 26 человек 35 - были этнические украинцы, только понятно русскоговорящие. и так все. ну как николаев, запорожье - не особо отличались.
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молчали бы уже - вам сказали - так надо - мир любой ценой
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а да вы и другие - граждане Украины - это и есть - цена
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https://www.youtube.com/watch?v=TRpXKng_9s8

Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе

монике шмаркль, как и любому третьесортному актеришке требуется ажиотаж, похвала и рукоплескания, любой ценой - сейчас.. и наплевать на "что будет потом"
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та ладно - пусть в Зайфу бежит - нам шо жалко ,вроде еще не натворил ,самого страшного
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На гиляку) и пох уже, что на западе подумают...
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В Павлопольском водосховище много водяных ужей. Огромных. А в пещерах желтобрюхи. Говорят ,метров по шесть бывают. Сам видел,четырехметрового.
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Жора. У мене друг Микола. Він прапором служить у спецназі. Їде машиною по Африці. Коли раз! Отакенна анаконда в кустах лежить! Метрів сто п'ятдесят! Біла, *****! Микола виходить з машини, бере монтіровку і її по жопі, ****! Змотав, поклав в багажнік і в штаб полка. То потом по ту анаконду приїхали учьониє її ізучать, чого вона побіліла. То казали, шо вона виповзла з пещери. А в тій пещері дуже енергія кльова. Там навіть хрест стоїть, і якщо людина хворіє, то її на три дні на тому хресті розпинають…
Сірьожа. А якщо срати захоче?
Жора. Ну як це срати? Якщо в бога не віре, то і не вилікується!
Сірьожа. Та нє! Людина - це ж жива істота, вона пісять хоче!

(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
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Моніка Зеленскі перевіз свою родину і ОПє у Золоте, щоб продемонструвати безпечність розведення.

Як не перевіз? А чого?
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он и маме своей ничего не должен.. не даром скрывал от своих о "домике в Италии"
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Озброюватись і створювати загін захисту свого села.
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Бггг) реально хорошо пошутил, уженезебобик)))))
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зеля должен показать собственным примером, что в серой зоне можно безопасно жить и работать. Поэтому охфис презедента должен быть перенесен в Золотое. А дети зеленского должны ходить в школу/садик именно в этом городке.
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"Вы идиоты?" Начальник Генштаба Хомчак попал в скандал с капитуляцией - ua.portal о том , как Нач Генштаба и его ЗЕПРОПОГАНДОНЫ занимались выслушиванием людей про "формула прийди" - тех самых, кто снимался у террористов с распятыми мальчиками в сюжетах
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помните, вчера у него еще пропагандистка Фролова выступила ТИПА с просьбой от людей в Золотом с просьбой - ФОРМУЛА ПРИЙДИ
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"Мы хотим жить на Украине. Чтобы была у нас Украина одна, единая. Вот это самое главное", - говорит еще один житель Павлополя.Источник: https://censor.net.ua/v3152800

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А почему не в Украине, а на, какой то подосланный козачек.
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омг, да они так привыкли, что вы начинаете. еще удивитесь что на русском говорили.

хватит нести херню.
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Нельзя разводить войска, єто бьіло бьі возможно развести на Украино-расисткой границе. На нас напал враг, МЬІ ОБЯЗАНЬІ ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО, что бьі не остаться в ИСТОРИИ УКРАИНЬІ ЗАСРАНЦАМИ.
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да вот это как раз одна из основных проблем - нормальные люди и обычные жители Украины все заинтересованы как раз в сужении серой зоны, а не в расширении ее и зоны неопределенности
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соевый канал - заказной сюжет. и никакой альтернативы не предложено.
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Альтернатива не встигла під'їхати з того боку.
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поглядите, все критики. и соя ничего не способна предложить.
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Звичайно.Бо соя-це бобова культура,вона нічого вам не запропонує.Квасоля-теж.
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Здається у Магди трапився напад метеоризму від зловживання словом, яке означає бобову культуру.
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Ми розказуємо, що повинні боротись за тих, хто в окупації, і кидаємо людей, які живуть в Україні, на поталу бандитам. Як же так?
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Проєкт Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» отримав з власних джерел один із варіантів розведення військ на Донбасі. За ним, «сірими» можуть стати Широкине, Піски, Гранітне та інші підконтрольні Києву населені пункти."Це час, коли не було нічого. Не було води, а хлібину можна було купити тільки в Маріуполі. Ми хочемо жити в Україні, а не в сірій зоні", - жителі Павлополя - Цензор.НЕТ 1537
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вони дограються, що з часом позеленіють і згниють.
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Заступниця глави Офісу президента Володимира Зеленського Ганна Коваленко звинуватила ветеранів-переселенців, які прийшли вимагати житло під будівлю ОП, в тому, що війна на Донбасі почалася через них.
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Відміність ватників від сепарів - вони ще при житті змінюють свої погляди і свій світоустрій "Це час, коли не було нічого. Не було води, а хлібину можна було купити тільки в Маріуполі. Ми хочемо жити в Україні, а не в сірій зоні", - жителі Павлополя - Цензор.НЕТ 7791

Все буде Україна.
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В Интернет слили «темник» для «Слуги народа» относительно «формулы Штайнмайера»
Один из тезисов: «Не будет украинской армии - не будет обстрелов боевиков»
В Telegram-каналах появился текст «Месседж-бокса» под названием «Тези по мирному процесу на Донбасі» для депутатов от «Слуги народа» и связанных с партией PR-щиков и журналистов относительно освещения ситуации с подписанием так называемой «формулы Штайнмайера».
Текст создан в формате Word и из исходных данный файла видно, что к нему причастен некто Денис Семенов.
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А як би повели себе На московії, колиб у них виникла ситуація розпаду через сепаратизм?
Може вже пора відповідати на удари по правій щоці ударом в пах, а не підставлянням лівої?
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"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель потрапила в гучний скандал через мову
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Наші хлопці чекають на відправку на фронт , захищати мир і спокій в Україні. Але!!! На війну їх відправили, але вагони для переїзду надати забули!!! І вже декілька ночей хлопці вимушені ночувати на землі, хоча в Чернігові є і готелі, і військові частини і врешті вокзал!!!! Це просто огидно!!!!!!"Це час, коли не було нічого. Не було води, а хлібину можна було купити тільки в Маріуполі. Ми хочемо жити в Україні, а не в сірій зоні", - жителі Павлополя - Цензор.НЕТ 1655
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А где миллиарды народных денег выделенные МО? Служба тыла как была совковой отрыжкой так и осталась.
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Зелю в сіру зону разом зі слугою фуйла.
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-ЗЕля - капитулянт, подумай хорошо кровавый ЗЭК - Иуда тоже как и ты он раньше работал на кремлёвских фашистов )(уйла.. Очень плохо кончил, тебя ожидает тоже!
"Це час, коли не було нічого. Не було води, а хлібину можна було купити тільки в Маріуполі. Ми хочемо жити в Україні, а не в сірій зоні", - жителі Павлополя - Цензор.НЕТ 4516

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Поки в Україні президентом не буде Українець за духом козацьким, а в душі Націоналіст, то добра в державі не буде.
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Жесть... Із чертогів Вальхалли побачити таке ганьбище...
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Рано. Пусть еще под кацапами лет 5 побудут. Чтобы суки вдоволь наелись узкомира
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Цікаво, за кого голосували мешканці Павлополя у 2004? У 2010? У 2019?
На чий шиї вони хочуть сидіти? На кацапській? Чи на моїй, твоїй, його, її? Нах мені такі "енд-юзери"?
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Что значит сидеть на шее? Особенно вашей? Люди хотят жить и работать в Украине.
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Перший рядок мого поста залишився непоміченим? Вони, бачте, "хочуть". А чого вони хотіли у 2014-му? А у фільтаційні табори вони не хочуть? Аусвайси на кшталт латвійських "nepilsona pass" вони не хочуть? Нам "хотєльщики" з великими шлунками не потрібні.
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«До обеда военные с одной стороны, а после обеда с другой стороны».... ему все равно в какой СТОРНЕ жить. ... для него понятие « Батькивщина» вообще не существует...белые- красные....у меня в Мариуполе такие друзья: « нам все равно, Украина или расия, главное- чтобы не было войны».... в этом весь дамбас
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Все, как один ходили на референдум... теперь все сожалеют, что их обманули.... они не виноваты, от них ничего не зависело.. их использовали... а Украина- виновата... она их не захистила.. и вообще, « что мне Украина дала?»
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