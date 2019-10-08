 "Це час, коли не було нічого. Не було води, а хлібину можна було купити тільки в Маріуполі. Ми хочемо жити в Україні, а не в сірій зоні", - жителі Павлополя. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, жителі цього селища вже мають досвід життя в таких умовах і нічого хорошого про той час не розповідають.

"Що таке сіра зона знає той, хто тут жив у цей час. Це час, коли немає хліба, немає води. Коли немає нічого. Коли хлібину можна було купити в Маріуполі", - розповідає одна з жінок.

"Ми хочемо жити в Україні. Щоб була у нас Україна одна, єдина. Ось це найголовніше", - говорить ще один житель Павлополя.

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