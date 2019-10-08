 "Це час, коли не було нічого. Не було води, а хлібину можна було купити тільки в Маріуполі. Ми хочемо жити в Україні, а не в сірій зоні", - жителі Павлополя. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, жителі цього селища вже мають досвід життя в таких умовах і нічого хорошого про той час не розповідають.
"Що таке сіра зона знає той, хто тут жив у цей час. Це час, коли немає хліба, немає води. Коли немає нічого. Коли хлібину можна було купити в Маріуполі", - розповідає одна з жінок.
"Ми хочемо жити в Україні. Щоб була у нас Україна одна, єдина. Ось це найголовніше", - говорить ще один житель Павлополя.
08.10.2019 г.
По предварительным сообщениям из Вены миссия Ермака терпит сокрушительный крах. Деньги только в обмена на полноценный допуск иностранцев к рынку земли в законодательном оформлении. Утром будет точная информация.
Пристайко звонил Лавров. Предложил разводить войска не смотря на обстрелы. Пристайко обещал изучить вопрос.
Резкое усиление боевой активности на Донбассе, особенно в районах разведения войск. (см. сообщения Военной комиссии).
Продолжается планомерное усиление позиций Авакова во власти. Бывшмй заместитель главы Национальной полиции Украины Бушуев назначен заместителем гендиректора государственного концерна "Укроборонпром". Противная сторона - Коомойский\Богдан и К готовят откровенную провокацию против этого - арест Пашинского на два месяца в СИЗО. Если с Пашинским в СИЗО что то случится - Аваков обречен.
Министерство юстиции (министр Малюська) получило указание от Зеленского разработать законодательные предложения по проведению внесудебной амнистии в рамках предложений по Донбассу..
Федеральный суд Нью-Йорка потребовал от Трампа передать налоговые декларации и другие финансовые документы прокуратуре Манхеттена.
Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.
Украина начинает испытывать финансовые трудности в обслуживании государственного долга. Част платежей перенесена на 2020 год. Объемы золото-валютных запасов сократились на 2,6%.
сами увидите - когда их освободят, они будут ВСУ упрекать за от что раньше не освободили.
но там молодежь не задерживается. перспектив нет - или идти в армию лугандона, или тупо валить. что 95% и делает, оружие в руки берут только идиоты. да и тех еще в 14-15 годах в основном перестреляли.
Пенсы там живут - выживают. и все.
Такої ж думки, в усякому разі глава сім'ї і його брат.
да, там правительство в Киеве не любят. Но не больше, чем любой киевский таксист.
люди как люди. как обычные украинцы, только города еще более русскоязычные. Ноу нас в классе (луганск) из 26 человек 35 - были этнические украинцы, только понятно русскоговорящие. и так все. ну как николаев, запорожье - не особо отличались.
Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе
монике шмаркль, как и любому третьесортному актеришке требуется ажиотаж, похвала и рукоплескания, любой ценой - сейчас.. и наплевать на "что будет потом"
Сірьожа. А якщо срати захоче?
Жора. Ну як це срати? Якщо в бога не віре, то і не вилікується!
Сірьожа. Та нє! Людина - це ж жива істота, вона пісять хоче!
(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
Як не перевіз? А чого?
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А почему не в Украине, а на, какой то подосланный козачек.
хватит нести херню.
Все буде Україна.
Один из тезисов: «Не будет украинской армии - не будет обстрелов боевиков»
В Telegram-каналах появился текст «Месседж-бокса» под названием «Тези по мирному процесу на Донбасі» для депутатов от «Слуги народа» и связанных с партией PR-щиков и журналистов относительно освещения ситуации с подписанием так называемой «формулы Штайнмайера».
Текст создан в формате Word и из исходных данный файла видно, что к нему причастен некто Денис Семенов.
Може вже пора відповідати на удари по правій щоці ударом в пах, а не підставлянням лівої?
На чий шиї вони хочуть сидіти? На кацапській? Чи на моїй, твоїй, його, її? Нах мені такі "енд-юзери"?