 Проекти законів 1210 і 1210-1 мають бути відкликані розробниками, щоб запобігти їх негативний ефект на економіку, - Ляпіна. ВIДЕО

Про це заявила глава ГРС Ксенія Ляпіна, передає 112.
"Нам вдалося спрогнозувати і показати потенційний негативний вплив закону 1210. Але чи нам вдасться вплинути на уми тих, хто сьогодні приймає рішення – це питання відкрите. Тому що власне ми направили свої прогнози і депутатам. Вони не слухали, хоча частина з них почала розуміти, що вони роблять щось не те. Ми надіслали це і уряд, і ми зараз направимо Президенту. Сподіваємося, що це вплине на ситуацію", - заявила Ляпіна.
За словами глави ГРС, одним із способів врегулювання ситуації навколо закону є відгук законів 1210 і 1210-1, які можуть бути повернуті в парламент після суттєвого доопрацювання.
При цьому, Ляпіна зазначила, що основною проблемою сьогодні є непрогнозованість дій влади і зростання недовіри до неї з боку бізнесу, що автоматично спричинить за собою зниження економіки.
"Прогнозованість зменшилася навіть порівняно з тим, що було раніше. Я дивилася оцінки, які проводять різні рейтингові структури. Коли ми говоримо, реформи, ми забуваємо, що реформа - це не самоціль, а це якісь усвідомлені зміни, які повинні принести якийсь позитив", - заявила Ляпіна.
Як повідомлялося раніше, проект закону 1210 і 1210-1 припускають значне зростання вартості видобутку та переробки залізної руди в Україні. У підсумку, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче, ніж у Росії в 9 разів, відразу ж цим скористаються конкуренти України на цьому ринку. Крім того, Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти прийняття даних законів в їх нинішньому вигляді.
Украинцы начали собирать подписи за перенос Офиса президента в Золотое
Это все давным давно придумано и принято, просто сейчас это все вводится вдействие
Підтримаємо перенесення офісу президента у м.Золоте-4 Луганської області до початку відведення Збройних сил України - задля збереження життів.
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
а вот за Роттердам + что-то не скулили... за уголь из ЮАР....за покупку у срашки эл.энергии что-то не шумят... прямо (рыжая)))) мистика какая то ))))
Це хитрий план Клопомойського.
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Валюти на міжбанку стає менше, гривня падає, ціни ростуть, десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати.
2. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
3. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
4. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають їх Коломойському.
План розраховано н 4 роки.
https://uk.wikipedia.org/wiki/