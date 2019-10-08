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 Політика України, Економіка
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Все про:законопроект (792) Ляпіна (35)

 Проекти законів 1210 і 1210-1 мають бути відкликані розробниками, щоб запобігти їх негативний ефект на економіку, - Ляпіна. ВIДЕО

Державна регуляторна служба (ГРС) проаналізувала проекти закону 1210 і 1210-1, виявила їх потенційний негативний вплив на економіку і відправила попередження про наслідки його прийняття депутатам.

Про це заявила глава ГРС Ксенія Ляпіна, передає 112.

"Нам вдалося спрогнозувати і показати потенційний негативний вплив закону 1210. Але чи нам вдасться вплинути на уми тих, хто сьогодні приймає рішення – це питання відкрите. Тому що власне ми направили свої прогнози і депутатам. Вони не слухали, хоча частина з них почала розуміти, що вони роблять щось не те. Ми надіслали це і уряд, і ми зараз направимо Президенту. Сподіваємося, що це вплине на ситуацію", - заявила Ляпіна.

За словами глави ГРС, одним із способів врегулювання ситуації навколо закону є відгук законів 1210 і 1210-1, які можуть бути повернуті в парламент після суттєвого доопрацювання.

При цьому, Ляпіна зазначила, що основною проблемою сьогодні є непрогнозованість дій влади і зростання недовіри до неї з боку бізнесу, що автоматично спричинить за собою зниження економіки.

"Прогнозованість зменшилася навіть порівняно з тим, що було раніше. Я дивилася оцінки, які проводять різні рейтингові структури. Коли ми говоримо, реформи, ми забуваємо, що реформа - це не самоціль, а це якісь усвідомлені зміни, які повинні принести якийсь позитив", - заявила Ляпіна.

Як повідомлялося раніше, проект закону 1210 і 1210-1 припускають значне зростання вартості видобутку та переробки залізної руди в Україні. У підсумку, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче, ніж у Росії в 9 разів, відразу ж цим скористаються конкуренти України на цьому ринку. Крім того, Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти прийняття даних законів в їх нинішньому вигляді.

Читайте також: Альтернативний проєкт закону №1210-1 також не дав відповідей на ключові питання про підвищення ренти, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152787
 
 
 Топ коментарі
 
Українці!!!
Підтримаємо перенесення офісу президента у м.Золоте-4 Луганської області до початку відведення Збройних сил України - задля збереження життів.


https://petition.president.gov.ua/petition/75702
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Петемайдан туда перенесите. Для справки, батальон - это 360-530 человек, т.е. в воскресенье было народу на 20 батальонов, которые почему-то в Киеве а не на передовой.
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Что у нее за должность (какие полномочия) и как уволить ее?
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Пєтєботка. В який партіях вона лише не була. Однак дємократіческой направлєності.
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Ахмєтка, то хрен з ним, не обідніє. А от піднімати ціну сигарет до100 гривень за пачку? Коли від куріння одного з членів сімьї фінансово залежить більшість 35,5 мільйонного населення України ... Зєдєбіл, ти самовбивця, ци ще один камікадзе? Подивись на рейтинг Кроліка.
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а ему похрень ЗеМонике..меня все время ТРЕВОЖИТ одна фраза кторую на стадионе ЗЕ сказал мол он идет только на один срок!!!!!!??? потом недавно он заявил как говорят смертельно больне обреченные люди - у меня совсем не осталось времени....... вот и думай он решил помирать так скопом чтоб тащить на с ним в иной мир??!!
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Налоги для Ахметова нужно повышать, это требование МВФ. Цены на руду должны быть рыночными - т.е такими как в Европе. Пусть Ахметов применяет новые экономные технологии и альтернативные источники энергетики.
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Ахмєтка вже приміняє. Сонячну електренергію українська держава до 2030 року буде гарантовано закуповувати в основному в Ахметова в ТРИ рази дорожче ніж в Німеччині.
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Она дура.
Это все давным давно придумано и принято, просто сейчас это все вводится вдействие
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Українці!!!
Підтримаємо перенесення офісу президента у м.Золоте-4 Луганської області до початку відведення Збройних сил України - задля збереження життів.


https://petition.president.gov.ua/petition/75702
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вы обратили внимание... что уже неделю таскаются с этим 1210...аж тошнит...
а вот за Роттердам + что-то не скулили... за уголь из ЮАР....за покупку у срашки эл.энергии что-то не шумят... прямо (рыжая)))) мистика какая то ))))
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по миру пойдут, бедные. все ресурсы кинули на критику.
Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина - Цензор.НЕТ 7287
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А эта Бенина говорящая голова тоже по миру пойдет? Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина - Цензор.НЕТ 9288

Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина - Цензор.НЕТ 4804
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я понимаю, вы просто жить не можете без Бени и Зели, но речь идёт о совсем других персонажах.
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Та ні, саме про них!
Це хитрий план Клопомойського.
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Валюти на міжбанку стає менше, гривня падає, ціни ростуть, десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати.
2. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
3. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
4. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають їх Коломойському.
План розраховано н 4 роки.
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не набридло писати під копірку? відірвися від методички пороховатника.
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Ну так он сейчас тоже феерит не замолкая
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Печальная история о том, как богатые грабили Украину . (www.IMF.org)

https://uk.wikipedia.org/wiki/

Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина - Цензор.НЕТ 9428
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Никто и некогда не напишет в Украине нормальные законы-людей образованных нет. Идёт борьба клоунов с нацистами.
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умов у нас предостаточно, но коррупция и кумовство, олигархи при власти, делает это невозможным
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для новой команды главное это скорость, но зачастую скорость не равняется с качеством, скандальные законопроекты, тому доказательство
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вилупилась шкарепа стара, погнали відробляти "зароблене". хто чув цю сучку за останні 4 роки???
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